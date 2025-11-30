About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
34-calowy monitor LG Smart z zakrzywionym wyświetlaczem WQHD z systemem webOS
20250626101759_34U601SA_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

34-calowy monitor LG Smart z zakrzywionym wyświetlaczem WQHD z systemem webOS

20250626101759_34U601SA_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

34-calowy monitor LG Smart z zakrzywionym wyświetlaczem WQHD z systemem webOS

34U601SA-W
Widok z przodu z pilotem
Widok z boku pod kątem -15 stopni
Widok z boku pod kątem +15 stopni
Widok z boku pod kątem +15 stopni
Widok z boku pod kątem +15 stopni
Widok z lewej strony z pochyleniem
Widok z lewej strony z pochyleniem
Widok z lewej strony z pochyleniem
Widok z tyłu po prawej stronie
Zbliżenie tylnych portów wejściowych
Zbliżenie tylnych portów wejściowych z przodu
Zbliżenie podstawy stojaka monitora
Widok z boku stojaka monitora
Widok z przodu z pilotem
Widok z przodu z pilotem
Widok z boku pod kątem -15 stopni
Widok z boku pod kątem +15 stopni
Widok z boku pod kątem +15 stopni
Widok z boku pod kątem +15 stopni
Widok z lewej strony z pochyleniem
Widok z lewej strony z pochyleniem
Widok z lewej strony z pochyleniem
Widok z tyłu po prawej stronie
Zbliżenie tylnych portów wejściowych
Zbliżenie tylnych portów wejściowych z przodu
Zbliżenie podstawy stojaka monitora
Widok z boku stojaka monitora
Widok z przodu z pilotem

Główne cechy

  • 34-calowy zakrzywiony wyświetlacz WQHD (3440 x 1440) 21:9
  • 300 nitów (typ.) / gama kolorów: sRGB 99% / współczynnik kontrastu: 3000:1
  • 2 głośniki stereo 7 W
  • webOS
  • AirPlay 2, Google Cast, udostępnianie ekranu, Bluetooth
  • ThinQ Home Dashboard / obsługa pilota Magic
Więcej

Wielokrotnie nagradzany

A image of CES 2025 Honoree award logo

CES Innovation Awards - Wyróżnienie

webOS Re:New Program

w Cyberbezpieczeństwie

A image of av forums logo

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

„webOS 24 zapewnia eleganckie, szybkie i łatwe w obsłudze inteligentne środowisko, które sprawia wrażenie świeżego i uporządkowanego”

A image of if design award

iF Design Award - Zwycięzca

webOS 24 UX

*Nagrody CES Innovation Awards są przyznawane na podstawie materiałów opisowych przedłożonych jury. CTA nie weryfikowało dokładności żadnych zgłoszeń ani żadnych oświadczeń i nie testowało produktów, którym przyznano nagrody.

LG Smart Monitor logo.

LG Smart Monitor logo.

Jeden ekran.
Nieskończone możliwości.

Z łatwością dostosujesz się do dowolnego zadania lub środowiska dzięki licznym funkcjonalnościom. Dzięki systemowi webOS możesz zarządzać zadaniami w ramach home office bez konieczności korzystania z komputera i cieszyć się bogactwem treści, płynnie łącząc pracę z rozrywką. Ultra szeroki ekran 34-calowy 21:9 zapewnia dużo miejsca do wielozadaniowości i immersyjnego oglądania, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki.

Monitor w domowym biurze, wykorzystywany w trzech różnych zastosowaniach: do strumieniowego przesyłania treści rozrywkowych, profesjonalnych prac projektowych i programistycznych oraz do oglądania scen filmowych.

LG Smart Monitor logo.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Powyższa klawiatura i mysz nie są dołączone do zestawu (sprzedawane oddzielnie).

It showcases an astronaut and a colorful abstract image with vibrant 4K UHD colors.

34” zakrzywiony wyświetlacz 21:9 WQHD

A photo showcasing the mirroring feature of a smart monitor.

Kopia lustrzana z urządzenia

Curved monitor displaying a vibrant winter scene of two people in orange snow gear, shown within a photo editing software interface with color and histogram tools, emphasizing sRGB 99% and HDR support.

