34-calowy monitor LG Smart z zakrzywionym wyświetlaczem WQHD z systemem webOS
34U601SA-W
()
Wielokrotnie nagradzany
*Nagrody CES Innovation Awards są przyznawane na podstawie materiałów opisowych przedłożonych jury. CTA nie weryfikowało dokładności żadnych zgłoszeń ani żadnych oświadczeń i nie testowało produktów, którym przyznano nagrody.
Jeden ekran.
Nieskończone możliwości.
Z łatwością dostosujesz się do dowolnego zadania lub środowiska dzięki licznym funkcjonalnościom. Dzięki systemowi webOS możesz zarządzać zadaniami w ramach home office bez konieczności korzystania z komputera i cieszyć się bogactwem treści, płynnie łącząc pracę z rozrywką. Ultra szeroki ekran 34-calowy 21:9 zapewnia dużo miejsca do wielozadaniowości i immersyjnego oglądania, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Powyższa klawiatura i mysz nie są dołączone do zestawu (sprzedawane oddzielnie).
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
34” zakrzywiony wyświetlacz 21:9 WQHD
Świetny wyświetlacz do pracy i rozrywki
34-calowy ultraszeroki wyświetlacz WQHD o proporcjach 21:9 zapewnia szersze pole widzenia — idealne do wielozadaniowości, tworzenia treści i wciągającej rozrywki. Zakrzywiona konstrukcja 1800R otacza pole widzenia, zapewniając kinowe wrażenia, które wciągną Cię w każdą scenę.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Jasność: 300 nitów (typ.), gama kolorów: sRGB 99% (typ.)
HDR 10 z sRGB 99% (typ.)
Wyjście poza ekran: kolory jak prawdziwe.
Standard HDR 10 i pokrycie 99% gamy kolorów sRGB sprawiają, że wyświetlacz zapewnia żywe szczegóły i kontrast. Niezależnie od tego, czy oglądasz filmy, czy edytujesz zdjęcia, zapewnia on dokładne odwzorowanie kolorów oraz realistyczne światła i cienie.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Jasność: 300 nitów (typ.), gama kolorów: sRGB 99% (typ.)
webOS
Płynne przeglądanie kanałów
Dzięki systemowi webOS możesz cieszyć się bezproblemowym dostępem do różnorodnych treści za pośrednictwem aplikacji, takich jak Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV i bezpłatnych kanałów LG. Otrzymuj spersonalizowane rekomendacje, korzystaj z aplikacji takich jak Sports, Game i LG Fitness oraz z łatwością kontroluj wszystko za pomocą pilota. 3-stronna konstrukcja bez obramowania i smukła biała obudowa zwiększają immersję, a głośniki stereo 7Wx2 zapewniają krystalicznie czysty dźwięk, zapewniając najlepsze wrażenia podczas oglądania.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Wbudowane usługi streamingowe i aplikacje mogą się różnić w zależności od kraju.
*Wymagane jest połączenie internetowe i subskrypcja usług streamingowych. Niektóre usługi mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, ponieważ nie są one wliczone w cenę i wymagają oddzielnej subskrypcji.
*Zapewnia szereg spersonalizowanych aplikacji i usług, w tym muzykę, sport, domowe biuro i gry w chmurze dla każdego zarejestrowanego konta.
Nowe aktualizacje przez 5 lat dzięki wielokrotnie nagradzanemu programowi webOS Re:New.
Korzystaj z najnowszych funkcji i oprogramowania dzięki aktualizacjom — nawet czterokrotnym w ciągu pięciu lat. Nagrodzony przez CES Innovation Award w kategorii cyberbezpieczeństwa system webOS zapewnia bezpieczeństwo prywatności i danych przy każdej aktualizacji.
*Program webOS Re:New dotyczy modeli monitorów LG Smart Monitor, które mają zostać wprowadzone na rynek w 2025 r. i będą wyposażone w system webOS 24.
*Modele monitorów LG Smart Monitor nie będą aktualizowane do wersji webOS 25, ale do wersji webOS 26.
*Aktualizacje i harmonogram niektórych funkcji, aplikacji i usług mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.
*Aktualizacje systemu webOS są dostępne maksymalnie cztery razy w ciągu pięciu lat od daty premiery produktu. Dostępność funkcji i harmonogram aktualizacji mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.
webOS
Home Office bez komputera
webOS umożliwia zdalny dostęp do Twojego PC i Cloud PC poprzez funkcję Remote PC. Pozwala ona na korzystanie z różnych usług domowego biura, w tym wideokonferencji i aplikacji opartych na chmurze, bez konieczności korzystania z komputera.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Powyższa klawiatura, mysz, zestaw słuchawkowy i kontroler do gier, kamera internetowa (typu Pogo) nie są zawarte w zestawie (sprzedawane oddzielnie).
