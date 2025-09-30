Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Telewizor True Wireless, 97 cali, LG SIGNATURE OLED M5 z przesyłaniem obrazu i dźwięku 4K
OLED97M59LA EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Telewizor True Wireless, 97 cali, LG SIGNATURE OLED M5 z przesyłaniem obrazu i dźwięku 4K

OLED97M59LA EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Telewizor True Wireless, 97 cali, LG SIGNATURE OLED M5 z przesyłaniem obrazu i dźwięku 4K

OLED97M59LA
Przestronny salon z widokiem na panoramę miasta. Telewizor LG OLED TV na stojaku. Dzięki ultrasmukłej konstrukcji ekran zapewnia wciągające doznania wizualne. Zero Connect Box jest dyskretnie ukryty i praktycznie niewidoczny.
Widok z przodu na LG OLED M5 Signature TV. Emblemat „12 Years of World Number 1 OLED” i logo LG Signature OLED M na ekranie. Zero Connect Box w rogu z tytułem Zero Connect Box z bezprzewodowym przesyłaniem obrazu i dźwięku 4K 120 Hz
Zero Connect Box z odpowiednimi wymiarami w milimetrach.
Widok z przodu i z boku na LG OLED M5 Signature TV prezentujący jego długość, szerokość, wysokość i głębokość.
Ekran LG OLED M5 TV prezentujący wnętrze jaskini z widokiem na niebo. Tekst podkreśla imponujący poziom detali i jakość 4K bez strat wizualnych.
LG OLED M5 TV z grą na ekranie, prezentującą płynną i dynamiczną rozgrywkę. Moduł Zero Connect Box widoczny, lecz dobrze komponujący się z przestrzenią. Widoczne certyfikaty gamingowe. Tekst opisuje bezprzewodowe granie z częstotliwością 120 Hz, niskimi opóźnieniami i błyskawiczną reakcją.
Trzy ikony symbolizujące 3 darmowe korzyści oferowane przez LG True Wireless TV. Bez ograniczeń lokalizacji, bez bałaganu, bez problemów. Tekst opisuje, jak można uwolnić się od ograniczeń przewodowych telewizorów i cieszyć się prostą konfiguracją oraz czystą, otwartą przestrzenią.
Procesor AI alpha 11 Gen2 jest umieszczony na ciemnym tle. Procesor świeci fioletowym i niebieskim światłem, oświetlając otaczające go obwody mikroprocesorów. Napis informuje o tym, że procesor przeznaczony dla LG OLED evo zapewnia jakość 4K, oszałamiające kolory i jasność z precyzją do piksela. Dostępne są statystyki wydajności. 6,7 razy lepsze przetwarzanie neuronowe AI, NPU. 2,2 razy szybsze działanie, CPU. 3,6 razy lepsza grafika, GPU.
Prom kosmiczny startujący z ziemi. Scena podzielona jest na pół, z czego jedna połowa jest nieco ciemniejsza i bardziej przygaszona. Druga połowa przedstawia niezwykle jasny wystrzał rakiety, demonstrując, jak jasny może być obraz na ekranie LG OLED TV dzięki strukturze emitującej światło i architekturze sterowania oświetleniem Brightness Booster Max.
Salon z zamontowanym na ścianie LG OLED TV. Telewizor wyświetla pasmo górskie na tle ciemnego wieczornego nieba wypełnionego gwiazdami. Scena jest podzielona na pół, aby pokazać, jak Perfect Black zapewnia prawdziwą czerń, niezależnie od tego, czy wokół jest jasno, czy ciemno. Po jednej stronie sceny znajduje się matowa, bardziej szara wersja krajobrazu z napisem Matte. Z drugiej strony otrzymujemy przyjemniejszy obraz z większym zakresem dynamiki czerni i bieli. Jest on oznaczony jako wyświetlacz Perfect Black. Widoczny jest również certyfikat logo. Technologia Perfect Black zapewnia poziom czerni mniejszy lub równy 0,24 nit do 500 luksów. Obok znajduje się dymek tekstowy z informacją: „Sprawdź oznaczenie certyfikatu Perfect Black”.
Kolorowa papuga w ultrawysokiej rozdzielczości na czarnym tle. Krople wody zawieszone w powietrzu wokół niej. Obraz ukazuje technologię Perfect Color – każda barwa na ciele papugi jest żywa i intensywna. Widoczne są różne logotypy certyfikacji od UL i Intertek. Odnosi się to do 100% wierności kolorów i 100% objętości kolorów. Tekst informuje również: „Sprawdź oznaczenie certyfikatu Perfect Black”.
LG AI Magic Remote z podświetlonym przyciskiem AI. Wokół niego znajdują się różne funkcje, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pomocą przycisku. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Tekst wyjaśnia, że pilot LG AI Magic Remote dopełnia wrażenia AI dzięki dedykowanemu przyciskowi AI i może być używany jak mysz powietrzna. Wystarczy wskazać i kliknąć.
Ekran LG TV z pilotem AI Magic Remote na pierwszym planie. Przycisk AI jest podświetlony, a w dymku dialogowym pojawia się tekst: „Zaproponuj film, który lubię”. Na ekranie widoczna jest ikona użytkownika E, co wskazuje, że AI Voice ID rozpoznał, kim jest użytkownik, i zaproponował spersonalizowane rekomendacje na podstawie jego głosu.
Zbliżenie ekranu LG OLED TV, pokazujące działanie funkcji AI Search. Otwarte zostanie małe okno czatu informujące o tym, że użytkownik zapytał o dostępne gry sportowe. Wyszukiwanie AI udzieliło odpowiedzi za pośrednictwem czatu i wyświetlając miniatury dostępnych treści. Pojawia się również monit umożliwiający zadanie pytania Microsoft Copilot.
Treści science-fiction są odtwarzane na ekranie LG TV. Na ekranie znajduje się interfejs AI Chatbot. Użytkownik wysyła wiadomość, że ekran jest zbyt ciemny. Chatbot zaproponował rozwiązanie problemu. Cała scena jest podzielona na dwie części. Jedna strona jest ciemniejsza, druga jaśniejsza, ukazując, jak AI Chatbot automatycznie rozwiązał problem użytkownika. Tekst wyjaśnia, że Al Chatbot potrafi zrozumieć intencje użytkownika i zapewnić rozwiązanie problemu.
Główne cechy