HDR 10 z sRGB 99% (typ.)

A photo showcasing LG Smart Monitors in a office and home.

webOS do pracy
i rozrywki

Graphic illustration with colorful sound wave patterns surrounding the text '7W x 2'.

Wbudowane głośniki

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

34” zakrzywiony wyświetlacz 21:9 WQHD

Świetny wyświetlacz do pracy i rozrywki

34-calowy ultraszeroki wyświetlacz WQHD o proporcjach 21:9 zapewnia szersze pole widzenia — idealne do wielozadaniowości, tworzenia treści i wciągającej rozrywki. Zakrzywiona konstrukcja 1800R otacza pole widzenia, zapewniając kinowe wrażenia, które wciągną Cię w każdą scenę.

Monitor na biurku wyświetlający oprogramowanie do edycji wideo z materiałami filmowymi i narzędziami do korekcji kolorów w przytulnym domowym biurze.

It showcases an astronaut and a colorful abstract image with vibrant 4K UHD colors.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Jasność: 300 nitów (typ.), gama kolorów: sRGB 99% (typ.)

HDR 10 z sRGB 99% (typ.)

Wyjście poza ekran: kolory jak prawdziwe.

Standard HDR 10 i pokrycie 99% gamy kolorów sRGB sprawiają, że wyświetlacz zapewnia żywe szczegóły i kontrast. Niezależnie od tego, czy oglądasz filmy, czy edytujesz zdjęcia, zapewnia on dokładne odwzorowanie kolorów oraz realistyczne światła i cienie.

Monitor displaying a photo editing interface with a colorful sneaker and tennis balls image, highlighting sRGB 99% and HDR color accuracy.

Monitor displaying a photo editing interface with a colorful sneaker and tennis balls image, highlighting sRGB 99% and HDR color accuracy.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Jasność: 300 nitów (typ.), gama kolorów: sRGB 99% (typ.)

webOS

Płynne przeglądanie kanałów

Dzięki systemowi webOS możesz cieszyć się bezproblemowym dostępem do różnorodnych treści za pośrednictwem aplikacji, takich jak Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV i bezpłatnych kanałów LG. Otrzymuj spersonalizowane rekomendacje, korzystaj z aplikacji takich jak Sports, Game i LG Fitness oraz z łatwością kontroluj wszystko za pomocą pilota. 3-stronna konstrukcja bez obramowania i smukła biała obudowa zwiększają immersję, a głośniki stereo 7Wx2 zapewniają krystalicznie czysty dźwięk, zapewniając najlepsze wrażenia podczas oglądania.

A photo showcasing various content on WebOS.

A photo showcasing various content on WebOS.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Wbudowane usługi streamingowe i aplikacje mogą się różnić w zależności od kraju.
*Wymagane jest połączenie internetowe i subskrypcja usług streamingowych. Niektóre usługi mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, ponieważ nie są one wliczone w cenę i wymagają oddzielnej subskrypcji.
*Zapewnia szereg spersonalizowanych aplikacji i usług, w tym muzykę, sport, domowe biuro i gry w chmurze dla każdego zarejestrowanego konta.

Nowe aktualizacje przez 5 lat dzięki wielokrotnie nagradzanemu programowi webOS Re:New.

Korzystaj z najnowszych funkcji i oprogramowania dzięki aktualizacjom — nawet czterokrotnym w ciągu pięciu lat. Nagrodzony przez CES Innovation Award w kategorii cyberbezpieczeństwa system webOS zapewnia bezpieczeństwo prywatności i danych przy każdej aktualizacji.

*Program webOS Re:New dotyczy modeli monitorów LG Smart Monitor, które mają zostać wprowadzone na rynek w 2025 r. i będą wyposażone w system webOS 24.

*Modele monitorów LG Smart Monitor nie będą aktualizowane do wersji webOS 25, ale do wersji webOS 26.

