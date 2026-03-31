About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

77-calowy LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026

OLED77G64LW_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
Karta informacyjna produktu

OLED77G64LW
Front view of 77-calowy LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 OLED77G64LW
Widok z przodu telewizora LG OLED evo AI G6, wydanego w 2026 roku, przedstawia obraz warstwowych, wielokolorowych form, z technologią Hyper Radiant Color, Perfect Black i Perfect Color, a także odznaką OLED TV nr 1 na świecie od 13 lat.
LG OLED evo AI G6 pokazany w widoku z przodu i z boku podkreśla 83-calowy wyświetlacz o szerokości 1847 mm, wysokości ekranu 1057 mm, wysokości 1115 mm z podstawką, głębokości 28 mm i powierzchni podstawki o wymiarach 501 na 321 mm.
LG OLED evo AI G6, napędzany technologią Hyper Radiant Color Tech, wyświetla obraz o jasności X3,9 z procesorem AI 4K Gen3 Dual AI Engine alpha 11, funkcją Reflection Free Premium oraz plakietkami Perfect Black i Perfect Color w układzie pięciokąta.
LG OLED evo AI G6 z funkcją Brightness Booster Ultra pokazuje ciemną scenę, w której jasno oświetlona sylwetka wieloryba wyróżnia się wśród świecących cząstek, zapewniając 3,9-krotnie jaśniejszą luminancję i wyraźniejsze szczegóły.
LG 77-calowy LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026, OLED77G64LW
LG OLED evo AI G6 z Reflection Free Premium pokazuje porównanie obok siebie z antyodblaskowym matowym wyświetlaczem, zachowując wyraźny obraz czarnego jaguara z głęboką czernią i delikatną teksturą, szczególnie w jasnym otoczeniu, z pokazanym znakiem certyfikacji Intertek.
Procesor LG OLED evo G6 AI TV alpha 11 AI Processor 4K Gen3 świeci fioletowym i niebieskim światłem na ciemnej płytce drukowanej, podkreślając podwójny silnik AI i zapewniając do 5,6 razy szybszą jednostkę NPU, o 50% szybszy procesor CPU i o 70% wyższą wydajność GPU.
Odznaka 2026 CES Innovation Awards Honoree w kategorii sztucznej inteligencji to wyróżnienie za wyszukiwanie Multi-AI za pomocą Google Gemini i Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.
LG Shield, zastosowany w LG OLED evo AI G6, jest pokazany z logo LG Shield pośrodku, ikonami bezpieczeństwa poniżej i odznaką 2026 CES Innovation Awards Honoree powyżej, reprezentującą ochronę danych i systemu.
LG OLED evo AI G6 dla bezkonkurencyjnej rozgrywki w 4K 165 Hz pokazuje szybką grę wyścigową z żółtym samochodem z otwartym kołem w ruchu, pogrubionym tekstem "WIN" na ekranie oraz logo NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium u góry.
LG OLED evo AI G6, pokazany z boku, podkreśla swoją konstrukcję Flush Fit Gallery Design dzięki instalacji naściennej z zerową szczeliną, pokazuje nocną scenę oświetlonego mostu z odbiciami na wodzie.
LG OLED evo AI G6 jest zamontowany na ścianie w nowoczesnym salonie, wyświetlając żywą zorzę polarną nad spokojną nadmorską wioską, przypominającą oprawiony obraz na ścianie.
LG OLED evo AI G6 wyświetla żywą scenę zachodu słońca nad oceanem, a soundbar i głośnik umieszczone pod ekranem podkreślają spokojną i nastrojową przestrzeń życiową.
Główne cechy

  • Hyper Radiant Color Tech – technologia OLED nowej generacji zapewniająca nowy poziom jakości obrazu
  • 3.9 razy wyższa jasność szczytowa dzięki procesorowi alpha 11 AI Gen3, zapewniającym żywe akcenty i szczegóły
  • Idealna czerń i idealny kolor z Reflection Free Premium zapewniają głębszy kontrast i żywe, dokładne kolory w każdym świetle
  • Do 165 Hz w 4K, zgodność z G-SYNC i FreeSync Premium – dla rozgrywki bez rwania obrazu i pełnej immersji
  • Nagradzany system webOS zapewnia zaawansowane wrażenia z korzystania z AI – dzięki Google Gemini i Microsoft Copilot, teraz zabezpieczone przez LG Shield
Więcej
Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 w kategorii Cyberbezpieczeństwo dla LG Shield

