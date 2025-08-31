About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG xboom Stage501 by will.i.am | Przenośny głośnik imprezowy z potężnym dźwiękiem i funkcją karaoke master opartą na sztucznej inteligencji

LG xboom Stage501 by will.i.am | Przenośny głośnik imprezowy z potężnym dźwiękiem i funkcją karaoke master opartą na sztucznej inteligencji

STAGE501
Front view of LG xboom Stage501 by will.i.am | Przenośny głośnik imprezowy z potężnym dźwiękiem i funkcją karaoke master opartą na sztucznej inteligencji STAGE501
front view with lighting off
left-perspective view with lighting on
right-perspective view with lighting on
rear view
top view with lighting-on
top view from back with lighting off
horizontal front view
horizontal front view with lighting on
battery and port close-up
cable port close-up
USP card: xboom Signature Sound by will.i.am crafted by Peerless
USP card: Turn any song into karaoke with AI
USP card: Versatile placement
USP card: Max 25h Playtime
Front view of LG xboom Stage501 by will.i.am | Przenośny głośnik imprezowy z potężnym dźwiękiem i funkcją karaoke master opartą na sztucznej inteligencji STAGE501
front view with lighting off
left-perspective view with lighting on
right-perspective view with lighting on
rear view
top view with lighting-on
top view from back with lighting off
horizontal front view
horizontal front view with lighting on
battery and port close-up
cable port close-up
USP card: xboom Signature Sound by will.i.am crafted by Peerless
USP card: Turn any song into karaoke with AI
USP card: Versatile placement
USP card: Max 25h Playtime

Główne cechy

  • Dźwięk Signature Sound xboom autorstwa will.i.am
  • AI Karaoke Master
  • Stworzony we współpracy z Peerless, duńskim producentem sprzętu audio
  • Maksymalny czas odtwarzania: 25 godzin
  • AI Sound
  • '5 typów montażu
Więcej
Logo iF Design Award

xboom Stage 502

iF Design Award – zwycięzca

LG xboom Stage 501, przenośny głośnik imprezowy z wbudowanym oświetleniem LED i dźwiękiem xboom Signature Sound dostrojonym przez will.i.ama.

LG xboom Stage 501, przenośny głośnik imprezowy z wbudowanym oświetleniem LED i dźwiękiem xboom Signature Sound dostrojonym przez will.i.ama.

Dźwięk Signature Sound xboom od will.i.am, stworzony na imprezy

1) LG xboom Stage 501, potężny głośnik imprezowy z charakterystycznym brzmieniem dostrojonym przez Peerless i wbudowanym oświetleniem 2) LG xboom Stage 501, ręczna regulacja głośności na głośniku imprezowym, która pozwala zamienić każdą piosenkę w karaoke z obsługą AI 3) LG xboom Stage 501, głośnik imprezowy pokazany w różnych konfiguracjach, demonstrując wszechstronne, 4-drożne tryby montażu 4) LG xboom Stage 501, głośnik imprezowy z czasem pracy na baterii do 25 godzin, od rana do wieczora

1) LG xboom Stage 501, potężny głośnik imprezowy z charakterystycznym brzmieniem dostrojonym przez Peerless i wbudowanym oświetleniem 2) LG xboom Stage 501, ręczna regulacja głośności na głośniku imprezowym, która pozwala zamienić każdą piosenkę w karaoke z obsługą AI 3) LG xboom Stage 501, głośnik imprezowy pokazany w różnych konfiguracjach, demonstrując wszechstronne, 4-drożne tryby montażu 4) LG xboom Stage 501, głośnik imprezowy z czasem pracy na baterii do 25 godzin, od rana do wieczora

Dźwięk sygnowany przez xboom, udoskonalony przez will.i.am

Opierając się na swoim doświadczeniu w muzyce i technologii, will.i.am profesjonalnie dopracował brzmienie xboom, aby uzyskać lepszą równowagę i cieplejsze brzmienie. Dzięki starannemu dostrojeniu, xboom Stage 501 zapewnia mocny, wyrazisty dźwięk z klarownością i kontrolą – zaprojektowany, aby uświetnić każdą imprezę i sprawić, by każda chwila była wyjątkowa.