  • Bezprzewodowy transfer obrazu 4K z wizualnie bezstratną jakością dzięki Zero Connect Box.
  • Obraz w jakości 4K, podwyższona rozdzielczość i dźwięk przestrzenny dzięki procesorowi AI alpha 11 Gen2
  • Nawet 1,5x jaśniejszy obraz w porównaniu z konwencjonalnymi telewizorami OLED TV dzięki funkcji Brightness Booster Max
  • Perfect Black i Perfect Color zapewniają prawdziwą czerń, zachwycający kontrast oraz precyzyjne odwzorowanie kolorów.
  • Hiperpersonalizacja telewizora AI, dostosowana do Twoich preferencji dzięki systemowi LG webOS
Więcej
Odznaka 2025 CES Innovation Awards z wyróżnieniem Best of Innovation.

CES Innovation Awards – wyróżnienie (OLED M5, 83")

Ekran wideo

Zrecenzowane nagrody CES 2025 – logo.

Zrecenzowane nagrody – CES 2025

„Możliwości bezprzewodowe M5 poprawiają jakość obrazu i zasięg sygnału pod każdym względem”.

Nagroda CES Innovation Awards z wyróżnieniem 2025 Honoree.

CES Innovation Awards – 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Cyberbezpieczeństwo

AVForums Editor's Choice logo for LG webOS 24 as Best Smart TV System 2024/2025.

Wybór redakcji AVForums – najlepszy system Smart TV 2024/25

„webOS 24 nadal oferuje elegancki, szybki i łatwy w obsłudze interfejs – nowoczesny i przejrzysty”.

* Nagrody CES Innovation Awards są przyznawane na podstawie materiałów opisowych przesłanych do sędziów. CTA nie zweryfikowała dokładności żadnego zgłoszenia ani żadnych zgłoszonych roszczeń i nie przetestowała przedmiotu, któremu przyznano nagrodę.

