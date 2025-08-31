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77 -calowy Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026

OLED77W69LA_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
OLED77W69LA_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

77 -calowy Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026

OLED77W69LA
Front view of 77 -calowy Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026 OLED77W69LA
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV pokazany z przodu i z boku podkreśla 77-calowy ekran o szerokości 1713 mm, całkowitej wysokości 988 mm oraz ultrasmukłej głębokości 9,95 mm bez podstawy.
Zero Connect Box, zainstalowany z LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ma kompaktową prostokątną konstrukcję o wymiarach 245 na 245 mm z wysokością 69,8 mm, ilustrującą czystą bezprzewodową konfigurację telewizora, która jest teraz o 35% mniejsza niż wcześniej.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z montażem Flush Fit bez szczeliny jest pokazany zamontowany na płasko bez widocznych przerw, w różnych ujęciach pod kątem, podkreślających jego smukły profil boczny, wysoką jakość obrazu oraz czysty wygląd bez kabli.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z różnorodnymi treściami artystycznymi z LG Gallery+ wyświetla na ekranie „Gwiaździstą noc” Vincenta van Gogha w salonie z oknami od podłogi do sufitu, wzbogacając wnętrze o galeryjny charakter.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z wydajnością Visually Lossless prezentuje nasłonecznioną scenę jaskini nad oceanem w 4K 165 Hz, zachowując drobne detale, naturalne kolory i płynny ruch bezprzewodowo.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV podkreśla swoje uznanie w branży dzięki pięciu odznakom nagród widocznym na ekranie od CNN Underscored, TechRadar, iF Design Award, T3, HDTVTest oraz USA Today, potwierdzając swoją globalną renomę i pozycję lidera na CES 2026.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, napędzany Hyper Radiant Color Tech, pokazuje obraz jaśniejszy o X3.9 dzięki procesorowi alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, certyfikacji Reflection Free Premium oraz oznaczeniom Perfect Black i Perfect Color w układzie pięciokąta.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wyświetla scenę z planetami i gwiazdami na podzielonym ekranie, porównując antyodblaskowy, matowy wyświetlacz z wyświetlaczem Perfect Black & Perfect Color, zapewniającym wyraźniejszy obraz w każdym świetle, poparty certyfikatami UL i Intertek w zakresie dokładności kolorów i braku odbić.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z Reflection Free Premium pokazuje porównanie obok siebie z antyodblaskowym matowym wyświetlaczem, zachowując wyraźny obraz czarnego jaguara z głęboką czernią i delikatną teksturą, szczególnie w jasnym otoczeniu, z pokazanym znakiem certyfikacji Intertek.
Procesor alpha 11 AI Processor 4K Gen3 w LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV świeci fioletowym i niebieskim światłem na ciemnej płytce drukowanej, podkreślając podwójny silnik AI i zapewniając do 5,6 razy szybszą jednostkę NPU, o 50% szybszy procesor CPU i o 70% wyższą wydajność GPU.
Odznaka 2026 CES Innovation Awards Honoree w kategorii sztucznej inteligencji to wyróżnienie za wyszukiwanie Multi-AI za pomocą Google Gemini i Microsoft Copilot.
LG Shield, zastosowany w LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, jest pokazany z logo LG Shield pośrodku, ikonami bezpieczeństwa poniżej i odznaką 2026 CES Innovation Awards Honoree powyżej, reprezentującą ochronę danych i systemu.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV dla bezkonkurencyjnej rozgrywki w 4K 165 Hz pokazuje szybką grę wyścigową z żółtym bolidem z odkrytymi kołami w ruchu, pogrubionym tekstem „WIN” na ekranie oraz logo NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium u góry.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wyróżnia się profilem 9 mm w designie Wallpaper, idealnie wpisanym przed panoramiczne okno, prezentując żywy pejzaż miasta o zachodzie słońca, którego intensywne kolory i wyraziste detale podkreślają nowoczesny charakter salonu.
Front view of 77 -calowy Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026 OLED77W69LA
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV pokazany z przodu i z boku podkreśla 77-calowy ekran o szerokości 1713 mm, całkowitej wysokości 988 mm oraz ultrasmukłej głębokości 9,95 mm bez podstawy.
Zero Connect Box, zainstalowany z LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ma kompaktową prostokątną konstrukcję o wymiarach 245 na 245 mm z wysokością 69,8 mm, ilustrującą czystą bezprzewodową konfigurację telewizora, która jest teraz o 35% mniejsza niż wcześniej.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z montażem Flush Fit bez szczeliny jest pokazany zamontowany na płasko bez widocznych przerw, w różnych ujęciach pod kątem, podkreślających jego smukły profil boczny, wysoką jakość obrazu oraz czysty wygląd bez kabli.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z różnorodnymi treściami artystycznymi z LG Gallery+ wyświetla na ekranie „Gwiaździstą noc” Vincenta van Gogha w salonie z oknami od podłogi do sufitu, wzbogacając wnętrze o galeryjny charakter.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z wydajnością Visually Lossless prezentuje nasłonecznioną scenę jaskini nad oceanem w 4K 165 Hz, zachowując drobne detale, naturalne kolory i płynny ruch bezprzewodowo.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV podkreśla swoje uznanie w branży dzięki pięciu odznakom nagród widocznym na ekranie od CNN Underscored, TechRadar, iF Design Award, T3, HDTVTest oraz USA Today, potwierdzając swoją globalną renomę i pozycję lidera na CES 2026.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, napędzany Hyper Radiant Color Tech, pokazuje obraz jaśniejszy o X3.9 dzięki procesorowi alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, certyfikacji Reflection Free Premium oraz oznaczeniom Perfect Black i Perfect Color w układzie pięciokąta.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wyświetla scenę z planetami i gwiazdami na podzielonym ekranie, porównując antyodblaskowy, matowy wyświetlacz z wyświetlaczem Perfect Black & Perfect Color, zapewniającym wyraźniejszy obraz w każdym świetle, poparty certyfikatami UL i Intertek w zakresie dokładności kolorów i braku odbić.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z Reflection Free Premium pokazuje porównanie obok siebie z antyodblaskowym matowym wyświetlaczem, zachowując wyraźny obraz czarnego jaguara z głęboką czernią i delikatną teksturą, szczególnie w jasnym otoczeniu, z pokazanym znakiem certyfikacji Intertek.
Procesor alpha 11 AI Processor 4K Gen3 w LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV świeci fioletowym i niebieskim światłem na ciemnej płytce drukowanej, podkreślając podwójny silnik AI i zapewniając do 5,6 razy szybszą jednostkę NPU, o 50% szybszy procesor CPU i o 70% wyższą wydajność GPU.
Odznaka 2026 CES Innovation Awards Honoree w kategorii sztucznej inteligencji to wyróżnienie za wyszukiwanie Multi-AI za pomocą Google Gemini i Microsoft Copilot.
LG Shield, zastosowany w LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, jest pokazany z logo LG Shield pośrodku, ikonami bezpieczeństwa poniżej i odznaką 2026 CES Innovation Awards Honoree powyżej, reprezentującą ochronę danych i systemu.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV dla bezkonkurencyjnej rozgrywki w 4K 165 Hz pokazuje szybką grę wyścigową z żółtym bolidem z odkrytymi kołami w ruchu, pogrubionym tekstem „WIN” na ekranie oraz logo NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium u góry.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wyróżnia się profilem 9 mm w designie Wallpaper, idealnie wpisanym przed panoramiczne okno, prezentując żywy pejzaż miasta o zachodzie słońca, którego intensywne kolory i wyraziste detale podkreślają nowoczesny charakter salonu.

