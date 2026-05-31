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65-calowy LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026

65NU8E0B3LA_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
65NU8E0B3LA_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

65-calowy LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026

65NU8E0B3LA
Front view of 65-calowy LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026 65NU8E0B3LA
LG NANO 4K UHD AI NU85 pokazany w widoku z przodu i z boku podkreśla 65-calowy wyświetlacz o szerokości 1447 mm, wysokości 838 mm, wysokości 901 mm z podstawą, głębokości profilu 70,8 mm i powierzchni podstawy o wymiarach 1185 na 269 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU85 z Nano Detail Enhancer pokazuje obraz pióra, zasilany procesorem AI alpha, który wykrywa cienkie tekstury, aby zwiększyć kontrast i głębię i zapewnić wyraźniejszy, bardziej trójwymiarowy obraz 4K.
LG NANO 4K UHD AI NU85 podkreśla HDR10 Pro na podzielonym obrazie malowniczym porównującym SDR i HDR10 Pro, odsłaniając jaśniejsze światła, głębsze cienie i zwiększony kontrast w scenie jeziora o zachodzie słońca, aby uzyskać bogatszą szczegółowość i wyrazistość.
Procesor AI alpha 7 4K Gen9 telewizora LG NANO 4K UHD AI NU85 4K świeci pośrodku żółtej płytki drukowanej, podkreślając inteligentniejsze i potężniejsze przetwarzanie AI, które poprawia wyrazistość obrazu 4K z lepszym kontrastem i głębią.
LG NANO 4K UHD AI NU85 umożliwia bardzo duże podwyższanie rozdzielczości do 4K dzięki funkcji Dynamic Tone Mapping, pokazując zbliżenie na portret z kwiatami, gdy AI udoskonala każdą ramkę, aby poprawić teksturę skóry, drobne szczegóły i naturalny kolor do rozdzielczości 4K.
LG Shield, zastosowany w LG QNED evo AI QNED85, jest pokazany z logo LG Shield pośrodku, ikonami bezpieczeństwa poniżej i odznaką 2026 CES Innovation Awards Honoree powyżej, reprezentującą ochronę danych i systemu.
Odznaka 2026 CES Innovation Awards Honoree w kategorii sztucznej inteligencji to wyróżnienie za wyszukiwanie Multi-AI za pomocą Google Gemini i Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.
LG NANO 4K UHD AI NU85 na ekranie głównym przechodzi do interfejsu LG Channels, prezentując darmowe kanały TV na żywo, filmy i treści na wyłączność. Podkreśla bezpośredni dostęp do setek opcji rozrywkowych bez płatności, bez subskrypcji i bez dekodera.
LG NANO 4K UHD AI NU85 na ekranie głównym przechodzi do interfejsu LG Channels, prezentując darmowe kanały TV na żywo, filmy i treści na wyłączność. Podkreśla bezpośredni dostęp do setek opcji rozrywkowych bez płatności, bez subskrypcji i bez dekodera.
LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay pokazuje dynamiczną scenę z gry akcji z porównaniem podkreślającym płynniejszy ruch, jednocześnie obsługując do 60Hz, VRR, ALLM, HGiG i GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU85 jest pokazany od tyłu, odsłaniając metaliczny tylny panel z równomiernie rozmieszczonymi poziomymi grzbietami, które tworzą czysty, uporządkowany wygląd i podkreślają Linear Flow Design na całej powierzchni.
Front view of 65-calowy LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026 65NU8E0B3LA
LG NANO 4K UHD AI NU85 pokazany w widoku z przodu i z boku podkreśla 65-calowy wyświetlacz o szerokości 1447 mm, wysokości 838 mm, wysokości 901 mm z podstawą, głębokości profilu 70,8 mm i powierzchni podstawy o wymiarach 1185 na 269 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU85 z Nano Detail Enhancer pokazuje obraz pióra, zasilany procesorem AI alpha, który wykrywa cienkie tekstury, aby zwiększyć kontrast i głębię i zapewnić wyraźniejszy, bardziej trójwymiarowy obraz 4K.
LG NANO 4K UHD AI NU85 podkreśla HDR10 Pro na podzielonym obrazie malowniczym porównującym SDR i HDR10 Pro, odsłaniając jaśniejsze światła, głębsze cienie i zwiększony kontrast w scenie jeziora o zachodzie słońca, aby uzyskać bogatszą szczegółowość i wyrazistość.
Procesor AI alpha 7 4K Gen9 telewizora LG NANO 4K UHD AI NU85 4K świeci pośrodku żółtej płytki drukowanej, podkreślając inteligentniejsze i potężniejsze przetwarzanie AI, które poprawia wyrazistość obrazu 4K z lepszym kontrastem i głębią.
LG NANO 4K UHD AI NU85 umożliwia bardzo duże podwyższanie rozdzielczości do 4K dzięki funkcji Dynamic Tone Mapping, pokazując zbliżenie na portret z kwiatami, gdy AI udoskonala każdą ramkę, aby poprawić teksturę skóry, drobne szczegóły i naturalny kolor do rozdzielczości 4K.
LG Shield, zastosowany w LG QNED evo AI QNED85, jest pokazany z logo LG Shield pośrodku, ikonami bezpieczeństwa poniżej i odznaką 2026 CES Innovation Awards Honoree powyżej, reprezentującą ochronę danych i systemu.
Odznaka 2026 CES Innovation Awards Honoree w kategorii sztucznej inteligencji to wyróżnienie za wyszukiwanie Multi-AI za pomocą Google Gemini i Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.
LG NANO 4K UHD AI NU85 na ekranie głównym przechodzi do interfejsu LG Channels, prezentując darmowe kanały TV na żywo, filmy i treści na wyłączność. Podkreśla bezpośredni dostęp do setek opcji rozrywkowych bez płatności, bez subskrypcji i bez dekodera.
LG NANO 4K UHD AI NU85 na ekranie głównym przechodzi do interfejsu LG Channels, prezentując darmowe kanały TV na żywo, filmy i treści na wyłączność. Podkreśla bezpośredni dostęp do setek opcji rozrywkowych bez płatności, bez subskrypcji i bez dekodera.
LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay pokazuje dynamiczną scenę z gry akcji z porównaniem podkreślającym płynniejszy ruch, jednocześnie obsługując do 60Hz, VRR, ALLM, HGiG i GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU85 jest pokazany od tyłu, odsłaniając metaliczny tylny panel z równomiernie rozmieszczonymi poziomymi grzbietami, które tworzą czysty, uporządkowany wygląd i podkreślają Linear Flow Design na całej powierzchni.