Prawdziwie bezprzewodowyJakość obrazuwebOS dla AIJakość dźwiękuProjektRozrywka

Tylko w LG True Wireless TV – bezprzewodowa wolność, przewodowa jakość

Już jest bezprzewodowa transmisja 4K. Nasza technologia True Wireless uwalnia od ograniczeń połączeń przewodowych, zapewniając ten sam zapierający dech w piersiach obraz i dźwięk, co telewizor przewodowy.

Niezgrabna konfiguracja telewizora – wszystkie urządzenia peryferyjne umieszczone pod nim, splątane wśród wielu przewodów. Konfiguracja nagle znika, ukazując telewizor LG True Wireless. Żadnych widocznych przewodów.

Zobacz wizualnie bezstratną klarowność 4K, zupełnie jak w telewizorze przewodowym

True Wireless z przesyłaniem obrazu i dźwięku 4K 120 Hz zapewnia takie same wrażenia, co telewizor przewodowy. Oglądaj przy minimalnych opóźnieniach i bez kompromisów w zakresie jakości wizualnej.

Ekran LG OLED M5 TV prezentujący wnętrze jaskini z widokiem na niebo. Imponujący poziom detali i jakość 4K bez strat wizualnych.

* Praktycznie bezstratna jakość na podstawie wewnętrznych testów zgodnych z ISO/IEC 29170-2, przy czym rzeczywista wydajność zależy od ustawień, warunków otoczenia i sposobu użytkowania. 

Graj bez zakłóceń dzięki ekstremalnie niskiemu opóźnieniu

Certyfikowana płynność i wydajność w grach nawet przy transmisji bezprzewodowej. Graj z częstotliwością 120 Hz dzięki zgodności z technologią Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, certyfikatom ClearMR 9000 i nie tylko.

LG OLED M5 TV z grą na ekranie, prezentującą płynną i dynamiczną rozgrywkę. Moduł Zero Connect Box widoczny, lecz dobrze komponujący się z przestrzenią. Widoczne logo Nvidia G-Sync i logo AMD FreeSync Premium. Widoczne certyfikaty gamingowe.
Pokazane są też certyfikaty Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium i inne związane z grami.

* Certyfikacja NVNVIDIA® G-SYNC® Compatible i AMD FreeSync Premium oparta na niskim opóźnieniu, redukcji zacinania i obrazie bez migotania. 

* HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.

* Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.

* clearMR to program certyfikacji VESA oceniający wydajność rozmycia ruchu wyświetlacza.

Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień, połączenia sieciowego i środowiska użytkowania.

Uwolnij się od ograniczeń telewizji przewodowej

Swoboda łatwej konfiguracji zapewnia czystą, otwartą przestrzeń. Podłącz inne urządzenia do Zero Connect Box i uwolnij się od kabli.

Bez wymuszonej lokalizacji

Zero Connect Box można łatwo zainstalować w dowolnym miejscu. Bez potrzeby bezpośredniego połączenia z telewizorem możesz dowolnie zaaranżować przestrzeń. 

Bez bałaganu 

Zmień przestrzeń w wizualnie przyjemną. Zachowaj porządek wokół telewizora – bez zbędnych kabli.

Bez kłopotów

Podłącz wszystkie urządzenia do Zero Connect Box zamiast bezpośrednio do telewizora i wygodnie stwórz idealne centrum rozrywki.

Uprość montaż na ścianie dzięki Zero Connect Box

Zamontuj telewizor bez zbędnych komplikacji. Dzięki bezprzewodowemu połączeniu z Zero Connect Box nie musisz wprowadzać dodatkowych modyfikacji na ścianie, co oszczędza czas i koszty.

Porównanie montażu telewizora przewodowego i LG True Wireless TV. W przypadku telewizora przewodowego widać dodatkowe prace potrzebne do ukrycia urządzeń. Przez szczeliny nadal widać plątaninę kabli. Treść etykiety: instalacja w ścianie to dodatkowy koszt. W przypadku LG True Wireless TV telewizor jest elegancko zamontowany na ścianie. Brak kabli i urządzeń na widoku. Treść etykiety: bezproblemowa, oszczędna instalacja.

* Moduł Zero Connect należy zainstalować niżej niż odbiornik bezprzewodowy telewizora.

* Urządzenia muszą być podłączone przewodowo do modułu Zero Connect.

* Wymagane jest podłączenie kabla zasilającego do ekranu telewizora i modułu Zero Connect.

