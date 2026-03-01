About Cookies on This Site

LG Family

Superoferta dla pracowników Grupy LG

Zalety kupowania w oficjalnym Sklepie LG

Najważniejsze zasady promocji:

  • Każdy pracownik świadczący pracę dla spółki z grupy LG ma prawo do skorzystania z jednego kodu rabatowego.
  • Kod rabatowy uprawnia do zniżki w wysokości -20% od wartości koszyka.
  • Kod rabatowy jest unikalnym kodem jednokrotnego użytku.
  • Kod nie łączy się z promocją „5% rabatu za wymianę starego sprzętu na nowe LG” , „13% rabatu za dwa lub więcej produktów i akcesoria”, „13% rabatu za dwa produkty lub akcesoria IT” oraz z ze statusem VIP.
  • Kod jest ważny do 31.03.2026
  • W jednej transakcji można wykorzystać tylko jeden kod zniżkowy.
  • Publikacja kodu rabatowego w mediach społecznościowych, platformach promocyjnych etc. jest surowo zabroniona. Pracownik jest odpowiedzialny za przypisay mu kod.

Jak skorzystać z rabatu?

1

Napisz na adres vip.kod@lge.com i podaj nazwę pracodawcy.

2

W odpowiedzi otrzymasz swój indywidualny kod zniżkowy. 

3

Otrzymany kod wpisz w dedykowanym polu w koszytku zakupowym.

Zostań członkiem klubu LG

Zarejestruj się i zyskuj dodatkowe korzyści z członkostwa,

w tym dodatkowe rabaty i promocje na wyłączność

Zaloguj sięDołącz do nas

50 zł na powitanie

Odbierzesz kupon powitalny o wartości 50 zł już na pierwszy zakup w Sklepie LG

 

* Kupon powitalny nie łączy się z akcesoriami.

Pełna kontrola

Dostęp do faktur, historii zakupów i napraw przez konto LG.

Wygodna dostawa

Darmowa dostawa gwarantowana dla wszystkich Twoich zamówień

Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy tu, aby ci pomóc w tym, czego potrzebujesz

Uzyskaj wsparcie