Główne cechy

  • Nano Detail Enhancer udoskonala teksturę i głębię, aby uzyskać bardziej realistyczny obraz 4K
  • Linear Flow Design ma wyrafinowane i solidne wykończenie, które uzupełnia przestrzeń
  • Nagradzany system webOS zapewnia zaawansowane funkcje AI – wspierane przez Google Gemini i Microsoft Copilot
  • AI Hub zapewnia inteligentne, spersonalizowane wrażenia, zabezpieczone przez LG Shield
  • Dostęp do szerokiej gamy treści na żywo i na żądanie, płynnie dostępnych za pośrednictwem LG Channels
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Dlaczego LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI NU85 z Nano Detail Enhancer pokazuje obraz pióra, zasilany procesorem AI alpha, który wykrywa tekstury i objętość kolorów, aby poprawić mikroszczegóły i zapewnić wyraźniejszą, żywszą jakość obrazu 4K.

Nano Detail Enhancer

LG NANO 4K UHD AI NU85 z Linear Flow Design jest prezentowany w widoku pod wieloma kątami, z tylnym panelem pokazanym u góry, sceną salonu zamontowaną na ścianie w lewym dolnym rogu i zbliżeniem na prążkowany metalowy tył w prawym dolnym rogu.

Linear Flow Design

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu.