* Przy zakupie telewizora bezprzewodowego klient otrzyma LG OLED evo lub LG OLED Signature Zero Connect Box.

Nasz najlepszy procesor alpha 11 AI Gen2 gwarantuje najwyższe wrażenia wizualne

Alpha 11 AI Gen2 podwyższa rozdzielczość obrazu do 4K z oszałamiającą kolorystyką i jasnością. Silniki AI rozpoznają obiekty z precyzją na poziomie pikseli, poprawiając jakość obrazu i zapewniając najlepsze wrażenia z oglądania.

Procesor AI alpha 11 Gen2 jest umieszczony na ciemnym tle. Procesor świeci fioletowym i niebieskim światłem, oświetlając otaczające go obwody mikroprocesorów. Dostępne są statystyki wydajności. 6,7 razy lepsze przetwarzanie neuronowe AI, NPU. 2,2 razy szybsze działanie, CPU. 3,6 razy lepsza grafika, GPU.

* W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem alpha 7 AI Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.

1,5x jaśniejszy obraz dzięki Brightness Booster Max

Nowy algorytm Light Boosting oraz architektura kontroli światła w procesorze AI alpha 11 Gen2 zapewniają do 1,5x jaśniejszy obraz.

Kadr ze startu promu kosmicznego, który został podzielony na pół. Jedna połowa obrazu jest jasna i wyrazista za sprawą algorytmów LG zwiększających jasność. Druga połowa jest ciemna, zgaszona i szara.

* Jasność może się różnić w zależności od modelu, wielkości ekranu i regionu sprzedaży.

* Szczytowa jasność jest 1,5x wyższa niż LG OLED B5 przy oknie 10% według pomiarów wewnętrznych.

* Szczytowa jasność jest 1,5x wyższa niż w przypadku evo bez OLED z wyjątkiem 97”.

Doświadcz doskonałej czerni OLED, tylko z LG OLED

Idealna czerń w jasnych i ciemnych pomieszczeniach

Perfect Black ma certyfikat UL i zapewnia prawdziwy poziom czerni, aby zwiększyć postrzeganą jasność i kontrast, niezależnie od tego, czy wokół jest jasno, czy ciemno.

Salon z zamontowanym na ścianie LG OLED TV. Telewizor wyświetla pasmo górskie na tle ciemnego wieczornego nieba wypełnionego gwiazdami. Scena podzielona jest na pół. Po jednej stronie znajduje się matowa, bardziej szara wersja krajobrazu z napisem Matte. Z drugiej strony otrzymujemy przyjemniejszy obraz z większym zakresem dynamiki czerni i bieli. Jest on oznaczony jako wyświetlacz Perfect Black. Widoczny jest również certyfikat logo. Technologia Perfect Black zapewnia poziom czerni mniejszy lub równy 0,24 nit do 500 luksów. Obok znajduje się dymek tekstowy z informacją: „Sprawdź oznaczenie certyfikatu Perfect Black”.

* Wyświetlacz LG OLED jest weryfikowany przez UL pod kątem idealnej czerni, mierzonej według IDMS 11.5 Ring-light Reflection, w typowych warunkach oświetleniowych w pomieszczeniu (200–500 luksów).

* Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od oświetlenia otoczenia i środowiska oglądania.

Doskonały kolor

Certyfikaty: 100% Color Volume i 100% Color Fidelity. Ciesz się wiernymi, żywymi kolorami nawet w świetle słonecznym lub w ciemnym otoczeniu.

Kolorowa papuga w ultrawysokiej rozdzielczości na czarnym tle. Krople wody zawieszone w powietrzu wokół niej. Obraz ukazuje technologię Perfect Color – każda barwa na ciele papugi jest żywa i intensywna. Widoczne są różne logotypy certyfikacji od UL i Intertek. Odnoszą się do informacji o 100% wierności kolorów i 100% objętości kolorów. Tekst informuje również: „Sprawdź oznaczenie certyfikatu Perfect Black”.

* „100% wierność kolorów” i „100% objętości kolorów DCI-P3” odnosi się do telewizorów OLED 2025.