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

Platforma systemu operacyjnego telewizora webOS z zastosowaną ochroną LG Shield

Odznaka CES Innovation Awards 2026 w kategorii Sztuczna inteligencja dla Multi-AI

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

Architektura Multi-AI

Odznaka „Wybór redakcji” AVForums jako najlepszy system Smart TV przez 8 kolejnych lat, w tym 2025/26

Wybór redakcji AVForums – najlepszy system Smart TV 2025/26

"Przez 8 lat najlepszym systemem Smart TV”

* Nagrody CES Innovation Awards są przyznawane na podstawie materiałów opisowych przesłanych do sędziów. CTA nie zweryfikowała dokładności żadnego zgłoszenia ani żadnych zgłoszonych roszczeń i nie przetestowała przedmiotu, któremu przyznano nagrodę.

Dlaczego LG OLED evo G6?

LG OLED evo AI G6, napędzany Hyper Radiant Color Tech, pokazuje obraz jaśniejszy o X3.9 dzięki procesorowi alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, certyfikacji Reflection Free Premium oraz oznaczeniom Perfect Black i Perfect Color w układzie pięciokąta.

LG OLED evo AI G6 z Perfect Black i Perfect Color z Reflection Free pokazuje podzieloną scenę planetarną, zestawiając słabszą czerń po lewej z wyraźniejszymi detalami, głębszą czernią i żywszą ekspresją kolorów po prawej.

Funkcje Perfect Black i Perfect Color z Reflection Free

LG OLED evo AI G6 dla niezrównanej rozgrywki w 4K 165 Hz pokazuje szybką grę wyścigową z żółtym samochodem w ruchu, z logo NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium widocznym u góry ekranu.

Bezkonkurencyjna rozgrywka w jakości 4K 165 Hz

LG OLED evo AI G6 z wielokrotnie nagradzanym systemem webOS Multi AI jest prezentowany na ciemnym tle z logo Microsoft Copilot i Google Gemini, co wskazuje na obsługę usług związanych ze sztuczną inteligencją dostępnych za pośrednictwem interfejsu telewizora.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

LG OLED evo AI G6 posiada AI Hub do personalizacji, z symbolem AI nad pilotem otoczonym etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

AI Hub dla personalizacji

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu.

Zabezpieczone przez LG Shield

Na czym polega technologia Hyper Radiant Color?

Hyper Radiant Color Tech to nasza technologia OLED nowej generacji, która wznosi każdy aspekt jakości obrazu na zupełnie nowy poziom. Zapewnia nieporównywalną jasność, doskonałą czerń i doskonałe kolory w każdym świetle, zachowując oszałamiające efekty wizualne 4K dzięki naszemu najlepszemu procesorowi alpha 11 AI Gen3. OLED G6 posiada certyfikat Reflection-Free Premium, zapewniając nieskazitelną jakość obrazu bez odbić w każdym świetle – jasnym lub ciemnym. Poznaj OLED jakiego jeszcze nie było – zobacz różnicę, poczuj blask i odkryj nowy standard oglądania.

LG OLED evo AI G6, napędzany Hyper Radiant Color Tech, wyświetla żywy, abstrakcyjny obraz papier-art z ikonami: szczytowa jasność X3.9 Brighter, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine oraz Reflection Free Premium.

Hyper Radiant Color Tech – OLED TV nowej generacji

*Obrazy służą wyłącznie celom ilustracyjnym.

*Omdia. Numer 1 przez 13 lat pod względem największej liczby sprzedanych egzemplarzy w latach 2013-2025. Wynik ten nie stanowi poparcia dla LGE ani oferowanych przez firmę produktów. Odwiedź stronę https://www.omdia.com/, aby uzyskać więcej informacji.

