Oferta w zestawie: 55" OLED AI + soundbar SC9S
OLED55B4ELA EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
55B4EL-SC9S.BUNDLE

55B4EL-SC9S.BUNDLE
Główne cechy

  • Doskonała jakość obrazu na 55" ekranie i dźwięk przestrzenny
  • Dźwięk zharmonizowany z telewizorem LG
  • Sterowanie zestawem jednym pilotem przez interfejs WOW w TV
  • webOS: pełna aktualizacja systemu telewizora przez 5 lat
  • Zestaw idealny do kina domowego
Więcej
Produkty w tym pakiecie: 2
Front view

OLED55B4ELA

55" LG OLED AI seria B4E 4K Smart TV 2024
OLED55B4ELA EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
Widok z przodu soundbaru i woofera

SC9S

LG Soundbar SC9S

alpha 8 AI Processor

Samo sedno totalnej inteligencji

Procesor alpha 8 AI na nowo definiuje jakość OLED dzięki udoskonaleniom, które dodają transformacyjne, a jednocześnie realistyczne szczegóły.

Więcej

A video shows the 10 Years World's No.1 OLED TV emblem appear gradually against a black backdrop with purple and blue fireworks.

1.5x

Szybsze działanie AI

2.3x

Ulepszona grafika

1.8x

Prędkość przetwarzania

* Porównanie opiera się na konwencjonalnym telewizorze z procesorem alpha 5 AI

** Obrazy na ekranie są symulacjami

Inteligencja, która udoskonala wrażenia OLED

An LG OLED in a modern living space showing a musical performance on screen. Blue circular waves depicting personalization surround the TV and space. An image of a woman with piercing blue eyes and a burnt orange top in a dark space. Red lines depicting AI refinements cover part of her face, which is bright and detailed, while the rest of the image looks dull. An image of an LG OLED TV as sound bubbles and waves emit from the screen and fill the space.

Nieskończony kontrast tworzy nieskończony efekt

Sceny odważnie wkraczają w życie, w którym przeplatają się najciemniejsze cienie i najjaśniejsze światła.

A video shows an LG OLED TV in a modern city apartment. A grid overlay appears over the image like a scan of the space, and then blue soundwaves project from the screen, perfectly filling the room with sound.

The Milky Way fills the night sky above a canyon scene. Above the image, "gray is not black" is written in white block capitals against a black backdrop. The screen is split into two sides and marked "Others" and "LG OLED." The other side is noticeably dimmer and lower in contrast, whereas the LG OLED side is bright with high contrast. The LG OLED side also features Discomfort Glare Free and Perfect Black technology certifications.

* Symulacja obrazu na ekranie.

** Inni określają go jako OLED bez połysku.

*** Panele OLED TV firmy LG posiadają certyfikat Discomfort Glare Free nadany przez UL w oparciu o metodę oceny Unified Glare Rating (UGR).

**** Certyfikat wydawany, gdy UGR wynosi mniej niż 22 podczas oglądania telewizji w zakresie od 70 luksów do 300 luksów.

***** Wyświetlacz OLED LG zastosowany tylko w modelach C4, B4E i CS4 został zweryfikowany przez UL pod kątem doskonałej czerni mierzonej zgodnie ze standardami IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

Obraz dostosowany do Twojego gustu

Wybierz swoje ulubione obrazy, a kreator AI Picture Wizard utworzy zdjęcie dokładnie dopasowane do Twojego gustu spośród 85 milionów możliwości, a następnie zapisze je w Twoim profilu.

A video shows an LG OLED TV in a modern city apartment. A grid overlay appears over the image like a scan of the space, and then blue soundwaves project from the screen, perfectly filling the room with sound.

Strojenie akustyczne AI

Optymalny dźwięk
dostosowany do Twojej przestrzeni

System dźwiękowy wykrywa układ pomieszczenia i miejsce, w którym siedzisz, aby stworzyć kopułę dźwięku wokół ciebie, idealnie dostrojoną do unikalnej akustyki pomieszczenia.