* Wyświetlacz LG OLED posiada certyfikat UL dla doskonałego koloru mierzonego zgodnie ze standardami IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

* 100-procentowa objętość kolorów definiowana jest jako wydajność wyświetlacza, równa lub większa niż standardowa objętość kolorów DCI-P3, zgodnie z niezależną weryfikacją Intertek.

* Wyświetlacz LG OLED posiada certyfikat Intertek potwierdzający 100% wierność Color Fidelity, mierzoną zgodnie ze standardem CIE DE2000 przy użyciu 125 wzorców kolorów.

AI Picture Pro ożywia każdy kadr

AI Super Upscaling, AI Perceived Object Enhancer i OLED Dynamic Tone Mapping analizują każdy element klatki, aby poprawić rozdzielczość, jasność, głębię i szczegółowość obrazu.

Linie pojawiają się na bardzo przygaszonym, niemal szarym obrazie leoparda w lesie, jakby superkomputer analizował elementy kadru. Laser obrysowuje sylwetkę leoparda, a następnie obraz zostaje wzmocniony, dzięki czemu jest jaśniejszy, ostrzejszy i bardziej kolorowy. Tło również ulega przekształceniu (od lewej do prawej), z poprawionym kontrastem, głębią i kolorystyką.

* Funkcja AI Picture Pro nie działa z treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.

* Jakość przeskalowanej treści może się różnić zależnie od rozdzielczości treści źródłowej.

LG AI TV nowej generacji

Więcej informacji

AI Magic Remote uzupełnia AI Experience

Kontroluj telewizor za pomocą pilota AI Magic Remote – nie potrzebujesz dodatkowego urządzenia! Dzięki czujnikowi ruchu i rolce przewijania możesz wskazywać i klikać, używać go jak myszy powietrznej lub po prostu wydawać polecenia głosowe.

* Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic Remote mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.

* Niektóre funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.

* AI Voice Recognition jest dostępne tylko w krajach, które obsługują NLP w swoim języku ojczystym.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

LG AI Voice ID rozpoznaje unikalny głos każdego użytkownika i natychmiast oferuje spersonalizowane rekomendacje.

* Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.

* Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NanoCell i UHD wydanych od 2024 roku.

* Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.

Zbliżenie ekranu LG OLED TV, pokazujące działanie funkcji AI Search. Otwarte zostanie małe okno czatu informujące o tym, że użytkownik zapytał o dostępne gry sportowe. Wyszukiwanie AI udzieliło odpowiedzi za pośrednictwem czatu i wyświetlając miniatury dostępnych treści. Pojawia się również monit umożliwiający zadanie pytania Microsoft Copilot.

AI Search

Zapytaj telewizor o cokolwiek. Wbudowane AI rozpoznaje Twój głos i szybko dostarcza spersonalizowane rekomendacje. Możesz także uzyskać dodatkowe wyniki i rozwiązania dzięki Microsoft Copilot.

*AI Search jest dostępny na telewizorach OLED, QNED, NanoCell i UHD wydanych od 2024 roku. 

* USA i Korea stosują model LLM.

* Wymagane jest połączenie z Internetem. 

Treści science-fiction są odtwarzane na ekranie LG OLED TV. Na ekranie znajduje się interfejs AI Chatbot. Użytkownik wysyła wiadomość, że ekran jest zbyt ciemny. Chatbot zaproponował rozwiązanie problemu. Cała scena jest podzielona na dwie części. Jedna strona jest ciemniejsza, druga jaśniejsza, ukazując, jak AI Chatbot automatycznie rozwiązał problem użytkownika.

AI Chatbot

Interakcja z AI Chatbot poprzez pilot AI Magic Remote. Sztuczna inteligencja rozumie intencje użytkownika i natychmiast dostarcza rozwiązania.

* Wymagane jest połączenie z Internetem.

* AI Chatbot dostępny w krajach obsługujących NLP w ich ojczystym języku.

* Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.

LG AI Magic Remote na tle ekranu LG TV. Na ekranie widoczna jest spersonalizowana treść dostosowana przez AI LG na podstawie wyszukiwania i historii oglądania użytkownika. Obok pilota znajduje się ikona oraz etykieta informująca, że funkcja AI Concierge jest łatwo dostępna po jednokrotnym naciśnięciu przycisku AI.