Podświetlany głośnik LG XBOOM Stage 501 z Will.i.amem stojącym za nim i napisem „xboom by will.i.am”

Wykonane w oparciu o dziedzictwo Peerless, zapewniające pewny i zrównoważony dźwięk

Dźwięk Signature Sound w głośnikach xboom — dostrojony przez will.i.am — zapewniają wysokiej klasy przetworniki opracowane we współpracy z Peerless, stuletnim duńskim producentem sprzętu audio znanym z wysokiej klasy inżynierii akustycznej. Dwa 5,25-calowe głośniki niskotonowe zapewniają kontrolowane niskie tony, a dwa 2,5-calowe głośniki pełnopasmowe zapewniają klarowność. Współpracują ze sobą, aby wypełnić przestrzeń o dużej skali imprezy mocnym, zrównoważonym dźwiękiem.

Film pokazujący jednostki Peerless firmy xboom Stage 501

*Sceny są symulacjami stworzonymi w celach ilustracyjnych.

Zmień dowolną piosenkę w karaoke dzięki sztucznej inteligencji

Ciesz się karaoke natychmiast, bez użycia aplikacji. Oparta na sztucznej inteligencji separacja wokalu usuwa z utworu tylko partie wokalne, przekształcając muzykę w czysty podkład karaoke w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji Key Changer możesz krok po kroku dostosować tonację utworu do swojego zakresu wokalnego – bezpośrednio z głośnika – a następnie płynnie przejść z oryginalnego wokalu do odtwarzania wyłącznie instrumentalnego. Wystarczy nacisnąć i śpiewać.

Głośnik LG xboom Stage 501 z funkcjami AI Karaoke Master, z elementami sterującymi AI Key Changer i Usuwanie głosu, które pozwalają zamienić dowolną piosenkę w karaoke.

*Mikrofon nie jest dołączony. Sprzedawany oddzielnie.

Stwórz swój własny klimat, gdziekolwiek się wybierasz

xboom Stage 501 pozwala kształtowaćklimat imprezy dzięki czterem trybom montażu – poziomemu, pochylonemu, pionowemu i możliwości ustawienia na statywie. Każdy tryb dźwiękowy został zaprojektowany tak, aby zapewnić czyste brzmienie i zoptymalizowane pokrycie, dzięki czemu dźwięk zawsze pasuje do klimatu imprezy. Obrotowe logo na środku dostosowuje się do ustawienia poziomego lub pionowego, zachowując czysty i przemyślany design, niezależnie od tego, jak ustawisz scenę.

1) Głośnik imprezowy LG xboom Stage 501 z oświetleniem LED w pozycji pionowej, tworzący scenkę imprezową w pozycji pionowej 2) Głośnik imprezowy LG xboom Stage 501 z oświetleniem LED w pozycji pochylonej, z osobą tańczącą obok, tworzącą dynamiczną atmosferę imprezy 3) Głośnik imprezowy LG xboom Stage 501 z oświetleniem LED umieszczonym poziomo, zapewniającym szeroki zasięg dźwięku i obrazu 4) Głośnik imprezowy LG xboom Stage 501 z oświetleniem LED zamontowany na statywie, zapewniający podniesione efekty dźwiękowe i świetlne

Maksymalnie 25 godzin odtwarzania, w dzień, w nocy i dłużej

Zaprojektowany z myślą o długich imprezach, xboom Stage 501 zapewnia energię nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Wymienny akumulator o superpojemności 99 Wh umożliwia szybką wymianę, dzięki czemu długie imprezy są łatwiejsze w obsłudze.

Bezprzewodowy głośnik Bluetooth LG xboom Stage 501, bateria wystarczająca na 25 godzin pracy na imprezie

*Maksymalny czas odtwarzania 25 godzin jest oparty na testach wewnętrznych przeprowadzonych w trybie Play Time Enhance, przy 50% głośności i wyłączonym podświetleniu. Rzeczywista wydajność baterii może się różnić w zależności od warunków użytkowania i ustawień.