Brightness Booster Ultra

3.9 razy jaśniejszy – szczyt jasności na najwyższym poziomie

Nowy algorytm i architektura sterowania światłem procesora alpha 11 AI Gen3 zapewniają do 3.9 razy wyższą jasność szczytową, ukazując więcej żywego podświetlenia i wyraźniejsze szczegóły.1)

LG OLED evo AI G6 z Brightness Booster Ultra pokazuje ciemną scenę, w której świetliste cząstki otaczają sylwetkę wieloryba, zapewniając nawet 3,9× wyższą szczytową jasność, większą luminancję i wyraźniejsze detale.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Idealna czerń, idealny kolor

Perfect Black i Perfect Color w każdym świetle

Telewizor LG OLED TV oferuje funkcje Perfect Black i Perfect Color z certyfikacją UL, zapewniając głębszy kontrast, wyższą jasność oraz żywe, wierne kolory. Zobacz każdą gwiazdę wyraźnie, nawet w jasnym pomieszczeniu.4)

LG OLED evo AI G6 wyświetla scenę z planetami i gwiazdami na podzielonym ekranie, porównując antyodblaskowy, matowy wyświetlacz z wyświetlaczem Perfect Black & Perfect Color, zapewniającym wyraźniejszy obraz w każdym świetle, poparty certyfikatami UL i Intertek w zakresie dokładności kolorów i braku odbić.

Reflection Free Premium

Certyfikat Reflection Free Premium dla Perfect Black, który wykracza poza standard matowego wyświetlacza Anti-Glare

Certyfikowany przez Reflection Free Premium wyświetlacz OLED minimalizuje odbicia przy zachowaniu transmisji światła, zapewniając bezkompromisową czerń i kolor, podczas gdy matowe wyświetlacze Anti-Glare pochłaniają i rozpraszają światło, przesuwając czerń w stronę szarości i zniekształcając kolory, szczególnie w jasnych warunkach.6)

LG OLED evo AI G6 posiada certyfikat Eyesafe RPF 40 od UL, potwierdzający ograniczoną emisję światła niebieskiego.

Dzięki certyfikacji Eyesafe redukującej niebieskie światło, każdy kadr jest przyjazny dla Twoich oczu.7)

Procesor alpha 11 AI 4K Gen3 z Dual AI Engine

Nowy procesor AI – teraz z nowym Dual AI Engine

Procesor alpha 11 AI Gen3 przekracza granice wydajności OLED, precyzyjnie kontrolując 8,3 miliona samopodświetlonych pikseli – teraz jeszcze mocniejszy dzięki podwójnemu silnikowi AI. Wykraczając poza pojedynczy silnik AI, to zaawansowane przetwarzanie udoskonala ostrość i teksturę jednocześnie, zapewniając ostrość i naturalność obrazu 4K.8)

Procesor LG OLED evo G6 AI TV alpha 11 AI Processor 4K Gen3 świeci fioletowym i niebieskim światłem na ciemnej płytce drukowanej, podkreślając podwójny silnik AI i zapewniając do 5,6 razy szybszą jednostkę NPU, o 50% szybszy procesor CPU i o 70% wyższą wydajność GPU.

OLED Care+

5 lat niezawodnej, bezproblemowej ochrony panelu OLED

Panel LG OLED jest objęty pięcioletnią, niezawodną ochroną, zapewniającą spokój użytkowania.9)

Dlaczego LG AI TV?

LG AI TV optymalizuje obraz i dźwięk, jednocześnie upraszczając codzienność dzięki spersonalizowanemu AI Hub

AI HDR Remastering

Ulepsz każdą klatkę do jakości HDR

AI automatycznie optymalizuje kolor, jasność i kontrast, podnosząc jakość SDR do poziomu HDR dla bardziej realistycznego obrazu.

Odkryj 3 kluczowe korzyści AI Hub

Zaawansowane wyszukiwanie Multi AI z Google Gemini i Microsoft Copilot

Po prostu powiedz, czego szukasz, a następnie wybierz model AI, który najbardziej Ci odpowiada. System łączy się z wieloma modelami AI, aby zapewnić szersze, bardziej odpowiednie wyniki.13)

 

Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje i informacje dotyczące treści

AI Concierge sugeruje treści i aktualizacje dostosowane do Twoich zainteresowań. Funkcja „In This Scene” zapewnia odpowiednie rekomendacje i informacje na podstawie tego, co oglądasz, podczas gdy generatywna sztuczna inteligencja umożliwia wyszukiwanie i tworzenie obrazów.14)

 

LG AI TV rozpoznaje Twój głos i prowadzi Cię do sekcji My Page – dopasowanej specjalnie do Ciebie!

W sekcji My Page zobaczysz wszystko od razu – od pogody, kalendarza i widżetów po ulubione wyniki sportowe.15)

 

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 pokazana na ciemnym tle. Architektura Multi-AI została wyróżniona w kategorii Sztuczna Inteligencja.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

Nagradzany webOS – zabezpieczony przez LG Shield

Odznaka AVForums Editor’s Choice dla LG webOS 25 – Best Smart TV System 2025/2026.