AI Concierge

Jedno krótkie naciśnięcie przycisku AI na pilocie otwiera AI Concierge, który dostarcza spersonalizowane rekomendacje na podstawie historii wyszukiwania i oglądania.

* Obsługiwane menu i aplikacje mogą się różnić w zależności od kraju.

* Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.

* Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.

Ekran użytkownika wykonującego proces personalizacji w AI Picture Wizard. Wyświetlana jest seria zdjęć z podświetlonymi wyborami użytkownika. Pojawia się ikona ładowania, a obraz krajobrazu zostaje stopniowo ulepszony od lewej do prawej.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Picture Wizard

Zaawansowane algorytmy uczą się preferencji użytkownika, analizując 1,6 miliarda wariantów obrazu. Na podstawie dokonanych wyborów telewizor tworzy spersonalizowany obraz specjalnie dla Ciebie.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Sound Wizard

Wybierz preferowany dźwięk spośród dostępnych klipów dźwiękowych. Sztuczna inteligencja tworzy profil dźwiękowy dostosowany do preferencji użytkownika na podstawie 40 milionów parametrów.

Osoba w salonie. Dymek tekstowy wokół niej pokazuje, jak wchodzi w interakcję z LG TV, po prostu mówiąc „Hi LG”.

Powiedz „Hi LG”, aby rozpocząć interakcję z telewizorem

Sztuczna inteligencja Twojego telewizora jest zawsze gotowa na polecenia. Bez naciskania przycisku – wystarczy powiedzieć „Hi LG”, a AI zacznie nasłuchiwać Twoich próśb.

Logo i nazwa webOS Re:New Program z wyróżnieniem CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Aktualizacje przez 5 lat z nagradzanym webOS Re:New Program

Otrzymuj pełne aktualizacje i ciesz się korzyściami najnowszych funkcji i oprogramowania. CES Innovation Award w kategorii cyberbezpieczeństwa – webOS chroni Twoją prywatność i dane.

*Program webOS Re:New dotyczy telewizorów OLED/QNED/NanoCell/UHD z 2025 roku.

* Program Re:New w webOS obsługuje łącznie cztery aktualizacje w ciągu pięciu lat. Próg stanowi preinstalowana wersja systemu webOS, a harmonogram aktualizacji zmienia się od końca miesiąca do początku roku.

* Aktualizacje i harmonogram niektórych funkcji, aplikacji i usług mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

* Ulepszenia dostępne dla modeli OLED z 2022 r. i UHD z 2023 r. i wyższych.

Poznaj możliwości, jakie daje Ci LG AI TV!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot i AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Pilot przed ekranem LG TV z wyświetlonym panelem Home Hub. Wyświetlane są wszystkie funkcje i kontrolki innych inteligentnych urządzeń.

Home Hub – kompleksowa platforma dla inteligentnego domu

Zarządzaj płynnie urządzeniami domowymi LG, urządzeniami Google Home i wieloma innymi. Doświadcz maksymalnej wygody, kontrolując cały dom z poziomu jednego, intuicyjnego panelu. 

* LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.

* Korzystanie z funkcji zestawu głośnomówiącego bez pilota zdalnego sterowania jest możliwe tylko w przypadku procesora AI alpha 9 i procesora AI alpha 11. Może się ona różnić w zależności od produktu i regionu.

AI Sound Pro precyzyjnie dostraja dźwięk do optymalnej jakości

* Opcję należy aktywować za pomocą menu Soundbar Mode.

* Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia.

Wzbogać dźwięk dzięki LG TV i LG Soundbar 

* Soundbar można kupić oddzielnie. 

* Sterowanie trybem soundbara może się różnić w zależności od modelu.

* Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.  

* Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.

* WOW Orchestra/WOW Interface ma zastosowanie do telewizorów LG OLED TV z 2025 r.

Znajdź najlepszy LG Soundbar dla Twojego TV

Ultrasmukły design

Elegancka ramka telewizora na nowo definiuje nowoczesny wygląd oraz sprawia, że oglądanie jest bardziej wciągające.

* Rozmiar ramki różni się w zależności od serii i rozmiaru.

Osoba w salonie trzymająca telefon. Na telefonie widoczna ikona przesyłania obrazu, pokazująca, że ekran jest lustrzanym odbiciem na TV. Na telewizorze mecz koszykówki, obok widoczny zduplikowany ekran z informacjami o statystykach gracza.

