LG xboom Stage501 by will.i.am | Przenośny głośnik imprezowy z potężnym dźwiękiem i funkcją karaoke master opartą na sztucznej inteligencji
xboom Stage 502
iF Design Award – zwycięzca
Dźwięk sygnowany przez xboom, udoskonalony przez will.i.am
Opierając się na swoim doświadczeniu w muzyce i technologii, will.i.am profesjonalnie dopracował brzmienie xboom, aby uzyskać lepszą równowagę i cieplejsze brzmienie. Dzięki starannemu dostrojeniu, xboom Stage 501 zapewnia mocny, wyrazisty dźwięk z klarownością i kontrolą – zaprojektowany, aby uświetnić każdą imprezę i sprawić, by każda chwila była wyjątkowa.
Wykonane w oparciu o dziedzictwo Peerless, zapewniające pewny i zrównoważony dźwięk
Dźwięk Signature Sound w głośnikach xboom — dostrojony przez will.i.am — zapewniają wysokiej klasy przetworniki opracowane we współpracy z Peerless, stuletnim duńskim producentem sprzętu audio znanym z wysokiej klasy inżynierii akustycznej. Dwa 5,25-calowe głośniki niskotonowe zapewniają kontrolowane niskie tony, a dwa 2,5-calowe głośniki pełnopasmowe zapewniają klarowność. Współpracują ze sobą, aby wypełnić przestrzeń o dużej skali imprezy mocnym, zrównoważonym dźwiękiem.
Zmień dowolną piosenkę w karaoke dzięki sztucznej inteligencji
Ciesz się karaoke natychmiast, bez użycia aplikacji. Oparta na sztucznej inteligencji separacja wokalu usuwa z utworu tylko partie wokalne, przekształcając muzykę w czysty podkład karaoke w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji Key Changer możesz krok po kroku dostosować tonację utworu do swojego zakresu wokalnego – bezpośrednio z głośnika – a następnie płynnie przejść z oryginalnego wokalu do odtwarzania wyłącznie instrumentalnego. Wystarczy nacisnąć i śpiewać.
*Mikrofon nie jest dołączony. Sprzedawany oddzielnie.
Stwórz swój własny klimat, gdziekolwiek się wybierasz
xboom Stage 501 pozwala kształtowaćklimat imprezy dzięki czterem trybom montażu – poziomemu, pochylonemu, pionowemu i możliwości ustawienia na statywie. Każdy tryb dźwiękowy został zaprojektowany tak, aby zapewnić czyste brzmienie i zoptymalizowane pokrycie, dzięki czemu dźwięk zawsze pasuje do klimatu imprezy. Obrotowe logo na środku dostosowuje się do ustawienia poziomego lub pionowego, zachowując czysty i przemyślany design, niezależnie od tego, jak ustawisz scenę.
Maksymalnie 25 godzin odtwarzania, w dzień, w nocy i dłużej
Zaprojektowany z myślą o długich imprezach, xboom Stage 501 zapewnia energię nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
Wymienny akumulator o superpojemności 99 Wh umożliwia szybką wymianę, dzięki czemu długie imprezy są łatwiejsze w obsłudze.
*Maksymalny czas odtwarzania 25 godzin jest oparty na testach wewnętrznych przeprowadzonych w trybie Play Time Enhance, przy 50% głośności i wyłączonym podświetleniu. Rzeczywista wydajność baterii może się różnić w zależności od warunków użytkowania i ustawień.
*Wymienna bateria nie jest dołączona. Sprzedawana oddzielnie.
Możliwość przenoszenia jedną ręką, aby zabrać scenę w dowolne miejsce
Wygodny uchwyt umożliwia przenoszenie zarówno w poziomie, jak i w pionie, co zapewnia dodatkową elastyczność. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji wewnętrznej, xboom Stage 501 jest łatwy w przenoszeniu i szybki w montażu, dzięki czemu nagłośnienie na dużą skalę jest bardziej mobilne i bezproblemowe, gdziekolwiek się udasz.
Dźwięk dostosowany do Twojej przestrzeni dzięki Space Calibration Pro
Automatyczna kalibracja korektora dźwięku, realizowana za pomocą wbudowanego czujnika żyroskopowego, zapewnia optymalne brzmienie w każdym otoczeniu. Niezależnie od tego, czy urządzenie XBOOM Stage 501 zostanie ustawione wewnątrz, czy na zewnątrz, dostosowuje się ono do otoczenia, aby zachować czysty i dynamiczny dźwięk w każdej lokalizacji..
AI Sound dla czystej muzyki i głosu
Algorytm sztucznej inteligencji analizuje treść audio w czasie rzeczywistym, aby dostosować profile korektora, zrównoważyć bas podczas odtwarzania muzyki i zwiększyć przejrzystość podcastów i wiadomości.
Oświetlenie AI synchronizuje się z muzyką
Oświetlenie zaprojektowane tak, aby zsynchronizować się z Twoją muzyką. Sztuczna inteligencja analizuje różne gatunki muzyczne i dostosowuje oświetlenie do Twojej playlisty. Podwójne oświetlenie liniowe doda Twojej imprezie żywych kolorów.
Wodoodporność IPX4
Zabierz go ze sobą na spotkania na świeżym powietrzu i chwile nad wodą z pewnością siebie. Zaprojektowany z myślą o zachlapaniu i ekspozycji na światło, xboom Stage 501 pozwala Ci skupić się na imprezie, a nie na otoczeniu.
*IPX4 chroni przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku przez co najmniej 10 minut.
*Funkcja ta jest dostępna po ustawieniu opcji Party Link w menu Smart Button w aplikacji LG ThinQ.
Wszystkie specyfikacje
Informacje dotyczące zgodności
