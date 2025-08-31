77 -calowy Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026

1)* Rzeczywisty pomiar wynosi 9,95 mm i może się nieznacznie różnić w zależności od warunków pomiaru.

* Płyta zasilająca i głośniki są bezproblemowo zintegrowane z ekranem.

2)* Rzeczywiste dopasowanie może się różnić w zależności od warunków instalacji. Możliwa jest niewielka szczelina między telewizorem a ścianą.

* Wymagania instalacyjne mogą się różnić.

3)* Dostępność treści może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie.

* Aby uzyskać dostęp do pełnych treści i funkcji, wymagana jest subskrypcja LG Gallery+.

5)* Bezprzewodowy OLED TV odnosi się do połączenia między modułem Zero Connact Box a ekranem.

* Umieszczenie Zero Connect Box w szafce może powodować zakłócenia sygnału w zależności od materiału i grubości mebla.

* Moduł Zero Connect należy zainstalować niżej niż odbiornik bezprzewodowy telewizora.

* Urządzenia muszą być podłączone przewodowo do modułu Zero Connect.

* Wymagane jest podłączenie kabla zasilającego do ekranu telewizora i modułu Zero Connect.

* Rzeczywiste dopasowanie może się różnić w zależności od warunków instalacji. Możliwa jest niewielka szczelina między telewizorem a ścianą.

* Wymagania instalacyjne mogą się różnić.

6)* Wizualnie bezstratny, zgodnie z warunkami testów certyfikacyjnych TÜV Rheinland przeprowadzonych zgodnie z normą ISO/IEC 29170-2. Wyniki pomiarów mogą się różnić w zależności od statusu połączenia.

7)* Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6

8)* Jasność może się różnić w zależności od modelu, wielkości ekranu i regionu sprzedaży.

* Szczytowa jasność jest 3,9× wyższa niż w konwencjonalnych OLED przy oknie 3% – na podstawie pomiarów wewnętrznych.

9)* Panel LG OLED jest opatrzony certyfikatem Intertek 100% Color Fidelity wg pomiarów zgodnie z normą CIE DE2000 dla 125 wzorców kolorów.

*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.

* Wyświetlacz LG OLED został zweryfikowany przez UL pod kątem osiągania poziomu czerni ≤0,24 nita przy oświetleniu do 500 luksów, na podstawie pomiaru odbicia światła pierścieniowego zgodnie z sekcją 11.5 normy IDMS.

* Wyświetlacz LG OLED został zweryfikowany przez UL pod kątem osiągania spójności kolorów na poziomie >99% przy oświetleniu do 500 luksów, na podstawie pomiaru odbicia światła pierścieniowego zgodnie z sekcją 11.5 normy IDMS.

* Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od oświetlenia otoczenia i środowiska oglądania.

10)* Odbicie mierzone jest jako wartość SCI (Specular Component Included) przy 550 nm. Testowane niezależnie przez Intertek.

* Wyświetlacz LG OLED ma współczynnik odbicia poniżej 0,5% według pomiarów metodą sampling-sphere zgodnie z sekcją 11.2.2 normy IDMS. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od warunków.

11)*Wyświetlacze LG OLED TV zostały zweryfikowane przez UL jako Low Blue Light Platinum.

12)* W porównaniu do 2025 procesora AI alpha 9 Gen8 w oparciu o wewnętrzne porównanie specyfikacji.

13)* W pierwszym roku gwarancja obejmuje panele, części i robociznę. Od drugiego do piątego roku ochroną objęte są wyłącznie części panelu. Pozostałe części i robocizna będą rozliczane oddzielnie. Zakres gwarancji podlega obowiązującym warunkom.

* OLED Care+ dotyczy modeli OLED W6, G6.

16)* Funkcja działa po zalogowaniu się na konto Zdjęcia Google, jeśli w aplikacji znajduje się co najmniej 10 zdjęć.

17)* Oszczędzanie energii działa tylko wtedy, gdy włączone są zarówno tryb galerii, jak i Always Ready. Jeśli opcja Always Ready jest wyłączona, tryb galerii będzie zużywać tyle samo energii co włączony telewizor.

18)* Czujniki jasności mogą różnić się zależnie od modelu i kraju.

19)* Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6

20)* Wsparcie dla wybranych kanałów LG Channels różni się w zależności od regionu.

