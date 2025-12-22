About Cookies on This Site

9kg Droger Wit | DUAL Inverter Heat Pump™ | Auto Cleaning Condenser | Smart Pairing

9kg Droger Wit | DUAL Inverter Heat Pump™ | Auto Cleaning Condenser | Smart Pairing

RHX5009THB
Belangrijkste functies

  • DUAL Inverter HeatPump
  • Auto Cleaning Condenser
  • ThinQ™ (Wi-Fi)
intro

intro

Slimmer drogen, simpelere dagen

Energiebesparing

Energiebesparing

Energie-efficiënte prestaties

AI Dry™

AI Dry™

Door AI aangedreven optimale droging

Turbo Dry

Turbo Dry

Volledig droog in slechts 81 minuten

Allergiezorg

Allergiezorg

Grondige reiniging, geen zorgen

Energie-efficiëntie

Bespaar energie, verlaag de energiekosten

Ervaar energiebesparend wassen met B

Energiezuinige wasmachine met B-label bespaart energie en verlaagt de energiekosten

*Het droogmodel ondergaat aparte standaardtests voor de evaluatie van de energie-efficiëntie.1)
*LG interne labtests gebaseerd op EN 61121:2013+A12:2025 met model RH9X71WH.

Milieuvriendelijk R290-pictogram met kiemplant op een lucht- en weideachtergrond

Milieuvriendelijk R290-pictogram met kiemplant op een lucht- en weideachtergrond

R290

Natuurlijk koudemiddel

R290-koelmiddel heeft een lagere opwarming van de aarde-potentieel dan R124a.

*Opwarmingspotentieel van de aarde: R290: ongeveer 3, R134a: ongeveer 1340²⁾

AI DUAL Inverter™

AI tot in het diepst, optimale droging

AI Dry™ uses AI DUAL Inverter ™³⁾ to adjust drying by fabric and load, saving time and energy. Dual cylinders reduce vibration and boost efficiency, while low-temp drying helps prevent shrinkage. Includes 10-year warranties on key components.

Afbeelding van een LG-droger geplaatst in een interieur met een groenthema, met een visuele nadruk op het AI DUAL Inverter-component

Afbeelding van een pictogram dat een bliksemschicht en een naar beneden gerichte pijl combineert, symboliserend energiebesparing

Energie besparen

Afbeelding van een badge-vormig pictogram dat een 10-jarige garantie weergeeft

10 jaar garantie

Afbeelding van een pictogram met een vinger op de lippen, die verminderde geluid symboliseert

Minder lawaai

Afbeelding van een pictogram met een glinsterend shirt, dat zachte verzorging van stoffen symboliseert

Zorgvuldig omgaan met stoffen

AI Dry™

AI-verbeterd optimaal drogen

AI Dry™⁴⁾ optimaliseert het drogen op basis van het type stof en de beladingsgrootte, wat kan helpen energie en tijd te besparen voor efficiënte resultaten met zachte stoffen.

Een video waarin een LG-droger te zien is die werkt in een interieur met houtthema en de AI Dry-functie demonstreert

Selecteer AI Dry™

Enjoy Soft Fabrics

*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

TurboDry

Versnel in 81 minuten

Krijg een snelle droogtijd van 81 minuten⁵⁾ aangedreven door de DUAL Inverter Compressor voor minder wachttijd en meer leven.

Allergiezorg

Zeg vaarwel tegen levende stofmijten

De 'Allergy Care'-cyclus die interne temperaturen tot 60 ℃ handhaaft. Dit proces vermindert levende huisstofmijten, die allergieën of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken.

Afbeelding van een deken en een teddybeer in een LG-droger met het logo van de British Allergy Foundation zichtbaar

*Allergiezorgcyclus goedgekeurd door BAF (British Allergy Foundation) vermindert allergenen zoals huisstofmijten.⁶⁾

Smart Paring™

Wassen en drogen in Sync

De met wifi verbonden wasmachine en droger kunnen worden ingesteld met Smart Pairing™ via de LG ThinQ™-applicatie, en zodra het wassen is voltooid, stelt de droger automatisch de optimale droogcyclus in.