Przez 8 lat jest najlepszym systemem Smart TV 

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu. Wyświetlana jest również odznaka CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Osłona LG

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać

7 kluczowych technologii LG Shield chroni Twoje dane dzięki bezpiecznemu przechowywaniu i zarządzaniu danymi, zaawansowanej kryptografii, integralności oprogramowania, uwierzytelnianiu i kontroli dostępu, bezpiecznej transmisji danych, wykrywaniu i reagowaniu na incydenty oraz bezpiecznym aktualizacjom.17)

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać

webOS Re:New Program

Aktualizuj swój telewizor bezpłatnie nawet przez 5 lat.18)

LG Quad Protection przedstawiono za pomocą czterech ikon ochrony na żółtym tle. Każda ikona oznacza ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, wilgocią, przepięciami oraz ochronę webOS z LG Shield.

LG Quad Protection

Twój telewizor LG został zaprojektowany z myślą o długiej żywotności dzięki LG Quad Protection

Od sprzętu po oprogramowanie – telewizor LG jest chroniony. Wbudowane kondensatory chronią przed wysokim napięciem, w tym wyładowaniami atmosferycznymi, a półprzewodniki zostały zaprojektowane z myślą o ochronie przed przepięciami. Żel silikonowy i powłoki ochronne zabezpieczają chipsety przed wilgocią, a LG Shield chroni również Twoje dane.

Pilot AI Magic

Uwolnij wszystkie możliwości AI Experience za pomocą jednego przycisku

Jeden przycisk AI to wszystko, czego potrzeba, aby uzyskać dostęp i kontrolować wszystkie interakcje oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki kółku przewijania i natychmiastowym komendom głosowym każda czynność staje się wyjątkowo prosta.19)

LG OLED evo AI G6 posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

Dlaczego LG OLED evo Gaming TV?

Wyjątkowo płynna rozgrywka bez rwania obrazu

Graj w 4K 165 Hz ze zgodnością z G-Sync i AMD FreeSync

Do 165 Hz zapewnia ostrzejszy, płynniejszy ruch w każdej grze. Zgodność z G-Sync oraz AMD FreeSync Premium stabilizują ruch i eliminują rwanie obrazu, a VRR i ultra-niskie opóźnienie wejścia sprawiają, że każdy ruch pozostaje płynny i responsywny, dając Ci wyraźną przewagę w każdym meczu.19)

LG OLED evo AI G6 dla bezkonkurencyjnej rozgrywki w 4K 165 Hz pokazuje szybką grę wyścigową z żółtym samochodem z otwartym kołem w ruchu, pogrubionym tekstem "WIN" na ekranie oraz logo NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium u góry.

Certyfikowany czas reakcji 0,1 ms – OLED reaguje natychmiast, bez smużenia

Dzięki czasowi reakcji 0,1 ms oraz ALLM każda komenda jest odwzorowana z najwyższą precyzją. Wyższa responsywność zapewnia wyraźną, kontrolowaną rozgrywkę i realną przewagę konkurencyjną.21)

 

Immersyjna rozgrywka z HGiG i ClearMR 10000

Technologia HGiG pozwala na dokładne odwzorowanie tonów HDR zgodnie z intencjami twórcy, a ClearMR 10000 minimalizuje rozmycie ruchu, zapewniając wyraźny obraz w szybkich scenach. Rezultatem jest głębsze zanurzenie dzięki obrazom, które pozostają niezwykle dokładne i wyraźne w każdej chwili.22)

 

LG OLED evo AI G6 z NVIDIA GeForce NOW wyświetla Borderlands 4 na ekranie wraz z logotypem GeForce NOW, prezentując dostęp do cloud gamingu bezpośrednio w interfejsie telewizora.

NVIDIA GeForce NOW

Pierwszy na świecie cloud gaming 4K 120 Hz HDR

Graj w jakości 4K 120 Hz z HDR na swoim telewizorze nawet bez dodatkowych urządzeń, dzięki NVIDIA GeForce NOW. Dzięki architekturze NVIDIA Blackwell możesz cieszyć się wysokiej klasy graniem w chmurze z wydajnością GeForce RTX 5080.24)

 

LG OLED evo AI G6 z Bluetooth Ultra Low Latency pokazuje na ekranie bezprzewodowy kontroler „Razer Wolverine V3 Bluetooth”, wskazując zoptymalizowaną obsługę kontrolerów Bluetooth dla responsywnej rozgrywki.

