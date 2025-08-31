We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Oferta w zestawie: 55" OLED AI + soundbar SC9S
alpha 8 AI Processor
Samo sedno totalnej inteligencji
Procesor alpha 8 AI na nowo definiuje jakość OLED dzięki udoskonaleniom, które dodają transformacyjne, a jednocześnie realistyczne szczegóły.
* Porównanie opiera się na konwencjonalnym telewizorze z procesorem alpha 5 AI
** Obrazy na ekranie są symulacjami
Inteligencja, która udoskonala wrażenia OLED
Nieskończony kontrast tworzy nieskończony efekt
Sceny odważnie wkraczają w życie, w którym przeplatają się najciemniejsze cienie i najjaśniejsze światła.
* Symulacja obrazu na ekranie.
** Inni określają go jako OLED bez połysku.
*** Panele OLED TV firmy LG posiadają certyfikat Discomfort Glare Free nadany przez UL w oparciu o metodę oceny Unified Glare Rating (UGR).
**** Certyfikat wydawany, gdy UGR wynosi mniej niż 22 podczas oglądania telewizji w zakresie od 70 luksów do 300 luksów.
***** Wyświetlacz OLED LG zastosowany tylko w modelach C4, B4E i CS4 został zweryfikowany przez UL pod kątem doskonałej czerni mierzonej zgodnie ze standardami IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
Obraz dostosowany do Twojego gustu
Wybierz swoje ulubione obrazy, a kreator AI Picture Wizard utworzy zdjęcie dokładnie dopasowane do Twojego gustu spośród 85 milionów możliwości, a następnie zapisze je w Twoim profilu.
Inteligencja, która jest jasna w każdym świetle
Zarówno w dzień, jak i w nocy, funkcja Brightness Control wykrywa oświetlenie w pomieszczeniu i odpowiednio równoważy obraz, zapewniając ostry i wyraźny obraz.
noc
dzień
Pierwsze na świecie trzy kanały skierowane do góry z technologią Dolby Atmos
Soundbar stoi na szafce przed telewizorem, a z niego wydobywają się niebieskie okrągłe fale dźwiękowe.
Trzypoziomowy dźwięk przestrzenny tworzy wirtualną kopułę dźwiękową
Niebieskie trzywarstwowe fale dźwiękowe w kształcie kopuły przykrywają soundbar i telewizor zawieszone na ścianie w pokoju.
* Trzypoziomowy dźwięk przestrzenny jest dostępny w trybie soundbara CINEMA / AI Sound Pro.
** Środkowa wartstwa dźwięku jest tworzona przy użyciu kanału głośnika soundbara. Dźwięk z głośników przednich i przednio-górnych jest syntetyzowany w celu utworzenia pola akustycznego.
*** Bez głośnika tylnego, nie może zostać wytworzone tylne pole.
Poznaj kinową jakość dźwięku
LG Soundbar w połączeniu z Dolby Atmos i DTS:X zapewni kinowy dźwięk w Twoim salonie. Otacza cię czystym i realistycznym dźwiękiem ze wszystkich stron, przenosząc Cię w sam środek ulubionych filmów i zapewniając potężny, realistyczny dźwięk w każdej scenie.
Różne niebieskie fale dźwiękowe wydobywają się z soundbara i telewizora i rozchodzą się po całym pomieszczeniu.
Soundbar, który współgra z dźwiękiem z Twojego telewizora LG
Z soundbaru i telewizora wydobywają się różne niebieskie fale dźwiękowe.
* Obrazy na ekranie są symulowane.
** WOW Orchestra – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania. Obsługa QNED 80 jest ograniczona do modeli z lat 2022 i 2023.
*** Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.
**** Interfejs WOW Orchestra może się różnić w zależności od modelu soundbara.
Wielokanałowy dźwięk, który przekracza oczekiwania
* Dostępny w trybach AI Sound Pro, Kino, Czysty głos Pro, Sport, Gra
Ulepszona funkcja AI Room Calibration Pro zapewnia najbardziej optymalny dźwięk
*AI Room Calibration to technologia automatycznego dostrajania dźwięku, która uwzględnia warunki otoczenia, w którym znajduje się soundbar, za pomocą algorytmów poprawiających jakość dźwięku.
