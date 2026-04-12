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ตั้งใจแต่งห้องนั่งเล่นให้สวยสบายตา แต่พอมองไปที่มุมทีวีทีไร กลับเห็นสายระโยงระยางเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นสายไฟ สาย HDMI หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่รวมกันจนทำให้ห้องดูไม่เรียบร้อย เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายบ้านต้องเจอ จนหลายคนพยายามหาวิธีซ่อนสายทีวีให้เนียนที่สุด แต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ตอบโจทย์ความสวยงามแบบที่ต้องการ บทความนี้จะพาคุณไปดูตั้งแต่ วิธีซ่อนสายทีวียังไงให้ดูเรียบร้อย ซ่อนสายทีวีไม่ให้รก ไปจนถึงทางเลือกใหม่ที่อาจทำให้คุณไม่จำเป็นต้องซ่อนสายทีวีอีกต่อไป
ทำไมมุมทีวีถึงดูรก ทั้งที่พยายามซ่อนสายทีวีแล้ว
แม้จะพยายามจัดระเบียบหรือซ่อนสายทีวีแค่ไหน แต่มุมทีวีก็ยังไม่สวยเหมือนบ้านตัวอย่างหรือภาพตัวอย่างตาม Pinterest นั่นเพราะปัญหาจริงไม่ได้อยู่แค่ ‘สายไฟ’ แต่คือองค์ประกอบรอบ ๆ มุมทีวีทั้งหมด อย่างแรกเลย คือ การประเมินจำนวนสายไฟไว้น้อยกว่าความเป็นจริง เพราะในการใช้งานจริงมุมทีวีจะไม่ได้มีแค่สายไฟ แต่ยังมีสายจากกล่องรับสัญญาณ เครื่องเล่นเกม หรือซาวด์บาร์ ซึ่งยิ่งเพิ่มอุปกรณ์ ก็ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนในการจัดมุมทีวีไม่ให้รก
อย่างที่สองคือ ‘ช่องว่าง’ ระหว่างทีวีกับผนัง เพราะทีวีจอแบนติดผนังหลายรุ่นแม้จจะบาง แต่ยังไม่แนบสนิทกับผนัง ทำให้เห็นเงาและสายไฟด้านหลังอยู่ดี และสุดท้ายคือการซ่อนสายทีวีที่ยังไม่แนบเนียนพอ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รางสายไฟ หรือการพยายามรวบสายไว้ด้านชั้นวางทีวี ซึ่งก็ยังทิ้งร่องรอยสายไฟรกตาให้เห็นอยู่ดี นั่นจึงเป็นเหตุผลที่หลายคนยังสงสัยว่า สายทีวีรกทำยังไงดีถึงจะดูเรียบร้อยจริง ๆ
รวมวิธีซ่อนสายทีวีให้เรียบร้อย แบบใช้ได้จริง
1. วางแผนตำแหน่งปลั๊กตั้งแต่ก่อนติดตั้งทีวี
ดเริ่มต้นที่หลายคนมองข้ามคือการวางตำแหน่งปลั๊กไฟ หากปลั๊กอยู่ไกลจากทีวีมากเท่าไหร่จะทำให้สายยิ่งยาวและซ่อนสายทีวีได้ยาก การวางตำแหน่งปลั๊กไฟให้ตรงกับจุดติดตั้ง จะช่วยลดความรก เกะกะของสายไฟได้ตั้งแต่เริ่มติดตั้ง
2. ใช้รางซ่อนสายไฟช่วยจัดระเบียบ
รางซ่อนสายไฟหรือกล่องเก็บสายไฟเป็นอีกหนึ่งวิธีซ่อนสายทีวีติดผนัง เรียกได้ว่าเป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยรวมสายไฟหลายเส้นให้เป็นระเบียบ เป็นการซ่อนสายทีวีแบบไม่ต้องเจาะผนัง และยังสามารถเลือกสีรางซ่อนสายทีวีให้เข้ากับผนังได้ เหมาะกับบ้านที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องการจัดมุมทีวีภายหลัง โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างหรือเจาะผนังเพิ่มเติม
3. ซ่อนสายทีวีในผนัง (สำหรับสายรีโนเวท)
สำหรับบ้านใหม่หรือรีโนเวท การเดินสายไว้ในผนังถือเป็นวิธีที่ช่วยให้การซ่อนสายทีวีเรียบร้อยที่สุด เพราะจะทำให้มองไม่เห็นสายเลย แต่จำเป็นต้องวางแผนตั้งแต่ต้นและจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดำเนินการ
รวมวิธีจัดมุมทีวีไม่ให้รก
4. ลดจำนวนสายไฟด้วยการเลือกอุปกรณ์ที่จำเป็น