*Aktualizacje i harmonogram niektórych funkcji, aplikacji i usług mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

*Aktualizacje systemu webOS są dostępne maksymalnie cztery razy w ciągu pięciu lat od daty premiery produktu. Dostępność funkcji i harmonogram aktualizacji mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

webOS

Home Office bez komputera

webOS umożliwia zdalny dostęp do Twojego PC i Cloud PC poprzez funkcję Remote PC. Pozwala ona na korzystanie z różnych usług domowego biura, w tym wideokonferencji i aplikacji opartych na chmurze, bez konieczności korzystania z komputera.

System webOS umożliwia zdalny dostęp do komputera i komputera w chmurze za pośrednictwem funkcji Remote PC. Dzięki tej funkcji można korzystać z różnych usług biurowych, w tym wideokonferencji i aplikacji w chmurze, bez konieczności posiadania komputera.

It showcases an astronaut and a colorful abstract image with vibrant 4K UHD colors.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Powyższa klawiatura, mysz, zestaw słuchawkowy i kontroler do gier, kamera internetowa (typu Pogo) nie są zawarte w zestawie (sprzedawane oddzielnie).

*Remote PC jest dostępny tylko na komputerach z systemem operacyjnym Windows 10 Pro lub nowszym.

*Wymagane jest połączenie z Internetem i subskrypcja powiązanych usług streamingowych. Oddzielne usługi streamingowe mogą wymagać opłacenia subskrypcji i nie są one dostarczane (kupowane oddzielnie).

*Funkcja „Remote PC” jest obsługiwana w systemie Windows 10 Pro lub nowszych wersjach i jest kompatybilna z komputerami innych firm, które obsługują zdalne połączenie z komputerem, w tym gram.

*Obsługiwane usługi mogą się różnić w zależności od kraju.

Portal Gier już dostępny

Portal Gier to przyjazna graczom platforma, która oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb doświadczenia, z opcjami wyboru menu dla gamepadów lub pilotów oraz obsługą spersonalizowanej grywalizacji. Możesz śledzić rankingi i punkty graczy, a jednocześnie mieć łatwy dostęp do szerokiej gamy tytułów, od gier AAA po gry społecznościowe. Dzięki partnerstwom z wiodącymi usługami gier w chmurze, takimi jak GeForce NOW, Amazon Luna, a wkrótce także Xbox Cloud, oraz natywnymi grami w aplikacji webOS, umożliwia granie bez konieczności korzystania z zewnętrznych konsol lub urządzeń, zapewniając najwyższą jakość wrażeń z gry.

Zakrzywiony monitor wyświetla pulpit gier z żywymi ikonami gier, w tym aplikacjami akcji, łamigłówek i gier w chmurze. Kosmiczna, świecąca grafika portalu otacza ekran, wzmacniając klimat science fiction.

It showcases an astronaut and a colorful abstract image with vibrant 4K UHD colors.

*Obsługa Portalu Gier może się różnić w zależności od kraju.

*Obsługa usług gier w chmurze i gier w ramach Portalu Gier może się różnić w zależności od kraju.

*Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.

Sport

Śledź swoje drużyny

Wspieraj swoją drużynę dzięki spersonalizowanej usłudze. Wyświetla aktualne informacje o ulubionej drużynie sportowej na podstawie profilu użytkownika.

Muzyka

Dostosowana do Twoich upodobań muzycznych

Głośniki stereo o mocy 7 W x 2 pozwalają cieszyć się niestandardową muzyką. Możesz łatwo wyszukiwać muzykę i szybko uzyskać dostęp do ostatnio odtwarzanych utworów z serwisów streamingowych. Ponadto system rekomenduje popularne utwory w oparciu o preferencje użytkownika.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Wymagane jest połączenie z Internetem i subskrypcja powiązanych usług przesyłania strumieniowego. Oddzielne usługi przesyłania strumieniowego mogą wymagać opłacenia subskrypcji i nie są dostarczane (kupowane osobno).

*Obsługiwane usługi mogą się różnić w zależności od kraju.