Zabezpieczone przez LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU85 z wielokrotnie nagradzanym Multi AI webOS jest zaprezentowany na ciemnym tle z logo Microsoft Copilot i Google Gemini, wskazującym wsparcie dla usług związanych z AI dostępnych za pośrednictwem interfejsu telewizyjnego.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

LG NANO 4K UHD AI NU85 posiada AI Hub do personalizacji, z symbolem AI nad pilotem otoczonym etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

AI Hub dla personalizacji

LG NANO 4K UHD AI NU85 z LG Channels oferuje nieskończoną ilość darmowej rozrywki, w tym kanały telewizyjne na żywo, filmy i ekskluzywne treści, z bezpośrednim dostępem do szerokiej gamy opcji wyświetlania.

LG Channels – bezpłatna rozrywka bez końca

W jaki sposób LG NANO 4K UHD poprawia wyrazistość i szczegółowość?

LG NANO 4K UHD jest stworzony, aby ujawniać bogate szczegóły w każdej scenie. Nano Detail Enhancer analizuje każdą klatkę, aby zwiększyć kontrast, szczegółowość i jasność na poziomie nano. Zaawansowane algorytmy skalowania podnoszą rozdzielczość do 4K. Oglądaj swoje ulubione treści w ostrzejszej, lepszej jakości.

Nano Detail Enhancer

Udoskonala kontrast, aby uzyskać bardziej realistyczną głębię.

Dzięki procesorowi AI alpha Twój telewizor analizuje obrazy, aby ujawnić szczegóły na poziomie nano, zwiększając kontrast i głębię, aby dostarczyć więcej trójwymiarowych scen.

LG NANO 4K UHD AI NU85 z Nano Detail Enhancer pokazuje obraz pióra, zasilany procesorem AI alpha, który wykrywa cienkie tekstury, aby zwiększyć kontrast i głębię i zapewnić wyraźniejszy, bardziej trójwymiarowy obraz 4K.

HDR10 Pro

Żywe detale, głębszy kontrast w każdej scenie.

Nasz format HDR10 Pro zapewnia jaśniejsze światła i głębsze cienie. Zanurz się w jaśniejszych scenach z bogatszymi szczegółami. 1)

LG NANO 4K UHD AI NU85 podkreśla HDR10 Pro na podzielonym obrazie malowniczym porównującym SDR i HDR10 Pro, odsłaniając jaśniejsze światła, głębsze cienie i zwiększony kontrast w scenie jeziora o zachodzie słońca, aby uzyskać bogatszą szczegółowość i wyrazistość.

LG NANO 4K UHD AI NU85 podkreśla HDR10 Pro na podzielonym obrazie malowniczym porównującym SDR i HDR10 Pro, odsłaniając jaśniejsze światła, głębsze cienie i zwiększony kontrast w scenie jeziora o zachodzie słońca, aby uzyskać bogatszą szczegółowość i wyrazistość.

Procesor AI alpha 7 4K Gen9

Ulepszony dla inteligentniejszego, potężniejszego przetwarzania.

Procesor AI alpha 7, napędzany ulepszoną mocą GPU i CPU, wykonuje optymalizację obrazu w skali nano, aby zapewnić przejrzystość 4K z ulepszonym kontrastem i trójwymiarową głębią.

Procesor AI alpha 7 4K Gen9 telewizora LG NANO 4K UHD AI NU85 4K świeci pośrodku żółtej płytki drukowanej, podkreślając inteligentniejsze i potężniejsze przetwarzanie AI, które poprawia wyrazistość obrazu 4K z lepszym kontrastem i głębią.

Procesor AI alpha 7 4K Gen9 telewizora LG NANO 4K UHD AI NU85 4K świeci pośrodku żółtej płytki drukowanej, podkreślając inteligentniejsze i potężniejsze przetwarzanie AI, które poprawia wyrazistość obrazu 4K z lepszym kontrastem i głębią.

Dlaczego LG AI TV?

LG AI TV optymalizuje obraz i dźwięk, jednocześnie upraszczając codzienność dzięki spersonalizowanemu AI Hub

Dowiedz się więcej o LG AI TV

Odkryj 3 kluczowe korzyści AI Hub

Advanced Multi AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot

Simply say what you are searching for, then select the AI model that suits you the best. The system connects to multiple AI models to deliver broader, more relevant results.8)

Get personalized content recommendations and information

AI Concierge suggests content and updates tailored to your interests. In This Scene provides relevant recommendations and information based on what you’re watching, while Generative AI enables searching and creating images.9)

LG AI TV recognizes your voice and leads you to My Page tailored just for you!