*De met Wi-Fi verbonden wasmachine en droger kunnen worden ingesteld met de Smart Pairing™ via de LG ThinQ™-applicatie, en wanneer het wassen is voltooid, stelt de droger automatisch de optimale droogcyclus in.⁷⁾
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

Dual Lint Filter

Houd kleding schoon door pluis gemakkelijk te verwijderen

Een video waarin wordt uitgelegd hoe je het filter van de LG-droger in drie eenvoudige stappen schoonmaakt en terugplaatst
Een video waarin stapsgewijze onderhoud van het filter van de LG-droger wordt gedemonstreerd, van het verwijderen van pluisjes tot het weer installeren.
Een videogids over het correct schoonmaken en onderhouden van het filter van de LG-droger

Auto Reinigingscondensor⁸⁾

Geen handmatige reiniging nodig voor de condensor

Verwijdert automatisch pluis en vuil in de condensor om de droogprestaties consistent en krachtig te houden. Dit maakt het schoonmaken van de condensor niet alleen gemakkelijker, maar vermindert ook de kans op mogelijke schade aan het onderdeel door handmatig schoonmaken.

*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

LG ThinQ™

Slim leven begint met eenvoudige bediening

Met LG ThinQ™ doe je slimmer de was—bedien op afstand, download extra programma's en verbind met de nieuwste technologie zoals Google Assistant.

Beheer je wasgoed altijd en overal

De LG ThinQ™-app stelt je in staat om verbinding te maken met je droger zoals nooit tevoren. Start je wasbeurt met slechts één tik op een knop.

Gemakkelijk onderhoud en toezicht

Of het nu gaat om dagelijks onderhoud of grotere taken, bekijk gemakkelijk het energieverbruik van je droger via de LG ThinQ™-app.

Handenwas zonder handen met spraakassistent

Vertel je slimme speaker of AI-assistent wat je nodig hebt en laat je droger de rest doen.

*Ondersteuning voor smart home-apparaten die compatibel zijn met Google Assistent kan per land en per individuele smart home-installatie verschillen.⁹⁾

Gestroomlijnd ontwerp dat is ontworpen voor jouw behoeften

Afbeelding van de voorkant van de LG-droger in een luxe interieur

Past bij je interieur

Afbeelding van de LG-droger vanuit een gedeeltelijk zijaanzicht

Gehard glazen deur

Afbeelding van de voorkant van de LG-droger in een interieur met hoogwaardige houttinten

Altijd even drogen

Afbeelding van het gedeeltelijke zijaanzicht van de LG-droger, geplaatst aan de rechterkant

Vlak & Minimalistisch

Close-up afbeelding van het displaypaneel van de LG-droger

Meer zichtbare weergave

Q.

Waar moet ik op letten bij het kopen van een droger?

A.

Bij het kiezen van een wasdroger moet u rekening houden met factoren zoals capaciteit, energie-efficiëntie en droogtechnologie. LG-droogtrommels hebben Sensor Dry, dat het vochtgehalte detecteert en de droogtijd aanpast voor betere resultaten. De Dual Inverter Heat Pump™ helpt het energieverbruik te verlagen terwijl de prestaties behouden blijven. Met ThinQ™-technologie kunt u uw droger op afstand bedienen voor extra gemak. Het slanke, moderne design van LG past ook moeiteloos in elke wasruimte.

Q.

Zijn condensdroogtrommels energiezuinig?

A.

Ja, LG-condensdroogtrommels zijn ontworpen met energiebesparing in gedachten. De Dual Inverter Heat Pump™ technologie van LG vermindert het energieverbruik nog verder en biedt aanzienlijke besparingen in vergelijking met conventionele modellen. Dit maakt LG-droogtrommels een goede keuze, omdat ze uw elektriciteitsrekeningen verlagen, uitstekende droogprestaties leveren en uw ecologische voetafdruk verkleinen.

Q.

Do integrated tumble dryers have smart technology?

A.