Inteligencja, która jest jasna w każdym świetle

Zarówno w dzień, jak i w nocy, funkcja Brightness Control wykrywa oświetlenie w pomieszczeniu i odpowiednio równoważy obraz, zapewniając ostry i wyraźny obraz.

LG OLED TV and LG Soundbar in a modern living space in nighttime. The image of the aurora borealis is displayed with the ideal brightness levels.

noc

LG OLED TV and LG Soundbar in a modern living space in daytime. The image of the aurora borealis is displayed with the ideal brightness levels.

dzień

Pierwsze na świecie trzy kanały skierowane do góry z technologią Dolby Atmos

Poznaj pierwsze na świecie trzy kanały skierowane do góry. Dzięki temu soundbar LG SC9S zapewnia szerszą i bogatszą scenę akustyczną. Delektuj się najbardziej wciągającym dźwiękiem w domu.

Soundbar stoi na szafce przed telewizorem, a z niego wydobywają się niebieskie okrągłe fale dźwiękowe.

Trzypoziomowy dźwięk przestrzenny tworzy wirtualną kopułę dźwiękową

Soundbar LG SC9S przesuwa granice rozrywki. Twój soundbar generuje trzypoziomowy dźwięk przestrzenny, który tworzy jeszcze bardziej wciągające wrażenia akustyczne. Dzięki wykorzystaniu funkcji 3D HRTF (Head Related Transfer Function) Twój soundbar tworzy wirtualną warstwę środkową. Pozwala to na wygenerowanie zaawansowanego dźwięku przestrzennego, którego można doświadczyć tylko w kinie.

Niebieskie trzywarstwowe fale dźwiękowe w kształcie kopuły przykrywają soundbar i telewizor zawieszone na ścianie w pokoju.

* Trzypoziomowy dźwięk przestrzenny jest dostępny w trybie soundbara CINEMA / AI Sound Pro.
** Środkowa wartstwa dźwięku jest tworzona przy użyciu kanału głośnika soundbara. Dźwięk z głośników przednich i przednio-górnych jest syntetyzowany w celu utworzenia pola akustycznego.
*** Bez głośnika tylnego, nie może zostać wytworzone tylne pole.

Poznaj kinową jakość dźwięku

LG Soundbar w połączeniu z Dolby Atmos i DTS:X zapewni kinowy dźwięk w Twoim salonie. Otacza cię czystym i realistycznym dźwiękiem ze wszystkich stron, przenosząc Cię w sam środek ulubionych filmów i zapewniając potężny, realistyczny dźwięk w każdej scenie.

Różne niebieskie fale dźwiękowe wydobywają się z soundbara i telewizora i rozchodzą się po całym pomieszczeniu.

WOW Orchestra

Soundbar, który współgra z dźwiękiem z Twojego telewizora LG

Soundbar od LG zapewnia idealną harmonię dźwięku z telewizorem LG. Używa dźwięku z telewizora LG i soundbara LG w tym samym czasie, dzięki czemu zapewnia najlepsze wrażenia. Poczuj każdy szczegół dźwięku.

Z soundbaru i telewizora wydobywają się różne niebieskie fale dźwiękowe.

* Obrazy na ekranie są symulowane. 

** WOW Orchestra – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania. Obsługa QNED 80 jest ograniczona do modeli z lat 2022 i 2023.

*** Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

**** Interfejs WOW Orchestra może się różnić w zależności od modelu soundbara.

Wielokanałowy dźwięk, który przekracza oczekiwania

Soundbar LG SC9S sprawi, że dźwięk będzie brzmiał jeszcze lepiej niż kiedyś. Zamienia on dźwięk dwukanałowy na wielokanałowy oraz optymalizuje jego parametry.

