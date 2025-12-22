We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
9kg Droger Wit | DUAL Inverter Heat Pump™ | Auto Cleaning Condenser | Smart Pairing
RHX5009THB
()
Belangrijkste functies
- DUAL Inverter HeatPump
- Auto Cleaning Condenser
- ThinQ™ (Wi-Fi)
Slimmer drogen, simpelere dagen
Energiebesparing
Energie-efficiënte prestaties
AI Dry™
Door AI aangedreven optimale droging
Turbo Dry
Volledig droog in slechts 81 minuten
Allergiezorg
Grondige reiniging, geen zorgen
Energie-efficiëntie
Bespaar energie, verlaag de energiekosten
Ervaar energiebesparend wassen met B
Energiezuinige wasmachine met B-label bespaart energie en verlaagt de energiekosten
*Het droogmodel ondergaat aparte standaardtests voor de evaluatie van de energie-efficiëntie.1)
*LG interne labtests gebaseerd op EN 61121:2013+A12:2025 met model RH9X71WH.
*Opwarmingspotentieel van de aarde: R290: ongeveer 3, R134a: ongeveer 1340²⁾
AI DUAL Inverter™
AI tot in het diepst, optimale droging
AI Dry™ uses AI DUAL Inverter ™³⁾ to adjust drying by fabric and load, saving time and energy. Dual cylinders reduce vibration and boost efficiency, while low-temp drying helps prevent shrinkage. Includes 10-year warranties on key components.
Afbeelding van een LG-droger geplaatst in een interieur met een groenthema, met een visuele nadruk op het AI DUAL Inverter-component
|AI Dry™
AI-verbeterd optimaal drogen
AI Dry™⁴⁾ optimaliseert het drogen op basis van het type stof en de beladingsgrootte, wat kan helpen energie en tijd te besparen voor efficiënte resultaten met zachte stoffen.
Een video waarin een LG-droger te zien is die werkt in een interieur met houtthema en de AI Dry-functie demonstreert
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
|TurboDry
Versnel in 81 minuten
Krijg een snelle droogtijd van 81 minuten⁵⁾ aangedreven door de DUAL Inverter Compressor voor minder wachttijd en meer leven.
Allergiezorg
Zeg vaarwel tegen levende stofmijten
De 'Allergy Care'-cyclus die interne temperaturen tot 60 ℃ handhaaft. Dit proces vermindert levende huisstofmijten, die allergieën of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken.
Afbeelding van een deken en een teddybeer in een LG-droger met het logo van de British Allergy Foundation zichtbaar
*Allergiezorgcyclus goedgekeurd door BAF (British Allergy Foundation) vermindert allergenen zoals huisstofmijten.⁶⁾
|Smart Paring™
Wassen en drogen in Sync
De met wifi verbonden wasmachine en droger kunnen worden ingesteld met Smart Pairing™ via de LG ThinQ™-applicatie, en zodra het wassen is voltooid, stelt de droger automatisch de optimale droogcyclus in.
*De met Wi-Fi verbonden wasmachine en droger kunnen worden ingesteld met de Smart Pairing™ via de LG ThinQ™-applicatie, en wanneer het wassen is voltooid, stelt de droger automatisch de optimale droogcyclus in.⁷⁾
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
Dual Lint Filter
Houd kleding schoon door pluis gemakkelijk te verwijderen
Auto Reinigingscondensor⁸⁾
Geen handmatige reiniging nodig voor de condensor
Verwijdert automatisch pluis en vuil in de condensor om de droogprestaties consistent en krachtig te houden. Dit maakt het schoonmaken van de condensor niet alleen gemakkelijker, maar vermindert ook de kans op mogelijke schade aan het onderdeel door handmatig schoonmaken.
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
LG ThinQ™
Slim leven begint met eenvoudige bediening
Met LG ThinQ™ doe je slimmer de was—bedien op afstand, download extra programma's en verbind met de nieuwste technologie zoals Google Assistant.
Beheer je wasgoed altijd en overal
De LG ThinQ™-app stelt je in staat om verbinding te maken met je droger zoals nooit tevoren. Start je wasbeurt met slechts één tik op een knop.
Gemakkelijk onderhoud en toezicht
Of het nu gaat om dagelijks onderhoud of grotere taken, bekijk gemakkelijk het energieverbruik van je droger via de LG ThinQ™-app.
