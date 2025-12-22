9kg Droger Wit | DUAL Inverter Heat Pump™ | Auto Cleaning Condenser | Smart Pairing

1) Energy efficiency

- The dryer model undergoes separate standard testing for its energy efficiency evaluation.

- LG internal lab tests based on EN 61121:2013+A12:2025 using model RH9X71WH.



2) R290

- Global Warming Potential: R290: about 3, R134a: about 1340



3) AI DUAL Inverter™

- Tested by Intertek in July 2024. Compared to the Cotton cycle, the AI Dry cycle showed a reduction in drying time and a decrease in energy consumption with a 3kg mixed load of soft fabrics (blended shirts, blouses, functional T-shirts, chiffon skirts, poly shorts, etc.). (Based on AI Dry representative model: RH90X75V3N. Results may vary depending on models, loads, and environment.) Not all situations are eligible for savings. Depending on the type and thickness of clothing and the environment, the time or energy consumption may increase and the results may vary. **AI sensing is activated when the load is under 5kg. AI Dry should only be used with similar fabric types [not all fabrics are detected]. ***Tested by Intertek on August 2024, Cotton cycle of LG Heatpump dryer compared to Dry Only of LG Conventional heater washer-dryer based on 3kg of IEC loads with 60% initial moisture content (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW). ****The 10-year warranty is on the Dual Inverter Compressor and Inverter Motor only. Warranty period/policy may vary depending on the country or region. *****Noise level: 62dB (Sound Power Level), based on EU Regulation 392/2012 (RH90X75V3N).



4) AI Dry™

- Tested by Intertek in July 2024. Compared to the Cotton cycle, the AI Dry cycle showed a reduction in drying time and a decrease in energy consumption with a 3kg mixed load of soft fabrics (blended shirts, blouses, functional T-shirts, chiffon skirts, poly shorts, etc.) (RH90X75V3N). Depending on the type and thickness of clothing and the environment, the time or energy consumption may increase and the results may vary. *AI sensing is activated when the load is under 5kg. AI Dry should only be used with similar fabric types [not all fabrics are detected].



5) TurboDry

- Tested by Intertek on July 2024. TurboDry cycle with 5kg of load (Blended shirt, 100% poly T-shirt, 100% cotton T-shirt) with 33% initial moisture content at a temperature condition of 23℃. The results may be different depending on the clothes and environment.



6) Allergy Care

- Allergy Care cycle approved by BAF(British Allergy Foundation) reduces allergens such as house dust mites.



7) Smart Paring™

- The Wi-Fi-connected washer and dryer can be set up with the Smart Pairing™ using the LG ThinQ™ application, and when the washing is finished, the dryer automatically sets the optimal drying cycle.



8) Auto Cleaning Condenser

- The cleanliness of the condenser may differ depending on the operating environment.

- The frequency of running 'auto cleaning condenser' may vary depending on the size and the initial moisture amount of the laundry.



9) LG ThinQ™

- Support for smart home devices that are compatible with Google Assistant may vary by country and your individual smart home setup.