Taken to My Page, you can see everything at a glance, from weather, calendar, and widgets to your favorite sports scores.10)

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 pokazana na ciemnym tle. Architektura Multi-AI została wyróżniona w kategorii Sztuczna Inteligencja.

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 pokazana na ciemnym tle. Architektura Multi-AI została wyróżniona w kategorii Sztuczna Inteligencja.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

Nagradzany webOS – teraz zabezpieczony przez LG Shield

Odznaka AVForums Editor’s Choice dla LG webOS 25 – Best Smart TV System 2025/2026.

Odznaka AVForums Editor’s Choice dla LG webOS 25 – Best Smart TV System 2025/2026.

Przez 8 lat najlepszym systemem Smart TV 

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu. Wyświetlana jest również odznaka CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu. Wyświetlana jest również odznaka CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Osłona LG

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać

7 kluczowych technologii LG Shield chroni Twoje dane dzięki bezpiecznemu przechowywaniu i zarządzaniu danymi, zaawansowanej kryptografii, integralności oprogramowania, uwierzytelnianiu i kontroli dostępu, bezpiecznej transmisji danych, wykrywaniu i reagowaniu na incydenty oraz bezpiecznym aktualizacjom.

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać Dowiedz się więcej o LG Shield

webOS Re:New Program

Aktualizuj swój telewizor bezpłatnie nawet przez 5 lat13)

LG Quad Protection przedstawiono za pomocą czterech ikon ochrony na żółtym tle. Każda ikona oznacza ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, wilgocią, przepięciami oraz ochronę webOS z LG Shield.

LG Quad Protection przedstawiono za pomocą czterech ikon ochrony na żółtym tle. Każda ikona oznacza ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, wilgocią, przepięciami oraz ochronę webOS z LG Shield.

LG Quad Protection

Twój telewizor LG został zaprojektowany z myślą o długiej żywotności dzięki LG Quad Protection

Od sprzętu po oprogramowanie – telewizor LG jest chroniony. Wbudowane kondensatory chronią przed wysokim napięciem, w tym wyładowaniami atmosferycznymi, a półprzewodniki zostały zaprojektowane z myślą o ochronie przed przepięciami. Żel silikonowy i powłoki ochronne zabezpieczają chipsety przed wilgocią, a LG Shield chroni również Twoje dane.

Pilot AI Magic Remote

Uwolnij wszystkie możliwości AI Experience za pomocą jednego przycisku

Jeden przycisk AI to wszystko, czego potrzeba, aby uzyskać dostęp i kontrolować wszystkie interakcje oparte na sztucznej inteligencji. Pokrętło przewijania i natychmiastowe komendy głosowe sprawiają, że każda funkcja jest pod pełną kontrolą.14)

LG NANO 4K UHD AI NU85 posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

LG NANO 4K UHD AI NU85 na ekranie głównym przechodzi do interfejsu LG Channels, prezentując darmowe kanały TV na żywo, filmy i treści na wyłączność. Podkreśla bezpośredni dostęp do setek opcji rozrywkowych bez płatności, bez subskrypcji i bez dekodera.

LG Channels

Bezpłatna rozrywka bez końca

LG Channels bezpłatnie udostępnia różnorodne treści z różnych platform w jednym miejscu, dzięki czemu znalezienie ulubionych treści jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zacznij oglądać bez ukrytych kosztów ani instalacji top-boxa.15)

LG NANO 4K UHD AI NU85 z funkcją Smart Connectivity wyświetla na ekranie interfejs Home Hub, pokazując połączenia z LG ThinQ, z panelami do telewizora, urządzeń i aplikacji w jednym układzie sterowania.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Inteligentna łączność

Home Hub – kompleksowa platforma dla inteligentnego domu

Home Hub łączy wszystkie inteligentne urządzenia. Bezproblemowe łączenie, sterowanie i interakcja z domowymi urządzeniami IoT w obsługiwanych inteligentnych ekosystemach.16)

