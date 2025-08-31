We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Oferta w zestawie: 77" OLED evo AI + soundbar SC9S
* Omdia. Numer 1 przez 12 lat pod względem największej liczby sprzedanych egzemplarzy w latach 2013-2024. Wynik ten nie stanowi poparcia dla LGE ani oferowanych przez firmę produktów. Odwiedź stronę https://www.omdia.com/, aby uzyskać więcej informacji.
Wyższy poziom szczegółów wizualnych dzięki zaawansowanemu procesorowi AI alpha 9 Gen8
Silnik AI naszego procesora szczegółowo analizuje i skaluje każdą klatkę. Dzięki rozpoznawaniu twarzy zapewnia nie tylko jakość obrazu 4K, ale także ulepszoną mimikę i głębię twarzy.
* W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem AI alpha 7 Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.
Jaśniejsze efekty wizualne z technologią Brightness Booster
Procesor AI alpha 9 Gen8 i nowy algorytm wzmocnienia światła zapewniają jaśniejszy obraz.
* Jasność może się różnić w zależności od modelu, rozmiaru ekranu i regionu sprzedaży.
Idealna czerń w jasnych i ciemnych pomieszczeniach
Perfect Black ma certyfikat UL i zapewnia prawdziwy poziom czerni, aby zwiększyć postrzeganą jasność i kontrast, niezależnie od tego, czy wokół jest jasno, czy ciemno.
* Wyświetlacz LG OLED jest weryfikowany przez UL pod kątem idealnej czerni, mierzonej według IDMS 11.5 Ring-light Reflection, w typowych warunkach oświetleniowych w pomieszczeniu (200–500 luksów).
* Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od oświetlenia otoczenia i środowiska oglądania.
Najlepszy OLED TV do oglądania filmów
Oglądaj filmy z FILMMAKER MODE i kompensacją oświetlenia otoczenia, która dopasowuje się do warunków oświetlenia wnętrza zapewniając jakość obrazu wg najwyższych standardów filmowców.
Dolby Vision i tryb Ambient FILMMAKER MODE
Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.
* Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc.
* Tryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.
* Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.
Pierwsze na świecie trzy kanały skierowane do góry z technologią Dolby Atmos
Soundbar stoi na szafce przed telewizorem, a z niego wydobywają się niebieskie okrągłe fale dźwiękowe.
Trzypoziomowy dźwięk przestrzenny tworzy wirtualną kopułę dźwiękową
Niebieskie trzywarstwowe fale dźwiękowe w kształcie kopuły przykrywają soundbar i telewizor zawieszone na ścianie w pokoju.
* Trzypoziomowy dźwięk przestrzenny jest dostępny w trybie soundbara CINEMA / AI Sound Pro.
** Środkowa wartstwa dźwięku jest tworzona przy użyciu kanału głośnika soundbara. Dźwięk z głośników przednich i przednio-górnych jest syntetyzowany w celu utworzenia pola akustycznego.
*** Bez głośnika tylnego, nie może zostać wytworzone tylne pole.
Poznaj kinową jakość dźwięku
LG Soundbar w połączeniu z Dolby Atmos i DTS:X zapewni kinowy dźwięk w Twoim salonie. Otacza cię czystym i realistycznym dźwiękiem ze wszystkich stron, przenosząc Cię w sam środek ulubionych filmów i zapewniając potężny, realistyczny dźwięk w każdej scenie.
Różne niebieskie fale dźwiękowe wydobywają się z soundbara i telewizora i rozchodzą się po całym pomieszczeniu.
* Dolby i Dolby Vision są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.
** Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Soundbar, który współgra z dźwiękiem z Twojego telewizora LG
Z soundbaru i telewizora wydobywają się różne niebieskie fale dźwiękowe.
* Obrazy na ekranie są symulowane.
** WOW Orchestra – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania. Obsługa QNED 80 jest ograniczona do modeli z lat 2022 i 2023.
*** Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.
**** Interfejs WOW Orchestra może się różnić w zależności od modelu soundbara.
Wielokanałowy dźwięk, który przekracza oczekiwania
* Dostępny w trybach AI Sound Pro, Kino, Czysty głos Pro, Sport, Gra
Ulepszona funkcja AI Room Calibration Pro zapewnia najbardziej optymalny dźwięk
*AI Room Calibration to technologia automatycznego dostrajania dźwięku, która uwzględnia warunki otoczenia, w którym znajduje się soundbar, za pomocą algorytmów poprawiających jakość dźwięku.
