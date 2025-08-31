Skip to Content Skip to Accessibility Help
Oferta w zestawie: 55" OLED evo AI + soundbar SC9S
OLED55C54LA EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
TV

Funkcje

Galeria

Specyfikacje

Opinie

Gdzie kupić

Wsparcie

TV

  • Widok z przodu na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. Emblemat „12 Years of World Number 1 OLED” i logo LG OLED evo AI 2025 na ekranie.
  • Oferta w zestawie: 55" OLED evo AI + soundbar SC9S
  • Tylni widok na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV.
  • Przedni i boczny widok na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV prezentujący jego długość, szerokość, wysokość i głębokość.
  • Procesor AI alpha 9 Gen8 emituje światło w różnych odcieniach niebieskiego i wyrzuca z siebie wiązki światła podświetlające jego obwody. Dostępne są statystyki wydajności. 1,7 razy lepsze przetwarzanie neuronowe AI, NPU. 1,7 razy szybsze działanie, CPU. 2,1 razy lepsza grafika, GPU.
  • Ognisko na łonie natury w nocy. W oddali las i jezioro. Wieczorne niebo jest pełne gwiazd. Cała scena podzielona jest na pół. Jedna strona jest ciemniejsza i bardziej wyblakła. Druga połowa jest znacznie jaśniejsza, pokazując imponujący efekt Brightness Booster.
  • front view
  • front view
  • soundbar and its speaker
  • Lifestyle view
  • Lifestyle view
Główne cechy

  • Doskonała jakość obrazu na 55" ekranie i dźwięk przestrzenny
  • Dźwięk zharmonizowany z telewizorem LG
  • Sterowanie zestawem jednym pilotem przez interfejs WOW w TV
  • webOS: pełna aktualizacja systemu telewizora przez 5 lat
  • Zestaw idealny do kina domowego
Więcej
Produkty w tym pakiecie: 2
Widok z przodu na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. Emblemat „12 Years of World Number 1 OLED” i logo LG OLED evo AI 2025 na ekranie.

OLED55C54LA

55-calowy LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
OLED55C54LA EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
Widok z przodu soundbaru i woofera

SC9S

LG Soundbar SC9S

Ekran LG OLED evo AI TV wyświetla abstrakcyjny obraz o imponującej szczegółowości, kolorystyce i kontraście. Powiększona wersja procesora AI alpha 9 Gen8 znajduje się za telewizorem. Świeci ona światłem oświetlającym obwody mikroprocesora wokół niej. Tytuł brzmi: LG OLED evo AI. Tekst jest również widoczny, zasilany przez procesor AI alpha 9 Gen8. W rogu znajduje się złote logo z gwiazdkami, z napisem: „OLED TV – numer jeden na świecie od 12 lat”.

Zobacz wszystkie szczegóły jasnych i ciemnych obszarów

* Omdia. Numer 1 przez 12 lat pod względem największej liczby sprzedanych egzemplarzy w latach 2013-2024. Wynik ten nie stanowi poparcia dla LGE ani oferowanych przez firmę produktów. Odwiedź stronę https://www.omdia.com/, aby uzyskać więcej informacji.

Wyższy poziom szczegółów wizualnych dzięki zaawansowanemu procesorowi AI alpha 9 Gen8

Silnik AI naszego procesora szczegółowo analizuje i skaluje każdą klatkę. Dzięki rozpoznawaniu twarzy zapewnia nie tylko jakość obrazu 4K, ale także ulepszoną mimikę i głębię twarzy.

Procesor AI alpha 9 Gen8 jest umieszczony na ciemnym tle. Procesor świeci turkusowym światłem, oświetlając otaczające go obwody mikroprocesorów. Dostępne są statystyki wydajności. 1,7 razy lepsze przetwarzanie neuronowe AI, NPU. 1,7 razy szybsze działanie, CPU. 2,1 razy lepsza grafika, GPU.

* W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem AI alpha 7 Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.

Jaśniejsze efekty wizualne z technologią Brightness Booster

Procesor AI alpha 9 Gen8 i nowy algorytm wzmocnienia światła zapewniają jaśniejszy obraz.

Kadr ze startu promu kosmicznego, który został podzielony na pół. Jedna połowa obrazu jest jasna i wyrazista za sprawą algorytmów LG zwiększających jasność. Druga połowa jest ciemna, zgaszona i szara.

* Jasność może się różnić w zależności od modelu, rozmiaru ekranu i regionu sprzedaży.

