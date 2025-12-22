About Cookies on This Site

LG AI DUAL Inverter Dryer with AI Dry™ | RT10X8B

LG AI DUAL Inverter Dryer with AI Dry™ | RT10X8B

RT10X8B
Belangrijkste functies

  • AI Dry
  • Smart Pairing
  • Allergy Care
  • Zelfreinigende Condensor
Meer
Fixed Bottom Left Button
Video waarin wordt ingezoomd op de LG-droger in de wasruimte, naast een LG-wasmachine.

*De productafbeeldingen en video’s zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Kledingvriendelijke wasprestaties

Afbeelding van bladeren die rond een wasmachine draaien.

Energiebesparing

Efficiënte droogtechnologie

Detecteert stoffen met LG’s AI-technologie.

AI Dry

Optimaliseert het droogproces efficiënt

Afbeelding die het verstrijken van tijd rond een overhemd weergeeft.

Snel drogen

Volledig droge was in slechts 81 minuten

Afbeelding van een condensor.

Eenvoudig onderhoud

Zelfreinigende condensor

Afbeelding van een droger voor een groene muur met het A+++-10%-label ernaast.

Afbeelding van een droger voor een groene muur met het A+++-10%-label ernaast.

Energie-efficiëntie

Ervaar een nieuwe standaard in wassen met energieklasse A+++-10%

Dankzij AI DUAL Inverter en geavanceerde algoritmes wordt het energieverbruik aanzienlijk verminderd.

*De productafbeeldingen en video’s zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

*10% lager in de Energie-efficiëntie-index vergeleken met de minimale drempel van energieklasse A+++ zoals gedefinieerd door EU-verordening 392/2012.

*Stel het programma in op ‘Eco’-cyclus + Kastdroog + Efficiëntie (vol & halfvol) voor test in overeenstemming met EN 61121 en Verordening 932/2012.

AI DUAL Inverter™

AI tot in de kern, optimaal drogen

AI Dry™, aangedreven door AI DUAL Inverter™, optimaliseert het droogproces op basis van stofsoort en beladingsgrootte. Dit helpt energie en tijd te besparen, vooral bij delicate stoffen. De dubbele cilinders verhogen de algehele efficiëntie en zorgen voor betere droogprestaties. Bovendien vermindert drogen op lage temperatuur met warmtepomptechnologie het risico op krimp. De twee cilinders in de DUAL Inverter Heat Pump™ draaien in tegengestelde richting om balans te creëren en trillingen tijdens het drogen te verminderen.

Extra zekerheid: 10 jaar garantie op de DUAL Inverter Compressor en de Inverter Motor.

Afbeelding van LG-droger met AI DUAL Inverter.

*Getest door Intertek op juli 2023. Microplastic Care-cyclus met een was van 3 kg (100% polyester trainingsjas) vergeleken met Mixed Fabric-cyclus (F4Y7EYPBW).

Vergelijking door de hoeveelheid microplastic te meten die is gefilterd door een filter van 20㎛.

*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.

Energiebesparing

Energiebesparing

10 jaar garantie

10 jaar garantie

Minder geluid

Minder geluid

AI Dry™

AI-gestuurde optimale droging

AI Dry optimaliseert het droogproces op basis van stofsoort en beladingsgrootte, wat helpt energie en tijd te besparen voor zachte stoffen.

TurboDry

Droog in slechts 81 minuten

Geniet van een droogtijd van 81 minuten, mogelijk gemaakt door de DUAL Inverter Compressor.

Close-up image of an LCD dial.

*The product images in the image and video are for illustrative purposes only and might differ from the real product.

*Tested by Intertek on July 2024, TurboDry cycle based on 5kg of loads (Blended shirt, 100% poly T-shirt, 100% cotton T-shirt) with 33% initial moisture content at a temperature condition of 23℃. The results may be different depending on the clothes and environment.

Allergy Care

Diep reinigen, minder risico op allergieën

Met Allergy Care worden levende huisstofmijten verminderd, waardoor allergieën minder kans krijgen.

Image of a clean teddy bear and white fabric inside a dryer drum.

*Product images are for illustrative purposes only and may differ from actual product.

*Allergy Care cycle approved by BAF(British Allergy Foundation) reduces allergens such as house dust mites.

Cycle Optimization

Programma’s afgestemd op jouw gewoontes

Vaak gebruikte programma’s worden opgeslagen naast 13 standaardcycli, afgestemd op jouw persoonlijke drooggewoonten.

Auto-cleaning Condenser

Geen handmatig schoonmaken nodig

De condensor reinigt zichzelf automatisch, zodat jij meer tijd hebt voor andere taken.

Smart Pairing™

Wassen en drogen in perfecte harmonie

Met Smart Pairing vertelt de wasmachine de droger welk programma het beste past. Een slimme wastruc voor ultiem gemak.

