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Informacja o zakończeniu wybranych usług logowania za pomocą kont społecznościowych

Ogłoszenie07/09/2026

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Dziękujemy za korzystanie z LG.com.

 

Informujemy, że niektóre usługi logowania za pomocą kont społecznościowych do kont LG Electronics zostaną wycofane.

Klienci, którzy obecnie korzystają z logowania za pomocą kont społecznościowych, powinni zapoznać się z poniższymi informacjami i mieć je na uwadze, aby nadal korzystać z usług.

 

1. Usługi logowania, których dotyczy probl: logowanie za pomocą Amazon

2. Data zakończenia usługi: 09/07/2026 (KST)

3. Informacja o zmianie identyfikatora konta z powodu zakończenia usługi

- Jeśli obecnie używasz jednego z kont logowania społecznościowego objętych zmianami, upewnij się, że z Twoim kontem jest powiązany adres e-mail.

 

1) Jeśli powiązano adres e-mail

Po zakończeniu świadczenia usługi nadal możesz z niej korzystać jak dotychczas, logując się za pomocą adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem. Wszystkie informacje o koncie, w tym zarejestrowane produkty i historia zakupów, pozostaną bez zmian.

Jeśli jednak konto społecznościowe, którego dotyczy problem, zostało połączone z aplikacjami inteligentnych głośników, takimi jak Alexa lub Google Home, aby nadal z nich korzystać, musisz ponownie połączyć te usługi przy użyciu adresu e-mail konta LG Electronics.

 

2) Jeśli nie połączono żadnego adresu e-mail

Zarejestruj adres e-mail przed datą wygaśnięcia. Jeśli nie zarejestrujesz adresu e-mail, z dniem wygaśnięcia utracisz dostęp do wszystkich usług powiązanych z tym kontem, a wszystkie informacje o koncie, a także powiązane produkty i historia zakupów, zostaną usunięte.

Dodatkowo połączenia z głośnikami z AI, takimi jak Alexa i Google Home, również zostaną automatycznie rozłączone. Aby nadal korzystać z usługi, połącz się ponownie w aplikacji głośnika AI, używając adresu e-mail przypisanego do konta LG Electronics.

 

Usługi logowania przez konta społecznościowe, których nie dotyczy to zakończenie, będą nadal działać bez zmian. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące tej zmiany, prześlij zapytanie przez formularz kontaktowy 1:1.

Nadal będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewniać Państwu coraz lepsze usługi.

 

Dziękujemy.

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