77 -calowy Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026

1)* Rzeczywisty pomiar wynosi 9,95 mm i może się nieznacznie różnić w zależności od warunków pomiaru.
* Płyta zasilająca i głośniki są bezproblemowo zintegrowane z ekranem.
2)* Rzeczywiste dopasowanie może się różnić w zależności od warunków instalacji. Możliwa jest niewielka szczelina między telewizorem a ścianą.
* Wymagania instalacyjne mogą się różnić.
3)* Dostępność treści może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie.
* Aby uzyskać dostęp do pełnych treści i funkcji, wymagana jest subskrypcja LG Gallery+.
5)* Bezprzewodowy OLED TV odnosi się do połączenia między modułem Zero Connact Box a ekranem.
* Umieszczenie Zero Connect Box w szafce może powodować zakłócenia sygnału w zależności od materiału i grubości mebla.
* Moduł Zero Connect należy zainstalować niżej niż odbiornik bezprzewodowy telewizora.
* Urządzenia muszą być podłączone przewodowo do modułu Zero Connect.
* Wymagane jest podłączenie kabla zasilającego do ekranu telewizora i modułu Zero Connect.
* Rzeczywiste dopasowanie może się różnić w zależności od warunków instalacji. Możliwa jest niewielka szczelina między telewizorem a ścianą.
* Wymagania instalacyjne mogą się różnić.
6)* Wizualnie bezstratny, zgodnie z warunkami testów certyfikacyjnych TÜV Rheinland przeprowadzonych zgodnie z normą ISO/IEC 29170-2. Wyniki pomiarów mogą się różnić w zależności od statusu połączenia.
7)* Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6
8)* Jasność może się różnić w zależności od modelu, wielkości ekranu i regionu sprzedaży.
* Szczytowa jasność jest 3,9× wyższa niż w konwencjonalnych OLED przy oknie 3% – na podstawie pomiarów wewnętrznych.
9)* Panel LG OLED jest opatrzony certyfikatem Intertek 100% Color Fidelity wg pomiarów zgodnie z normą CIE DE2000 dla 125 wzorców kolorów.
*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.
* Wyświetlacz LG OLED został zweryfikowany przez UL pod kątem osiągania poziomu czerni ≤0,24 nita przy oświetleniu do 500 luksów, na podstawie pomiaru odbicia światła pierścieniowego zgodnie z sekcją 11.5 normy IDMS.
* Wyświetlacz LG OLED został zweryfikowany przez UL pod kątem osiągania spójności kolorów na poziomie >99% przy oświetleniu do 500 luksów, na podstawie pomiaru odbicia światła pierścieniowego zgodnie z sekcją 11.5 normy IDMS.
* Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od oświetlenia otoczenia i środowiska oglądania.
10)* Odbicie mierzone jest jako wartość SCI (Specular Component Included) przy 550 nm. Testowane niezależnie przez Intertek.
* Wyświetlacz LG OLED ma współczynnik odbicia poniżej 0,5% według pomiarów metodą sampling-sphere zgodnie z sekcją 11.2.2 normy IDMS. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od warunków.
11)*Wyświetlacze LG OLED TV zostały zweryfikowane przez UL jako Low Blue Light Platinum.
12)* W porównaniu do 2025 procesora AI alpha 9 Gen8 w oparciu o wewnętrzne porównanie specyfikacji.
13)* W pierwszym roku gwarancja obejmuje panele, części i robociznę. Od drugiego do piątego roku ochroną objęte są wyłącznie części panelu. Pozostałe części i robocizna będą rozliczane oddzielnie. Zakres gwarancji podlega obowiązującym warunkom.
* OLED Care+ dotyczy modeli OLED W6, G6.
16)* Funkcja działa po zalogowaniu się na konto Zdjęcia Google, jeśli w aplikacji znajduje się co najmniej 10 zdjęć.
17)* Oszczędzanie energii działa tylko wtedy, gdy włączone są zarówno tryb galerii, jak i Always Ready. Jeśli opcja Always Ready jest wyłączona, tryb galerii będzie zużywać tyle samo energii co włączony telewizor.
18)* Czujniki jasności mogą różnić się zależnie od modelu i kraju.
19)* Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6
20)* Wsparcie dla wybranych kanałów LG Channels różni się w zależności od regionu.
21)* LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.