Wzornictwo stworzone, aby podnieść rangę Twojej przestrzeni

Linear Flow Design

Wyrafinowane, solidne wykończenie, które uzupełnia przestrzeń

Twój telewizor ma nowoczesne, metaliczne wykończenie i gustowny, liniowy design, który sprawi, że Twoja przestrzeń nabierze charakteru.24)

https://live.pttgps.com/track/asig_alt/displaya_new.php?editid=2288333

Zanurz się w każdym meczu sportowym

Prognozy sportowe dzięki AI Concierge

Korzystaj z przewidywań gier za pomocą sztucznej inteligencji

AI analizuje statystyki i formę Twojej drużyny, aby przygotować prognozy meczu. Dopinguj jeszcze mocniej – wspieraj swoją drużynę, mając pod ręką te analizy generowane przez AI.26)

TruMotion

Wygładzanie ruchu dopasowane do każdego gatunku

AI Genre Selection rozpoznaje gatunek treści, a TruMotion dopasowuje poziom juddera, aby zastosować właściwe wygładzanie i zapewnić naturalny obraz w filmach, sporcie i nie tylko.

Sports Alert

Ustaw alerty i nie przegap ani chwili

Uchwyć każdą chwilę akcji. Ustaw alerty i otrzymuj powiadomienia o terminarzu meczów, wynikach i nie tylko.

Step into a world tuned for winning

Ultimate Gameplay

Game to win with smooth performance

Have a great gaming experience with up to 60Hz VRR. With the first-ever BT ULL-certified controller paired with fast refresh rate, every gaming moment becomes more enjoyable.28)

LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
Bluetooth Ultra Low Latency

World's first TV to support Bluetooth Ultra Low Latency Controllers

Experience ultra-low latency, high-performance cloud gaming with Bluetooth Ultra Low Latency Controller support, reducing input delay to less than 3.0ms. Enjoy seamless, responsive control that feels just like a wired connection, even when playing in the cloud.29)

LG Gaming Portal

Your one-stop hub for gaming—no console required

Explore thousands of games from NVIDIA GeForce Now, native webOS apps, and more. Easily find games for remote or gamepad and even compete with other players via Challenge Mode.30)

Game Dashboard & Optimizer

Easily fine-tune game settings to suit your play style

Customize your gaming experience easily using Game Dashboard for quick, real-time control and Game Optimizer to fine-tune your preferred settings. Adjust refresh rate, latency, and visual modes to optimize every game session with ease.

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW, and webOS game apps.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.lg-nano-4k-uhd-nu85-2026-feature-28-game-experience-thunmbnail-bluetooth-ultra-low-latency-d.jpg
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW, and webOS game apps.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

World's first TV to support Bluetooth Ultra Low Latency Controllers

Experience ultra-low latency, high-performance cloud gaming with Bluetooth Ultra Low Latency Controller support, reducing input delay to less than 3.0ms. Enjoy seamless, responsive control that feels just like a wired connection, even when playing in the cloud.29)

Your one-stop hub for gaming—no console required

Explore thousands of games from Xbox, NVIDIA GeForce Now, native webOS apps, and more. Easily find games for remote or gamepad and even compete with other players via Challenge Mode.30)

Easily fine-tune game settings to suit your play style

Customize your gaming experience easily using Game Dashboard for quick, real-time control and Game Optimizer to fine-tune your preferred settings. Adjust refresh rate, latency, and visual modes to optimize every game session with ease.

True Cinema, zachowane w każdym detalu

LG NANO 4K UHD AI NU85 jest pokazany w studio, gdy reżyser edytuje film na panelu sterowania, z logo FILMMAKER MODE wyświetlanym w lewym dolnym rogu.

LG NANO 4K UHD AI NU85 jest pokazany w studio, gdy reżyser edytuje film na panelu sterowania, z logo FILMMAKER MODE wyświetlanym w lewym dolnym rogu.