Handenwas zonder handen met spraakassistent
Vertel je slimme speaker of AI-assistent wat je nodig hebt en laat je droger de rest doen.
*Ondersteuning voor smart home-apparaten die compatibel zijn met Google Assistent kan per land en per individuele smart home-installatie verschillen.⁹⁾
Gestroomlijnd ontwerp dat is ontworpen voor jouw behoeften
Q.
Waar moet ik op letten bij het kopen van een droger?
A.
Bij het kiezen van een wasdroger moet u rekening houden met factoren zoals capaciteit, energie-efficiëntie en droogtechnologie. LG-droogtrommels hebben Sensor Dry, dat het vochtgehalte detecteert en de droogtijd aanpast voor betere resultaten. De Dual Inverter Heat Pump™ helpt het energieverbruik te verlagen terwijl de prestaties behouden blijven. Met ThinQ™-technologie kunt u uw droger op afstand bedienen voor extra gemak. Het slanke, moderne design van LG past ook moeiteloos in elke wasruimte.
Q.
Zijn condensdroogtrommels energiezuinig?
A.
Ja, LG-condensdroogtrommels zijn ontworpen met energiebesparing in gedachten. De Dual Inverter Heat Pump™ technologie van LG vermindert het energieverbruik nog verder en biedt aanzienlijke besparingen in vergelijking met conventionele modellen. Dit maakt LG-droogtrommels een goede keuze, omdat ze uw elektriciteitsrekeningen verlagen, uitstekende droogprestaties leveren en uw ecologische voetafdruk verkleinen.
Q.
Do integrated tumble dryers have smart technology?
A.
Absoluut! LG geïntegreerde wasdrogers zijn uitgerust met ThinQ™-technologie, waarmee je je droger op afstand kunt bedienen via een smartphone-app. Je kunt de voortgang van de cyclus volgen, meldingen ontvangen en eventuele problemen oplossen, wat gemak en gemoedsrust biedt. Deze slimme integratie maakt het beheer van de was gemakkelijker en efficiënter, waardoor je tijd vrijmaakt voor andere taken.
Q.
Kunnen drogers kwetsbare stoffen aan?
A.
Ja, LG-droogtrommels hebben specifieke cycli voor fijne stoffen, zoals de Fijne Stoffen-cyclus, die lagere temperaturen en zachte trommelbewegingen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat zelfs uw meest gevoelige kledingstukken worden verzorgd zonder schade. Het geavanceerde trommeldesign van LG zorgt voor een zachte behandeling en behoudt de kwaliteit van uw kleding. Voor delicate stoffen bieden LG-droogtrommels veilige en efficiënte cycli die zijn afgestemd op uw behoeften.
Q.
Vereist dit product extra ventilatie-installatie?
A.
LG-droogmachines zijn ventiloos en kunnen overal worden gebruikt zonder ruimtebeperkingen.
Q.
Wat moet ik weten voordat ik mijn wasmachine en droger op elkaar stapel?
A.
Houd rekening met de volgende factoren om ervoor te zorgen dat uw gestapelde wasmachine en droger veilig, betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken zijn.
1. Compatibiliteit: Zorg er eerst voor dat de wasmachine- en drogermodellen compatibel zijn met elkaar. LG-drogers mogen alleen op LG-trommelwasmachines worden geplaatst. (Diepteopties wasmachine: 565, 615 mm)
2. Installatieruimte: Controleer de grootte van de ruimte om de wasmachine en droger in serie te plaatsen. Zorg er ook voor dat u genoeg ruimte heeft om de deuren van de wasmachine en droger te openen.
3. Professionele installatie: De droger kan veilig aan de LG-wasmachine worden bevestigd met behulp van een stapelkit. Alleen gekwalificeerd servicepersoneel mag stapelen en controleren of de droger correct is geïnstalleerd.
Q.
Wat is de typische levensduur van een droger?
A.
De levensduur van een product kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals productkwaliteit, gebruiksfrequentie en onderhoud. Regelmatig onderhoud is belangrijk om de levensduur van de droger te verlengen.
1. Maak het gebied rond het filter schoon voor en na het drogen en houd het dubbele pluizenfilter schoon door het met water te wassen.
2. Maak het stof in de droger schoon en ventileer deze door de deur van de droger iets te openen voor en na gebruik.
3. Het wordt aanbevolen om zorg te dragen voor de condensor en trommel met behulp van de functies Condensorverzorging en Trommelverzorging.
