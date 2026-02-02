We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Klimatyzacja typu Mono Split to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do efektywnego chłodzenia lub ogrzewania pojedynczych pomieszczeń albo wybranych stref w budynku. Zapewnia precyzyjną regulację temperatury oraz wysoki komfort użytkowania, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i mniejszych obiektach użytkowych.
W zależności od potrzeb, system klimatyzacji może być zastosowany jako Mono Split, przeznaczony do jednego pomieszczenia, lub jako Multi Split, umożliwiający obsługę kilku pomieszczeń jednocześnie przy wykorzystaniu jednej jednostki zewnętrznej.
Klimatyzacja Mono Split wyróżnia się elastycznym montażem i cichą pracą. Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej zużycie energii jest mniejsze, a koszty eksploatacji niższe*. Rozwiązanie stanowi praktyczny i komfortowy wybór zarówno dla właścicieli domów, jak i małych firm.
W tym artykule przedstawiamy zalety systemów LG Mono Split i Multi Split, aby ułatwić Ci wybór rozwiązania najlepiej dopasowanego do Twojego domu lub biura.
Czym jest klimatyzacja typu Mono Split i jak działa?
Klimatyzatory typu Mono Split to system klimatyzacji składający się z jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej, połączonych instalacją chłodniczą. Takie rozwiązanie umożliwia indywidualną i energooszczędną regulację temperatury w konkretnym pomieszczeniu domu lub biura. Dzięki kompaktowej budowie i elastycznym możliwościom montażu, klimatyzatory Mono Split są często wybierane tam, gdzie liczy się estetyka wnętrza, szybka instalacja oraz możliwość chłodzenia lub ogrzewania jednego pomieszczenia.
Podczas chłodzenia klimatyzator odbiera ciepło z wnętrza pomieszczenia i odprowadza je na zewnątrz. Klimatyzacja Mono Split może również pracować w trybie ogrzewania.*
Schemat działania klimatyzatora Mono Split – jednostka wewnętrzna i zewnętrzna, instalacja chłodnicza, przepływ powietrza
Skoro omówiliśmy już podstawy działania klimatyzatorów Mono Split, przyjrzyjmy się teraz funkcjom i zaletom klimatyzacji LG Mono Split oraz LG Multi Split, które mogą zwiększyć Twój codzienny komfort.
Dlaczego warto wybrać klimatyzację LG Mono Split?
- Efektywna konstrukcja i elastyczny montaż: systemy klimatyzacji LG Mono Split zostały zaprojektowane z myślą o łatwym dopasowaniu do różnych typów pomieszczeń. Umożliwiają niezależną regulację temperatury, zapewniając komfort dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.
- Oszczędność energii: dzięki technologii inwerterowej oraz precyzyjnej kontroli temperatury w konkretnych pomieszczeniach, klimatyzacja LG Mono Split pozwala ograniczyć zużycie energii i obniżyć koszty eksploatacji.
- Komfort użytkowania: wybrane modele, takie jak LG DUALCOOL, oferują funkcje zwiększające komfort codziennego użytkowania, m.in. technologię AI Air*, funkcję Dual Vane oraz Proactive Energy Control, wspierające stabilną i efektywną pracę klimatyzacji.
Widok izometryczny apartamentu z klimatyzacją LG Mono Split obsługującą jedno pomieszczenie
Jeżeli klimatyzator ma obsługiwać kilka pomieszczeń lub większą przestrzeń, odpowiednim rozwiązaniem będzie system Multi Split.
Dlaczego warto wybrać klimatyzację LG Multi Split?
- Jeden system – wiele pomieszczeń: klimatyzacja LG Multi Split pozwala na efektywne zarządzanie temperaturą w całym domu lub biurze przy wykorzystaniu jednej jednostki zewnętrznej.
- Oszczędność miejsca: zastosowanie jednej jednostki zewnętrznej umożliwia zachowanie estetyki elewacji oraz oszczędność miejsca, co ma szczególne znaczenie w domach jednorodzinnych i zabudowie szeregowej.
- Cicha praca: funkcje takie jak LG Night Quiet Mode pozwalają ograniczyć poziom hałasu klimatyzatora, zwiększając komfort użytkowania zwłaszcza w godzinach nocnych.