22)* Funkcja AI Picture Pro działa z każdą treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.
* Obrazy są skalowane do jakości zbliżonej do 4K. Wyniki mogą się różnić w zależności od rozdzielczości źródła.
*Szybsze przetwarzanie w porównaniu z procesorem AI alpha 9 Gen8 z 2025 roku na podstawie wewnętrznego porównania specyfikacji.
23)* Trzeba włączyć w menu Sound Mode. Jakość dźwięku może się różnić w zależności od warunków odsłuchu.
24)* Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia.
25)* Funkcja AI Search (Copilot) jest dostępna w modelach OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD z obsługą programu webOS Re:New Program, w tym w modelach wydanych od 2022 roku.
* Wymagane jest połączenie z Internetem, a partnerskie usługi AI mogą ulec zmianie lub wymagać subskrypcji.
* Ta funkcja może się różnić w zależności od regionu i modelu i nie jest dostępna w krajach, w których nie jest dostępna obsługa LLM.
26)* Niektóre z tych funkcji mogą nie być obsługiwane w niektórych regionach lub modelach.
* Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.
* Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.
* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG (Electronic Program Guide).
* Karta „On Now” nie jest dostępna w aplikacjach Netflix i innych CP (dostawca treści), więc karta nie będzie wyświetlana.
* Karta „Generative AI” jest dostępna w niektórych regionach lub modelach.
27)* Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.
* Obsługa Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NANO 4K UHD wydanych od 2024 roku, a także w telewizorach MRGB i FHD wydanych od 2026 roku.
* Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.
* Blokada może zostać zdjęta przez osobę o podobnym głosie, a jeśli głos zmieni się z powodów zdrowotnych lub innych czynników, rozpoznawanie może nie działać skutecznie.
* Dostarczone widżety mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane bez wcześniejszego powiadomienia.
* Funkcja My Page dotyczy telewizorów OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD z 2026 roku.
28)* Wymagane jest połączenie z Internetem.
* Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.
* W krajach bez obsługi NLP dostęp do aplikacji i ich obsługa głosowa mogą być niedostępne.
29)* webOS Re:New to program aktualizacji oprogramowania dostępny wyłącznie dla wybranych modeli. Liczba aktualizacji oraz okres wsparcia Re:New mogą się różnić w zależności od produktu, modelu lub regionu.
* Harmonogram aktualizacji, funkcje, aplikacje i usługi mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.
* Dostępne funkcje, treści i usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i różnić się w zależności od produktu, modelu lub regionu.
31)* Działa tylko z grami lub sygnałem wejściowym z PC obsługującym 165 Hz.
* Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC z kartami RTX 20, RTX 30, RTX 40 oraz GTX 16. Starsze karty graficzne nie obsługują G-SYNC.
32)* LG OLED TV zostały certyfikowane jako DSC przez VESA.
33)* Wymagana subskrypcja. Oferta usług może się różnić w zależności od planu członkostwa.
* Dostępne wyłącznie w modelach LG OLED W6, G6, C6 oraz MRGB95, MRGB9M.
* Dostępność GeForce NOW może się różnić w zależności od kraju.
* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.
* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.
34)* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.
35)* Wyświetlacze LG OLED zostały certyfikowane przez Intertek jako „czas reakcji 0,1 ms (Gray to Gray)” oraz „Qualified Gaming Performance”.
36)* HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.
* Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.
* ClearMR to program certyfikacji VESA oceniający wydajność rozmycia ruchu wyświetlacza.
37)* Wsparcie dla usług gier w chmurze może się różnić.
* Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.
* Gamepad jest sprzedawany osobno.
38)* FILMMAKER Ambient MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc.
* Tryb FILMMAKER Ambient MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.
* FILMMAKER Ambient MODE automatycznie uruchamia się na Apple TV+ i aplikacji Amazon Prime Video.
* FILMMAKER Ambient MODE działa w modelach wyposażonych w czujnik światła.
39)* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG.
* Zakres wsparcia może się różnić w zależności od kraju.
* Informacje podawane przez AI Concierge służą wyłącznie celom ogólnym i mogą nie być dokładne. LG nie ponosi odpowiedzialności za działania lub decyzje podjęte w oparciu o te informacje.
41)* Soundbar można kupić oddzielnie.
* Sterowanie trybem dźwięku może różnić się zależnie od modelu.
* Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.
* Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.