* Dostępny w trybach AI Sound Pro, Kino, Czysty głos Pro, Sport, Gra

Ulepszona funkcja AI Room Calibration Pro zapewnia najbardziej optymalny dźwięk

Soundbar LG skanuje dźwięk w miejscu, w którym się znajduje. Dzięki ulepszonej funkcji AI Room Calibration, Twój soundbar dostarcza optymalny dźwięk. LG Soundbar uwzględnia dźwięk w miejscu, w którym się znajduje. Dzięki ulepszonej funkcji AI Room Calibration, Twój soundbar dostarcza optymalny dźwięk. Dopasowując częstotliwości referencyjne w rozszerzonym zakresie 400 Hz, może precyzyjnie analizować przestrzeń i korygować zniekształcenia dźwięku.

*AI Room Calibration to technologia automatycznego dostrajania dźwięku, która uwzględnia warunki otoczenia, w którym znajduje się soundbar, za pomocą algorytmów poprawiających jakość dźwięku.

Kluczowe parametry

Panel

4K OLED

Częstotliwość odświeżania

120Hz natywna

Szeroka gama kolorów

OLED Color

Procesor

α8 AI Processor 4K

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync

Tak

FreeSync

Tak

Moc Głośników

20W

System Dźwięku

2.0 Ch

Dolby Atmos

Tak

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 228 x 708 x 45,9

Waga telewizora bez podstawy (kg)

14,3

Wszystkie specyfikacje

PICTURE (DISPLAY)

Panel

4K OLED

Rozdzielczość

4K Ultra HD (3840*2160)

Częstotliwość odświeżania

120Hz natywna

Szeroka gama kolorów

OLED Color

OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)

Procesor

α8 AI Processor 4K

Inteligente skalowanie

α8 Super skalowanie 4K

Dynamiczne mapowanie tonów

Tak (Dynamic Tone Mapping Pro)

Automatyczny wybór trybu obrazu do treści

Tak (SDR/HDR)

Inteligentna kontrola jasności

Tak

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Tak

Wygaszanie

Pixel Dimming

Poprawa płynności obrazu

OLED Motion

Tryb obrazu

10 trybów (Spersonalizowany obraz, Żywy, Standardowy, APS (Autom. Oszczędzanie Energii), Kino, Piłka nożna, Optymalizacja gry, Filmmaker, (ISF) Ekspert (jasna przestrzeń, godziny dzienne), (ISF) Ekspert (ciemna przestrzeń, godziny nocne))

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

GAMING

G-Sync

Tak

FreeSync

Tak

Tryb HGIG

Tak

Optymalizator gier

Tak (Pulpit gry)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Tak

VRR (Variable Refresh Rate)

Tak

DOSTĘPNOŚĆ

Wysoki kontrast

Tak

Skala szarości

Tak

Odwrócenie kolorów

Tak

WYMIARY I WAGA

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 228 x 708 x 45,9

Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

1 228 x 772 x 235

Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 360 x 810 x 172

Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

1 057 x 235

Waga telewizora bez podstawy (kg)

14,3

Waga telewizora z podstawą (kg)

14,5

Waga opakowania (kg)

19,5

Montaż VESA (WxH mm)

300 x 200

KOD KRESKOWY

KOD

8806096172421

DZWIĘK

Dolby Atmos

Tak

Inteligentna kontrola dźwięku

α8 AI Sound Pro (wirtualne 9.1.2 Up-mix)

Czysty Głos

Tak (Auto Volume Leveling)

Głośniki WiSA

Tak (do 2.1 Ch)

LG Synchronizacja Dźwięku

Tak

Udostępnianie dźwięku

Tak

Jednoczesne Wyjście Audio

Tak

Bluetooth Surround Ready

Tak (2 Way Playback)

Moc Głośników

20W

Inteligentne strojenie akustyczne

Tak

Kodeki Audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Zapoznaj się z instrukcją)

Kierunek Dźwięku

Skierowany w dół

System Dźwięku

2.0 Ch

ŁĄCZNOŚĆ

eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)

eARC (HDMI 3)

Wsparcie Bluetooth

Tak (v 5.1)

Wejście Ethernet

1

Simplink (HDMI CEC)

Tak

SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)