Absoluut! LG geïntegreerde wasdrogers zijn uitgerust met ThinQ™-technologie, waarmee je je droger op afstand kunt bedienen via een smartphone-app. Je kunt de voortgang van de cyclus volgen, meldingen ontvangen en eventuele problemen oplossen, wat gemak en gemoedsrust biedt. Deze slimme integratie maakt het beheer van de was gemakkelijker en efficiënter, waardoor je tijd vrijmaakt voor andere taken.

Q.

Kunnen drogers kwetsbare stoffen aan?

A.

Ja, LG-droogtrommels hebben specifieke cycli voor fijne stoffen, zoals de Fijne Stoffen-cyclus, die lagere temperaturen en zachte trommelbewegingen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat zelfs uw meest gevoelige kledingstukken worden verzorgd zonder schade. Het geavanceerde trommeldesign van LG zorgt voor een zachte behandeling en behoudt de kwaliteit van uw kleding. Voor delicate stoffen bieden LG-droogtrommels veilige en efficiënte cycli die zijn afgestemd op uw behoeften.

Q.

Vereist dit product extra ventilatie-installatie?

A.

LG-droogmachines zijn ventiloos en kunnen overal worden gebruikt zonder ruimtebeperkingen.

Q.

Wat moet ik weten voordat ik mijn wasmachine en droger op elkaar stapel?

A.

Houd rekening met de volgende factoren om ervoor te zorgen dat uw gestapelde wasmachine en droger veilig, betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken zijn.

1. Compatibiliteit: Zorg er eerst voor dat de wasmachine- en drogermodellen compatibel zijn met elkaar. LG-drogers mogen alleen op LG-trommelwasmachines worden geplaatst. (Diepteopties wasmachine: 565, 615 mm)
2. Installatieruimte: Controleer de grootte van de ruimte om de wasmachine en droger in serie te plaatsen. Zorg er ook voor dat u genoeg ruimte heeft om de deuren van de wasmachine en droger te openen.
3. Professionele installatie: De droger kan veilig aan de LG-wasmachine worden bevestigd met behulp van een stapelkit. Alleen gekwalificeerd servicepersoneel mag stapelen en controleren of de droger correct is geïnstalleerd.

Q.

Wat is de typische levensduur van een droger?

A.

De levensduur van een product kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals productkwaliteit, gebruiksfrequentie en onderhoud. Regelmatig onderhoud is belangrijk om de levensduur van de droger te verlengen.

1. Maak het gebied rond het filter schoon voor en na het drogen en houd het dubbele pluizenfilter schoon door het met water te wassen.
2. Maak het stof in de droger schoon en ventileer deze door de deur van de droger iets te openen voor en na gebruik.
3. Het wordt aanbevolen om zorg te dragen voor de condensor en trommel met behulp van de functies Condensorverzorging en Trommelverzorging.

Q.

Welke kleren mogen niet in de droger?

A.

Controleer het textielverzorgingslabel op uw kleding en droog ze volgens de aanbevolen droogmethode. Droog de volgende items niet: - Items die brand kunnen veroorzaken: kleding met brandbare stoffen zoals was, olie, verf, benzine, ontvettingsmiddelen, droogkuisoplosmiddelen, kerosine, enz.; elektrische dekens; tapijten - Hittegevoelige kleding

Q.

Hoe lang duurt het om kleding te drogen in een warmtepompdroger?

A.

De tijd die nodig is om de kleding in een warmtepompdroger te drogen, kan variëren afhankelijk van factoren zoals het type stof en het gewicht van de was. 1. Stoffen type: Kleding gemaakt van zware materialen zoals denim duurt langer om te drogen dan lichtere stoffen zoals polyester. 2. Gewicht van de was: Hoe meer was er is, hoe langer de droogtijd zal zijn.