Q.
Welke kleren mogen niet in de droger?
A.
Controleer het textielverzorgingslabel op uw kleding en droog ze volgens de aanbevolen droogmethode. Droog de volgende items niet: - Items die brand kunnen veroorzaken: kleding met brandbare stoffen zoals was, olie, verf, benzine, ontvettingsmiddelen, droogkuisoplosmiddelen, kerosine, enz.; elektrische dekens; tapijten - Hittegevoelige kleding
Q.
Hoe lang duurt het om kleding te drogen in een warmtepompdroger?
A.
De tijd die nodig is om de kleding in een warmtepompdroger te drogen, kan variëren afhankelijk van factoren zoals het type stof en het gewicht van de was. 1. Stoffen type: Kleding gemaakt van zware materialen zoals denim duurt langer om te drogen dan lichtere stoffen zoals polyester. 2. Gewicht van de was: Hoe meer was er is, hoe langer de droogtijd zal zijn.
Belangrijkste specs
MATERIAAL & AFWERKING - Kleur
Essence Wit (Glanzend)
CAPACITEIT - Maximum droogcapaciteit (kg)
9,0
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)
600 x 850 x 660
ENERGIE - Energie-efficiëntieklasse (drogen)
B
KENMERKEN - DUAL Inverter HeatPump
Ja
KENMERKEN - Automatisch reinigende condensor
Ja
KENMERKEN - Type warmtebron
Elektrische warmtepomp
KENMERKEN - Omkeerbare deur
Ja
SMART TECHNOLOGY - Smart Pairing
Ja
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specificaties
MATERIAAL & AFWERKING
Kleur
Essence Wit (Glanzend)
Deurtype
Zwart getint gehard glazen voorkant
CAPACITEIT
Maximum droogcapaciteit (kg)
9,0
PROGRAMMA'S
AI Dry
Ja
Allergy Care (droger)
Ja
Beddengoed opfrissen
Nee
Groot voorwerp
Nee
Katoen
Ja
Katoen+
Nee
Fijne Was
Nee
Donsjas opfrissen
Nee
Download Prog.
Ja
Donsdeken
Nee
Easy Care
Ja
Jeans
Nee
Mix
Ja
Snel 30 min
Nee
Snel drogen
Nee
Droogrek Prog.
Nee
Opfrissen
Nee
Huidverzorging
Nee
Stoom hygiëne
Nee
Stoom opfrissen
Nee
Handdoeken
Ja
Warme Lucht
Nee
Wol
Ja
Sportkleding
Ja
Lucht drogen (Koele lucht)
Nee
Eco
Ja
Snel 40
Nee
Droog met timer
Ja
Turbo Dry
Ja
BEDIENING & DISPLAY
Vertragings timer
3-19 uur
Displaytype
Draaiknop +Full Touch-knoppen +LED-display
Deurslot-indicatie
Nee
Figuurindicator
18:88
KENMERKEN
6 motion DD
Nee
AI DD
Nee
Type
Condensdroger (zonder ventilatie)
Automatisch reinigende condensor
Ja
Signaal einde cyclus
Ja
Dual Drogen (EcoHybrid)
Ja
DUAL Inverter HeatPump
Ja
Dubbel pluizenfilter
Ja
Indicatie leeg waterreservoir
Ja
Type warmtebron
Elektrische warmtepomp
Inverter motor
Ja
Automatische herstart
Nee
Inverter DirectDrive
Nee
Omkeerbare deur
Ja
LoadSense
Ja
Sensor Dry
Ja
Trommelverlichting
Ja
Verstelbare poten
Ja
Embossing binnenste trommel
Ja
AFMETINGEN & GEWICHT
Verpakking afmetingen (BxHxD mm)
660 x 890 x 702
Productdiepte met deur open 90˚ (mm)
1 140
Productafmetingen (BxHxD mm)
600 x 850 x 660
Gewicht (kg)
53,0
Gewicht inclusief verpakking (kg)
57,0
ENERGIE
Energie-efficiëntieklasse (drogen)
B
EXTRA OPTIES
Anti-kreuk
Ja
Condensor zorg
Ja
Trommelverzorging
Ja
Droogniveau
3 niveaus
Favoriet
Nee
Minder tijd
Nee
Meer tijd
Nee
Rek droog
Nee
Wi-Fi
Ja
Geluid Aan/Uit
Ja
Kinderslot
Ja
Einduitstel
Ja
Trommelverlichting
Ja
Starten op afstand
Ja
Stoom
Nee
Droogtijd
Ja
BARCODE
Barcode
8806096612927
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ja
Smart Pairing
Ja
Download cyclus
Ja
Energie bewaking
Ja
Start op afstand en cyclusbewaking
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
OPTIES/TOEBEHOREN
Afvoerslangset
Ja
Rekmontage
Ja
Stapelset
Nee
LG TWINWash Compatibel
Nee
PRODUCTFICHE (DROGER) – HUIDIGE STANDAARD
Automatische droger
Ja
Een "EU-Ecolabel award" toegekend
Nee
Condensatie-efficiëntieklasse
B
Edry1/2 (kWh)
0,76
Edry (kWh)