-
77-calowy LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
-
LG Soundbar SC9S
Kluczowe parametry
-
Panel
-
4K OLED
-
Częstotliwość odświeżania
-
120Hz natywne (VRR 144Hz)
-
Szeroka gama kolorów
-
OLED Color
-
Procesor
-
α9 AI Procesor 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync
-
Tak
-
FreeSync
-
Tak
-
Moc Głośników
-
40W
-
System Dźwięku
-
2.2 Ch
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 711 x 982 x 47,1
-
Waga telewizora bez podstawy (kg)
-
23,5
Wszystkie specyfikacje
PICTURE (DISPLAY)
-
Panel
-
4K OLED
-
Rozdzielczość
-
4K Ultra HD (3840*2160)
-
Częstotliwość odświeżania
-
120Hz natywne (VRR 144Hz)
-
Szeroka gama kolorów
-
OLED Color
OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)
-
Procesor
-
α9 AI Procesor 4K Gen8
-
Inteligente skalowanie
-
α9 Super skalowanie 4K
-
Dynamiczne mapowanie tonów
-
Tak (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
-
Automatyczny wybór trybu obrazu do treści
-
Tak (SDR/HDR)
-
Inteligentna kontrola jasności
-
Tak
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Tak
-
Wygaszanie
-
Pixel Dimming
-
Poprawa płynności obrazu
-
OLED Motion
-
Tryb obrazu
-
10 trybów
-
HFR (High Frame Rate)
-
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
-
AI Picture Pro
-
Tak
-
Automatyczna kalibracja
-
Tak
-
QMS (Quick Media Switching)
-
Tak
GAMING
-
G-Sync
-
Tak
-
FreeSync
-
Tak
-
Tryb HGIG
-
Tak
-
Optymalizator gier
-
Tak (Pulpit gry)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
Tak
-
VRR (Variable Refresh Rate)
-
Tak (do 144Hz)
-
Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)
-
Tak
-
Czas reakcji
-
Mniej niż 0.1ms
DOSTĘPNOŚĆ
-
Wysoki kontrast
-
Tak
-
Skala szarości
-
Tak
-
Odwrócenie kolorów
-
Tak
WYMIARY I WAGA
-
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 711 x 982 x 47,1
-
Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)
-
1 711 x 1 035 x 267
-
Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 879 x 1 130 x 228
-
Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)
-
520 x 267
-
Waga telewizora bez podstawy (kg)
-
23,5
-
Waga telewizora z podstawą (kg)
-
27,1
-
Waga opakowania (kg)
-
38,5
-
Montaż VESA (WxH mm)
-
300 x 200
KOD KRESKOWY
-
KOD
-
8806096367162
DZWIĘK
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
Inteligentna kontrola dźwięku
-
α9 AI Sound Pro (wirtualne 11.1.2 Up-mix)
-
Czysty Głos
-
Tak (AI Voice Remastering)
-
LG Synchronizacja Dźwięku
-
Tak
-
Udostępnianie dźwięku
-
Tak
-
Jednoczesne Wyjście Audio
-
Tak
-
Bluetooth Surround Ready
-
Tak (2 Way Playback)
-
Moc Głośników
-
40W
-
Inteligentne strojenie akustyczne
-
Tak
-
Kodeki Audio
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Zapoznaj się z instrukcją)
-
Kierunek Dźwięku
-
Skierowany w dół
-
System Dźwięku
-
2.2 Ch
-
WOW Orchestra
-
Tak
ŁĄCZNOŚĆ
-
eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)
-
eARC (HDMI 2)
-
Wsparcie Bluetooth
-
Tak (v 5.3)
-
Wejście Ethernet
-
1
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Tak
-
SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)
-
1
-
Gniazdo CI
-
1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)
-
HDMI Wejście
-
4 (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))
-
RF wejścia antenowe
-
2
-
USB
-
3 (2.0)
-
Wi-Fi
-
Tak (Wi-Fi 6)
SMART TV
-
Airplay2
-
Tak
-
System
-
webOS 25
-
Kompatybilność z kamerą USB
-
Tak
-
AI Chatbot
-
Tak
-
Tryb Zawsze Gotowy
-
Tak
-
