About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Miesięcznik LG | Styczeń

Dobre życie zaczyna się w domu

2026: nowy domowy rytm

 

 

 

 

 

 

 

Co roku mamy postanowienia noworoczne.
Ale prawdziwa zmiana zaczyna się w domu, niezależnie od tego, czy twoim celem jest posprzątać, więcej ćwiczyć czy zdrowiej się odżywiać.

Proponujemy, żeby zamiast wielkich, trudnych do zrealizowania postanowień, wprowadzić kilka drobnych, codziennych zmian na lepsze.
Jeden przedmiot ułatwiający życie. Nieco inne korzystanie z dostępnej przestrzeni. Czasami to wszystko, czego potrzeba, aby zresetować swoją codzienność.

Od kącika telewizyjnego przez kuchnię po pralnię - już dziś zacznij odnowę z urządzeniami LG.

Zdjęcie w stylu polaroidowym przedstawiające osobę układającą zakupy spożywcze w lodówce w kuchni w odcieniach drewna, z pojemnikami do przygotowywania posiłków i naklejkami na lodówkę

Wypełnij od nowa

Zdrowie zaczyna się w lodówce

Noworoczny reset nie musi być spektakularny.
Zacznij prosto: od organizacji lodówki i kupna zdrowych produktów spożywczych, które pasują do twojego stylu życia.


Najpierw wyczyść lodówkę z zapomnianych składników, a następnie pogrupuj produkty o podobnych okresach przechowywania i ułóż je półka po półce.
Wybór staje się łatwiejszy, a gotowanie zaczyna się układać samo. .


W tym roku, aby wyrobić zdrowsze nawyki żywieniowe, przygotowuj tygodniowy zapas świeżych składników i przechowuj je pod ręką.
Im prościej zorganizujesz lodówkę, tym łatwiej będzie Ci zdrowo gotować.


Dzięki dużej przestrzeni i technologii, która utrzymuje świeżość na dłużej, lodówki LG pomagają zdrowo się odżywiać bez potrzeby stosowania dodatkowych pojemników czy pudełek. Zobacz, jak przyjemnie jest zarówno opróżnić lodówkę, jak i ponownie ją napełnić.

Pranie od A do Z

Pranie zaprojektowane po to, aby zmniejszyć uciążliwość obowiązków

Pranie w zasadzie nigdy się nie kończy.
To, gdzie postawisz pralkę i suszarkę, ma ogromny wpływ na twoją domową przestrzeń, ale także na to, jak męczące są dla ciebie obowiązki domowe.


Jeśli masz niewiele miejsca, ustaw pralkę i suszarkę jedna na drugiej. Wygodny jest też układ, gdy stoją obok siebie. Inteligentne opcje układu pralek i suszarek LG pomagają zoptymalizować i uporządkować przestrzeń pralni w bardziej przemyślany sposób.


Zaledwie niewielka zmiana, a twoja codzienność stanie się prostsza, płynniejsza i bardziej świadoma.

Obraz w stylu kolażu przedstawiający mężczyznę przygotowującego pranie w małej przestrzeni, z pralkami i suszarkami zainstalowanymi zarówno pionowo, jak i obok siebie

Obraz w stylu kolażu przedstawiający kobietę ćwiczącą na macie do jogi, telewizor wyświetlający film z treningiem oraz naklejki z przyrządami fitness.

Salon, gdzie możesz doświadczać w pełni

Odnaleź skupienie przez niewielkie zmiany

Organizacja salonu jest bardzo ważną częścią noworocznego porządku, biorąc pod uwagę, że tam odpoczywamy.
Zacznij od usunięcia nagromadzonych szpargałów.
Otwarta przestrzeń pozwala wzrokowi odpocząć i tworzy środowisko, w którym możesz bardziej skupić się na tym, co robisz.


Po uprzątnięciu salonu okazuje się zwykle, że masz więcej miejsca i możesz wprowadzić w życie zaplanowane zmiany na lepsze.


Połóż matę w jednym z kątów salonu i stwórz własną domową strefę do ćwiczeń.
Ćwiczenia przestaną być obowiązkiem, a stają się naturalną częścią Twojego dnia. Dzięki temu zadbasz o zdrowie i kondycję w nowym roku.


Dzięki wysokiej jakości obrazu i żywemu dźwiękowi telewizora LG OLED, twój własny salon stanie się klubem fitness.
Włącz ulubione wideo fitnesowe i chwilę się poruszaj, aby delikatnie obudzić ciało.

Drobne usprawnienia dają początek prawdziwej zmianie.
Zrób krok w stronę uporządkowania swojego życia codziennego w 2026 roku i posprzątaj otaczającą cię przestrzeń. Życie stanie się przyjemniejsze i bardziej Twoje.

Rozpocznij swoje lepsze życie już dziś z LG.

Kobieta siedząca na sofie w przytulnej wieczornej scenerii, uśmiechająca się szeroko podczas oglądania telewizji obok delikatnego oświetlenia ambientowego.

Kobieta siedząca na sofie w przytulnej wieczornej scenerii, uśmiechająca się szeroko podczas oglądania telewizji obok delikatnego oświetlenia ambientowego.

Zdjęcie lodówki

Jak dobrze zorganizowana lodówka LG wpływa na zdrowsze nawyki?

• InstaView™:
Używaj wygodnie i zobacz wnętrze jednym stuknięciem.

• LINEARCooling™:
Dłuższa świeżość dzięki stałej temperaturze.

Zdjęcie produktu pralki

W jaki sposób pralki i suszarki LG mogą usprawnić obowiązki domowe?

• ThinQ™:
Łatwo rozpoczynaj i monitoruj pranie z dowolnego miejsca.

• TurboWash™ 360°:
Szybkie i dokładne pranie na co dzień.

Zdjęcie produktu telewizora OLED

Jak telewizor LG OLED ułatwia oglądanie ulubionych treści?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro:
Żywe detale i bogaty dźwięk w Twoim salonie.

• Ultrasmukła konstrukcja:
Ekran, który naturalnie wkomponowuje się w Twoją przestrzeń.

Zresetuj swoją codzienność z LG

Więcej z Miesięcznika LG

Miniatura treści grudniowych

Nasze własne świąteczne tradycje

Miniatura treści z października

Między pracą a odpoczynkiem

Miniatura treści z września

Londyńska kuchnia z koreańską duszą