-
55" LG OLED AI seria B4E 4K Smart TV 2024
-
LG Soundbar SC9S
Kluczowe parametry
-
Panel
-
4K OLED
-
Częstotliwość odświeżania
-
120Hz natywna
-
Szeroka gama kolorów
-
OLED Color
-
Procesor
-
α8 AI Processor 4K
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync
-
Tak
-
FreeSync
-
Tak
-
Moc Głośników
-
20W
-
System Dźwięku
-
2.0 Ch
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 228 x 708 x 45,9
-
Waga telewizora bez podstawy (kg)
-
14,3
Wszystkie specyfikacje
PICTURE (DISPLAY)
-
Panel
-
4K OLED
-
Rozdzielczość
-
4K Ultra HD (3840*2160)
-
Częstotliwość odświeżania
-
120Hz natywna
-
Szeroka gama kolorów
-
OLED Color
OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)
-
Procesor
-
α8 AI Processor 4K
-
Inteligente skalowanie
-
α8 Super skalowanie 4K
-
Dynamiczne mapowanie tonów
-
Tak (Dynamic Tone Mapping Pro)
-
Automatyczny wybór trybu obrazu do treści
-
Tak (SDR/HDR)
-
Inteligentna kontrola jasności
-
Tak
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Tak
-
Wygaszanie
-
Pixel Dimming
-
Poprawa płynności obrazu
-
OLED Motion
-
Tryb obrazu
-
10 trybów (Spersonalizowany obraz, Żywy, Standardowy, APS (Autom. Oszczędzanie Energii), Kino, Piłka nożna, Optymalizacja gry, Filmmaker, (ISF) Ekspert (jasna przestrzeń, godziny dzienne), (ISF) Ekspert (ciemna przestrzeń, godziny nocne))
-
HFR (High Frame Rate)
-
4K 120 fps (HDMI)
GAMING
-
G-Sync
-
Tak
-
FreeSync
-
Tak
-
Tryb HGIG
-
Tak
-
Optymalizator gier
-
Tak (Pulpit gry)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
Tak
-
VRR (Variable Refresh Rate)
-
Tak
DOSTĘPNOŚĆ
-
Wysoki kontrast
-
Tak
-
Skala szarości
-
Tak
-
Odwrócenie kolorów
-
Tak
WYMIARY I WAGA
-
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 228 x 708 x 45,9
-
Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)
-
1 228 x 772 x 235
-
Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 360 x 810 x 172
-
Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)
-
1 057 x 235
-
Waga telewizora bez podstawy (kg)
-
14,3
-
Waga telewizora z podstawą (kg)
-
14,5
-
Waga opakowania (kg)
-
19,5
-
Montaż VESA (WxH mm)
-
300 x 200
KOD KRESKOWY
-
KOD
-
8806096172421
DZWIĘK
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
Inteligentna kontrola dźwięku
-
α8 AI Sound Pro (wirtualne 9.1.2 Up-mix)
-
Czysty Głos
-
Tak (Auto Volume Leveling)
-
Głośniki WiSA
-
Tak (do 2.1 Ch)
-
LG Synchronizacja Dźwięku
-
Tak
-
Udostępnianie dźwięku
-
Tak
-
Jednoczesne Wyjście Audio
-
Tak
-
Bluetooth Surround Ready
-
Tak (2 Way Playback)
-
Moc Głośników
-
20W
-
Inteligentne strojenie akustyczne
-
Tak
-
Kodeki Audio
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Zapoznaj się z instrukcją)
-
Kierunek Dźwięku
-
Skierowany w dół
-
System Dźwięku
-
2.0 Ch
ŁĄCZNOŚĆ
-
eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)
-
eARC (HDMI 3)
-
Wsparcie Bluetooth
-
Tak (v 5.1)
-
Wejście Ethernet
-
1
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Tak
-
SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)
-
1
-
Gniazdo CI
-
1
-
HDMI Wejście
-
4 (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))
-