21)* LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.

22)* Funkcja AI Picture Pro działa z każdą treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.

* Obrazy są skalowane do jakości zbliżonej do 4K. Wyniki mogą się różnić w zależności od rozdzielczości źródła.

*Szybsze przetwarzanie w porównaniu z procesorem AI alpha 9 Gen8 z 2025 roku na podstawie wewnętrznego porównania specyfikacji.

23)* Trzeba włączyć w menu Sound Mode. Jakość dźwięku może się różnić w zależności od warunków odsłuchu.

24)* Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia.

25)* Funkcja AI Search (Copilot) jest dostępna w modelach OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD z obsługą programu webOS Re:New Program, w tym w modelach wydanych od 2022 roku.

* Wymagane jest połączenie z Internetem, a partnerskie usługi AI mogą ulec zmianie lub wymagać subskrypcji.

* Ta funkcja może się różnić w zależności od regionu i modelu i nie jest dostępna w krajach, w których nie jest dostępna obsługa LLM.

26)* Niektóre z tych funkcji mogą nie być obsługiwane w niektórych regionach lub modelach.

* Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.

* Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.

* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG (Electronic Program Guide).

* Karta „On Now” nie jest dostępna w aplikacjach Netflix i innych CP (dostawca treści), więc karta nie będzie wyświetlana.

* Karta „Generative AI” jest dostępna w niektórych regionach lub modelach.

27)* Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.

* Obsługa Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NANO 4K UHD wydanych od 2024 roku, a także w telewizorach MRGB i FHD wydanych od 2026 roku.

* Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.

* Blokada może zostać zdjęta przez osobę o podobnym głosie, a jeśli głos zmieni się z powodów zdrowotnych lub innych czynników, rozpoznawanie może nie działać skutecznie.

* Dostarczone widżety mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane bez wcześniejszego powiadomienia.

* Funkcja My Page dotyczy telewizorów OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD z 2026 roku.

28)* Wymagane jest połączenie z Internetem.

* Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.

* W krajach bez obsługi NLP dostęp do aplikacji i ich obsługa głosowa mogą być niedostępne.

29)* webOS Re:New to program aktualizacji oprogramowania dostępny wyłącznie dla wybranych modeli. Liczba aktualizacji oraz okres wsparcia Re:New mogą się różnić w zależności od produktu, modelu lub regionu.

* Harmonogram aktualizacji, funkcje, aplikacje i usługi mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

* Dostępne funkcje, treści i usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i różnić się w zależności od produktu, modelu lub regionu.

31)* Działa tylko z grami lub sygnałem wejściowym z PC obsługującym 165 Hz.

* Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC z kartami RTX 20, RTX 30, RTX 40 oraz GTX 16. Starsze karty graficzne nie obsługują G-SYNC.

32)* LG OLED TV zostały certyfikowane jako DSC przez VESA.

33)* Wymagana subskrypcja. Oferta usług może się różnić w zależności od planu członkostwa.

* Dostępne wyłącznie w modelach LG OLED W6, G6, C6 oraz MRGB95, MRGB9M.

* Dostępność GeForce NOW może się różnić w zależności od kraju.

* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

34)* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

35)* Wyświetlacze LG OLED zostały certyfikowane przez Intertek jako „czas reakcji 0,1 ms (Gray to Gray)” oraz „Qualified Gaming Performance”.

36)* HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.

* Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.

* ClearMR to program certyfikacji VESA oceniający wydajność rozmycia ruchu wyświetlacza.

37)* Wsparcie dla usług gier w chmurze może się różnić.

* Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.

* Gamepad jest sprzedawany osobno.

38)* FILMMAKER Ambient MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc.

* Tryb FILMMAKER Ambient MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.

* FILMMAKER Ambient MODE automatycznie uruchamia się na Apple TV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

* FILMMAKER Ambient MODE działa w modelach wyposażonych w czujnik światła.

39)* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG.

* Zakres wsparcia może się różnić w zależności od kraju.

* Informacje podawane przez AI Concierge służą wyłącznie celom ogólnym i mogą nie być dokładne. LG nie ponosi odpowiedzialności za działania lub decyzje podjęte w oparciu o te informacje.

41)* Soundbar można kupić oddzielnie.

* Sterowanie trybem dźwięku może różnić się zależnie od modelu.

* Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

* Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.