Główne cechy

  • Design Wallpaper o grubości około 9 mm dla estetyki przestrzeni
  • Pierwsza na świecie technologia True Wireless 4K 165 Hz zapewniająca wizualnie bezstratną jakość obrazu.
  • Hyper Radiant Color Tech – technologia OLED nowej generacji zapewniająca nowy poziom jakości obrazu
  • 3,9 raza wyższa jasność szczytowa dzięki procesorowi AI alpha 11 Gen3, zapewniającym żywe akcenty i szczegóły
  • Idealna czerń i idealny kolor z Reflection Free Premium zapewniają głębszy kontrast i żywe, dokładne kolory w każdym świetle
Więcej
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV został wyróżniony jako CNN Underscored Best of CES 2026 na podstawie ogólnej jakości obrazu, designu i innowacyjności.

CNN Underscored - Best of CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV został wyróżniony jako TechRadar Best in Show CES 2026 na podstawie wydajności panelu i najnowszej generacji przetwarzania obrazu LG.

TechRadar - Best of CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV został wyróżniony jako T3 CES 2026 Best in Show za najwyższej klasy jakość obrazu.

T3 - CES 2026 Best In Show

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV został wyróżniony jako HDTVTest Best TV of CES 2026 na podstawie ogólnej jakości obrazu, designu i innowacyjności.

HDTVTest - Best TV of CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV został wyróżniony jako USA Today Top Picks of CES 2026.

USA Today - Top Picks of CES 2026

LG OLED evo W6

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 w kategorii Cyberbezpieczeństwo dla LG Shield

CES Innovation Awards — Honoree (LG Shield)

Cyberbezpieczeństwo

Odznaka CES Innovation Awards 2026 w kategorii Sztuczna inteligencja dla Multi-AI

CES Innovation Awards – Honoree (Multi - AI)

Sztuczna inteligencja

Odznaka „Wybór redakcji” AVForums jako najlepszy system Smart TV przez 8 kolejnych lat, w tym 2025/26

Wybór redakcji AVForums – najlepszy system Smart TV 2025/26

„Przez 8 lat najlepszym systemem Smart TV”

* Nagrody CES Innovation Awards są przyznawane na podstawie materiałów opisowych przesłanych do sędziów. CTA nie zweryfikowała dokładności żadnego zgłoszenia ani żadnych zgłoszonych roszczeń i nie przetestowała przedmiotu, któremu przyznano nagrodę.

Dlaczego LG Wallpaper TV W6?

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z konstrukcją Wallpaper o grubości około 9 mm podkreśla swój ultracienki profil boczny na ciemnym tle, eksponując bezproblemową integrację z przestrzenią dzięki wyjątkowo smukłej formie.

Konstrukcja Wallpaper o grubości około 9 mm

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV prezentuje wydajność 4K 165 Hz True Wireless z Zero Connect Box, zachowując czystą konfigurację bez kabli przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obrazu.

Pierwszy na świecie bezprzewodowy 4K 165Hz True Wireless

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, napędzany Hyper Radiant Color Tech, pokazuje obraz jaśniejszy o X3.9 dzięki procesorowi alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, certyfikacji Reflection Free Premium oraz oznaczeniom Perfect Black i Perfect Color w układzie pięciokąta.

Hyper Radiant Color Tech

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z Perfect Black i Perfect Color z Reflection Free pokazuje podzieloną scenę planetarną, zestawiając słabszą czerń po lewej z wyraźniejszymi detalami, głębszą czernią i żywszą ekspresją kolorów po prawej.

Funkcje Perfect Black i Perfect Color z Reflection Free

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV posiada AI Hub do personalizacji, z symbolem LG AI nad pilotem otoczonym etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

AI Hub dla personalizacji

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu.

Zabezpieczone przez LG Shield

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zainstalowany w salonie z widokiem na miasto prezentuje żywą scenę zachodu słońca nad wybrzeżem, z ikonami na ekranie: „Konstrukcja Wallpaper o grubości około 9 mm”, „Hyper Radiant Color Tech” oraz „Pierwszy na świecie 165Hz True Wireless”.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zainstalowany w salonie z widokiem na miasto prezentuje żywą scenę zachodu słońca nad wybrzeżem, z ikonami na ekranie: „Konstrukcja Wallpaper o grubości około 9 mm”, „Hyper Radiant Color Tech” oraz „Pierwszy na świecie 165Hz True Wireless”.

Wallpaper TV, na nowo
Perfekcja w najcieńszej formie

* Rzeczywisty pomiar wynosi 9,95 mm i może się nieznacznie różnić w zależności od warunków pomiaru. 

* Płyta zasilająca i głośniki są bezproblemowo zintegrowane z ekranem.

* Omdia. Numer 1 przez 13 lat pod względem największej liczby sprzedanych egzemplarzy w latach 2013-2025. Wynik ten nie stanowi poparcia dla LGE ani oferowanych przez firmę produktów. Odwiedź stronę https://www.omdia.com/, aby uzyskać więcej informacji.

Dlaczego LG Wallpaper TV W6?

LG Wallpaper TV W6 to flagowy produkt linii LG OLED evo AI i efekt nieustannej innowacji, zamknięty w zachwycającej ultracienkiej formie o grubości około 9 mm, gdzie piękno spotyka się z zaawansowaną inżynierią. Jego przełomowy design podnosi estetykę przestrzeni, sprawiając wrażenie zintegrowanego ze ścianą, a nie po prostu ustawionego, natomiast certyfikowana wydajność True Wireless obsługuje wizualnie bezstratne 4K do 165 Hz, zapewniając jakość obrazu bez kabli i w minimalistycznej formie. Hyper Radiant Color Tech zapewnia niezrównaną jasność dzięki Perfect Black, Perfect Color oraz Reflection Free Premium, oferując realizm, który zawsze daje głęboko immersyjne wrażenia w każdych warunkach oświetleniowych.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV posiada ultracienki profil bezproblemowo zintegrowany z eleganckim szklanym panelem, prezentując na ekranie świetlisty abstrakcyjny obraz złotego wieloryba.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features an ultra-thin profile seamlessly integrated against a sleek glass panel, displaying a luminous gold abstract whale image on screen.