Przeglądarka Internetowa
-
Tak
-
Google Cast
-
Tak
-
Google Home / Hub
-
Tak
-
Sterowanie głosem (bez użycia rąk)
-
Tak
-
Home Hub
-
Tak
-
Inteligentne rozpoznawanie głosu
-
Tak
-
LG Channels (z dniem premiery w Polsce)
-
Tak
-
Pilot Magic
-
Wbudowany
-
Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)
-
Tak
-
Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów
-
Tak (LG ThinQ)
-
Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)
-
Tak
-
Works with Apple Home
-
Tak
ZASILANIE
-
Zasilanie (napięcie, częstotliwość)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Pobór mocy w trybie czuwania
-
Poniżej 0,5W
AKCESORIA
-
Pilot
-
Pilot Magic MR25GA / MR25GB (UK, Włochy)
-
Kabel zasilający
-
Tak (dołączony na stałe do TV)
BROADCASTING
-
Odbiór telewizji analogowej
-
Tak
-
Digital TV Reception
-
DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)
Informacje dotyczące zgodności
Kluczowe parametry
-
Liczba kanałów
-
3.1.3
-
Moc wyjściowa
-
400 W
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
DTS:X
-
Tak
-
Główny/a
-
975 x 63 x 125 mm
-
Subwoofer
-
221 x 390 x 313 mm
Wszystkie specyfikacje
KOD KRESKOWY
-
Kod Kreskowy
-
8806091940896
SOUND EFFECT
-
AI Sound Pro
-
Tak
-
Standard
-
Tak
-
Muzyka
-
Tak
-
Kino
-
Tak
-
Clear Voice Pro
-
Tak
-
Sporty
-
Tak
-
Gra
-
Tak
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
Tak
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Sampling
-
24bit/96kHz
-
Upbit / Upsampling
-
24bit/96kHz
ŁĄCZNOŚĆ
-
HDMI In
-
1
-
HDMI Out
-
1
-
Wersja Bluetooth
-
5.0
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Tak
-
Wi-Fi
-
Tak
-
Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne
-
Tak
-
USB
-
1
-
Współpraca z Alexa
-
Tak
-
Spotify Connect
-
Tak
-
Tidal Connect
-
Tak
-
AirPlay 2
-
Tak
-
Chromecast
-
Tak
-
Współpraca z Google Home
-
Tak
-
Optyczny/e
-
1
WSPARCIE HDMI
-
Pass-through
-
Tak
-
Pass-through (4K)
-
Tak
-
VRR / ALLM
-
Tak
-
120Hz
-
Tak
-
HDR10
-
Tak
-
Dolby Vision
-
Tak
-
Kanał Zwrotny (ARC)
-
Tak
-
Kanał Zwrotny (e-ARC)
-
Tak
-
CEC (Simplink)
-
Tak
OGÓLNE
-
Liczba kanałów
-
3.1.3
-
Liczba głośników
-
9 EA
-
Moc wyjściowa
-
400 W
FORMAT AUDIO
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
Dolby Digital
-
Tak
-
DTS Digital Surround
-
Tak
-
DTS:X
-
Tak
-
ACC
-
Tak
-
ACC+
-
Tak
-
MQA
-
Tak
UDOGODNIENIA
-
Aplikacja - iOS/Android OS
-
Tak
-
AI Room Calibration Pro (aplikacja)
-
Tak
-
Tryb pracy - Soundbar
-
Tak
-
TV Sound Mode Share
-
Tak
ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)
-
Główny/a
-
975 x 63 x 125 mm
-
Subwoofer
-
221 x 390 x 313 mm
WAGA
-
Główny/a
-
4,1 kg
-
Subwoofer
-
7,8 kg
-
Waga brutto
-
22,7 kg
AKCESORIA
-
Karta Gwarancyjna
-
Tak
-
Przewód HDMI
-
Tak
-
Pilot
-
Tak
-
TV Synergy Bracket
-
Tak
MOC
-
Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)
-
0.5 W ↓
-
Pobór mocy (jednostka główna)
-
37 W
-
Pobór w trybie czuwania (subwoofer)
-
0.5 W ↓
-
Pobór mocy (subwoofer)
-
38 W
Informacje dotyczące zgodności
Co mówią ludzie
Znajdź sklep w pobliżu
Polecane produkty
-
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
-
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
-
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
-
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
-
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
-
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
-
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.