*Remote PC jest dostępny tylko na komputerach z systemem operacyjnym Windows 10 Pro lub nowszym.
*Wymagane jest połączenie z Internetem i subskrypcja powiązanych usług streamingowych. Oddzielne usługi streamingowe mogą wymagać opłacenia subskrypcji i nie są one dostarczane (kupowane oddzielnie).
*Funkcja „Remote PC” jest obsługiwana w systemie Windows 10 Pro lub nowszych wersjach i jest kompatybilna z komputerami innych firm, które obsługują zdalne połączenie z komputerem, w tym gram.
*Obsługiwane usługi mogą się różnić w zależności od kraju.
Portal Gier już dostępny
Portal Gier to przyjazna graczom platforma, która oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb doświadczenia, z opcjami wyboru menu dla gamepadów lub pilotów oraz obsługą spersonalizowanej grywalizacji. Możesz śledzić rankingi i punkty graczy, a jednocześnie mieć łatwy dostęp do szerokiej gamy tytułów, od gier AAA po gry społecznościowe. Dzięki partnerstwom z wiodącymi usługami gier w chmurze, takimi jak GeForce NOW, Amazon Luna, a wkrótce także Xbox Cloud, oraz natywnymi grami w aplikacji webOS, umożliwia granie bez konieczności korzystania z zewnętrznych konsol lub urządzeń, zapewniając najwyższą jakość wrażeń z gry.
*Obsługa Portalu Gier może się różnić w zależności od kraju.
*Obsługa usług gier w chmurze i gier w ramach Portalu Gier może się różnić w zależności od kraju.
*Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.
Sport
Śledź swoje drużyny
Wspieraj swoją drużynę dzięki spersonalizowanej usłudze. Wyświetla aktualne informacje o ulubionej drużynie sportowej na podstawie profilu użytkownika.
Muzyka
Dostosowana do Twoich upodobań muzycznych
Głośniki stereo o mocy 7 W x 2 pozwalają cieszyć się niestandardową muzyką. Możesz łatwo wyszukiwać muzykę i szybko uzyskać dostęp do ostatnio odtwarzanych utworów z serwisów streamingowych. Ponadto system rekomenduje popularne utwory w oparciu o preferencje użytkownika.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Wymagane jest połączenie z Internetem i subskrypcja powiązanych usług przesyłania strumieniowego. Oddzielne usługi przesyłania strumieniowego mogą wymagać opłacenia subskrypcji i nie są dostarczane (kupowane osobno).
*Obsługiwane usługi mogą się różnić w zależności od kraju.
Kontrola jasności
Smart w każdym oświetleniu
Funkcja kontroli jasności wykrywa źródła światła w pomieszczeniu i automatycznie dostosowuje jasność ekranu, zapewniając ostry i wyraźny obraz, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Lewy obrazek przedstawia wygląd w ciągu dnia z funkcją regulacji jasności, natomiast prawy obrazek przedstawia wygląd w nocy z tą samą funkcją.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
7 W x 2 wbudowane głośniki
Wciągający dźwięk bez dodatkowych głośników
Monitor ma wbudowane głośniki stereo 7 W x 2, zapewniające wciągający dźwięk podczas oglądania filmów, słuchania muzyki i korzystania z innych treści multimedialnych, a także umożliwiające wyraźną komunikację głosową podczas rozmów wideo i konferencji bez konieczności używania zewnętrznych głośników.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji. Mogą one różnić się od rzeczywistego zastosowania.
Dynamiczne odwzorowanie tonów
Ożyw obraz siłą jasności i kontrastu
Ciesz się obrazem, który wygląda tak, jak został stworzony przez autorów, dzięki funkcji dynamicznego odwzorowania tonów dostosowującej jasność i kontrast w celu uzyskania optymalnej szczegółowości i realizmu. Filmy i gry ożywają dzięki bogatej immersji i spójnej jakości we wszystkich treściach.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
*Dostępne tylko w przypadku sygnału wideo HDR.
*Aby korzystać z funkcji ThinQ, należy zainstalować aplikację „LG ThinQ” ze sklepu Google Play lub Apple App Store na smartfonie i połączyć się z siecią Wi-Fi. Szczegółowe instrukcje użytkowania można znaleźć w sekcji pomocy aplikacji.