Szczyt estetyki przestrzennej, osiągnięty dzięki innowacji w zakresie 9 mm

Bezkompromisowa perfekcja zamknięta w konstrukcji Wallpaper o grubości około 9 mm. Bez wystających elementów i bez zakłóceń wizualnych, wtapia się w ścianę, stając się częścią architektury. Efektem jest wyraz najwyższej elegancji, który podnosi odbiór całego wnętrza.1)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV pojawia się w dwóch przestrzeniach mieszkalnych: jedna scena przechodzi płynnie z obrazu baletowego w pomieszczeniu z widokiem na rzekę do krajobrazu wyspy w pokoju z widokiem na miasto, podczas gdy druga przestrzeń pozostaje niezmienna, prezentując żywy obraz nadmorskiego pejzażu.

The pinnacle of spatial aesthetics, realized through 9mm-range innovation

The pinnacle of spatial aesthetics, realized through 9mm-range innovation

Montaż flush-fit bez szczeliny

Projekt Wallpaper o wymiarze około 9 mm – tam, gdzie kończy się ściana, zaczyna się perfekcyjnie dopasowane dzieło sztuki

LG OLED evo W6 przylega do ściany bez widocznej szczeliny, tworząc czyste, nieprzerwane wykończenie. Precyzyjne dopasowanie ogranicza wystawanie, dzięki czemu ekran staje się częścią płaszczyzny ściany, podnosząc estetykę wnętrza subtelną elegancją.2)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z montażem Flush Fit bez szczeliny jest pokazany zamontowany na płasko bez widocznych przerw, w różnych ujęciach pod kątem, podkreślających jego smukły profil boczny, wysoką jakość obrazu oraz czysty wygląd bez kabli.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Piękny nawet od tyłu, elegancko podkreśla estetykę przestrzeni

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV stoi w nowoczesnym salonie z panoramicznym widokiem na miasto, prezentując żywą kosmiczną scenę, która zwiększa głębię wizualną, zachowując jednocześnie harmonię architektoniczną przestrzeni.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

LG Gallery+ ożywia arcydzieła na Twojej ścianie

LG Gallery+

Stylizuj przestrzeń dzięki różnorodnym treściom do wyboru

LG Gallery+ zapewnia dostęp do ponad 100+ dzieł sztuki, ambientowych wideo i innych treści wizualnych, które podnoszą charakter wnętrza. Dzięki regularnym aktualizacjom biblioteki spersonalizuj dom kuratorowanymi treściami, które odzwierciedlają Twój styl.3)

Pierwszy na świecie telewizor True Wireless 4K 165 Hz zapewniający bezprzewodową swobodę

Technologia True Wireless zapewnia jakość obrazu i dźwięku na poziomie połączenia przewodowego bez kompromisów wizualnych. Dzięki Zero Connect Box, teraz o 35% mniejszemu niż w poprzednim roku i możliwemu do ustawienia nawet do 10 metrów od ekranu, wizualnie bezstratne wideo i audio 4K są przesyłane bezprzewodowo z ultraniskimi opóźnieniami, nawet do 4K przy 165 Hz. Dzięki prawdziwej bezprzewodowej swobodzie W6 pozwala na swobodne aranżowanie przestrzeni, zamieniając każdy zakątek domu w arcydzieło nowoczesnego stylu życia. W6 to najwyższy poziom ewolucji przestrzennej, który przekracza tradycyjne ograniczenia instalacyjne, uwalnia wnętrze od kabli i otwiera nowy rozdział możliwości aranżacyjnych.5)

Dowiedz się więcej o LG AI TV
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z technologią True Wireless swobodnie przemieszcza się w salonie – od okna do tylnej ściany, a nawet na środek pomieszczenia – prezentując elastyczne możliwości ustawienia i zmiany układu wnętrza.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Wizualnie bezstratny

Pierwsza na świecie certyfikacja True Wireless Lossless Vision: Bezkompromisowy bezprzewodowy transfer 4K przy 165 Hz

Doświadcz ultraniskiego opóźnienia, bezstratnej wydajności dzięki True Wireless Lossless Vision do bezprzewodowego transferu 4K przy 165 Hz z certyfikatem TÜV Rheinland. Optical Integrity zachowuje autentyczne kolory i tony HDR, a Spatial Integrity utrzymuje oryginalne detale 4K z ostrością co do piksela. Zapewnia niezawodność na poziomie połączenia przewodowego: bez kabli, bez kompromisów.6)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z wydajnością Visually Lossless prezentuje nasłonecznioną scenę jaskini nad oceanem w 4K 165 Hz, zachowując drobne detale, naturalne kolory i płynny ruch bezprzewodowo.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z wydajnością Visually Lossless prezentuje nasłonecznioną scenę jaskini nad oceanem w 4K 165 Hz, zachowując drobne detale, naturalne kolory i płynny ruch bezprzewodowo.

Nagradzany LG OLED evo W6 — rewolucyjny Wallpaper TV ceniony na całym świecie

LG OLED evo W6

CNN Underscored - Best of CES 2026

„…tchnął ogrom życia w obrazy impresjonistów… w Metropolitan Museum of Art”.

Więcej informacji

LG OLED evo W6

TechRadar Best In Show CES 2026

„Wygląda na to, że będzie to fantastyczny LG TV, dzięki panelowi i najnowszemu przetwarzaniu obrazu LG…” (01/2026)

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LG OLED evo W6

iF DESIGN AWARD 2026

* Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6

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LG OLED evo W6

T3 - CES 2026 Best In Show

„…najwyższej klasy jakość obrazu, jaśniejsza niż nawet w zeszłorocznej technologii paneli OLED z wieloma warstwami”. (01/2026)

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LG OLED evo W6

HDTVTest - Best TV of CES 2026

„LG OLED evo W6 Wallpaper TV został nagrodzony tytułem Best TV of CES 2026 przez HDTVTest, na podstawie ogólnej jakości obrazu, designu i innowacyjności zaprezentowanych na CES”.

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LG OLED evo W6

USA Today - Top Picks of CES 2026

Technologia Hyper Radiant Color wyznacza nowy standard OLED TV w smukłym profilu w zakresie 9 mm

Przełamując ograniczenia konstrukcji Wallpaper Design w zakresie 9 mm, nasz LG TV Wallpaper podnosi każdy aspekt jakości obrazu na zupełnie nowy poziom. Hyper Radiant Color Tech to nasza technologia OLED nowej generacji, która zapewnia niezrównaną jasność, Perfect Black i Perfect Color w każdych warunkach oświetleniowych, w połączeniu z zachwycającym obrazem 4K i naszym najlepszym procesorem AI alpha 11 Gen3. OLED evo W6 posiada certyfikat Reflection-Free Premium, zapewniając nieskazitelną jakość obrazu bez odbić w każdych warunkach oświetleniowych. Doświadcz OLED jak nigdy wcześniej. Zobacz różnicę, poczuj blask i odkryj nowy standard oglądania.

LG OLED evo W6 wyświetla na ekranie ikony: 3,9x większa maksymalna jasność, Perfect Black i Perfect Color, Reflection Free Premium oraz procesor AI alpha 11 4K Gen3 na tle kosmicznej eksplozji fioletowych i niebieskich cząstek tworzących kształt wieloryba.

