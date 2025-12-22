9 kg Wasmachine wit | energiebesparend | AI DD™

"De wasmachines van LG maken gebruik van kunstmatige intelligentie om de wasbewegingen voor elke lading te optimaliseren. Dankzij deep learning op basis van informatie uit duizenden big data-wasbeurten kan de wasmachine automatisch de eigenschappen van de stoffen detecteren, zoals het gewicht en de zachtheid. Het resultaat? 10%* betere bescherming van de stoffen, zodat uw kleding er altijd geweldig uitziet. De wifi-compatibele slimme wasmachines van LG zijn ook toegankelijk en te bedienen via spraakherkenning of via de LG ThinQ™-app op uw smartphone, die overal verbinding maakt met uw slimme wasmachine. Start uw apparaat op afstand met een druk op de knop of via spraakassistentie, ontvang een melding wanneer een wasbeurt is voltooid, voer Smart Diagnosis uit voor probleemoplossing en download op maat gemaakte vooraf ingestelde cycli — allemaal via de ThinQ™-app.

*Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het katoenprogramma liet het AI Wash-programma een verbetering zien in de verzorging van de stoffen en een vermindering van het energieverbruik bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (gemengde overhemden, blouses, functionele T-shirts, chiffonrokken, polyester shorts, enz.) (F4X7VYP15). De resultaten kunnen variëren afhankelijk van het gewicht en het soort stof van de was en/of andere factoren.

*AI-detectie wordt geactiveerd wanneer de lading minder dan 3 kg weegt. AI-detectie wordt niet geactiveerd wanneer de stoomoptie is geselecteerd. AI Wash mag alleen worden gebruikt met vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.