FILMMAKER MODE

Oglądaj filmy zgodnie z intencjami reżysera

Tryb FILMMAKER Mode wyłącza dodatkowe przetwarzanie i zachowuje wybrane przez reżysera kolory, ruch i proporcje. Filmy odtwarzają się z takim samym wyglądem i wrażeniem, jak zamierzono już na poziomie studio.31)

LG Soundbar podnosi jakość każdej sceny, zapewniając pełniejsze brzmienie przestrzenne

WOW Orchestra

Pełny dźwięk przestrzenny z telewizora LG i soundbara – w idealnej synchronizacji

Dzięki synchronizacji telewizora i soundbara system zwiększa głębię i kierunkowość, zapewniając pełniejsze wrażenia przestrzenne.32)

LG NANO 4K UHD AI NU85 z WOW Orchestra przedstawia dyrygenta orkiestry prowadzącego występ na ekranie, a warstwowe fale dźwiękowe z telewizora i soundbara poniżej wypełniają pomieszczenie, tworząc zsynchronizowane wrażenia dźwięku przestrzennego.

Rodzina z dziećmi i dziadkami siedzi razem na kanapie w jasnym salonie, trzymając pilota i oglądając telewizor.

Rodzina z dziećmi i dziadkami siedzi razem na kanapie w jasnym salonie, trzymając pilota i oglądając telewizor.

Accessibility

Funkcje ułatwień dostępu sprawiają, że oglądanie staje się bardziej inkluzywne

Telewizory LG projektuje się z myślą o dostępności – m.in. z funkcjami takimi jak Color Adjustment Filter, przewodnik języka migowego oraz bezpośrednia obsługa połączeń dla urządzeń wspomagających słyszenie.

Zastrzeżenie

 

* Powyższe zdjęcia na niniejszej stronie szczegółowej produktu mają wyłącznie charakter poglądowy. Dokładniejszy obraz można znaleźć w galerii.

* Specyfikacje i funkcje różnią się w zależności od regionu, modelu i rozmiaru.

* Dostępność usługi zależy od regionu i kraju.

* Spersonalizowane usługi mogą się różnić w zależności od zasad aplikacji innych firm.

* Aby uzyskać dostęp do inteligentnych usług i funkcji sieciowych, w tym aplikacji streamingowych, wymagane jest konto LG i akceptacja odpowiednich Warunków. Bez konta LG dostępne są tylko połączenia z urządzeniami zewnętrznymi (np. HDMI) oraz telewizja naziemna/OTA (tylko w telewizorach z tunerami). Utworzenie konta LG jest bezpłatne.

1)*HDR10 Pro nie jest formatem, ale własną Dynamiczną Mapą Tonalną LG (Dynamic Tone Mapping) zastosowaną klatka po klatce dla treści HDR10.

 

6)*Funkcja AI Picture Pro działa z każdą treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.

*Obrazy są skalowane do jakości zbliżonej do 4K. Wyniki mogą się różnić w zależności od rozdzielczości źródła.

 

7)*Trzeba włączyć w menu Sound Mode. Jakość dźwięku może się różnić w zależności od warunków odsłuchu. 

 

8)*Funkcja AI Search (Copilot) jest dostępna w modelach OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD z obsługą programu webOS Re:New Program, w tym w modelach wydanych od 2022 roku.

*Wymagane jest połączenie z Internetem, a partnerskie usługi AI mogą ulec zmianie lub wymagać subskrypcji.

*Ta funkcja może się różnić w zależności od regionu i modelu i nie jest dostępna w krajach, w których nie jest dostępna obsługa LLM.

 

9)*Niektóre z tych funkcji mogą nie być obsługiwane w niektórych regionach lub modelach.

*Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.

*Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.

*Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG (Electronic Program Guide).

*Karta „On Now” nie jest dostępna w aplikacjach Netflix i innych CP (dostawca treści), więc karta nie będzie wyświetlana.

*Karta „Generative AI” jest dostępna w niektórych regionach lub modelach.

 

10)*Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.

*Obsługa Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NANO 4K UHD wydanych od 2024 roku, a także w telewizorach MRGB i FHD wydanych od 2026 roku.

*Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.

*Blokada może zostać zdjęta przez osobę o podobnym głosie, a jeśli głos zmieni się z powodów zdrowotnych lub innych czynników, rozpoznawanie może nie działać skutecznie.