Ultra niska latencja Bluetooth

Pierwszy na świecie telewizor z obsługą kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency

Poznaj ultra-niskie opóźnienie i wysoką wydajność w cloud gamingu dzięki obsłudze kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency, ograniczając opóźnienie wejścia do poniżej 2,5 ms. Ciesz się płynnym, responsywnym sterowaniem jak przy połączeniu przewodowym – nawet podczas grania w chmurze.25)

LG OLED evo AI G6 wyświetla LG Gaming Portal na ekranie webOS, pokazując hub gamingowy z interfejsem „one-step”, zapewniający dostęp do wielu aplikacji z grami poprzez usługi cloud gamingowe, takie jak NVIDIA GeForce NOW, oraz aplikacje webOS.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

Twoje kompleksowe centrum gier

Odkrywaj tysiące gier w NVIDIA GeForce Now, natywnych aplikacjach webOS i nie tylko. Łatwe wyszukiwanie gier na pilota lub gamepada, a nawet konkurowanie z innymi graczami za pośrednictwem trybu wyzwania.26)

 

LG OLED evo AI G6 z Game Dashboard i Optimizer pokazuje dwa ekrany gry obok siebie oraz menu na ekranie do regulacji ustawień rozgrywki, takich jak odświeżanie, opóźnienie i tryby obrazu w czasie rzeczywistym.

Pulpit nawigacyjny i optymalizator gier

Z łatwością dostosuj ustawienia gry do swojego stylu.

Z łatwością spersonalizuj rozgrywkę: Game Dashboard zapewnia szybkie sterowanie w czasie rzeczywistym, a Game Optimizer pozwala precyzyjnie dostroić ulubione ustawienia. Dostosuj częstotliwość odświeżania, opóźnienie i tryby obrazu, aby łatwo zoptymalizować każdą sesję grania.

Dlaczego LG OLED evo to świetny wybór dla miłośników designu?

LG OLED evo AI G6 jest zamontowany na ścianie w nowoczesnym salonie w trybie flush-fit, wyświetlając żywą zorzę polarną nad ośnieżoną nadmorską wioską, podczas gdy mężczyzna i kobieta oglądają z kanapy, trzymając pilota.

Galerijny design typu flush-fit dla minimalistycznej estetyki


Smukły, dopracowany wyświetlacz naturalnie wtapia się w przestrzeń, tworząc galeryjny efekt bez widocznej przerwy między telewizorem a ścianą.27)

LG OLED evo AI G6 pokazano w ujęciu z boku podczas montażu flush-fit, z jasnym pejzażem mostu na ekranie. Po prawej stronie telewizor jest zamontowany na ścianie bez szczeliny w minimalistycznym wnętrzu, wyświetlając kolorowy krajobraz w stylu malarskim, który komponuje się z drewnianą stylistyką pomieszczenia.

Odkryj nieograniczone arcydzieła z LG Gallery+

LG Gallery+

Stylizuj przestrzeń dzięki różnorodnym treściom do wyboru

LG Gallery+ zapewnia dostęp do ponad 100+ dzieł sztuki, ambientowych wideo i innych treści wizualnych, które podnoszą charakter wnętrza. Dzięki regularnym aktualizacjom biblioteki spersonalizuj dom kuratorowanymi treściami, które odzwierciedlają Twój styl.29)

 

LG OLED evo AI G6 z LG Gallery+ z BGM i Music Lounge pokazuje na ekranie scenę „Forest Evening” z leśnym jeziorem, z widocznym panelem interfejsu Music Lounge dla muzyki nastrojowej, odtwarzania przez Bluetooth i sterowania.

BGM z salonem muzycznym

Zadbaj o nastrój dzięki muzyce

Stwórz odpowiednią atmosferę dzięki muzyce, która pasuje do Twoich wizualizacji. Użyj muzyki rekomendowanej w oparciu o preferencje lub połącz się przez Bluetooth, aby odtwarzać własne utwory.

LG OLED evo AI G6 pokazuje siatkę zdjęć Google Photos z rodzinnych ujęć, podczas gdy telefon wyświetla listę albumów z włączonym przełącznikiem albumu Family Trip.