Maksimum rozrywki dzięki funkcji Multi View

Wykorzystaj możliwości swojego telewizora dzięki Multi View. Przesyłaj obraz z urządzeń za pomocą Google Cast i AirPlay. Podziel ekran na dwa widoki, aby cieszyć się płynną rozrywką na wielu ekranach.

* Ustawienia obrazu i dźwięku na obu ekranach są takie same. 

* Apple, logo Apple i Apple TV, AirPlay i HomeKit są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

* Obsługa AirPlay 2, HomeKit i, Google Cast może różnić się w zależności od regionu i języka.

Ekran główny LG Channels pokazujący szeroką ofertę treści dostępnych na LG TV.

Transmituj różnorodne treści. Bezpłatnie.

Ekskluzywna usługa transmisji strumieniowej LG Channels zapewnia szeroki wybór kanałów na żywo i na żądanie za darmo. 

* Dostępna zawartość i aplikacje mogą się różnić w zależności od kraju, produktu i regionu. 

Trzy różne ikony pokazujące, że LG Channels można używać bez subskrypcji, opłat czy dodatkowych urządzeń.

Bez opłat. Bez umów. Bez kabla.

Wszystko, co musisz zrobić, to oglądać bez martwienia się o ukryte koszty lub instalację dekodera. 

Gaming Portal zamienia Twój telewizor w centrum gier

Graj w tysiące gier bezpośrednio na LG TV dzięki dostępowi do aplikacji GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid, a teraz także aplikacji Xbox! Ciesz się różnorodnymi doświadczeniami – od gier AAA z gamepadem po proste gry obsługiwane pilotem.

Ekran główny Gaming Portal. Kursor porusza się i klika, pokazując popularne tytuły gier oraz możliwość wyboru gier w zależności od rodzaju kontrolera – gamepada lub pilota.

* Obsługa Gaming Portal może się różnić w zależności od kraju.

* Obsługa usług chmurowych i gier w ramach Gaming Portal może się różnić w zależności od kraju.

* Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.

Najlepszy OLED TV do oglądania filmów

Oglądaj filmy z FILMMAKER MODE i kompensacją oświetlenia otoczenia, która dopasowuje się do warunków oświetlenia wnętrza zapewniając jakość obrazu wg najwyższych standardów filmowców.

Dolby Vision i tryb Ambient FILMMAKER MODE

Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.

Dolby Atmos

Realistyczny dźwięk przestrzenny otoczy Cię, sprawiając, że poczujesz się jak w centrum akcji.

* Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc. 

* Tryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.

* Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

Znak certyfikacji efektywności wykorzystania zasobów Intertek.

Stworzony z myślą o środowisku

Zaufane instytucje globalne doceniły ekologiczne wysiłki LG TV. Teraz posiada certyfikat efektywności wykorzystania zasobów Intertek. 

* Certyfikat efektywności wykorzystania zasobów Intertek dotyczy następujących modeli: OLED M5, G5, C5, B5 i QNED9M, QNED85, QNED82 i QNED80.

* Odwiedź stronę, https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home aby dowiedzieć się więcej.

Large white space filled with OLED TVs showing how LG has been introducing groundbreaking innovations for more than a decade. The world's number one OLED TV for 12 years emblem is also visible.

LG OLED

Zobacz niekończące się innowacje

Zobacz niekończące się innowacje Więcej informacji

* Powyższe zdjęcia na niniejszej stronie szczegółowej produktu mają wyłącznie charakter poglądowy. Dokładniejszy obraz można znaleźć w galerii.

* Wszystkie obrazy powyżej są jedynie symulacjami.

* Dostępność usługi zależy od regionu i kraju.

* Spersonalizowane usługi mogą się różnić w zależności od zasad aplikacji innych firm.

* Pilot AI Magic Remote może wymagać osobnego zakupu w zależności od rozmiaru, modelu i regionu telewizora.

