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การจัดบ้านคือการออกแบบพื้นที่ชีวิตให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงในทุกวัน ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศเดิม ๆ ให้กลายเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ สบายตา และช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข หลายคนอาจรู้สึกว่าบ้านรกเป็นเรื่องแก้ยาก หรือไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน แต่ความจริงแล้วเพียงแค่ปรับมุมมองและใช้เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถเปลี่ยนพื้นที่เดิมให้ดูดีขึ้นได้อย่างชัดเจน บทความนี้จะมาแนะนำเทคนิคจัดระเบียบบ้านแบบง่าย ๆ ที่ทั้งทำได้จริงและเห็นผลทันที
Key Takeaway
● การเลือกโทนสีเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการจัดบ้าน ควรเลือกสีที่สอดคล้องกับบรรยากาศและสไตล์การตกแต่งในภาพรวม
● การจัดโซนหรือแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้งานให้ชัดเจน เช่น มุมพักผ่อน มุมทำงาน หรือมุมรับแขก จะช่วยให้บ้านดูเป็นระเบียบและใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
● การลดจำนวนเฟอร์นิเจอร์ลงและเลือกใช้เฉพาะชิ้นที่จำเป็น จะช่วยให้บ้านดูโปร่ง โล่ง และไม่อึดอัดจนเกินไป
● ต้นไม้สีเขียวจะช่วยเพิ่มความสดชื่นและสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับบ้าน สามารถเลือกวางในมุมเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้พื้นที่
อยากจัดบ้านให้สวยและน่าอยู่ ต้องพิจารณาอะไรบ้าง?
การจัดบ้านให้ลงตัวต้องคิดทั้งภาพรวมของดีไซน์และการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ยิ่งวางแผนดีตั้งแต่ต้นก็ยิ่งทำให้การจัดบ้านให้น่าอยู่เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น โดยปัจจัยที่ต้องพิจารณามีดังนี้
● โทนสีของบ้าน : การเลือกโทนสีเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการจัดและตกแต่งบ้าน ควรเลือกสีที่สอดคล้องกับบรรยากาศและการตกแต่งในภาพรวม นอกจากนี้ โทนสียังช่วยกำหนดสไตล์ของบ้านได้อีกด้วย
● การจัดสรรพื้นที่ : การแบ่งพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนจะช่วยให้จัดบ้านให้เป็นระเบียบได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะบ้านขนาดเล็กหรือคอนโด ควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ประหยัดพื้นที่และรองรับการใช้งานได้จริง
● การเลือกเฟอร์นิเจอร์ : เฟอร์นิเจอร์ควรสอดคล้องกับสไตล์ของบ้านและไม่มากเกินไปจนทำให้พื้นที่ดูอึดอัด การเลือกชิ้นที่เรียบง่าย ฟังก์ชันครบ จะช่วยให้การจัดตกแต่งบ้านดูลงตัว
● ฟังก์ชันการใช้งาน : ทุกพื้นที่ควรถูกออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานจริง เช่น การจัดห้องรับแขกให้โปร่งสบายเพื่อรองรับทั้งการพักผ่อนและต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมบ้าน หรือการเลือกของใช้ที่มีหลายฟังก์ชัน จะช่วยให้บ้านเป็นระเบียบมากขึ้น
● การจัดเก็บและลดความรก : การมีระบบจัดเก็บที่ดีเป็นหัวใจของการจัดระเบียบบ้าน ควรเลือกชั้นวางหรือกล่องเก็บของที่ช่วยซ่อนความรก ทำให้บ้านดูเรียบร้อย สะอาดตา และน่าอยู่
นอกจากการเลือกโทนสี พื้นที่ และเฟอร์นิเจอร์แล้ว การมีเครื่องใช้ไฟฟ้ารายเดือนที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และมีดีไซน์ที่สอดคล้องกับสไตล์การตกแต่ง ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการจัดบ้านเช่นกัน เพราะสามารถช่วยทั้งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัย พร้อมกับเติมเต็มภาพรวมของบ้านให้สมบูรณ์แบบอย่างที่ต้องการ
แชร์ 7 เทคนิคง่าย ๆ จัดบ้านให้สวยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น
การจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการปรับปรุงหรือรีโนเวทใหญ่เสมอไป แค่ปรับรายละเอียดเล็ก ๆ ก็ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศบ้านให้ดีขึ้นได้ ต่อไปนี้คือ 7 เทคนิคการจัดบ้านง่าย ๆ ที่จะช่วยให้บ้านสวยและน่าอยู่มากขึ้น
1. แบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้งาน
การจัดโซนหรือแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้งานให้ชัดเจน เช่น มุมพักผ่อน มุมทำงาน หรือมุมรับแขก จะช่วยให้บ้านดูเป็นระเบียบและใช้งานได้สะดวกมากขึ้น และยังช่วยให้ไม่เกิดการใช้งานพื้นที่ทับซ้อนกัน แนวคิดนี้เหมาะกับการจัดบ้านเล็ก ๆ ให้น่าอยู่ เพราะช่วยใช้ทุกตารางเมตรได้อย่างคุ้มค่า และยังทำให้ภาพรวมบ้านดูเป็นระบบมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์และของใช้ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีทิศทาง ไม่ดูรกหรือกระจัดกระจาย
2. จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ
การมีระบบจัดเก็บสิ่งของที่ดีคือพื้นฐานของจัดระเบียบบ้าน ควรแยกประเภทสิ่งของให้ชัดเจน เช่น ของใช้ประจำวัน ของตกแต่ง หรือของที่ไม่ค่อยได้ใช้ เลือกใช้กล่องเก็บของ ชั้นวาง หรือเฟอร์นิเจอร์แบบมีช่องเก็บเพื่อจัดบ้านให้เป็นระเบียบและลดความยุ่งยากในการค้นหาของ เมื่อสิ่งของทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง บ้านจะดูเรียบร้อยและช่วยให้การดูแลบ้านในระยะยาวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
3. เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น
การลดจำนวนเฟอร์นิเจอร์ลงและเลือกใช้เฉพาะชิ้นที่จำเป็น จะช่วยให้บ้านดูโปร่ง โล่ง และไม่อึดอัดจนเกินไป แนวทางนี้เหมาะกับสายจัดบ้านมินิมอล ที่เน้นความเรียบง่าย แต่ยังคงฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน นอกจากนี้ การเลือกเฟอร์นิเจอร์แบบมัลติฟังก์ชัน เช่น เตียงมีลิ้นชัก หรือโต๊ะพับได้ ยังเป็นเทคนิคจัดบ้านให้โล่งและใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เปิดบ้านให้โล่งรับแสงธรรมชาติ
แสงธรรมชาติเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้บ้านดูสว่างและกว้างขึ้น การเลือกใช้ผ้าม่านโปร่งแสง หลีกเลี่ยงการวางของบังหน้าต่าง หรือจัดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ใหม่ จะช่วยให้แสงเข้าถึงพื้นที่ภายในบ้านได้อย่างทั่วถึง สิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมบรรยากาศของการจัดและตกแต่งบ้านให้ดูสบายตา และทำให้พื้นที่ภายในบ้านน่าอยู่มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มงบประมาณ
5. คัดแยกของไม่จำเป็นออก
การเคลียร์สิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานออกคือขั้นตอนสำคัญของการจัดบ้าน เพราะช่วยลดความรกและเพิ่มพื้นที่ว่างให้มากขึ้น ควรแยกของออกเป็นหมวด เช่น ของเก็บ ของสำหรับใช้งาน ของบริจาค หรือของสำหรับทิ้ง เพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านหรือคอนโดที่มีพื้นที่จำกัด และเป็นเทคนิคการจัดบ้านแคบให้น่าอยู่ ทำให้บรรยากาศโดยรวมดูโล่งขึ้น
6. ทำความสะอาดสม่ำเสมอ
การรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจของการจัดบ้านให้เป็นระเบียบ แม้จะจัดบ้านดีแค่ไหนแต่ขาดการดูแลทำความสะอาด บ้านก็จะกลับมารกและดูไม่สวยงามในไม่ช้า ดังนั้นควรกำหนดตารางทำความสะอาดให้ชัดเจน เช่น รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อให้บ้านสะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดตกแต่งบ้านดูน่ามองมากขึ้น และส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในบ้านโดยตรง
7. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้าน
การนำต้นไม้มาตกแต่งช่วยเพิ่มความสดชื่นและสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับบ้าน สามารถเลือกวางในมุมเล็ก ๆ โซนห้องรับแขก หรือในห้องทำงาน เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้พื้นที่ นอกจากความสวยงามแล้ว ต้นไม้ยังช่วยทำให้บรรยากาศของบ้านดูสมบูรณ์มากขึ้น และช่วยเติมความเป็นธรรมชาติให้กับพื้นที่ภายในบ้านได้อย่างลงตัว
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับจัดบ้าน
อุปกรณ์ช่วยจัดบ้านที่จำเป็นมีอะไรบ้าง?
กล่องเก็บของ, ชั้นวางของ, ตะกร้า และกล่องลิ้นชัก เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยให้จัดระเบียบบ้านได้ง่ายขึ้น รวมถึงไม้แขวนเสื้อและตัวแบ่งช่องเก็บของที่ช่วยจัดบ้านให้เป็นระเบียบและหยิบใช้งานสะดวก
ควรเริ่มจัดบ้านจากตรงไหนก่อน?
ควรเริ่มจากพื้นที่ที่ใช้งานบ่อย เช่น ห้องนั่งเล่น หรือห้องนอน เพื่อให้เห็นผลลัพธ์เร็วและสร้างแรงจูงใจ
จากนั้นค่อยขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
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