Kontrola jasności

Smart w każdym oświetleniu

Funkcja kontroli jasności wykrywa źródła światła w pomieszczeniu i automatycznie dostosowuje jasność ekranu, zapewniając ostry i wyraźny obraz, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Lewy obrazek przedstawia wygląd w ciągu dnia z funkcją regulacji jasności, natomiast prawy obrazek przedstawia wygląd w nocy z tą samą funkcją.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

7 W x 2 wbudowane głośniki

Wciągający dźwięk bez dodatkowych głośników

Monitor ma wbudowane głośniki stereo 7 W x 2, zapewniające wciągający dźwięk podczas oglądania filmów, słuchania muzyki i korzystania z innych treści multimedialnych, a także umożliwiające wyraźną komunikację głosową podczas rozmów wideo i konferencji bez konieczności używania zewnętrznych głośników.

Monitor wyświetlający realistyczną scenę filmową, a następnie ekran wielozadaniowy z wideokonferencją i wykresami giełdowymi w czasie rzeczywistym, podkreślający immersyjny dźwięk i funkcje zwiększające produktywność.

It showcases an astronaut and a colorful abstract image with vibrant 4K UHD colors.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.

Dynamiczne odwzorowanie tonów

Ożyw obraz siłą jasności i kontrastu

Ciesz się obrazem, który wygląda tak, jak został stworzony przez autorów, dzięki funkcji dynamicznego odwzorowania tonów dostosowującej jasność i kontrast w celu uzyskania optymalnej szczegółowości i realizmu. Filmy i gry ożywają dzięki bogatej immersji i spójnej jakości we wszystkich treściach.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Dostępne tylko w przypadku sygnału wideo HDR.

Ekran monitora LG Smart Monitor wyświetla interfejs ThinQ Home Dashboard.

Pulpit nawigacyjny ThinQ Home

Łatwe sterowanie urządzeniami

Pulpit nawigacyjny ThinQ Home sprawia, że życie staje się wygodniejsze. Łatwo sprawdzaj i zarządzaj stanem urządzeń LG na jednym ekranie za pomocą pilota.

*Aby korzystać z funkcji ThinQ, należy zainstalować aplikację „LG ThinQ” ze sklepu Google Play lub Apple App Store na smartfonie i połączyć się z siecią Wi-Fi. Szczegółowe instrukcje użytkowania można znaleźć w sekcji pomocy aplikacji.

*Do zarejestrowania urządzeń w aplikacji LG ThinQ wymagany jest bezprzewodowy dostęp do Internetu w domu.

*Rzeczywiste funkcje aplikacji LG ThinQ mogą się różnić w zależności od produktu i modelu.

*Ten produkt jest zarejestrowany w aplikacji LG ThinQ jako telewizor. Nazwę zarejestrowanego urządzenia można zmienić w aplikacji LG ThinQ.

*Za pośrednictwem aplikacji LG ThinQ można korzystać z funkcji regulacji głośności, wskaźnika i zasilania.

Sterowanie głosem przy użyciu pilota Magic

Dzięki aplikacji ThinQ możesz łatwo sterować urządzeniem zdalnie za pomocą poleceń głosowych za pośrednictwem Alexy, co sprawia, że smart monitor służy nie tylko jako wyświetlacz. Staje się on centralnym ośrodkiem dla wszystkich potrzeb związanych z rozrywką i produktywnością, podnosząc ogólne doznania z korzystania z multimediów. Wystarczy do tego tylko pilot Magic.

Kobieta zwiększa głośność monitora LG Smart Monitor za pomocą pilota Magic Remote.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistych.

*Do prawidłowego działania wymagane jest połączenie monitora LG Smart Monitor z aplikacją ThinQ.

*Obrazy wyświetlane na ekranie mogą różnić się od rzeczywistych obrazów aplikacji. Usługi mogą się różnić w zależności od regionu/kraju lub wersji aplikacji.

*Można zmienić ustawienia języka i regionu w 22 językach dla 146 krajów: angielski / koreański / hiszpański / francuski / niemiecki / włoski / portugalski / rosyjski / polski / turecki / japoński / arabski (saudyjski/UAE) / wietnamski / tajski / szwedzki / tajwański / indonezyjski / duński / holenderski / norweski / grecki / izraelski (np. USA/angielski).