Wszystkie specyfikacje

PICTURE (DISPLAY)

  • Panel

    4K OLED

  • Rozdzielczość

    4K Ultra HD (3840*2160)

  • Częstotliwość odświeżania

    120Hz natywna

  • Szeroka gama kolorów

    OLED Color

OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)

  • Procesor

    α11 AI Procesor 4K Gen2

  • Inteligente skalowanie

    α11 Super skalowanie 4K

  • Dynamiczne mapowanie tonów

    Tak (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Automatyczny wybór trybu obrazu do treści

    Tak (SDR/HDR)

  • Inteligentna kontrola jasności

    Tak

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Tak

  • Wygaszanie

    Pixel Dimming

  • Poprawa płynności obrazu

    OLED Motion

  • Tryb obrazu

    10 trybów

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • AI Picture Pro

    Tak

  • Automatyczna kalibracja

    Tak

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Tak

  • QMS (Quick Media Switching)

    Tak

GAMING

  • G-Sync

    Tak

  • FreeSync

    Tak

  • Tryb HGIG

    Tak

  • Optymalizator gier

    Tak (Pulpit gry)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Tak

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Tak (do 120Hz)

  • Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)

    Tak

  • Czas reakcji

    Mniej niż 0.1ms

DOSTĘPNOŚĆ

  • Wysoki kontrast

    Tak

  • Skala szarości

    Tak

  • Odwrócenie kolorów

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    2 155 x 1 235 x 28,2

  • Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

    2 155 x 1 628 x 580

  • Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    2 715 x 1 530 x 335

  • Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

    1 658 x 580

  • Waga telewizora bez podstawy (kg)

    57,5

  • Waga telewizora z podstawą (kg)

    65,4

  • Waga opakowania (kg)

    101,0

  • Montaż VESA (WxH mm)

    600 x 400

KOD KRESKOWY

  • KOD

    8806096427958

DZWIĘK

  • Dolby Atmos

    Tak

  • Inteligentna kontrola dźwięku

    α11 AI Sound Pro (wirtualne 11.1.2 Up-mix)

  • Czysty Głos

    Tak (Remastering Obiektów AI)

  • Głośniki WiSA

    Tak (do 2.1 Ch)

  • LG Synchronizacja Dźwięku

    Tak

  • Udostępnianie dźwięku

    Tak

  • Jednoczesne Wyjście Audio

    Tak

  • Bluetooth Surround Ready

    Tak (2 Way Playback)

  • Moc Głośników

    60W

  • Inteligentne strojenie akustyczne

    Tak

  • Kodeki Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Zapoznaj się z instrukcją)

  • Kierunek Dźwięku

    Skierowany w dół

  • System Dźwięku

    4.2 Ch

  • WOW Orchestra

    Tak

ŁĄCZNOŚĆ

  • eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)

    eARC (HDMI 2)

  • Wsparcie Bluetooth

    Tak (v 5.3)

  • Wejście Ethernet

    1

  • Simplink (HDMI CEC)

    Tak

  • SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)

    1

  • Gniazdo CI

    1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)

  • HDMI Wejście

    3 (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (3 porty))

  • RF wejścia antenowe

    2

  • USB

    2 (2.0)

  • Wi-Fi

    Tak (Wi-Fi 6)

SMART TV

  • System

    webOS 25

  • Kompatybilność z kamerą USB

    Tak

  • AI Chatbot

    Tak

  • Tryb Zawsze Gotowy

    Tak

  • Przeglądarka Internetowa

    Tak

  • Google Cast

    Tak

  • Google Home / Hub

    Tak

  • Sterowanie głosem (bez użycia rąk)

    Tak

  • Home Hub

    Tak

  • Inteligentne rozpoznawanie głosu

    Tak

  • LG Channels (z dniem premiery w Polsce)

    Tak

  • Pilot Magic

    Wbudowany

  • Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)

    Tak

  • Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów

    Tak (LG ThinQ)

  • Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)

    Tak

  • Współpracuje z Apple Airplay

    Tak

  • Works with Apple Home

    Tak

ZASILANIE

  • Zasilanie (napięcie, częstotliwość)

    AC 200~240V 50-60Hz

  • Pobór mocy w trybie czuwania

    Poniżej 0,5W

AKCESORIA

  • Pilot

    Pilot Magic Premium PM25 z NFC

  • Kabel zasilający

    Tak (dołączony na stałe do TV)

BROADCASTING

  • Odbiór telewizji analogowej

    Tak

  • Digital TV Reception

    DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