1

Gniazdo CI

1

HDMI Wejście

4 (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))

RF wejścia antenowe

2

USB

2 (2.0)

Wi-Fi

Tak (Wi-Fi 5)

SMART TV

Airplay2

Tak

System

webOS 24

Blokada niebezpiecznych stron internetowych

Tak

ThinQ

Tak

Kompatybilność z kamerą USB

Tak

Tryb Zawsze Gotowy

Tak

Amazon Alexa (z dniem premiery w Polsce)

Tak (Built-in)

Przeglądarka Internetowa

Tak

Inteligentne rozpoznawanie głosu

Tak (obsługiwane języki różnią się w zależności od kraju – duński, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, grecki, włoski, norweski, polski, rosyjski, hiszpański, szwedzki)

LG Channels (z dniem premiery w Polsce)

Tak

Pilot Magic

Wbudowany

Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)

Tak

Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów

Tak (LG ThinQ)

ZASILANIE

Zasilanie (napięcie, częstotliwość)

AC 100~240V 50-60Hz

Pobór mocy w trybie czuwania

Poniżej 0,5W

AKCESORIA

Pilot

Pilot Magic MR24

Kabel zasilający

Tak (dołączony na stałe do TV)

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
Dismantling information(OLED55B4ELA)
rozszerzenie:pdf
EU Energy label 2019(OLED55B4ELA)
rozszerzenie:pdf
Product information sheet (OLED55B4ELA)
rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(OLED55B4ELA)
Więcej informacji dotyczących zgodności
Kluczowe parametry

Liczba kanałów

3.1.3

Moc wyjściowa

400 W

Dolby Atmos

Tak

DTS:X

Tak

Główny/a

975 x 63 x 125 mm

Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

Wszystkie specyfikacje

KOD KRESKOWY

Kod Kreskowy

8806091940896

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Tak

Standard

Tak

Muzyka

Tak

Kino

Tak

Clear Voice Pro

Tak

Sporty

Tak

Gra

Tak

Bass Blast / Bass Blast +

Tak

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

ŁĄCZNOŚĆ

HDMI In

1

HDMI Out

1

Wersja Bluetooth

5.0

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Tak

Wi-Fi

Tak

Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne

Tak

USB

1

Współpraca z Alexa

Tak

Spotify Connect

Tak

Tidal Connect

Tak

AirPlay 2

Tak

Chromecast

Tak

Współpraca z Google Home

Tak

Optyczny/e

1

WSPARCIE HDMI

Pass-through

Tak

Pass-through (4K)

Tak

VRR / ALLM

Tak

120Hz

Tak

HDR10

Tak

Dolby Vision

Tak

Kanał Zwrotny (ARC)

Tak

Kanał Zwrotny (e-ARC)

Tak

CEC (Simplink)

Tak

OGÓLNE

Liczba kanałów

3.1.3

Liczba głośników

9 EA

Moc wyjściowa

400 W

FORMAT AUDIO

Dolby Atmos

Tak

Dolby Digital

Tak

DTS Digital Surround

Tak

DTS:X

Tak

ACC

Tak

ACC+

Tak

MQA

Tak

UDOGODNIENIA

Aplikacja - iOS/Android OS

Tak

AI Room Calibration Pro (aplikacja)

Tak

Tryb pracy - Soundbar

Tak

TV Sound Mode Share

Tak

ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)

Główny/a

975 x 63 x 125 mm

Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

WAGA

Główny/a

4,1 kg

Subwoofer

7,8 kg

Waga brutto

22,7 kg

AKCESORIA

Karta Gwarancyjna

Tak

Przewód HDMI

Tak

Pilot

Tak

TV Synergy Bracket

Tak

MOC

Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)

0.5 W ↓

Pobór mocy (jednostka główna)

37 W

Pobór w trybie czuwania (subwoofer)

0.5 W ↓

Pobór mocy (subwoofer)

38 W

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(SC9S)
rozszerzenie:pdf
WEB INFO(SC9S)
Więcej informacji dotyczących zgodności