Printen

Belangrijkste specs

  • MATERIAAL & AFWERKING - Kleur

    Essence Wit (Glanzend)

  • CAPACITEIT - Maximum droogcapaciteit (kg)

    9,0

  • AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)

    600 x 850 x 660

  • ENERGIE - Energie-efficiëntieklasse (drogen)

    B

  • KENMERKEN - DUAL Inverter HeatPump

    Ja

  • KENMERKEN - Automatisch reinigende condensor

    Ja

  • KENMERKEN - Type warmtebron

    Elektrische warmtepomp

  • KENMERKEN - Omkeerbare deur

    Ja

  • SMART TECHNOLOGY - Smart Pairing

    Ja

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alle specificaties

MATERIAAL & AFWERKING

  • Kleur

    Essence Wit (Glanzend)

  • Deurtype

    Zwart getint gehard glazen voorkant

CAPACITEIT

  • Maximum droogcapaciteit (kg)

    9,0

PROGRAMMA'S

  • AI Dry

    Ja

  • Allergy Care (droger)

    Ja

  • Beddengoed opfrissen

    Nee

  • Groot voorwerp

    Nee

  • Katoen

    Ja

  • Katoen+

    Nee

  • Fijne Was

    Nee

  • Donsjas opfrissen

    Nee

  • Download Prog.

    Ja

  • Donsdeken

    Nee

  • Easy Care

    Ja

  • Jeans

    Nee

  • Mix

    Ja

  • Snel 30 min

    Nee

  • Snel drogen

    Nee

  • Droogrek Prog.

    Nee

  • Opfrissen

    Nee

  • Huidverzorging

    Nee

  • Stoom hygiëne

    Nee

  • Stoom opfrissen

    Nee

  • Handdoeken

    Ja

  • Warme Lucht

    Nee

  • Wol

    Ja

  • Sportkleding

    Ja

  • Lucht drogen (Koele lucht)

    Nee

  • Eco

    Ja

  • Snel 40

    Nee

  • Droog met timer

    Ja

  • Turbo Dry

    Ja

BEDIENING & DISPLAY

  • Vertragings timer

    3-19 uur

  • Displaytype

    Draaiknop +Full Touch-knoppen +LED-display

  • Deurslot-indicatie

    Nee

  • Figuurindicator

    18:88

KENMERKEN

  • 6 motion DD

    Nee

  • AI DD

    Nee

  • Type

    Condensdroger (zonder ventilatie)

  • Automatisch reinigende condensor

    Ja

  • Signaal einde cyclus

    Ja

  • Dual Drogen (EcoHybrid)

    Ja

  • DUAL Inverter HeatPump

    Ja

  • Dubbel pluizenfilter

    Ja

  • Indicatie leeg waterreservoir

    Ja

  • Type warmtebron

    Elektrische warmtepomp

  • Inverter motor

    Ja

  • Automatische herstart

    Nee

  • Inverter DirectDrive

    Nee

  • Omkeerbare deur

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Sensor Dry

    Ja

  • Trommelverlichting

    Ja

  • Verstelbare poten

    Ja

  • Embossing binnenste trommel

    Ja

AFMETINGEN & GEWICHT

  • Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

    660 x 890 x 702

  • Productdiepte met deur open 90˚ (mm)

    1 140

  • Productafmetingen (BxHxD mm)

    600 x 850 x 660

  • Gewicht (kg)

    53,0

  • Gewicht inclusief verpakking (kg)

    57,0

ENERGIE

  • Energie-efficiëntieklasse (drogen)

    B

EXTRA OPTIES

  • Anti-kreuk

    Ja

  • Condensor zorg

    Ja

  • Trommelverzorging

    Ja

  • Droogniveau

    3 niveaus

  • Favoriet

    Nee

  • Minder tijd

    Nee

  • Meer tijd

    Nee

  • Rek droog

    Nee

  • Wi-Fi

    Ja

  • Geluid Aan/Uit

    Ja

  • Kinderslot

    Ja

  • Einduitstel

    Ja

  • Trommelverlichting

    Ja

  • Starten op afstand

    Ja

  • Stoom

    Nee

  • Droogtijd

    Ja

BARCODE

  • Barcode

    8806096612927

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • Smart Pairing

    Ja

  • Download cyclus

    Ja

  • Energie bewaking

    Ja

  • Start op afstand en cyclusbewaking

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

OPTIES/TOEBEHOREN

  • Afvoerslangset

    Ja

  • Rekmontage

    Ja

  • Stapelset

    Nee

  • LG TWINWash Compatibel

    Nee

PRODUCTFICHE (DROGER) – HUIDIGE STANDAARD

  • Automatische droger

    Ja

  • Een "EU-Ecolabel award" toegekend

    Nee

  • Condensatie-efficiëntieklasse

    B

  • Edry1/2 (kWh)