Bedien je was, altijd en overal

Met de LG ThinQ™-app verbind je eenvoudig met je droger. Start je was met slechts één druk op de knop.

Eenvoudig onderhoud en monitoring

Of het nu gaat om dagelijks onderhoud of grotere taken, via de LG ThinQ™-app kun je eenvoudig het energieverbruik van je droger volgen.

Handsfree wassen en drogen met Voice Assistant

Vertel je slimme speaker of AI-assistent wat je nodig hebt en laat de droger de rest doen.

*Product images are for illustrative purposes only and may differ from actual product.

*Smart features may vary by country and model. Check with your local retailer or LG for service availability.

*Support for smart home devices that are compatible with Google Assistant may vary by country and your individual smart home setup.

Title mark

Title mark

Strak ontwerp gemaakt voor jouw behoeften

LG dryer in the living room.

Fits your interior

Image of an LG dryer.

Flat & Minimal

LG dryer's tempered glass door.

Tempered glass door

Interior image of a washing machine and dryer side by side.

Washer & Dryer

LG dryer's stainless steel drum.

Stainless steel drum

Veelgestelde vragen

Q.

Wat zijn de standaardafmetingen van een wasmachine?

A.

Alle LG-wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. Standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.

Q.

Wat is het beste gewicht voor een wasmachine?

A.

LG raadt een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg aan voor een gemiddeld huishouden. Voor een groot gezin of grote wasladingen is een model van 11-13 kg geschikt. Grotere modellen kunnen ook een dekbed tot kingsize aan.

Q.

Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?

A.

Controleer het energielabel op je wasmachine voor een A (beste) tot G (slechtste) beoordeling. LG-wasmachines hebben Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. AI in LG-machines helpt bij het kiezen van de juiste wasbewegingen voor je waslading, waardoor het energieverbruik minimaal blijft.

Q.

Hoe kies ik de juiste wascyclus?

A.

Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.

Q.

Hoe kan ik het geluid van mijn wasmachine verminderen?

A.

Koop een LG-wasmachine met Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. LG DirectDrive™ Motor technologie vermindert het aantal bewegende onderdelen, wat het geluid vermindert en de levensduur verlengt. Zorg ervoor dat je wasmachine op een vlakke ondergrond staat en controleer dit regelmatig. Plaats anti-vibratie pads onder je wasmachine om het geluid te verminderen.

Q.

Hoe profiteert mijn wasgoed van Deep-learning AI DD™?

A.

LG’s Deep-learning AI DD™ machines analyseren het gewicht en de stof van je wasgoed. Dit resulteert in automatische optimalisatie van de wasbewegingen, wat zorgt voor verbeterde stofbescherming en een langere levensduur van je kleding.

Q.

Wat is de LG Quick Wash functie?

A.

LG’s TurboWash™ 360˚ technologie reinigt kleding grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray schiet waterstralen vanuit elke hoek, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt voor een optimale balans van sproeikracht, detergent en wasbeweging.

Q.

Wat kan een slimme wasmachine doen?

A.

LG-wasmachines gebruiken AI om wasbewegingen te optimaliseren voor elke lading. Deep learning analyseert stofkenmerken zoals gewicht en zachtheid. LG’s WiFi-geschikte slimme wasmachines kunnen worden bediend via spraakherkenning of de LG ThinQ™ app op je smartphone.

Q.

Wat is de stoomfunctie in LG-wasmachines?

A.

LG’s Steam™ technologie bestrijdt effectief allergenen. De Allergy Care functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen zoals pollen en huisstofmijt op te lossen.

Q.

Hoe werkt de Auto-dosing functie?

A.

Het LG ezDispense™ auto dose systeem laat je het detergent vooraf laden en de wasmachine doet de rest. De technologie in de machine detecteert het gewicht van je wasgoed en voegt automatisch de juiste hoeveelheid detergent toe.

Q.

Zijn wasmachines verkrijgbaar in verschillende kleuren?

A.

LG biedt moderne neutrale kleurkeuzes aan, zoals Classic White, Black Steel of Graphite, zodat je een wasmachine kunt vinden die bij je bestaande apparaten past of een stijlvolle contrast biedt.

Belangrijkste specs

  • MATERIAAL & AFWERKING - Kleur

    Matzwart

  • CAPACITEIT - Maximum droogcapaciteit (kg)

    10

  • AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)

    600x850x660

  • ENERGIE - Energie-efficiëntieklasse (drogen)

    A+++

  • KENMERKEN - DUAL Inverter HeatPump

    Ja

  • KENMERKEN - Automatisch reinigende condensor

    Ja

  • KENMERKEN - Type warmtebron

    Elektrische warmtepomp

  • KENMERKEN - Omkeerbare deur

    Nee

  • SMART TECHNOLOGY - Smart Pairing

    Ja

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alle specificaties

PRODUCTFICHE (DROGER)

  • Energieverbruik per jaar(kWh)

    171

  • Automatische droger

    Ja

  • Een "EU-Ecolabel award" toegekend

    Nee

  • Condensatie-efficiëntieklasse

    A

  • Duur van de sluimerstand (min.)

