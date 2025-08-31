About Cookies on This Site

Miesięcznik LG | Listopad

Produkty LG oczami recenzentów

Przekonaj się, jak naprawdę sprawdzają się w domu produkty LG.

Zanim dodasz do koszyka upatrzony produkt, na pewno uważnie przeglądasz recenzje, być może też zasięgasz języka wśród znajomych.

Też jesteśmy zdania, że zapoznanie się z opisami faktycznego użytkowania produktu ułatwia odnalezienie technologicznych perełek, które sprawdzą się również u Ciebie.

 

W listopadowym wydaniu Miesięcznika LG zebraliśmy autentyczne recenzje pokazujące, jak urządzenia LG w naturalny sposób wpisują się w codzienność, czyniąc ją prostszą, przyjemniejszą i bardziej świadomą.

 

* Obrazy zostały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji w celach ilustracyjnych.

* Recenzje zawarte w tym materiale opierają się na zweryfikowanych opiniach klientów opublikowanych na stronach LG.com/uk, LG.com/de oraz LG.com/es. Niektóre zostały skrócone lub lekko zredagowane bez zmiany ich znaczenia. Opinie odzwierciedlają indywidualne doświadczenia konsumentów, a wydajność produktów może się różnić w zależności od warunków użytkowania, otoczenia i modelu.

Telewizor LG OLED

Jasno w dzień, ciemno w nocy – a Ty zawsze widzisz wyraźnie

"

★★★★★

Oglądanie seriali po pracy to mój rytuał, a obraz na tym telewizorze jest tak wyrazisty i żywy, że wręcz wpływa na to, jak odbieram fabułę.

"

"

★★★★★

W naszym salonie jest dużo światła słonecznego, ale automatyczna regulacja jasności sprawia, że obraz jest wyraźny nawet w ciągu dnia.

"

"

★★★★★

Kiedyś w ciemnych scenach traciłam z oczu twarze aktorów, ale dzięki OLED-owi widzę każdy szczegół.

"

Para siedząca na sofie w salonie i oglądająca telewizję.

„Każda scena wygląda zupełnie inaczej, jest niesamowicie realistyczna. Nie muszę martwić się o jasność czy balans kolorów”.

Kiedy w końcu masz czas, aby usiąść i obejrzeć serial, niech twój dom stanie się prywatnym kinem. Procesor AI telewizora LG OLED dostosowuje jasność i kolory w każdej scenie z osobna. Ciemne fragmenty reguluje tak, żeby było widać każdy szczegół, wygładza szybkie cięcia. Ulepsza nawet starsze nagrania o niższej rozdzielczości, dzięki czemu są ostre i realistyczne.

Rada od LG

 

Włącz tryb AI Picture Mode i korzystaj z automatycznej regulacji jasności i kolorów, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Monitor gamingowy LG UltraGear

Graj na większą skalę. Reaguj szybciej.

"

★★★★★

Teraz rozumiem, co naprawdę oznacza immersja, a jednocześnie oczy w ogóle się nie męczą

"

"

★★★★★

Duży ekran i żywe kolory sprawiają, że granie przypomina oglądanie filmu.

"

"

★★★★★

Przejścia są płynne i szybkie – mogę reagować o wiele sprawniej!

"

Młody mężczyzna grający na dużym monitorze w ciemnym pokoju.

„O zwycięstwie decyduje szybkość, a ten monitor daje mi przewagę”

W grach liczy się każda sekunda, a monitor LG UltraGear został zaprojektowany tak, aby zapewnić zwycięstwo. Ma częstotliwość odświeżania 240 Hz, błyskawiczny czas reakcji 0,03 ms i charakterystyczną dla technologii OLED klarowność obrazu. Zakrzywiony monitor otacza pole widzenia użytkownika, pozwalając całkowicie zanurzyć się w akcji, od pierwszego ruchu aż do ostatecznego zwycięstwa. Wyświetlacz został zaprojektowany z myślą o całkowitej koncentracji, szybkich decyzjach i ostatecznym triumfie, abyś mógł pokazać swoje prawdziwe umiejętności.

Rada od LG

 

Użyj trybu Dual-Mode, aby jednym kliknięciem przełączać się między ustawieniami do gier i do pracy.

 

*Zdjęcie ma charakter poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.

Suszarka LG

Suszenie z troską o tkaninę

"

★★★★★

Moje ubrania po suszeniu są miękkie, a nie sztywne.

"

"

★★★★★

Każde pranie wychodzi z suszarki całkowicie suche i świeże, więc mogę od razu włożyć ubrania.

"

"

★★★★★

Suszarka dopasowuje się do tkaniny, dzięki czemu ubrania mniej się gniotą, a prasowanie jest znacznie łatwiejsze.

"

Kobieta uśmiecha się, wyjmując ubrania z suszarki w pralni.

„Moje ulubione ubrania są suszone zgodnie z rodzajem materiału, z jakiego są wykonane. Dzięki temu są mniej pogniecione i starczają na dłużej”.

Kto nie zmagał się z problemem sztywnych po wysuszeniu swetrów lub pogniecionych koszul? Różne materiały wymagają różnych sposobów pielęgnacji, ale większość suszarek nie umie się do nich dostosować. Tymczasem system AI Dry suszarek LG suszy wszystko z precyzją, dostosowując się do rodzaju tkaniny i warunków otoczenia. Oznacza to łatwiejsze pranie i ubrania, które są świeże zarówno z wyglądu, jak i w dotyku.

Rada od LG

 

Powierz AI Dry nawet delikatne tkaniny. Funkcja ta automatycznie rozpoznaje materiały i dostosowuje ustawienia, zapewniając naprawdę delikatną pielęgnację.

Pralka LG

Delikatna dla tkanin, jeszcze delikatniejsza dla Twoich uszu

"

★★★★★

Wibracje są minimalne nawet podczas intensywnych cykli, więc prania nie słychać w żadnym miejscu w domu.

"

"

★★★★★

Hałas przeszkadzał mi wieczorami, ale z pralką LG jest znacznie ciszej.

"

"

★★★★★

Kiedyś musiałam planować pranie tak, żeby nie wypadło w porze drzemki, ale teraz mogę bez obaw uruchomić pralkę kiedy chcę.

"

Pies siedzący wygodnie na dywanie w pralni przed pralką.

„Nie musisz się martwić, że wstawiasz pranie w nocy”.

Masz dość głośnego dudnienia pralki? Unikasz prania w porze drzemki z powodu hałaśliwych wibracji? Dzięki cichej konstrukcji pralek LG możesz prać w spokoju o każdej porze dnia i nocy. Technologia AI DD™ delikatnie pielęgnuje tkaniny, nie tracąc przy tym na skuteczności czyszczenia.

Porada od LG

 

Korzystaj z aplikacji LG ThinQ, aby monitorować postęp prania i otrzymywać powiadomienia, dzięki czemu nie przeoczysz zakończenia prania i wyjmiesz je, gdy będzie gotowe.