    0,76

  • Edry (kWh)

    1,43

  • Efficiëntie condensatie bij volledige belasting (%)

    91

  • Efficiëntie van condensatie bij halve lading (%)

    91

  • Geluidsniveau (dBA)

    62

  • Energieverbruik (W) - Uit-stand

    0,35

  • Energieverbruik (W) - Aan-stand

    0,35

  • Standaard droogprogramma

    ECO Kastdroog

  • Tijd (min.) - (volle lading)

    269

  • Tijd (min.) - (gedeeltelijke lading)

    160

  • Gewogen condensatie-efficiëntie (%)

    91

  • Gewogen energieverbruik per 100 cycli (kWh)

    92

  • Gewogen programmatijd

    186

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Reviews van andere gebruikers

1) Energy efficiency
- The dryer model undergoes separate standard testing for its energy efficiency evaluation.
- LG internal lab tests based on EN 61121:2013+A12:2025 using model RH9X71WH.

2) R290
- Global Warming Potential: R290: about 3, R134a: about 1340

3) AI DUAL Inverter™
- Tested by Intertek in July 2024. Compared to the Cotton cycle, the AI Dry cycle showed a reduction in drying time and a decrease in energy consumption with a 3kg mixed load of soft fabrics (blended shirts, blouses, functional T-shirts, chiffon skirts, poly shorts, etc.). (Based on AI Dry representative model: RH90X75V3N. Results may vary depending on models, loads, and environment.) Not all situations are eligible for savings. Depending on the type and thickness of clothing and the environment, the time or energy consumption may increase and the results may vary. **AI sensing is activated when the load is under 5kg. AI Dry should only be used with similar fabric types [not all fabrics are detected]. ***Tested by Intertek on August 2024, Cotton cycle of LG Heatpump dryer compared to Dry Only of LG Conventional heater washer-dryer based on 3kg of IEC loads with 60% initial moisture content (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW). ****The 10-year warranty is on the Dual Inverter Compressor and Inverter Motor only. Warranty period/policy may vary depending on the country or region. *****Noise level: 62dB (Sound Power Level), based on EU Regulation 392/2012 (RH90X75V3N).

4) AI Dry™
- Tested by Intertek in July 2024. Compared to the Cotton cycle, the AI Dry cycle showed a reduction in drying time and a decrease in energy consumption with a 3kg mixed load of soft fabrics (blended shirts, blouses, functional T-shirts, chiffon skirts, poly shorts, etc.) (RH90X75V3N). Depending on the type and thickness of clothing and the environment, the time or energy consumption may increase and the results may vary. *AI sensing is activated when the load is under 5kg. AI Dry should only be used with similar fabric types [not all fabrics are detected].

5) TurboDry
- Tested by Intertek on July 2024. TurboDry cycle with 5kg of load (Blended shirt, 100% poly T-shirt, 100% cotton T-shirt) with 33% initial moisture content at a temperature condition of 23℃. The results may be different depending on the clothes and environment.

6) Allergy Care
- Allergy Care cycle approved by BAF(British Allergy Foundation) reduces allergens such as house dust mites.

7) Smart Paring™
- The Wi-Fi-connected washer and dryer can be set up with the Smart Pairing™ using the LG ThinQ™ application, and when the washing is finished, the dryer automatically sets the optimal drying cycle.

8) Auto Cleaning Condenser
- The cleanliness of the condenser may differ depending on the operating environment.
- The frequency of running 'auto cleaning condenser' may vary depending on the size and the initial moisture amount of the laundry.

9) LG ThinQ™
- Support for smart home devices that are compatible with Google Assistant may vary by country and your individual smart home setup.

Onze keuze