Moje zdjęcia

Łatwy dostęp do Zdjęć Google, aby wyświetlać wspomnienia

Wygodnie połącz konto Google Photos z telewizorem za pomocą telefonu. Spersonalizuj przestrzeń bez trudu, korzystając z treści z własnej biblioteki zdjęć.32)

 

LG OLED evo AI G6 jest zamontowany na ścianie nad czerwonym stolikiem przy zielonej ścianie i wyświetla tablicę informacyjną obejmującą pogodę, wyniki sportowe, TV Scheduler oraz Home Hub.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Tablica informacyjna

Bądź na bieżąco dzięki spersonalizowanemu panelowi

Ważne informacje w skrócie. Aktualności pogodowe i sportowe, kalendarz Google, a nawet powiadomienia Home Hub, rezerwacji i nie tylko.

Tryb galerii

Płynnie przełączaj się między telewizorem a dziełem sztuki

Po włączeniu trybu galerii telewizor może nadal oszczędzać energię nawet podczas wyświetlania wybranych dzieł sztuki, dodając odrobinę stylu i elegancji do przestrzeni.

Automatyczna kontrola jasności

Optymalna jasność w każdym oświetleniu

Funkcja Brightness Control automatycznie dopasowuje jasność ekranu do oświetlenia otoczenia, zapewniając wyraźny i komfortowy obraz w każdych warunkach.33)

 

Czujnik ruchu

Reaguje na Twoją obecność

Wykrywanie ruchu pozwala telewizorowi inteligentnie reagować, przełączając tryby w zależności od tego, czy jesteś w pobliżu, czy nie.34)

 

LG Channels

Bezpłatna rozrywka bez końca

LG Channels łączy różnorodne treści z platform na żywo i VOD w jednym miejscu, ułatwiając znalezienie tego, co lubisz.35)

 

LG OLED evo AI G6 z Smart Connectivity wyświetla interfejs Home Hub, pokazując połączenia z Google Home i LG ThinQ, z panelami dla telewizora, urządzeń i aplikacji w jednym, przejrzystym układzie sterowania.

Inteligentna łączność

Home Hub – kompleksowa platforma dla inteligentnego domu

Home Hub łączy wszystkie inteligentne urządzenia. Bezproblemowe łączenie, sterowanie i interakcja z domowymi urządzeniami IoT w Google Home i nie tylko.36)

 

True Cinema, zachowane w każdym detalu

Dolby Vision i tryb Ambient FILMMAKER MODE

Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.37)

Dolby Atmos

Dzięki renderowaniu dźwięku jako immersyjnych obiektów audio 360° zamiast statycznych kanałów system tworzy warunki kina domowego, w którym szczegół i głębia pozostają wierne scenie.

Zanurz się w każdym meczu sportowym

LG Soundbar podnosi jakość każdej sceny, zapewniając pełniejsze brzmienie przestrzenne

Sound Suite z Dolby Atmos Flex Connect

Immersyjne brzmienie dopasowane do Twoich preferencji

DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) w telewizorze LG optymalizuje dźwięk na podstawie rozmieszczenia głośników, tworząc dopasowany, głęboko immersyjny dźwięk przestrzenny bez względu na to, gdzie stoją głośniki.

WOW Orchestra

Pełny dźwięk przestrzenny z telewizora LG i soundbara – w idealnej synchronizacji

Dzięki synchronizacji telewizora i soundbara system zwiększa głębię i kierunkowość, zapewniając pełniejsze wrażenia przestrzenne.

LG OLED evo AI G6 z WOW Orchestra i WOWCAST pokazuje koncert na ekranie z soundbarem pod telewizorem, a fale dźwiękowe rozchodzące się po salonie ilustrują zsynchronizowany, bezprzewodowy dźwięk przestrzenny.

Rodzina z dziećmi i dziadkami siedzi razem na kanapie w jasnym salonie, trzymając pilota i oglądając telewizor.

Accessibility

Funkcje ułatwień dostępu sprawiają, że oglądanie staje się bardziej inkluzywne

Telewizory LG projektuje się z myślą o dostępności – m.in. z funkcjami takimi jak Color Adjustment Filter, przewodnik języka migowego oraz bezpośrednia obsługa połączeń dla urządzeń wspomagających słyszenie.

Zastrzeżenie

 

*Powyższe zdjęcia na niniejszej stronie szczegółowej produktu mają wyłącznie charakter poglądowy.