    10

  • Edry1/2 (kWh)

    0,76

  • Edry (kWh)

    1,43

  • Efficiëntie condensatie bij volledige belasting (%)

    91

  • Efficiëntie van condensatie bij halve lading (%)

    91

  • Geluidsniveau (dBA)

    62

  • Energieverbruik (W) - Uit-stand

    0,35

  • Energieverbruik (W) - Aan-stand

    0,35

  • Standaard droogprogramma

    ECO Kastdroog

  • Tijd (min.) - (volle lading)

    269

  • Tijd (min.) - (gedeeltelijke lading)

    160

  • Gewogen condensatie-efficiëntie (%)

    91

  • Gewogen programmatijd

    207

ENERGIE

  • Energie-efficiëntieklasse (drogen)

    A+++

PROGRAMMA'S

  • Sportkleding

    Ja

  • Lucht drogen (Koele lucht)

    Nee

  • AI Dry

    Ja

  • Allergy Care (droger)

    Ja

  • Beddengoed opfrissen

    Ja

  • Groot voorwerp

    Nee

  • Katoen

    Ja

  • Katoen+

    Nee

  • Fijne Was

    Ja

  • Download Prog.

    Ja

  • Donsjas opfrissen

    Ja

  • Donsdeken

    Ja

  • Easy Care

    Ja

  • Eco

    Ja

  • Jeans

    Nee

  • Mix

    Ja

  • Snel 30 min

    Ja

  • Snel drogen

    Nee

  • Droogrek Prog.

    Ja

  • Opfrissen

    Nee

  • Huidverzorging

    Nee

  • Stoom hygiëne

    Nee

  • Stoom opfrissen

    Nee

  • Droog met timer

    Ja

  • Handdoeken

    Ja

  • Turbo Dry

    Ja

  • Warme Lucht

    Ja

  • Wol

    Ja

KENMERKEN

  • 6 motion DD

    Nee

  • AI DD

    Nee

  • Automatisch reinigende condensor

    Ja

  • Automatische herstart

    Nee

  • Trommelverlichting

    Ja

  • Dual Drogen (EcoHybrid)

    Ja

  • DUAL Inverter HeatPump

    Ja

  • Dubbel pluizenfilter

    Ja

  • Embossing binnenste trommel

    Ja

  • Indicatie leeg waterreservoir

    Ja

  • Signaal einde cyclus

    Ja

  • Type warmtebron

    Elektrische warmtepomp

  • Inverter DirectDrive

    Nee

  • Inverter motor

    Ja

  • Verstelbare poten

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Omkeerbare deur

    Nee

  • Sensor Dry

    Ja

  • Type

    Condensdroger (zonder ventilatie)

EXTRA OPTIES

  • Anti-kreuk

    Ja

  • Geluid Aan/Uit

    Ja

  • Kinderslot

    Ja

  • Condensor zorg

    Ja

  • Einduitstel

    Ja

  • Trommelverzorging

    Nee

  • Trommelverlichting

    Ja

  • Droogniveau

    3 niveaus

  • Droogtijd

    Nee

  • Favoriet

    Nee

  • Minder tijd

    Nee

  • Meer tijd

    Nee

  • Rek droog

    Nee

  • Starten op afstand

    Ja

  • Stoom

    Nee

  • Tijd drogen

    Ja

  • Wi-Fi

    Ja

MATERIAAL & AFWERKING

  • Kleur

    Matzwart

  • Deurtype

    Zwart getint gehard glazen voorkant

SMART TECHNOLOGY

  • Download cyclus

    Ja

  • Smart Pairing

    Ja

  • Energie bewaking

    Ja

  • Start op afstand en cyclusbewaking

    Ja

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

OPTIES/TOEBEHOREN

  • Afvoerslangset

    Ja

  • LG TWINWash Compatibel

    Nee

  • Rekmontage

    Ja

  • Stapelset

    Ja

BARCODE

  • Barcode

    8806096198155

CAPACITEIT

  • Maximum droogcapaciteit (kg)

    10

BEDIENING & DISPLAY

  • Vertragings timer

    3-19 uur

  • Displaytype

    Draaiknop + tiptoetsen & LCD+LED-scherm

  • Deurslot-indicatie

    Nee

  • Figuurindicator

    LCD

AFMETINGEN & GEWICHT

  • Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

    660x890x702

  • Productdiepte met deur open 90˚ (mm)

    1 140

  • Productafmetingen (BxHxD mm)

    600x850x660

  • Gewicht inclusief verpakking (kg)

    58,0

  • Gewicht (kg)

    55,0

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