LG OLED evo W6 wyświetla na ekranie ikony: 3,9x większa maksymalna jasność, Perfect Black i Perfect Color, Reflection Free Premium oraz procesor AI alpha 11 4K Gen3 na tle kosmicznej eksplozji fioletowych i niebieskich cząstek tworzących kształt wieloryba.

Brightness Booster Ultra

3,9 x jaśniej – szczyt jasności na najwyższym poziomie

Nowy algorytm i architektura sterowania światłem procesora AI alpha 11 Gen3 zapewniają do 3,9 raza wyższą jasność szczytową, ukazując więcej żywego podświetlenia i wyraźniejsze szczegóły.8)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z Brightness Booster Ultra pokazuje ciemną scenę, w której świetliste cząstki otaczają sylwetkę wieloryba, zapewniając nawet 3,9× wyższą szczytową jasność, większą luminancję i wyraźniejsze detale.

Idealna czerń, idealny kolor

Idealna czerń i perfekcyjny kolor w każdym świetle, zawsze

Telewizor LG OLED TV oferuje funkcje Perfect Black i Perfect Color z certyfikacją UL, zapewniając głębszy kontrast, wyższą jasność oraz żywe, wierne kolory. Zobacz każdą gwiazdę wyraźnie, nawet w jasnym pomieszczeniu.9)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wyświetla scenę z planetami i gwiazdami na podzielonym ekranie, porównując antyodblaskowy, matowy wyświetlacz z wyświetlaczem Perfect Black & Perfect Color, zapewniającym wyraźniejszy obraz w każdym świetle, poparty certyfikatami UL i Intertek w zakresie dokładności kolorów i braku odbić.

Reflection Free Premium

Certyfikat Reflection-Free Premium zapewnia spójną idealną czerń nawet w jasnym pomieszczeniu

Wyświetlacz OLED LG z certyfikatem Reflection Free Premium minimalizuje odbicia przy zachowaniu transmisji światła, zapewniając bezkompromisową czerń i kolor, podczas gdy inne telewizory OLED TV z matowymi wyświetlaczami pochłaniają i rozpraszają światło, przesuwając czerń w stronę szarości i zniekształcając kolory, szczególnie w jasnych warunkach.10)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV posiada certyfikat Eyesafe RPF 40 od UL, potwierdzający ograniczoną emisję światła niebieskiego.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV posiada certyfikat Eyesafe RPF 40 od UL, potwierdzający ograniczoną emisję światła niebieskiego.

Dzięki certyfikacji Eyesafe redukującej niebieskie światło, każdy kadr jest przyjazny dla Twoich oczu.11)

alpha 11 AI Processor 4K Gen3 z Dual AI Engine

Najwyższa jakość obrazu 4K dzięki najbardziej zaawansowanemu procesorowi AI alpha 11 LG z podwójnym silnikiem AI

Procesor AI alpha 11 Gen3 przekracza granice wydajności OLED, precyzyjnie kontrolując 8,3 miliona samopodświetlonych pikseli – teraz jeszcze mocniejszy dzięki podwójnemu silnikowi AI. Wykraczając poza pojedynczy silnik AI, to zaawansowane przetwarzanie udoskonala ostrość i teksturę jednocześnie, zapewniając ostrość i naturalność obrazu 4K.12)

Procesor alpha 11 AI Processor 4K Gen3 w LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV świeci fioletowym i niebieskim światłem na ciemnej płytce drukowanej, podkreślając podwójny silnik AI i zapewniając do 5,6 razy szybszą jednostkę NPU, o 50% szybszy procesor CPU i o 70% wyższą wydajność GPU.

Procesor alpha 11 AI Processor 4K Gen3 w LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV świeci fioletowym i niebieskim światłem na ciemnej płytce drukowanej, podkreślając podwójny silnik AI i zapewniając do 5,6 razy szybszą jednostkę NPU, o 50% szybszy procesor CPU i o 70% wyższą wydajność GPU.

OLED Care+

5 lat niezawodnej, bezproblemowej ochrony panelu OLED

Panel LG OLED jest objęty pięcioletnią, niezawodną ochroną, zapewniającą spokój użytkowania.13)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z LG Gallery+ z BGM i Music Lounge pokazuje na ekranie scenę „Forest Evening” z leśnym jeziorem, z widocznym panelem interfejsu Music Lounge dla muzyki nastrojowej, odtwarzania przez Bluetooth i sterowania.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

BGM z salonem muzycznym

Zadbaj o nastrój dzięki muzyce

Stwórz odpowiednią atmosferę dzięki muzyce, która pasuje do Twoich wizualizacji. Użyj muzyki rekomendowanej w oparciu o preferencje lub połącz się przez Bluetooth, aby odtwarzać własne utwory.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV pokazuje siatkę zdjęć Google Photos z rodzinnych ujęć, podczas gdy telefon wyświetla listę albumów z włączonym przełącznikiem albumu Family Trip.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV pokazuje siatkę zdjęć Google Photos z rodzinnych ujęć, podczas gdy telefon wyświetla listę albumów z włączonym przełącznikiem albumu Family Trip.

Moje zdjęcia

Łatwy dostęp do Zdjęć Google, aby wyświetlać wspomnienia

Wygodnie połącz konto Google Photos z telewizorem za pomocą telefonu. Spersonalizuj przestrzeń bez trudu, korzystając z treści z własnej biblioteki zdjęć.16)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV jest zamontowany na ścianie nad czerwonym stolikiem przy zielonej ścianie i wyświetla tablicę informacyjną obejmującą pogodę, wyniki sportowe, TV Scheduler oraz Home Hub.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Tablica informacyjna

Bądź na bieżąco dzięki spersonalizowanemu panelowi

Ważne informacje w skrócie. Aktualności pogodowe i sportowe, kalendarz Google, a nawet powiadomienia Home Hub, rezerwacji i nie tylko.

Tryb galerii

Płynnie przełączaj się między telewizorem a dziełem sztuki

Po włączeniu trybu galerii telewizor może nadal oszczędzać energię nawet podczas wyświetlania wybranych dzieł sztuki, dodając odrobinę stylu i elegancji do przestrzeni.17)

Automatyczna kontrola jasności

Optymalna jasność w każdym oświetleniu

Funkcja Brightness Control automatycznie dopasowuje jasność ekranu do oświetlenia otoczenia, zapewniając wyraźny i komfortowy obraz w każdych warunkach.18)

Czujnik ruchu

Reaguje na Twoją obecność

Wykrywanie ruchu pozwala telewizorowi inteligentnie reagować, przełączając tryby w zależności od tego, czy jesteś w pobliżu, czy nie.19)

LG Channels

Bezpłatna rozrywka bez końca

LG Channels łączy różnorodne treści z platform na żywo i VOD w jednym miejscu, ułatwiając znalezienie tego, co lubisz.20)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z Smart Connectivity wyświetla interfejs Home Hub, pokazując połączenia z Google Home i LG ThinQ, z panelami dla telewizora, urządzeń i aplikacji w jednym, przejrzystym układzie sterowania.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Inteligentna łączność

Home Hub – kompleksowa platforma dla inteligentnego domu

Home Hub łączy wszystkie inteligentne urządzenia. Bezproblemowe łączenie, sterowanie i interakcja z domowymi urządzeniami IoT w Google Home i nie tylko.21)

W tej doskonałej formie o grubości ok. 9 mm doświadcz pełni możliwości LG AI TV

Dowiedz się więcej o LG AI TV

AI HDR Remastering

Ulepsz każdą klatkę do jakości HDR

AI automatycznie optymalizuje kolor, jasność i kontrast, podnosząc jakość SDR do poziomu HDR dla bardziej realistycznego obrazu.