*Specyfikacje i funkcje różnią się w zależności od regionu, modelu i rozmiaru.

*Dostępność usługi zależy od regionu i kraju.

*Spersonalizowane usługi mogą się różnić w zależności od zasad aplikacji innych firm.

*Aby uzyskać dostęp do inteligentnych usług i funkcji sieciowych, w tym aplikacji streamingowych, wymagane jest konto LG i akceptacja odpowiednich Warunków. Bez konta LG dostępne są tylko połączenia z urządzeniami zewnętrznymi (np. HDMI) oraz telewizja naziemna/OTA (tylko w telewizorach z tunerami). Utworzenie konta LG jest bezpłatne.

1)*Jasność może się różnić w zależności od modelu, wielkości ekranu i regionu sprzedaży.

*Szczytowa jasność jest 3.9× wyższa niż w konwencjonalnych OLED przy oknie 3% – na podstawie pomiarów wewnętrznych.

*3.9x jaśniejszy dotyczy modeli OLED G6 w rozmiarach 83/77/65/55 cali, a 2.1x jaśniejszy dotyczy modelu OLED G6 w rozmiarze 48 cali.  

 

4)*Panel LG OLED jest opatrzony certyfikatem Intertek 100% Color Fidelity wg pomiarów zgodnie z normą CIE DE2000 dla 125 wzorców kolorów.

*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.

*Wyświetlacz LG OLED został zweryfikowany przez UL pod kątem Perfect Black i Perfect Color, zgodnie ze standardami IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

*Certyfikacja Reflection Free Premium dotyczy wyłącznie modeli OLED G6 w rozmiarach 83/77/65/55 cali.

*Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od oświetlenia otoczenia i środowiska oglądania.

 

6)*Wyświetlacz LG OLED posiada certyfikat Intertek potwierdzający brak odblasków zgodnie z normą IDMS 11.2.2 dotyczącą pomiarów w sferze próbkowania.

*Certyfikacja Reflection Free Premium dotyczy wyłącznie modeli OLED G6 w rozmiarach 83/77/65/55 cali.

 

7)*OLED posiada certyfikat Reduce Blue Light (RPF40).

 

8)*W porównaniu z ubiegłorocznymi modelami OLED evo (alpha 9 AI Processor Gen8).

 

9)*W pierwszym roku gwarancja obejmuje panele, części i robociznę. Od drugiego do piątego roku ochroną objęte są wyłącznie panele i części, a koszty robocizny są płatne. Zakres gwarancji podlega obowiązującym warunkom.

*OLED Care+ dotyczy modeli OLED W6, G6.

 

10)*Funkcja AI Picture Pro działa z każdą treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.

*Obrazy są skalowane do jakości zbliżonej do 4K. Wyniki mogą się różnić w zależności od rozdzielczości źródła.

*Szybsze przetwarzanie w porównaniu z procesorem AI alpha 9 Gen8 z 2025 roku na podstawie wewnętrznego porównania specyfikacji.

 

11)*Trzeba włączyć w menu Sound Mode. Jakość dźwięku może się różnić w zależności od warunków odsłuchu. 

 

12)*Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia.

 

13)*Funkcja AI Search (Copilot) jest dostępna w modelach OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD z obsługą programu webOS Re:New Program, w tym w modelach wydanych od 2022 roku.

*Wymagane jest połączenie z Internetem, a partnerskie usługi AI mogą ulec zmianie lub wymagać subskrypcji.

*Ta funkcja może się różnić w zależności od regionu i modelu i nie jest dostępna w krajach, w których nie jest dostępna obsługa LLM.

 

14)*Niektóre z tych funkcji mogą nie być obsługiwane w niektórych regionach lub modelach.

*Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.

*Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.

*Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG (Electronic Program Guide).

*Karta „On Now” nie jest dostępna w aplikacjach Netflix i innych CP (dostawca treści), więc karta nie będzie wyświetlana.

*Karta „Generative AI” jest dostępna w niektórych regionach lub modelach.

 

15)*Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.

*Obsługa Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NANO 4K UHD wydanych od 2024 roku, a także w telewizorach MRGB i FHD wydanych od 2026 roku.

*Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.

*Blokada może zostać zdjęta przez osobę o podobnym głosie, a jeśli głos zmieni się z powodów zdrowotnych lub innych czynników, rozpoznawanie może nie działać skutecznie.

