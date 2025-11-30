34-calowy monitor LG Smart z zakrzywionym wyświetlaczem WQHD z systemem webOS

*Program webOS Re:New dotyczy modeli monitorów LG Smart Monitor, które mają zostać wprowadzone na rynek w 2025 r. i będą wyposażone w system webOS 24.

*Modele monitorów LG Smart Monitor nie będą aktualizowane do wersji webOS 25, ale do wersji webOS 26.

*Aktualizacje i harmonogram niektórych funkcji, aplikacji i usług mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

*Aktualizacje systemu webOS są dostępne maksymalnie cztery razy w ciągu pięciu lat od daty premiery produktu. Dostępność funkcji i harmonogram aktualizacji mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.