**Pilot sterowania dołączony do zestawu.

**Pilot Magic NIE jest dołączony do zestawu (sprzedawany oddzielnie) i może różnić się w zależności od kraju. 

**Dostępna jest funkcja Alexa. Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji produktu.

Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Kopia lustrzana z urządzenia

Funkcja AirPlay 2* (dla urządzeń Apple) i Screen Share** (dla urządzeń z systemem Android) umożliwia łatwe udostępnianie treści z urządzeń smart na naszym monitorze. Połącz się błyskawicznie i ciesz się bezproblemowym odtwarzaniem obrazu i dźwięku na większym ekranie za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

*Apple oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

*Aby korzystać z funkcji AirPlay i HomeKit na tym monitorze, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS. Apple, AirPlay i HomeKit są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach. Znak „Works with Apple Home” jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

**Udostępnianie ekranu: obsługiwane w systemie Android lub Windows 10 i nowszych wersjach.

**Podłącz urządzenie do tej samej sieci co monitor.

***Google Cast: obsługiwane w telefonach lub tabletach z systemem Android 9.0 lub nowszym oraz w telefonach iPhone lub iPadach z systemem iOS 16.0 lub nowszym.

***Google Cast jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od kraju.

Aplikacja LG Switch

Łatwa optymalizacja z LG Switch

Aplikacja LG Switch optymalizuje monitor zarówno do pracy, jak i do życia. Możesz szybko nawigować i wybierać inteligentne funkcje za pomocą klawiatury i myszy, płynnie przełączając się między komputerem a systemem webOS za pomocą skrótów klawiszowych. Ponadto możesz łatwo podzielić wyświetlacz na maksymalnie 6 sekcji, zmienić motyw lub uruchomić platformę do rozmów wideo za pomocą przypisanego skrótu klawiszowego.

Quick Control

Odkryj wygodę funkcji Quick Control w monitorze LG Smart Monitor, która zapewnia łatwy dostęp do menu za pomocą kilku prostych kroków.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Aplikacja LG Switch jest przeznaczona wyłącznie do użytku z komputerem PC.

*Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji LG Switch, odwiedź stronę LG.com.

Wiele portów

Różnorodność interfejsów

Smart monitor oferuje porty 2xHDMI, 2xUSB kompatybilne z różnymi urządzeniami, zapewniając płynność odtwarzania. Pozwala to na uporządkowaną konfigurację biurka, zapewniając idealne wykorzystanie przestrzeni.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Elegancka konstrukcja z wąską podstawą

Bez bałaganu dzięki eleganckiej podstawce

Elegancka konstrukcja w kształcie litery L została zaprojektowana z myślą o ergonomii i komforcie użytkowania, a jej smukła podstawa pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń roboczą.

 
Widok z góry i zbliżenie zakrzywionego monitora na czystym biurku z białym stojakiem, czarną klawiaturą, myszą i filiżanką kawy.

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Zdjęcie wyświetlacza łączącego inteligentny monitor i podstawkę.

Bardziej inteligentne wrażenia,
ze stojakiem Swing Stand

Przedstawiamy odłączany stojak do smart monitorów. Elastyczny stojak pozwala dostosować obraz do własnych potrzeb, umożliwiając regulację nachylenia, obrotu, wysokości oraz trybu portretowego. Stabilna podstawa, eleganckie wykończenie i kółka zapewniają trwałość i mobilność.

Bardziej inteligentne wrażenia,<br>ze stojakiem Swing Stand Dowiedz się więcej

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkowania.

*Stojak ten jest przeznaczony do podtrzymywania głowic o wadze od 4 kg do 6,5 kg, a uszkodzenia spowodowane przekroczeniem tego limitu nie są objęte gwarancją.

*W zależności od zainstalowanego monitora funkcja przełączania ekranu (Pivot) może być niedostępna.

*Stojak nie jest dołączony do zestawu (sprzedawany oddzielnie).

Obrotowy stojak telewizyjny z dołączoną płytą Swing Stand Plate, na której umieszczono pilota zdalnego sterowania, umieszczony w nowoczesnym salonie.