*Do zarejestrowania urządzeń w aplikacji LG ThinQ wymagany jest bezprzewodowy dostęp do Internetu w domu.
*Rzeczywiste funkcje aplikacji LG ThinQ mogą się różnić w zależności od produktu i modelu.
*Ten produkt jest zarejestrowany w aplikacji LG ThinQ jako telewizor. Nazwę zarejestrowanego urządzenia można zmienić w aplikacji LG ThinQ.
*Za pośrednictwem aplikacji LG ThinQ można korzystać z funkcji regulacji głośności, wskaźnika i zasilania.
Sterowanie głosem przy użyciu pilota Magic
Dzięki aplikacji ThinQ możesz łatwo sterować urządzeniem zdalnie za pomocą poleceń głosowych za pośrednictwem Alexy, co sprawia, że smart monitor służy nie tylko jako wyświetlacz. Staje się on centralnym ośrodkiem dla wszystkich potrzeb związanych z rozrywką i produktywnością, podnosząc ogólne doznania z korzystania z multimediów. Wystarczy do tego tylko pilot Magic.
Kobieta zwiększa głośność monitora LG Smart Monitor za pomocą pilota Magic Remote.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistych.
*Do prawidłowego działania wymagane jest połączenie monitora LG Smart Monitor z aplikacją ThinQ.
*Obrazy wyświetlane na ekranie mogą różnić się od rzeczywistych obrazów aplikacji. Usługi mogą się różnić w zależności od regionu/kraju lub wersji aplikacji.
*Można zmienić ustawienia języka i regionu w 22 językach dla 146 krajów: angielski / koreański / hiszpański / francuski / niemiecki / włoski / portugalski / rosyjski / polski / turecki / japoński / arabski (saudyjski/UAE) / wietnamski / tajski / szwedzki / tajwański / indonezyjski / duński / holenderski / norweski / grecki / izraelski (np. USA/angielski).
**Pilot sterowania dołączony do zestawu.
**Pilot Magic NIE jest dołączony do zestawu (sprzedawany oddzielnie) i może różnić się w zależności od kraju.
**Dostępna jest funkcja Alexa. Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji produktu.
Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Kopia lustrzana z urządzenia
Funkcja AirPlay 2* (dla urządzeń Apple) i Screen Share** (dla urządzeń z systemem Android) umożliwia łatwe udostępnianie treści z urządzeń smart na naszym monitorze. Połącz się błyskawicznie i ciesz się bezproblemowym odtwarzaniem obrazu i dźwięku na większym ekranie za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
*Apple oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.
*Aby korzystać z funkcji AirPlay i HomeKit na tym monitorze, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS. Apple, AirPlay i HomeKit są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach. Znak „Works with Apple Home” jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
**Udostępnianie ekranu: obsługiwane w systemie Android lub Windows 10 i nowszych wersjach.
**Podłącz urządzenie do tej samej sieci co monitor.
***Google Cast: obsługiwane w telefonach lub tabletach z systemem Android 9.0 lub nowszym oraz w telefonach iPhone lub iPadach z systemem iOS 16.0 lub nowszym.
***Google Cast jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od kraju.
Aplikacja LG Switch
Łatwa optymalizacja z LG Switch
Aplikacja LG Switch optymalizuje monitor zarówno do pracy, jak i do życia. Możesz szybko nawigować i wybierać inteligentne funkcje za pomocą klawiatury i myszy, płynnie przełączając się między komputerem a systemem webOS za pomocą skrótów klawiszowych. Ponadto możesz łatwo podzielić wyświetlacz na maksymalnie 6 sekcji, zmienić motyw lub uruchomić platformę do rozmów wideo za pomocą przypisanego skrótu klawiszowego.
Quick Control
Odkryj wygodę funkcji Quick Control w monitorze LG Smart Monitor, która zapewnia łatwy dostęp do menu za pomocą kilku prostych kroków.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Aplikacja LG Switch jest przeznaczona wyłącznie do użytku z komputerem PC.
*Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji LG Switch, odwiedź stronę LG.com.
Wiele portów
Różnorodność interfejsów
Smart monitor oferuje porty 2xHDMI, 2xUSB kompatybilne z różnymi urządzeniami, zapewniając płynność odtwarzania. Pozwala to na uporządkowaną konfigurację biurka, zapewniając idealne wykorzystanie przestrzeni.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Elegancka konstrukcja z wąską podstawą
Bez bałaganu dzięki eleganckiej podstawce
Elegancka konstrukcja w kształcie litery L została zaprojektowana z myślą o ergonomii i komforcie użytkowania, a jej smukła podstawa pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń roboczą.