*Dostarczone widżety mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane bez wcześniejszego powiadomienia.

*Funkcja My Page dotyczy telewizorów OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD z 2026 roku.

 

11)*Wymagane jest połączenie z Internetem.

*Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.

*W krajach bez obsługi NLP dostęp do aplikacji i ich obsługa głosowa mogą być niedostępne.

 

12)*Wymagana aktualizacja sieci.

 

13)*webOS Re:New to program aktualizacji oprogramowania dostępny wyłącznie dla wybranych modeli. Liczba aktualizacji oraz okres wsparcia Re:New mogą się różnić w zależności od produktu, modelu lub regionu.

*Harmonogram aktualizacji, funkcje, aplikacje i usługi mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

*Dostępne funkcje, treści i usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i różnić się w zależności od produktu, modelu lub regionu.

 

14)*Zapewnia szybki dostęp do funkcji AI telewizora, ale nie ma wbudowanego przetwarzania AI.

*Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic Remote mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.

*Niektóre funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.

*AI Voice Recognition jest dostępne tylko w krajach, które obsługują NLP w swoim języku ojczystym.

 

15)*Wsparcie dla wybranych kanałów LG Channels różni się w zależności od regionu.

 

16)*LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.

 

17)*Dostępność treści może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie.

*Usługa jest dostępna w ramach płatnej subskrypcji. Dostępny bezpłatny miesięczny okres próbny po zalogowaniu i rejestracji metody płatności. Subskrypcja automatycznie odnawia się na plan płatny, o ile nie zostanie anulowana przed końcem okresu próbnego. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie w trakcie okresu próbnego.

 

18)*Dostępność treści może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie.

*Aby uzyskać dostęp do pełnych treści i funkcji, wymagana jest subskrypcja LG Gallery+.

 

19)*Dostępnych jest 16 różnych profili, a rekomendacje treści są generowane na podstawie dopasowania danych do każdego typu profilu.

 

20)*Funkcja generatywnej AI jest dostępna tylko w wybranych regionach lub modelach.

*Subskrypcja obejmuje 20 kredytów miesięcznie. Jeden kredyt umożliwia wygenerowanie jednego obrazu.

*W zależności od wydajności urządzenia, rozmiaru pliku i prędkości sieci prędkość przesyłu plików w LG Link może się różnić.

*Niektóre rozszerzenia plików mogą nie być obsługiwane przez LG Link w zależności od specyfikacji urządzenia.

*LG Link może korzystać z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej zgodnie ze specyfikacją pamięci urządzenia.

 

21)*Funkcja działa po zalogowaniu się na konto Zdjęcia Google, jeśli w aplikacji znajduje się co najmniej 10 zdjęć.

 

22)*Czujniki jasności mogą różnić się zależnie od modelu.

 

23)*Motion sensors are only available on the W6 and G6 models only.

 

25)*Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6

 

26)*Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG.

*Zakres wsparcia może się różnić w zależności od kraju.

*Informacje podawane przez AI Concierge służą wyłącznie celom ogólnym i mogą nie być dokładne. LG nie ponosi odpowiedzialności za działania lub decyzje podjęte w oparciu o te informacje.

 

27)*144 Hz to maksymalna częstotliwość odświeżania oparta na zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) i działa tylko z wejściami obsługującymi 144 Hz.

*HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.

*Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.

 

29)*Bluetooth Ultra Low Latency dotyczy tylko wybranych telewizorów LG z rocznika 2026. Funkcjonalność kontrolera ULL jest obsługiwana tylko w przypadku połączenia z kompatybilnymi urządzeniami.

*W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

*W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

Funkcja kontrolerów ULL jest obsługiwana wyłącznie po podłączeniu do kompatybilnych urządzeń.

 

30)*Wsparcie dla usług gier w chmurze może się różnić.

*Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.

*Gamepad jest sprzedawany osobno.

 

31)*FILMMAKER MODE jest znakiem handlowym UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

 

32)*Soundbar można kupić oddzielnie.

*Sterowanie trybem dźwięku może różnić się zależnie od modelu.

*Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

*Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.

 

 

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Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

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