*Wymienna bateria nie jest dołączona. Sprzedawana oddzielnie.

Możliwość przenoszenia jedną ręką, aby zabrać scenę w dowolne miejsce

Wygodny uchwyt umożliwia przenoszenie zarówno w poziomie, jak i w pionie, co zapewnia dodatkową elastyczność. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji wewnętrznej, xboom Stage 501 jest łatwy w przenoszeniu i szybki w montażu, dzięki czemu nagłośnienie na dużą skalę jest bardziej mobilne i bezproblemowe, gdziekolwiek się udasz.

Głośnik LG xboom Stage 501 można przenosić pionowo i poziomo jedną ręką, co zapewnia wygodę przenoszenia jedną ręką i łatwość przenoszenia, gdziekolwiek się udasz

Dźwięk dostosowany do Twojej przestrzeni dzięki Space Calibration Pro

Automatyczna kalibracja korektora dźwięku, realizowana za pomocą wbudowanego czujnika żyroskopowego, zapewnia optymalne brzmienie w każdym otoczeniu. Niezależnie od tego, czy urządzenie XBOOM Stage 501 zostanie ustawione wewnątrz, czy na zewnątrz, dostosowuje się ono do otoczenia, aby zachować czysty i dynamiczny dźwięk w każdej lokalizacji..

*Treść zawiera materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

AI Sound dla czystej muzyki i głosu

Algorytm sztucznej inteligencji analizuje treść audio w czasie rzeczywistym, aby dostosować profile korektora, zrównoważyć bas podczas odtwarzania muzyki i zwiększyć przejrzystość podcastów i wiadomości.

Głośnik imprezowy LG xboom Stage 501 z oświetleniem LED, ilustracją AI Sound, automatyczną regulacją korektora dla wzmocnienia basów i wyraźniejszym odtwarzaniem głosu.

*Obrazek ma charakter symulacyjny i ma charakter poglądowy.

Oświetlenie AI synchronizuje się z muzyką

Oświetlenie zaprojektowane tak, aby zsynchronizować się z Twoją muzyką. Sztuczna inteligencja analizuje różne gatunki muzyczne i dostosowuje oświetlenie do Twojej playlisty. Podwójne oświetlenie liniowe doda Twojej imprezie żywych kolorów.

*Film ma charakter demonstracyjny

Wodoodporność IPX4

Zabierz go ze sobą na spotkania na świeżym powietrzu i chwile nad wodą z pewnością siebie. Zaprojektowany z myślą o zachlapaniu i ekspozycji na światło, xboom Stage 501 pozwala Ci skupić się na imprezie, a nie na otoczeniu.

Głośnik LG xboom Stage 501 IPX4 to wodoodporny głośnik Bluetooth, dzięki któremu możesz słuchać muzyki na świeżym powietrzu, nie martwiąc się o wodę

*IPX4 chroni przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku przez co najmniej 10 minut.

*Obraz symulowany w celach ilustracyjnych.

Głośnik xboom stage 501 ilustrujący połączenie audio między wieloma głośnikami za pośrednictwem Party Link z Auracast w domu

Głośnik xboom stage 501 ilustrujący połączenie audio między wieloma głośnikami za pośrednictwem Party Link z Auracast w domu

Transmisja dźwięku Auracast™ dla połączeń wielogłośnikowych

Dzięki technologii Bluetooth LE Audio system Auracast™ przesyła dźwięk do wielu głośników jednocześnie, zwiększając zasięg dźwięku i tworząc jednolitą strefę odsłuchu na spotkaniach grupowych.

*Funkcja ta jest dostępna po ustawieniu opcji Party Link w menu Smart Button w aplikacji LG ThinQ.

Drukuj

Wszystkie specyfikacje

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

Co mówią ludzie

Polecane produkty

Wybierz swój sklep online

Sprawdź ofertę w sklepach oficjalnych Partnerów LG