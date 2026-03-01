Superoferta dla pracowników Grupy LG

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Najważniejsze zasady promocji:
- Każdy pracownik świadczący pracę dla spółki z grupy LG ma prawo do skorzystania z jednego kodu rabatowego.
- Kod rabatowy uprawnia do zniżki w wysokości -20% od wartości koszyka.
- Kod rabatowy jest unikalnym kodem jednokrotnego użytku.
- Kod nie łączy się z promocją „5% rabatu za wymianę starego sprzętu na nowe LG” , „13% rabatu za dwa lub więcej produktów i akcesoria”, „13% rabatu za dwa produkty lub akcesoria IT” oraz z ze statusem VIP.
- Kod jest ważny do 31.03.2026
- W jednej transakcji można wykorzystać tylko jeden kod zniżkowy.
- Publikacja kodu rabatowego w mediach społecznościowych, platformach promocyjnych etc. jest surowo zabroniona. Pracownik jest odpowiedzialny za przypisay mu kod.
Jak skorzystać z rabatu?
1
2
W odpowiedzi otrzymasz swój indywidualny kod zniżkowy.
3
Otrzymany kod wpisz w dedykowanym polu w koszytku zakupowym.