Tytuł brzmi: „Doświadcz doskonałej czerni OLED, tylko z LG OLED”.

Idealna czerń w jasnych i ciemnych pomieszczeniach

Perfect Black z certyfikatem UL zapewnia prawdziwy poziom czerni, aby zwiększyć postrzeganą jasność i kontrast, niezależnie od tego, czy wokół jest jasno, czy ciemno.

Salon z zamontowanym na ścianie LG OLED TV. Telewizor wyświetla pasmo górskie na tle ciemnego wieczornego nieba wypełnionego gwiazdami. Scena podzielona jest na pół. Po jednej stronie znajduje się matowa, bardziej szara wersja krajobrazu z napisem Matte. Z drugiej strony otrzymujemy przyjemniejszy obraz z większym zakresem dynamiki czerni i bieli. Jest on oznaczony jako wyświetlacz Perfect Black. Widoczny jest również certyfikat logo. Technologia Perfect Black zapewnia poziom czerni mniejszy lub równy 0,24 nit do 500 luksów. Obok znajduje się dymek tekstowy z informacją: „Sprawdź oznaczenie certyfikatu Perfect Black”.

* Wyświetlacz LG OLED jest weryfikowany przez UL pod kątem idealnej czerni, mierzonej według IDMS 11.5 Ring-light Reflection, w typowych warunkach oświetleniowych w pomieszczeniu (200–500 luksów).

* Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od oświetlenia otoczenia i środowiska oglądania.

Najlepszy OLED TV do oglądania filmów

Oglądaj filmy z FILMMAKER MODE i kompensacją oświetlenia otoczenia, która dopasowuje się do warunków oświetlenia wnętrza zapewniając jakość obrazu wg najwyższych standardów filmowców.

Dolby Vision i tryb Ambient FILMMAKER MODE

Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.

Dolby Atmos

Realistyczny dźwięk przestrzenny otoczy Cię, sprawiając że poczujesz się jak w centrum akcji.

* Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc. 

* Tryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.

* Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

Pierwsze na świecie trzy kanały skierowane do góry z technologią Dolby Atmos

Poznaj pierwsze na świecie trzy kanały skierowane do góry. Dzięki temu soundbar LG SC9S zapewnia szerszą i bogatszą scenę akustyczną. Delektuj się najbardziej wciągającym dźwiękiem w domu.

Soundbar stoi na szafce przed telewizorem, a z niego wydobywają się niebieskie okrągłe fale dźwiękowe.

Trzypoziomowy dźwięk przestrzenny tworzy wirtualną kopułę dźwiękową

Soundbar LG SC9S przesuwa granice rozrywki. Twój soundbar generuje trzypoziomowy dźwięk przestrzenny, który tworzy jeszcze bardziej wciągające wrażenia akustyczne. Dzięki wykorzystaniu funkcji 3D HRTF (Head Related Transfer Function) Twój soundbar tworzy wirtualną warstwę środkową. Pozwala to na wygenerowanie zaawansowanego dźwięku przestrzennego, którego można doświadczyć tylko w kinie.

Niebieskie trzywarstwowe fale dźwiękowe w kształcie kopuły przykrywają soundbar i telewizor zawieszone na ścianie w pokoju.

* Trzypoziomowy dźwięk przestrzenny jest dostępny w trybie soundbara CINEMA / AI Sound Pro.
** Środkowa wartstwa dźwięku jest tworzona przy użyciu kanału głośnika soundbara. Dźwięk z głośników przednich i przednio-górnych jest syntetyzowany w celu utworzenia pola akustycznego.
*** Bez głośnika tylnego, nie może zostać wytworzone tylne pole.

Poznaj kinową jakość dźwięku

LG Soundbar w połączeniu z Dolby Atmos i DTS:X zapewni kinowy dźwięk w Twoim salonie. Otacza cię czystym i realistycznym dźwiękiem ze wszystkich stron, przenosząc Cię w sam środek ulubionych filmów i zapewniając potężny, realistyczny dźwięk w każdej scenie.

Różne niebieskie fale dźwiękowe wydobywają się z soundbara i telewizora i rozchodzą się po całym pomieszczeniu.

* Dolby i Dolby Vision są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

** Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.

WOW Orchestra

Soundbar, który współgra z dźwiękiem z Twojego telewizora LG

Soundbar od LG zapewnia idealną harmonię dźwięku z telewizorem LG. Używa dźwięku z telewizora LG i soundbara LG w tym samym czasie, dzięki czemu zapewnia najlepsze wrażenia. Poczuj każdy szczegół dźwięku.