*Dostarczone widżety mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane bez wcześniejszego powiadomienia.

*Funkcja My Page dotyczy telewizorów OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD z 2026 roku.

 

16)*Wymagane jest połączenie z Internetem.

*Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.

*W krajach bez obsługi NLP dostęp do aplikacji i ich obsługa głosowa mogą być niedostępne.

 

17)*webOS Re:New to program aktualizacji oprogramowania dostępny wyłącznie dla wybranych modeli. Liczba aktualizacji oraz okres wsparcia Re:New mogą się różnić w zależności od produktu, modelu lub regionu.

*Harmonogram aktualizacji, funkcje, aplikacje i usługi mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

*Dostępne funkcje, treści i usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i różnić się w zależności od produktu, modelu lub regionu.

 

18)*Zapewnia szybki dostęp do funkcji AI telewizora, ale nie ma wbudowanego przetwarzania AI.

*Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic Remote mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.

*Niektóre funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.

*AI Voice Recognition jest dostępne tylko w krajach, które obsługują NLP w swoim języku ojczystym.

 

19)*Działa tylko z grami lub sygnałem wejściowym z PC obsługującym 165 Hz.

*165 Hz dotyczy modeli OLED G6 w rozmiarach 83/77/65/55/48 cali, a 120 Hz dotyczy modelu OLED G6 w rozmiarze 97 cali.

*Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC z kartami RTX 20, RTX 30, RTX 40 oraz GTX 16. Starsze karty graficzne nie obsługują zgodności z G-Sync.

 

21)*Wyświetlacze LG OLED zostały certyfikowane przez Intertek jako „czas reakcji 0,1 ms (Gray to Gray)” oraz „Qualified Gaming Performance”.

 

22)*HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.

*Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.

*Certyfikacja ClearMR 10000 dotyczy wyłącznie modeli OLED G6 w rozmiarach 83/77/65/55/48 cali.

*ClearMR to program certyfikacji VESA oceniający wydajność rozmycia ruchu wyświetlacza.

 

24)*Wymagana subskrypcja. Oferta usług może się różnić w zależności od planu członkostwa.

*Dostępne wyłącznie w modelach LG OLED W6, G6, C6 oraz MRGB95, MRGB9M.

*Dostępność GeForce NOW może się różnić w zależności od kraju.

*W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

*W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

 

25)*Bluetooth Ultra Low Latency dotyczy tylko wybranych telewizorów LG z rocznika 2026. Funkcjonalność kontrolera ULL jest obsługiwana tylko w przypadku połączenia z kompatybilnymi urządzeniami.

*W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

*W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

Funkcja kontrolerów ULL jest obsługiwana wyłącznie po podłączeniu do kompatybilnych urządzeń.

 

26)*Wsparcie dla usług gier w chmurze może się różnić.

*Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.

*Gamepad jest sprzedawany osobno.

 

27)*Rzeczywiste dopasowanie może się różnić w zależności od warunków instalacji. Możliwa jest niewielka szczelina między telewizorem a ścianą.

 

29)*Dostępność treści może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie.

*Aby uzyskać dostęp do pełnych treści i funkcji, wymagana jest subskrypcja LG Gallery+.

 

32)*Funkcja działa po zalogowaniu się na konto Zdjęcia Google, jeśli w aplikacji znajduje się co najmniej 10 zdjęć.

 

33)*Czujniki jasności mogą różnić się zależnie od modelu.

 

34)*Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6

 

35)*Wsparcie dla wybranych kanałów LG Channels różni się w zależności od regionu.

 

36)*LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.

 

37)*Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc.

*Tryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.

*Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

*Ambient FILMMAKER MODE działa w modelach wyposażonych w czujnik światła.

 

38)*Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG.

*Zakres wsparcia może się różnić w zależności od kraju.

*Informacje podawane przez AI Concierge służą wyłącznie celom ogólnym i mogą nie być dokładne. LG nie ponosi odpowiedzialności za działania lub decyzje podjęte w oparciu o te informacje.

 

40)*Soundbar można kupić oddzielnie.

*Sterowanie trybem dźwięku może różnić się zależnie od modelu.

*Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

*Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.

Drukuj

Wszystkie specyfikacje

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

Co mówią ludzie

Polecane produkty

Wybierz swój sklep online

Sprawdź ofertę w sklepach oficjalnych Partnerów LG