Odkryj 3 kluczowe korzyści AI Hub

Zaawansowane wyszukiwanie Multi AI z Google Gemini i Microsoft Copilot

Po prostu powiedz, czego szukasz, a następnie wybierz model AI, który najbardziej Ci odpowiada. System łączy się z wieloma modelami AI, aby zapewnić szersze, bardziej odpowiednie wyniki.25)

Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje i informacje dotyczące treści

AI Concierge sugeruje treści i aktualizacje dostosowane do Twoich zainteresowań. Funkcja „In This Scene” zapewnia odpowiednie rekomendacje i informacje na podstawie tego, co oglądasz, podczas gdy generatywna sztuczna inteligencja umożliwia wyszukiwanie i tworzenie obrazów.26)

LG AI TV rozpoznaje Twój głos i prowadzi Cię do sekcji My Page – dopasowanej specjalnie do Ciebie!

W sekcji „Moja strona” zobaczysz wszystko od razu – od pogody, kalendarza i widżetów po ulubione wyniki sportowe.27)

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 pokazana na ciemnym tle. Architektura Multi-AI została wyróżniona w kategorii Sztuczna Inteligencja.

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 pokazana na ciemnym tle. Architektura Multi-AI została wyróżniona w kategorii Sztuczna Inteligencja.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

Nagradzany webOS – teraz zabezpieczony przez LG Shield

Odznaka AVForums Editor’s Choice dla LG webOS 25 – Best Smart TV System 2025/2026.

Odznaka AVForums Editor’s Choice dla LG webOS 25 – Best Smart TV System 2025/2026.

Przez 8 lat najlepszym systemem Smart TV 

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu. Wyświetlana jest również odznaka CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu. Wyświetlana jest również odznaka CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Osłona LG

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać

7 kluczowych technologii LG Shield chroni Twoje dane dzięki bezpiecznemu przechowywaniu i zarządzaniu danymi, zaawansowanej kryptografii, integralności oprogramowania, uwierzytelnianiu i kontroli dostępu, bezpiecznej transmisji danych, wykrywaniu i reagowaniu na incydenty oraz bezpiecznym aktualizacjom.

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać Dowiedz się więcej o LG Shield

webOS Re:New Program

Aktualizuj swój telewizor bezpłatnie nawet przez 5 lat29)

LG Quad Protection przedstawiono za pomocą czterech ikon ochrony na żółtym tle. Każda ikona oznacza ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, wilgocią, przepięciami oraz ochronę webOS z LG Shield.

LG Quad Protection przedstawiono za pomocą czterech ikon ochrony na żółtym tle. Każda ikona oznacza ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, wilgocią, przepięciami oraz ochronę webOS z LG Shield.

LG Quad Protection

Twój telewizor LG został zaprojektowany z myślą o długiej żywotności dzięki LG Quad Protection

Od sprzętu po oprogramowanie – telewizor LG jest chroniony. Wbudowane kondensatory chronią przed wysokim napięciem, w tym wyładowaniami atmosferycznymi, a półprzewodniki zostały zaprojektowane z myślą o ochronie przed przepięciami. Żel silikonowy i powłoki ochronne zabezpieczają chipsety przed wilgocią, a LG Shield chroni również Twoje dane.

Pilot AI Magic Remote

Z łatwością nawiguj i wskazuj elementy jak myszką powietrzną, by cieszyć się AI Hub 

Z łatwością kontroluj telewizor za pomocą pilota AI Magic Remote. Dzięki czujnikowi ruchu i rolce przewijania możesz klikać, przeciągać i upuszczać, by używać go jak myszy powietrznej, lub po prostu mówić, by wydawać polecenia głosowe. 30)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

Certyfikowana, pierwsza na świecie wydajność gamingowa w Wallpaper TV o grubości ok. 9 mm

Wyjątkowo płynna rozgrywka bez rwania obrazu

Pierwsze na świecie bezprzewodowe granie w 4K 165Hz z G-Sync i AMD FreeSync

Do 165 Hz zapewnia ostrzejszy, płynniejszy ruch w każdej grze. Zgodność z G-Sync oraz AMD FreeSync Premium stabilizują ruch i eliminują rwanie obrazu, a VRR i ultra-niskie opóźnienie wejścia sprawiają, że każdy ruch pozostaje płynny i responsywny, dając Ci wyraźną przewagę w każdym meczu.31)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV oferuje niezwykle płynną rozgrywkę bez zrywania obrazu i wyświetla na ekranie logotypy 165Hz, NVIDIA G-SYNC oraz AMD FreeSync Premium.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV oferuje niezwykle płynną rozgrywkę bez zrywania obrazu i wyświetla na ekranie logotypy 165Hz, NVIDIA G-SYNC oraz AMD FreeSync Premium.

VESA Display Stream Compression

Pierwsze na świecie gamingowe doświadczenie o niskich opóźnieniach i wizualnie bezstratnej jakości obrazu z certyfikatem VESA DSC

Dzięki certyfikatowi VESA DSC uzyskujesz wizualnie bezstratną szczegółowość oraz responsywność w czasie rzeczywistym zgodną z HDMI 2.1, zyskując płynną rozgrywkę w wysokiej rozdzielczości z czystym obrazem bez zniekształceń.32)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z VESA Display Stream Compression podkreśla wsparcie dla certyfikowanego przez VESA DSC, zapewniającego wizualnie bezstratne granie przez HDMI 2.1.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z VESA Display Stream Compression podkreśla wsparcie dla certyfikowanego przez VESA DSC, zapewniającego wizualnie bezstratne granie przez HDMI 2.1.

NVIDIA GeForce NOW

Pierwszy na świecie cloud gaming 4K 120 Hz HDR

Graj w jakości 4K 120 Hz z HDR na swoim telewizorze nawet bez dodatkowych urządzeń, dzięki NVIDIA GeForce NOW. Dzięki architekturze NVIDIA Blackwell możesz cieszyć się wysokiej klasy graniem w chmurze z wydajnością GeForce RTX 5080.33)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z NVIDIA GeForce NOW prezentuje możliwości grania w chmurze w 4K 120Hz HDR.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z NVIDIA GeForce NOW prezentuje możliwości grania w chmurze w 4K 120Hz HDR.