Widok izometryczny apartamentu z klimatyzacją LG Multi Split umożliwiającą chłodzenie kilku pomieszczeń
Skoro wiemy już, jak klimatyzacja Multi Split LG pozwala efektywnie zarządzać temperaturą w wielu pomieszczeniach, przyjrzyjmy się teraz dostępnym jednostkom wewnętrznym, aby dobrać klimatyzator najlepiej dopasowany do konkretnych potrzeb instalacyjnych.
Jednostki wewnętrzne do systemów klimatyzacji LG
LG oferuje szeroki wybór jednostek wewnętrznych klimatyzacji, które można dopasować do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Linia produktowa klimatyzacji LG: DUALCOOL AI Air, jednostka kanałowa oraz ARTCOOL Gallery
a. Klimatyzator LG DUALCOOLTM: Klimatyzatory LG DUALCOOL™ to ścienne jednostki wewnętrzne klimatyzacji, przeznaczone do efektywnego chłodzenia i ogrzewania pojedynczych pomieszczeń. Sprawdzają się idealnie jako klimatyzacja do domu, zapewniając komfort w sypialniach, salonach czy pokojach dziennych. Dzięki technologii AI Air, klimatyzatory LG DUALCOOL™ inteligentnie wykrywają obecność użytkownika i monitorują temperaturę w pomieszczeniu, automatycznie dostosowując kierunek oraz siłę nawiewu. Funkcja miękkiego nawiewu oraz szeroki zakres pracy łopatek Dual Vane umożliwiają równomierne rozprowadzanie powietrza i utrzymanie wysokiego komfortu w różnych warunkach użytkowania.
Klimatyzator LG DUALCOOL AI Air z funkcją AI Air, Dual Vane i Proactive Energy Control do domu
b. Klimatyzator LG ARTCOOLTM Gallery: Klimatyzatory LG ARTCOOL™ Gallery to ścienne jednostki wewnętrzne systemów klimatyzacji, które łączą funkcję efektywnego chłodzenia i ogrzewania z nowoczesnym designem. Konstrukcja przypominająca obraz sprawia, że klimatyzacja naturalnie wpisuje się w wystrój wnętrza i staje się jego integralnym elementem. Klimatyzator LG ARTCOOL™ Gallery zapewnia skuteczne chłodzenie i ogrzewanie, a dzięki wymiennym panelom przednim umożliwia personalizację wyglądu – można wyświetlać ulubione grafiki lub zdjęcia. Kompaktowa i uniwersalna konstrukcja sprawia, że to rozwiązanie idealnie łączy komfort użytkowania z estetyką wnętrza.
Klimatyzator LG ARTCOOL Gallery z trójstronnym nawiewem, stylową obudową i funkcją personalizacji obrazu.
c. Jednostki kanałowe LG: Kanałowe jednostki wewnętrzne klimatyzacji są przeznaczone do dyskretnego montażu w suficie podwieszanym. Powietrze rozprowadzane jest do pomieszczeń za pomocą instalacji kanałowej, co pozwala uzyskać estetyczne i równomierne chłodzenie lub ogrzewanie w kilku pomieszczeniach jednocześnie. System klimatyzacji kanałowej LG wyróżnia się kompaktową konstrukcją oraz łatwą regulacją zewnętrznego sprężu dyspozycyjnego (E.S.P.), dzięki czemu sprawdzi się również w przestrzeniach o ograniczonej wysokości montażowej. Regulacja E.S.P. z poziomu sterownika umożliwia precyzyjne dopasowanie wydajności nawiewu oraz poziomu hałasu, zapewniając komfort użytkowania i elastyczność w projektowaniu instalacji.
Jednostka kanałowa LG do klimatyzacji kilku pomieszczeń z cichą pracą i regulacją E.S.P.
Wybór odpowiedniego systemu klimatyzacji LG zależy od charakteru przestrzeni oraz indywidualnych potrzeb użytkowników. LG oferuje szeroki wybór jednostek wewnętrznych klimatyzacji, które można dopasować do różnych warunków montażowych i zastosowań. Klimatyzatory LG zostały zaprojektowane z myślą o wysokim komforcie użytkowania, efektywności energetycznej oraz niezawodnej pracy – zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach komercyjnych.
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na klimatyzację Mono Split, czy klimatyzację Multi Split, wybierając rozwiązania LG masz pewność, że inwestujesz w komfort i sprawdzoną technologię, dopasowaną do Twoich potrzeb.
* Produkty i rozwiązania mogą się różnić w zależności od kraju i warunków eksploatacji.