Przechowuj ważne rzeczy na nakładce Swing Stand Plate

Nakładka Swing Stand Plate zapewnia elastyczną przestrzeń, która dostosowuje się do różnych stylów życia, zapewniając schludne miejsce na niezbędne przedmioty, takie jak pilot, głośnik, laptop lub konsola do gier.

Przechowuj ważne rzeczy na nakładce Swing Stand Plate Dowiedz się więcej

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkowania.

*Monitor, podstawka Swing Stand i pilot zdalnego sterowania nie są zawarte w zestawie i są sprzedawane oddzielnie.

*Pilot zdalnego sterowania jest dołączony do monitora LG Smart Monitor, który jest sprzedawany oddzielnie.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    34

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    3440 x 1440

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    VA

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    21:09

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    300

  • Wyświetlacz - Zakrzywienie

    1800R

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    100

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    5ms (GtG w trybie Szybkim)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    Smart

  • Rok

    2025

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    34

  • Rozmiar [cm]

    86.42

  • Rozdzielczość

    3440 x 1440

  • Typ panelu

    VA

  • Współczynnik proporcji

    21:09

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.07725 × 0.23175 mm

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    240

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    300

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    16.7M

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    1500:01:00

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    3000:01:00

  • Czas reakcji

    5ms (GtG w trybie Szybkim)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    100

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Zakrzywienie

    1800R

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • Dolby Vision™

    NIE

  • VESA DisplayHDR™

    NIE

  • Efekt HDR

    NIE

  • Technologia Mini-LED

    NIE

  • Technologia Nano IPS™

    NIE

  • Polaryzator ATW

    NIE

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    NIE

  • Kalibracja HW

    NIE

  • Automatyczna jasność

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Słabość kolorów

    NIE

  • Super Resolution+

    NIE

  • Technologia redukcji rozmycia w ruchu

    NIE

  • NVIDIA G-Sync™

    NIE

  • AMD FreeSync™

    NIE

  • VRR

    TAK

  • VESA Adaptive-Sync

    NIE

  • VESA ClearMR

    NIE

  • Stabilizator czerni

    NIE

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    NIE

  • Celownik

    NIE

  • Licznik FPS

    NIE

  • OverClocking

    NIE

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    NIE

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    NIE

  • Oświetlenie LED RGB

    NIE

  • PBP

    NIE

  • PIP

    NIE

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Kamera

    NIE

  • Mikrofon

    NIE

FUNKCJE INTELIGENTNE

  • LG ThinQ®

    TAK

  • Pełna przeglądarka internetowa

    TAK

SIEĆ

  • Bluetooth

    TAK

  • Wi-Fi

    TAK

APLIKACJA SW

  • LG Switch

    TAK

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    NIE

  • Dual Controller

    NIE

  • LG UltraGear™ Studio

    NIE

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    NIE

ŁĄCZNOŚĆ

  • D-Sub

    NIE

  • DVI-D

    NIE

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • HDMI (wersja HDCP)

    2.2

  • DisplayPort

    NIE

  • Thunderbolt

    NIE

  • Daisy Chain

    NIE

  • Port USB Downstream

    TAK (2ea/ver2.0)

  • Wbudowany KVM

    NIE

  • LAN (RJ-45)

    TAK

  • Wyjście słuchawkowe

    TAK

DŹWIĘK

  • Głośnik

    7W x2

  • Łączność Bluetooth

    TAK

  • Maxx Audio

    NIE

  • Bogate basy

    NIE

ZASILANIE

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Wejście AC

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    35W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    31W

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.5W

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100 mm

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    809.1 x 486.3 x 220.0 mm

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    809.1 x 369.4 x 91.4 mm

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    978 x 465 x 203 mm

  • Waga z podstawką [kg]

    6.8 kg

  • Waga bez podstawy [kg]

    5.1 kg

  • Waga w transporcie [kg]

    9.0 kg

AKCESORIUM

  • D-Sub

    NIE

  • DVI-D

    NIE

  • HDMI

    TAK

  • Display Port

    NIE

  • Thunderbolt

    NIE

  • USB-C

    NIE

  • USB A do B

    NIE

  • Pilot zdalnego sterowania

    TAK (Slim Remote)

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Co mówią ludzie

Polecane produkty