Z soundbaru i telewizora wydobywają się różne niebieskie fale dźwiękowe.

* Obrazy na ekranie są symulowane. 

** WOW Orchestra – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania. Obsługa QNED 80 jest ograniczona do modeli z lat 2022 i 2023.

*** Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

**** Interfejs WOW Orchestra może się różnić w zależności od modelu soundbara.

Wielokanałowy dźwięk, który przekracza oczekiwania

Soundbar LG SC9S sprawi, że dźwięk będzie brzmiał jeszcze lepiej niż kiedyś. Zamienia on dźwięk dwukanałowy na wielokanałowy oraz optymalizuje jego parametry.

* Dostępny w trybach AI Sound Pro, Kino, Czysty głos Pro, Sport, Gra

Ulepszona funkcja AI Room Calibration Pro zapewnia najbardziej optymalny dźwięk

Soundbar LG skanuje dźwięk w miejscu, w którym się znajduje. Dzięki ulepszonej funkcji AI Room Calibration, Twój soundbar dostarcza optymalny dźwięk. LG Soundbar uwzględnia dźwięk w miejscu, w którym się znajduje. Dzięki ulepszonej funkcji AI Room Calibration, Twój soundbar dostarcza optymalny dźwięk. Dopasowując częstotliwości referencyjne w rozszerzonym zakresie 400 Hz, może precyzyjnie analizować przestrzeń i korygować zniekształcenia dźwięku.

*AI Room Calibration to technologia automatycznego dostrajania dźwięku, która uwzględnia warunki otoczenia, w którym znajduje się soundbar, za pomocą algorytmów poprawiających jakość dźwięku.

Drukuj

Kluczowe parametry

Panel

4K OLED

Częstotliwość odświeżania

120Hz natywne (VRR 144Hz)

Szeroka gama kolorów

OLED Color

Procesor

α9 AI Procesor 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync

Tak

FreeSync

Tak

Moc Głośników

40W

System Dźwięku

2.2 Ch

Dolby Atmos

Tak

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 222 x 703 x 45,1

Waga telewizora bez podstawy (kg)

14,1

Wszystkie specyfikacje

PICTURE (DISPLAY)

Panel

4K OLED

Rozdzielczość

4K Ultra HD (3840*2160)

Częstotliwość odświeżania

120Hz natywne (VRR 144Hz)

Szeroka gama kolorów

OLED Color

OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)

Procesor

α9 AI Procesor 4K Gen8

Inteligente skalowanie

α9 Super skalowanie 4K

Dynamiczne mapowanie tonów

Tak (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

Automatyczny wybór trybu obrazu do treści

Tak (SDR/HDR)

Inteligentna kontrola jasności

Tak

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Tak

Wygaszanie

Pixel Dimming

Poprawa płynności obrazu

OLED Motion

Tryb obrazu

10 trybów

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

AI Picture Pro

Tak

Automatyczna kalibracja

Tak

QMS (Quick Media Switching)

Tak

GAMING

G-Sync

Tak

FreeSync

Tak

Tryb HGIG

Tak

Optymalizator gier

Tak (Pulpit gry)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Tak

VRR (Variable Refresh Rate)

Tak (do 144Hz)

Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)

Tak

Czas reakcji

Mniej niż 0.1ms

DOSTĘPNOŚĆ

Wysoki kontrast

Tak

Skala szarości

Tak

Odwrócenie kolorów

Tak

WYMIARY I WAGA

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 222 x 703 x 45,1

Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

1 222 x 757 x 230

Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 360 x 810 x 187

Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

470 x 230

Waga telewizora bez podstawy (kg)

14,1

Waga telewizora z podstawą (kg)

16,0

Waga opakowania (kg)

21,3

Montaż VESA (WxH mm)

300 x 200

KOD KRESKOWY

KOD

8806096356975

DZWIĘK

Dolby Atmos

Tak

Inteligentna kontrola dźwięku

α9 AI Sound Pro (wirtualne 11.1.2 Up-mix)

Czysty Głos

Tak (AI Voice Remastering)

LG Synchronizacja Dźwięku

Tak

Udostępnianie dźwięku

Tak

Jednoczesne Wyjście Audio

Tak

Bluetooth Surround Ready

Tak (2 Way Playback)

Moc Głośników

40W

Inteligentne strojenie akustyczne

Tak

Kodeki Audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Zapoznaj się z instrukcją)