1,43
Efficiëntie condensatie bij volledige belasting (%)
91
Efficiëntie van condensatie bij halve lading (%)
91
Geluidsniveau (dBA)
62
Energieverbruik (W) - Uit-stand
0,35
Energieverbruik (W) - Aan-stand
0,35
Standaard droogprogramma
ECO Kastdroog
Tijd (min.) - (volle lading)
269
Tijd (min.) - (gedeeltelijke lading)
160
Gewogen condensatie-efficiëntie (%)
91
Gewogen energieverbruik per 100 cycli (kWh)
92
Gewogen programmatijd
186
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
|1) Energy efficiency
- The dryer model undergoes separate standard testing for its energy efficiency evaluation.
- LG internal lab tests based on EN 61121:2013+A12:2025 using model RH9X71WH.
2) R290
- Global Warming Potential: R290: about 3, R134a: about 1340
3) AI DUAL Inverter™
- Tested by Intertek in July 2024. Compared to the Cotton cycle, the AI Dry cycle showed a reduction in drying time and a decrease in energy consumption with a 3kg mixed load of soft fabrics (blended shirts, blouses, functional T-shirts, chiffon skirts, poly shorts, etc.). (Based on AI Dry representative model: RH90X75V3N. Results may vary depending on models, loads, and environment.) Not all situations are eligible for savings. Depending on the type and thickness of clothing and the environment, the time or energy consumption may increase and the results may vary. **AI sensing is activated when the load is under 5kg. AI Dry should only be used with similar fabric types [not all fabrics are detected]. ***Tested by Intertek on August 2024, Cotton cycle of LG Heatpump dryer compared to Dry Only of LG Conventional heater washer-dryer based on 3kg of IEC loads with 60% initial moisture content (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW). ****The 10-year warranty is on the Dual Inverter Compressor and Inverter Motor only. Warranty period/policy may vary depending on the country or region. *****Noise level: 62dB (Sound Power Level), based on EU Regulation 392/2012 (RH90X75V3N).
4) AI Dry™
- Tested by Intertek in July 2024. Compared to the Cotton cycle, the AI Dry cycle showed a reduction in drying time and a decrease in energy consumption with a 3kg mixed load of soft fabrics (blended shirts, blouses, functional T-shirts, chiffon skirts, poly shorts, etc.) (RH90X75V3N). Depending on the type and thickness of clothing and the environment, the time or energy consumption may increase and the results may vary. *AI sensing is activated when the load is under 5kg. AI Dry should only be used with similar fabric types [not all fabrics are detected].
5) TurboDry
- Tested by Intertek on July 2024. TurboDry cycle with 5kg of load (Blended shirt, 100% poly T-shirt, 100% cotton T-shirt) with 33% initial moisture content at a temperature condition of 23℃. The results may be different depending on the clothes and environment.
6) Allergy Care
- Allergy Care cycle approved by BAF(British Allergy Foundation) reduces allergens such as house dust mites.
7) Smart Paring™
- The Wi-Fi-connected washer and dryer can be set up with the Smart Pairing™ using the LG ThinQ™ application, and when the washing is finished, the dryer automatically sets the optimal drying cycle.
8) Auto Cleaning Condenser
- The cleanliness of the condenser may differ depending on the operating environment.
- The frequency of running 'auto cleaning condenser' may vary depending on the size and the initial moisture amount of the laundry.
9) LG ThinQ™
- Support for smart home devices that are compatible with Google Assistant may vary by country and your individual smart home setup.
Onze keuze