Ultra niska latencja Bluetooth

Pierwszy na świecie telewizor z obsługą kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency

Poznaj ultraniskie opóźnienie i wysoką wydajność w cloud gamingu dzięki obsłudze kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency, ograniczając opóźnienie wejścia do poniżej 3 ms. Ciesz się płynnym, responsywnym sterowaniem jak przy połączeniu przewodowym – nawet podczas grania w chmurze.34)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z Bluetooth Ultra Low Latency oferuje obsługę kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency, prezentowaną wraz z oznaczeniem RAZER Wolverine V3 Bluetooth.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z Bluetooth Ultra Low Latency oferuje obsługę kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency, prezentowaną wraz z oznaczeniem RAZER Wolverine V3 Bluetooth.

Niskie opóźnienie wejścia

Certyfikowany czas reakcji 0,1 ms – OLED reaguje natychmiast, bez smużenia

Dzięki czasowi reakcji 0,1 ms oraz ALLM każda komenda jest odwzorowana z najwyższą precyzją. Wyższa responsywność zapewnia wyraźną, kontrolowaną rozgrywkę i realną przewagę konkurencyjną.35)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z niskim opóźnieniem wejściowym zapewnia czas reakcji 0,1 ms, prezentowany wraz z oznaczeniami ALLM oraz certyfikacją Intertek.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z niskim opóźnieniem wejściowym zapewnia czas reakcji 0,1 ms, prezentowany wraz z oznaczeniami ALLM oraz certyfikacją Intertek.

Clear Motion

Śledź każdy ruch z pełną wyrazistością dzięki najwyższej klasie ClearMR 10000 z certyfikatem VESA

Gdy akcja przyspiesza, zachowanie szczegółów pozostaje kluczowe. LG OLED evo, z certyfikatem ClearMR 10000, minimalizuje rozmycie ruchu między klatkami, aby obraz pozostał ostry i czytelny podczas dynamicznych scen, a HGiG zachowuje mapowanie tonów HDR dokładnie tak, jak zamierzył twórca gry, utrzymując wierne światła, głębokie cienie i zbalansowane kolory. Razem certyfikat ClearMR i HGiG sprawiają, że ruch pozostaje wyraźny, a HDR precyzyjny, dzięki czemu każda scena wygląda dokładnie tak, jak powinna.36)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z ClearMotion ma certyfikat VESA ClearMR 10000 oraz obsługuje HGiG.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z ClearMotion ma certyfikat VESA ClearMR 10000 oraz obsługuje HGiG.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wyświetla LG Gaming Portal na ekranie webOS, pokazując hub gamingowy z interfejsem „one-step”, zapewniający dostęp do wielu aplikacji z grami poprzez usługi cloud gamingowe, takie jak NVIDIA GeForce NOW, oraz aplikacje webOS.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

Twoje centrum do gier – bez konieczności podłączania konsoli

Odkrywaj tysiące gier w NVIDIA GeForce Now, natywnych aplikacjach webOS i nie tylko. Łatwe wyszukiwanie gier na pilota lub gamepada, a nawet konkurowanie z innymi graczami za pośrednictwem trybu wyzwania.37)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z Game Dashboard i Optimizer pokazuje dwa ekrany gry obok siebie oraz menu na ekranie do regulacji ustawień rozgrywki, takich jak odświeżanie, opóźnienie i tryby obrazu w czasie rzeczywistym.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z Game Dashboard i Optimizer pokazuje dwa ekrany gry obok siebie oraz menu na ekranie do regulacji ustawień rozgrywki, takich jak odświeżanie, opóźnienie i tryby obrazu w czasie rzeczywistym.

Pulpit nawigacyjny i optymalizator gier

Z łatwością dostosuj ustawienia gry do swojego stylu.

Z łatwością spersonalizuj rozgrywkę: Game Dashboard zapewnia szybkie sterowanie w czasie rzeczywistym, a Game Optimizer pozwala precyzyjnie dostroić ulubione ustawienia. Dostosuj częstotliwość odświeżania, opóźnienie i tryby obrazu, aby łatwo zoptymalizować każdą sesję grania.

True Cinema, zachowane w każdym detalu

Dolby Vision i tryb FILMMAKER Ambient MODE

Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.38)

Dolby Atmos

Dzięki renderowaniu dźwięku jako immersyjnych obiektów audio 360° zamiast statycznych kanałów system tworzy warunki kina domowego, w którym szczegół i głębia pozostają wierne scenie.

Zanurz się w każdym meczu sportowym

LG Soundbar podnosi jakość każdej sceny, zapewniając pełniejsze brzmienie przestrzenne

WOW Orchestra

Pełny dźwięk przestrzenny z telewizora LG i soundbara – w idealnej synchronizacji

Dzięki synchronizacji telewizora i soundbara system zwiększa głębię i kierunkowość, zapewniając pełniejsze wrażenia przestrzenne.41)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV z WOW Orchestra pokazuje koncert na ekranie, a fale dźwiękowe rozchodzące się po salonie ilustrują zsynchronizowany, bezprzewodowy dźwięk przestrzenny.

Rodzina z dziećmi i dziadkami siedzi razem na kanapie w jasnym salonie, trzymając pilota i oglądając telewizor.

Rodzina z dziećmi i dziadkami siedzi razem na kanapie w jasnym salonie, trzymając pilota i oglądając telewizor.

Accessibility

Funkcje ułatwień dostępu sprawiają, że oglądanie staje się bardziej inkluzywne

Telewizory LG projektuje się z myślą o dostępności – m.in. z funkcjami takimi jak Color Adjustment Filter, przewodnik języka migowego oraz bezpośrednia obsługa połączeń dla urządzeń wspomagających słyszenie.

Zastrzeżenie

 

* Powyższe zdjęcia na niniejszej stronie szczegółowej produktu mają wyłącznie charakter poglądowy. Dokładniejszy obraz można znaleźć w galerii.

* Specyfikacje i funkcje różnią się w zależności od regionu, modelu i rozmiaru.

* Dostępność usługi zależy od regionu i kraju.

* Spersonalizowane usługi mogą się różnić w zależności od zasad aplikacji innych firm.

* Aby uzyskać dostęp do inteligentnych usług i funkcji sieciowych, w tym aplikacji streamingowych, wymagane jest konto LG i akceptacja odpowiednich Warunków. Bez konta LG dostępne są tylko połączenia z urządzeniami zewnętrznymi (np. HDMI) oraz telewizja naziemna/OTA (tylko w telewizorach z tunerami). Utworzenie konta LG jest bezpłatne.

1)* Rzeczywisty pomiar wynosi 9,95 mm i może się nieznacznie różnić w zależności od warunków pomiaru.

* Płyta zasilająca i głośniki są bezproblemowo zintegrowane z ekranem.

 

2)* Rzeczywiste dopasowanie może się różnić w zależności od warunków instalacji. Możliwa jest niewielka szczelina między telewizorem a ścianą.