RF wejścia antenowe
-
2
-
USB
-
2 (2.0)
-
Wi-Fi
-
Tak (Wi-Fi 5)
SMART TV
-
Airplay2
-
Tak
-
System
-
webOS 24
-
Blokada niebezpiecznych stron internetowych
-
Tak
-
ThinQ
-
Tak
-
Kompatybilność z kamerą USB
-
Tak
-
Tryb Zawsze Gotowy
-
Tak
-
Amazon Alexa (z dniem premiery w Polsce)
-
Tak (Built-in)
-
Przeglądarka Internetowa
-
Tak
-
Inteligentne rozpoznawanie głosu
-
Tak (obsługiwane języki różnią się w zależności od kraju – duński, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, grecki, włoski, norweski, polski, rosyjski, hiszpański, szwedzki)
-
LG Channels (z dniem premiery w Polsce)
-
Tak
-
Pilot Magic
-
Wbudowany
-
Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)
-
Tak
-
Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów
-
Tak (LG ThinQ)
ZASILANIE
-
Zasilanie (napięcie, częstotliwość)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Pobór mocy w trybie czuwania
-
Poniżej 0,5W
AKCESORIA
-
Pilot
-
Pilot Magic MR24
-
Kabel zasilający
-
Tak (dołączony na stałe do TV)
Informacje dotyczące zgodności
Kluczowe parametry
-
Liczba kanałów
-
3.1.3
-
Moc wyjściowa
-
400 W
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
DTS:X
-
Tak
-
Główny/a
-
975 x 63 x 125 mm
-
Subwoofer
-
221 x 390 x 313 mm
Wszystkie specyfikacje
KOD KRESKOWY
-
Kod Kreskowy
-
8806091940896
SOUND EFFECT
-
AI Sound Pro
-
Tak
-
Standard
-
Tak
-
Muzyka
-
Tak
-
Kino
-
Tak
-
Clear Voice Pro
-
Tak
-
Sporty
-
Tak
-
Gra
-
Tak
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
Tak
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Sampling
-
24bit/96kHz
-
Upbit / Upsampling
-
24bit/96kHz
ŁĄCZNOŚĆ
-
HDMI In
-
1
-
HDMI Out
-
1
-
Wersja Bluetooth
-
5.0
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Tak
-
Wi-Fi
-
Tak
-
Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne
-
Tak
-
USB
-
1
-
Współpraca z Alexa
-
Tak
-
Spotify Connect
-
Tak
-
Tidal Connect
-
Tak
-
AirPlay 2
-
Tak
-
Chromecast
-
Tak
-
Współpraca z Google Home
-
Tak
-
Optyczny/e
-
1
WSPARCIE HDMI
-
Pass-through
-
Tak
-
Pass-through (4K)
-
Tak
-
VRR / ALLM
-
Tak
-
120Hz
-
Tak
-
HDR10
-
Tak
-
Dolby Vision
-
Tak
-
Kanał Zwrotny (ARC)
-
Tak
-
Kanał Zwrotny (e-ARC)
-
Tak
-
CEC (Simplink)
-
Tak
OGÓLNE
-
Liczba kanałów
-
3.1.3
-
Liczba głośników
-
9 EA
-
Moc wyjściowa
-
400 W
FORMAT AUDIO
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
Dolby Digital
-
Tak
-
DTS Digital Surround
-
Tak
-
DTS:X
-
Tak
-
ACC
-
Tak
-
ACC+
-
Tak
-
MQA
-
Tak
UDOGODNIENIA
-
Aplikacja - iOS/Android OS
-
Tak
-
AI Room Calibration Pro (aplikacja)
-
Tak
-
Tryb pracy - Soundbar
-
Tak
-
TV Sound Mode Share
-
Tak
ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)
-
Główny/a
-
975 x 63 x 125 mm
-
Subwoofer
-
221 x 390 x 313 mm
WAGA
-
Główny/a
-
4,1 kg
-
Subwoofer
-
7,8 kg
-
Waga brutto
-
22,7 kg
AKCESORIA
-
Karta Gwarancyjna
-
Tak
-
Przewód HDMI
-
Tak
-
Pilot
-
Tak
-
TV Synergy Bracket
-
Tak
MOC
-
Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)
-
0.5 W ↓
-
Pobór mocy (jednostka główna)
-
37 W
-
Pobór w trybie czuwania (subwoofer)
-
0.5 W ↓
-
Pobór mocy (subwoofer)
-
38 W
Informacje dotyczące zgodności