Kierunek Dźwięku

Skierowany w dół

System Dźwięku

2.2 Ch

WOW Orchestra

Tak

ŁĄCZNOŚĆ

eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)

eARC (HDMI 2)

Wsparcie Bluetooth

Tak (v 5.3)

Wejście Ethernet

1

Simplink (HDMI CEC)

Tak

SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)

1

Gniazdo CI

1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)

HDMI Wejście

4 (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))

RF wejścia antenowe

2

USB

3 (2.0)

Wi-Fi

Tak (Wi-Fi 6)

SMART TV

Airplay2

Tak

System

webOS 25

Kompatybilność z kamerą USB

Tak

AI Chatbot

Tak

Tryb Zawsze Gotowy

Tak

Przeglądarka Internetowa

Tak

Google Cast

Tak

Google Home / Hub

Tak

Sterowanie głosem (bez użycia rąk)

Tak

Home Hub

Tak

Inteligentne rozpoznawanie głosu

Tak

LG Channels (z dniem premiery w Polsce)

Tak

Pilot Magic

Wbudowany

Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)

Tak

Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów

Tak (LG ThinQ)

Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)

Tak

Works with Apple Home

Tak

ZASILANIE

Zasilanie (napięcie, częstotliwość)

AC 100~240V 50-60Hz

Pobór mocy w trybie czuwania

Poniżej 0,5W

AKCESORIA

Pilot

Pilot Magic MR25GA / MR25GB (UK, Włochy)

Kabel zasilający

Tak (dołączony na stałe do TV)

BROADCASTING

Odbiór telewizji analogowej

Tak

Digital TV Reception

DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
Dismantling information(OLED55C54LA)
rozszerzenie:pdf
EU Energy label 2019(OLED55C54LA)
rozszerzenie:pdf
Product information sheet (OLED55C54LA)
rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(OLED55C54LA)
Więcej informacji dotyczących zgodności
Drukuj

Kluczowe parametry

Liczba kanałów

3.1.3

Moc wyjściowa

400 W

Dolby Atmos

Tak

DTS:X

Tak

Główny/a

975 x 63 x 125 mm

Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

Wszystkie specyfikacje

KOD KRESKOWY

Kod Kreskowy

8806091940896

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Tak

Standard

Tak

Muzyka

Tak

Kino

Tak

Clear Voice Pro

Tak

Sporty

Tak

Gra

Tak

Bass Blast / Bass Blast +

Tak

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

ŁĄCZNOŚĆ

HDMI In

1

HDMI Out

1

Wersja Bluetooth

5.0

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Tak

Wi-Fi

Tak

Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne

Tak

USB

1

Współpraca z Alexa

Tak

Spotify Connect

Tak

Tidal Connect

Tak

AirPlay 2

Tak

Chromecast

Tak

Współpraca z Google Home

Tak

Optyczny/e

1

WSPARCIE HDMI

Pass-through

Tak

Pass-through (4K)

Tak

VRR / ALLM

Tak

120Hz

Tak

HDR10

Tak

Dolby Vision

Tak

Kanał Zwrotny (ARC)

Tak

Kanał Zwrotny (e-ARC)

Tak

CEC (Simplink)

Tak

OGÓLNE

Liczba kanałów

3.1.3

Liczba głośników

9 EA

Moc wyjściowa

400 W

FORMAT AUDIO

Dolby Atmos

Tak

Dolby Digital

Tak

DTS Digital Surround

Tak

DTS:X

Tak

ACC

Tak

ACC+

Tak

MQA

Tak

UDOGODNIENIA

Aplikacja - iOS/Android OS

Tak

AI Room Calibration Pro (aplikacja)

Tak

Tryb pracy - Soundbar

Tak

TV Sound Mode Share

Tak

ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)

Główny/a

975 x 63 x 125 mm

Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

WAGA

Główny/a

4,1 kg

Subwoofer

7,8 kg

Waga brutto

22,7 kg

AKCESORIA

Karta Gwarancyjna

Tak

Przewód HDMI

Tak

Pilot

Tak

TV Synergy Bracket

Tak

MOC

Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)

0.5 W ↓

Pobór mocy (jednostka główna)

37 W

Pobór w trybie czuwania (subwoofer)

0.5 W ↓

Pobór mocy (subwoofer)

38 W

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(SC9S)
rozszerzenie:pdf
WEB INFO(SC9S)
Więcej informacji dotyczących zgodności

Co mówią ludzie