* Wymagania instalacyjne mogą się różnić.

 

3)* Dostępność treści może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie.

* Aby uzyskać dostęp do pełnych treści i funkcji, wymagana jest subskrypcja LG Gallery+.

 

5)* Bezprzewodowy OLED TV odnosi się do połączenia między modułem Zero Connact Box a ekranem.

* Umieszczenie Zero Connect Box w szafce może powodować zakłócenia sygnału w zależności od materiału i grubości mebla.

* Moduł Zero Connect należy zainstalować niżej niż odbiornik bezprzewodowy telewizora.

* Urządzenia muszą być podłączone przewodowo do modułu Zero Connect.

* Wymagane jest podłączenie kabla zasilającego do ekranu telewizora i modułu Zero Connect.

* Rzeczywiste dopasowanie może się różnić w zależności od warunków instalacji. Możliwa jest niewielka szczelina między telewizorem a ścianą.

* Wymagania instalacyjne mogą się różnić.

 

6)* Wizualnie bezstratny, zgodnie z warunkami testów certyfikacyjnych TÜV Rheinland przeprowadzonych zgodnie z normą ISO/IEC 29170-2. Wyniki pomiarów mogą się różnić w zależności od statusu połączenia.

 

7)* Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6

 

8)* Jasność może się różnić w zależności od modelu, wielkości ekranu i regionu sprzedaży.

* Szczytowa jasność jest 3,9× wyższa niż w konwencjonalnych OLED przy oknie 3% – na podstawie pomiarów wewnętrznych.

 

9)* Panel LG OLED jest opatrzony certyfikatem Intertek 100% Color Fidelity wg pomiarów zgodnie z normą CIE DE2000 dla 125 wzorców kolorów.

*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.

* Wyświetlacz LG OLED został zweryfikowany przez UL pod kątem osiągania poziomu czerni ≤0,24 nita przy oświetleniu do 500 luksów, na podstawie pomiaru odbicia światła pierścieniowego zgodnie z sekcją 11.5 normy IDMS.

* Wyświetlacz LG OLED został zweryfikowany przez UL pod kątem osiągania spójności kolorów na poziomie >99% przy oświetleniu do 500 luksów, na podstawie pomiaru odbicia światła pierścieniowego zgodnie z sekcją 11.5 normy IDMS.

* Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od oświetlenia otoczenia i środowiska oglądania.

 

10)* Odbicie mierzone jest jako wartość SCI (Specular Component Included) przy 550 nm. Testowane niezależnie przez Intertek.

* Wyświetlacz LG OLED ma współczynnik odbicia poniżej 0,5% według pomiarów metodą sampling-sphere zgodnie z sekcją 11.2.2 normy IDMS. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od warunków.

 

11)*Wyświetlacze LG OLED TV zostały zweryfikowane przez UL jako Low Blue Light Platinum.

12)* W porównaniu do 2025 procesora AI alpha 9 Gen8 w oparciu o wewnętrzne porównanie specyfikacji.

 

13)* W pierwszym roku gwarancja obejmuje panele, części i robociznę. Od drugiego do piątego roku ochroną objęte są wyłącznie części panelu. Pozostałe części i robocizna będą rozliczane oddzielnie. Zakres gwarancji podlega obowiązującym warunkom.

* OLED Care+ dotyczy modeli OLED W6, G6.

 

16)* Funkcja działa po zalogowaniu się na konto Zdjęcia Google, jeśli w aplikacji znajduje się co najmniej 10 zdjęć.

 

17)* Oszczędzanie energii działa tylko wtedy, gdy włączone są zarówno tryb galerii, jak i Always Ready. Jeśli opcja Always Ready jest wyłączona, tryb galerii będzie zużywać tyle samo energii co włączony telewizor.

 

18)* Czujniki jasności mogą różnić się zależnie od modelu i kraju.

 

19)* Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6

 

20)* Wsparcie dla wybranych kanałów LG Channels różni się w zależności od regionu.

 

21)* LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.

 

22)* Funkcja AI Picture Pro działa z każdą treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.

* Obrazy są skalowane do jakości zbliżonej do 4K. Wyniki mogą się różnić w zależności od rozdzielczości źródła.

*Szybsze przetwarzanie w porównaniu z procesorem AI alpha 9 Gen8 z 2025 roku na podstawie wewnętrznego porównania specyfikacji.

 

23)* Trzeba włączyć w menu Sound Mode. Jakość dźwięku może się różnić w zależności od warunków odsłuchu.

 

24)* Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia.

 

25)* Funkcja AI Search (Copilot) jest dostępna w modelach OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD z obsługą programu webOS Re:New Program, w tym w modelach wydanych od 2022 roku.

* Wymagane jest połączenie z Internetem, a partnerskie usługi AI mogą ulec zmianie lub wymagać subskrypcji.

* Ta funkcja może się różnić w zależności od regionu i modelu i nie jest dostępna w krajach, w których nie jest dostępna obsługa LLM.

 

26)* Niektóre z tych funkcji mogą nie być obsługiwane w niektórych regionach lub modelach.

* Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.

* Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.

* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG (Electronic Program Guide).

* Karta „On Now” nie jest dostępna w aplikacjach Netflix i innych CP (dostawca treści), więc karta nie będzie wyświetlana.

* Karta „Generative AI” jest dostępna w niektórych regionach lub modelach.

 

27)* Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.

* Obsługa Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NANO 4K UHD wydanych od 2024 roku, a także w telewizorach MRGB i FHD wydanych od 2026 roku.

* Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.

* Blokada może zostać zdjęta przez osobę o podobnym głosie, a jeśli głos zmieni się z powodów zdrowotnych lub innych czynników, rozpoznawanie może nie działać skutecznie.

* Dostarczone widżety mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane bez wcześniejszego powiadomienia.

* Funkcja My Page dotyczy telewizorów OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD z 2026 roku.

 

28)* Wymagane jest połączenie z Internetem.

* Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.

* W krajach bez obsługi NLP dostęp do aplikacji i ich obsługa głosowa mogą być niedostępne.

 

29)* webOS Re:New to program aktualizacji oprogramowania dostępny wyłącznie dla wybranych modeli. Liczba aktualizacji oraz okres wsparcia Re:New mogą się różnić w zależności od produktu, modelu lub regionu.

* Harmonogram aktualizacji, funkcje, aplikacje i usługi mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

* Dostępne funkcje, treści i usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i różnić się w zależności od produktu, modelu lub regionu.

 

31)* Działa tylko z grami lub sygnałem wejściowym z PC obsługującym 165 Hz.

* Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC z kartami RTX 20, RTX 30, RTX 40 oraz GTX 16. Starsze karty graficzne nie obsługują G-SYNC.

 

32)* LG OLED TV zostały certyfikowane jako DSC przez VESA.

 

33)* Wymagana subskrypcja. Oferta usług może się różnić w zależności od planu członkostwa.

 

* Dostępne wyłącznie w modelach LG OLED W6, G6, C6 oraz MRGB95, MRGB9M.