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkowania.
*Stojak ten jest przeznaczony do podtrzymywania głowic o wadze od 4 kg do 6,5 kg, a uszkodzenia spowodowane przekroczeniem tego limitu nie są objęte gwarancją.
*W zależności od zainstalowanego monitora funkcja przełączania ekranu (Pivot) może być niedostępna.
*Stojak nie jest dołączony do zestawu (sprzedawany oddzielnie).
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkowania.
*Monitor, podstawka Swing Stand i pilot zdalnego sterowania nie są zawarte w zestawie i są sprzedawane oddzielnie.
*Pilot zdalnego sterowania jest dołączony do monitora LG Smart Monitor, który jest sprzedawany oddzielnie.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
34
Wyświetlacz - Rozdzielczość
3440 x 1440
Wyświetlacz - Typ panelu
VA
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
21:09
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
300
Wyświetlacz - Zakrzywienie
1800R
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
100
Wyświetlacz - Czas reakcji
5ms (GtG w trybie Szybkim)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
Smart
Rok
2025
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
34
Rozmiar [cm]
86.42
Rozdzielczość
3440 x 1440
Typ panelu
VA
Współczynnik proporcji
21:09
Rozstaw pikseli [mm]
0.07725 × 0.23175 mm
Jasność (min.) [cd/m²]
240
Jasność (typ.) [cd/m²]
300
Pokrycie gamy kolorów (min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Głębia kolorów (liczba kolorów)
16.7M
Współczynnik kontrastu (min.)
1500:01:00
Współczynnik kontrastu (typ.)
3000:01:00
Czas reakcji
5ms (GtG w trybie Szybkim)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
100
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Zakrzywienie
1800R
FUNKCJE
HDR 10
TAK
Dolby Vision™
NIE
VESA DisplayHDR™
NIE
Efekt HDR
NIE
Technologia Mini-LED
NIE
Technologia Nano IPS™
NIE
Polaryzator ATW
NIE
Kolor skalibrowany fabrycznie
NIE
Kalibracja HW
NIE
Automatyczna jasność
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Słabość kolorów
NIE
Super Resolution+
NIE
Technologia redukcji rozmycia w ruchu
NIE
NVIDIA G-Sync™
NIE
AMD FreeSync™
NIE
VRR
TAK
VESA Adaptive-Sync
NIE
VESA ClearMR
NIE
Stabilizator czerni
NIE
Dynamiczna synchronizacja akcji
NIE
Celownik
NIE
Licznik FPS
NIE
OverClocking
NIE
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
NIE
Automatyczny przełącznik wejścia
NIE
Oświetlenie LED RGB
NIE
PBP
NIE
PIP
NIE
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Kamera
NIE
Mikrofon
NIE
FUNKCJE INTELIGENTNE
LG ThinQ®
TAK
Pełna przeglądarka internetowa
TAK
SIEĆ
Bluetooth
TAK
Wi-Fi
TAK
APLIKACJA SW
LG Switch
TAK
LG Calibration Studio (True Color Pro)
NIE
Dual Controller
NIE
LG UltraGear™ Studio
NIE
OnScreen Control (LG Screen Manager)
NIE
ŁĄCZNOŚĆ
D-Sub
NIE
DVI-D
NIE
HDMI
TAK(2ea)
HDMI (wersja HDCP)
2.2
DisplayPort
NIE
Thunderbolt
NIE
Daisy Chain
NIE
Port USB Downstream
TAK (2ea/ver2.0)
Wbudowany KVM
NIE
LAN (RJ-45)
TAK
Wyjście słuchawkowe
TAK
DŹWIĘK
Głośnik
7W x2
Łączność Bluetooth
TAK
Maxx Audio
NIE
Bogate basy
NIE
ZASILANIE
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Wejście AC
100~240Vac, 50/60Hz
Pobór mocy (tryb wł.)
35W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
31W
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.5W
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100 mm
WYMIARY/WAGA
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
809.1 x 486.3 x 220.0 mm
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
809.1 x 369.4 x 91.4 mm
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
978 x 465 x 203 mm
Waga z podstawką [kg]
6.8 kg
Waga bez podstawy [kg]
5.1 kg
Waga w transporcie [kg]
9.0 kg
AKCESORIUM
D-Sub
NIE
DVI-D
NIE
HDMI
TAK
Display Port
NIE
Thunderbolt
NIE
USB-C
NIE
USB A do B
NIE
Pilot zdalnego sterowania
TAK (Slim Remote)