* Dostępność GeForce NOW może się różnić w zależności od kraju.

* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

 

34)* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

 

35)* Wyświetlacze LG OLED zostały certyfikowane przez Intertek jako „czas reakcji 0,1 ms (Gray to Gray)” oraz „Qualified Gaming Performance”.

 

36)* HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.

* Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.

* ClearMR to program certyfikacji VESA oceniający wydajność rozmycia ruchu wyświetlacza.

 

37)* Wsparcie dla usług gier w chmurze może się różnić.

* Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.

* Gamepad jest sprzedawany osobno.

 

38)* FILMMAKER Ambient MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc.

* Tryb FILMMAKER Ambient MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.

* FILMMAKER Ambient MODE automatycznie uruchamia się na Apple TV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

* FILMMAKER Ambient MODE działa w modelach wyposażonych w czujnik światła.

 

39)* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG.

* Zakres wsparcia może się różnić w zależności od kraju.

* Informacje podawane przez AI Concierge służą wyłącznie celom ogólnym i mogą nie być dokładne. LG nie ponosi odpowiedzialności za działania lub decyzje podjęte w oparciu o te informacje.

 

41)* Soundbar można kupić oddzielnie.

* Sterowanie trybem dźwięku może różnić się zależnie od modelu.

* Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

* Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.

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Kluczowe parametry

  • GAMING - FreeSync

    Tak

  • GAMING - G-Sync

    Tak

  • PICTURE (DISPLAY) - Panel

    4K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Częstotliwość odświeżania

    120Hz natywne (VRR 165Hz)

  • OBRAZ (funkcje poprawy) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • OBRAZ (funkcje poprawy) - Procesor

    Alpha 11 AI Procesor 4K Gen3 z silnikiem Dual AI

  • DZWIĘK - Dolby Atmos

    Tak

  • DZWIĘK - System Dźwięku

    4.2 Ch

  • DZWIĘK - Moc Głośników

    60W

  • PICTURE (DISPLAY) - Szeroka gama kolorów

    Perfect Color

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    1 713 x 988 x 9,95

  • WYMIARY I WAGA - Waga telewizora bez podstawy (kg)

    20,2

Wszystkie specyfikacje

PICTURE (DISPLAY)

  • Szeroka gama kolorów

    Perfect Color

  • Rozdzielczość

    4K Ultra HD (3840*2160)

  • Panel

    4K OLED

  • Częstotliwość odświeżania

    120Hz natywne (VRR 165Hz)

OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)

  • Tryb obrazu

    9 trybów

  • Automatyczny wybór trybu obrazu do treści

    Tak (SDR/HDR)

  • AI HDR Remastering

    Tak

  • AI Picture Pro

    Tak

  • Inteligente skalowanie

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Auto Brightness Control

    Tak

  • Automatyczna kalibracja

    Tak

  • Brightness Booster

    Tak (Brightness Booster Ultra)

  • Wygaszanie

    Pixel Dimming

  • Dynamiczne mapowanie tonów

    Tak (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • FILMMAKER MODE™

    Tak

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • Poprawa płynności obrazu

    OLED Motion

  • Procesor

    Alpha 11 AI Procesor 4K Gen3 z silnikiem Dual AI

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Tak

  • QMS (Quick Media Switching)

    Tak

  • Brak odbić

    Tak (Brak odbić wersja Premium)

GAMING

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Tak (do 165Hz)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Tak

  • Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)

    Tak

  • FreeSync

    Tak

  • Optymalizator gier

    Tak (Pulpit gry)

  • G-Sync

    Tak

  • Tryb HGIG

    Tak

  • Czas reakcji

    Mniej niż 0.1ms

SMART TV

  • Kompatybilność z kamerą USB

    Tak

  • AI Chatbot

    Tak

  • Pilot AI Magic

    Wbudowany

  • AI Picture/Sound Wizard

    Tak

  • AI Voice ID

    Tak

  • Tryb Zawsze Gotowy

    Tak

  • Przeglądarka Internetowa

    Tak

  • Google Cast

    Tak

  • Sterowanie głosem (bez użycia rąk)

    Tak

  • Home Hub

    Tak (Google Home, LG ThinQ)

  • Inteligentne rozpoznawanie głosu

    Tak

  • LG Channels (z dniem premiery w Polsce)

    Tak

  • LG Gallery+

    Tak (Dostępność płatnych serwisów różni się w zależności od kraju)

  • LG Shield

    Tak

  • Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)

    Tak

  • My Page (Moja strona)

    Tak

  • System

    webOS 26

  • Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów

    Tak (LG ThinQ)

  • Współpracuje z Apple Airplay

    Tak

  • Works with Apple Home

    Tak

DZWIĘK

  • Kodeki Audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (patrz instrukcja obsługi)

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Tak

  • AI Object Remastering

    Tak (AI Object Remastering Ultra)

  • Inteligentna kontrola dźwięku

    Alpha 11 AI Sound Pro (wirtualne 11.1.2 Up-mix)

  • Moc Głośników

    60W

  • Czysty Głos

    Tak

  • Dolby Atmos

    Tak

  • LG Synchronizacja Dźwięku

    Tak

  • Jednoczesne Wyjście Audio

    Tak

  • Udostępnianie dźwięku

    Tak

  • Kierunek Dźwięku

    Skierowany w dół

  • System Dźwięku

    4.2 Ch

  • WOW Orchestra

    Tak

ŁĄCZNOŚĆ

  • SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)

    1

  • Wsparcie Bluetooth

    Tak (v 5.3)

  • Gniazdo CI

    1

  • Wejście Ethernet

    1

  • eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)

    eARC (HDMI 3)

  • HDMI Wejście

    4x (wspiera 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF wejścia antenowe

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Tak

  • USB

    2 (2.0)

  • Bezprzewodowa Transmisja

    Tak (Technologia Zero Connect)

  • Wi-Fi

    Tak (Wi-Fi 6E)

DOSTĘPNOŚĆ

  • Odwrócenie kolorów

    Tak

  • Skala szarości

    Tak

  • Wysoki kontrast

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Montaż VESA (WxH mm)

    - x -

  • Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    1 888 x 1 180 x 195

  • Waga opakowania (kg)

    33,1

  • Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    1 713 x 988 x 9,95

  • Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

    - x - x -

  • Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

    - x -

  • Waga telewizora bez podstawy (kg)

    20,2

ZASILANIE

  • Pobór mocy w trybie czuwania

    Poniżej 0,5W

  • Zasilanie (napięcie, częstotliwość)

    AC 100~240V 50-60Hz

AKCESORIA

  • Kabel zasilający

    Front - Tak (Dołączono) / Zero Connect Box - Adapter (Odłączany)

  • Pilot

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (w/Number Key, United Kingdom / Italy)

  • Zero Connect Box

    Tak

KOD KRESKOWY

  • KOD

    8806096835456

BROADCASTING

  • Odbiór telewizji analogowej

    Tak

  • Digital TV Reception

    DVB-T2 (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satellite)

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

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