ยิ่งมีอุปกรณ์เยอะ สายต่าง ๆ ก็ยิ่งเยอะ ลองตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก หรือเก็บบางอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย ๆ ไว้ให้ชั้นหรือตู้ จะช่วยให้การจัดการมุมดูทีวี จัดห้องนั่งเล่นให้ดูสวยงามสบายตาได้ยิ่งขึ้น
5. เลือกทีวีติดผนังแทนการวางบนชั้นวางทีวี
การติดทีวีเข้ากับผนังช่วยลดการใช้พื้นที่และทำให้มุมทีวีดูโล่งขึ้นทันที เพราะไม่จำเป็นต้องมีชั้นวางหรือเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม ยังช่วยให้ห้องดูเป็นระเบียบมากขึ้น มีทีวีเป็นจุดโฟกัสหลักโดยไม่ถูกรบกวนจากของรอบ ๆ และยิ่งเลือกทีวีติดผนังที่บางและแนบผนังได้ดี จะยิ่งช่วยลดช่องว่างและทำให้ภาพรวมดูเรียบร้อยยิ่งขึ้น
6. เว้นพื้นที่รอบทีวีให้โล่งเข้าไว้
ยิ่งวางของรอบทีวีน้อยเท่าไหร่ ภาพรวมของมุมทีวีก็จะยิ่งดูสะอาดตาขึ้น การปล่อยพื้นที่ว่างจะช่วยลดความอึดอัดและทำให้มุมทีวีดูโปร่ง มินิมอลมากขึ้น
7. จัดเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบง่าย
เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เรียบ และหลีกเลี่ยงการวางของหลายชิ้นซ้อนกันในจุดเดียว บวกกับการซ่อนสายทีวี จะช่วยให้มุมดูทีวีเป็นระเบียบมากขึ้นและทำให้มุมทีวีไม่ดูแน่นหรือรกจนเกินไป
8. ใช้โทนสีผนังช่วยพรางสาย
หากยังไม่สามารถซ่อนสายทีวีได้แบบ 100% ยังมีสายให้เห็นอยู่การเลือกสีผนังหรืออุปกรณ์บริเวณมุมทีวีให้ใกล้เคียงกันจะช่วยลดการมองเห็นสายไฟได้ เทคนิคนี้ทำให้สายไฟไม่โดดเด่นจนรบกวนสายตา และช่วยให้มุมทีวีกลมกลืนกับห้องมากขึ้น
9. เลือกทีวีจอแบนที่บางและแนบผนังได้จริง
ทีวีจอแบนติดผนังในปัจจุบันมีหลากหลายรุ่นให้เลือก แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องที่จะแบนแบบแนบสนิท ลองเลือกทีวีดีไซน์บางพิเศษก็จะช่วยให้ดูสบายตาในการติดตั้งได้ยิ่งขึ้น
10. แยกอุปกรณ์ออกจากหน้าจอ
การแยกกล่องสัญญาณ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ออกไปไว้ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น เช่น ตู้หรือชั้นวางด้านข้าง จะช่วยให้บริเวณหน้าจอดูโปร่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้โฟกัสอยู่ที่ภาพบนหน้าจอมากขึ้นโดยไม่ถูกรบกวนจากอุปกรณ์รอบ ๆ
11. เลือกใช้ทีวีไร้สาย ลดความยุ่งยากในการเชื่อมต่อ
หากไม่อยากมีปัญหาเรื่องการซ่อนสายทีวี ทีวีไร้สายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ ที่ช่วยลดการเชื่อมต่อด้วยสายต่าง ๆ ลงอย่างมากเนื่องจากเป็นทีวีไม่มีสายจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการลากสาย หรือจัดสายไฟให้ยุ่งยาก และยังช่วยให้โซนทีวีดูโล่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
12. ใช้ของตกแต่งช่วยพรางจุดที่ไม่สวย
หากมีจุดที่ยังซ่อนสายทีวีไม่เนียน อาจใช้ของตกแต่งอย่างกรอบรูป ต้นไม้ หรือของแต่งบ้านช่วยพรางสายตา โดยจัดวางให้กลมกลืนกับมุมทีวี เทคนิคนี้จะช่วยเบี่ยงเบนโฟกัสจากจุดที่ไม่เรียบร้อย ทำให้ภาพรวมยังดูสวยงาม โดยไม่ต้องแก้ไขโครงสร้าง
2 : เลือกทีวีดีไซน์บางและไร้สาย อีกทางเลือกของการจัดมุมทีวีไม่ให้รก
สำหรับใครที่ลองมาหลายวิธีแล้วแต่ยังรู้สึกว่าการซ่อนสายทีวีไม่ใช่คำตอบที่ลงตัว อีกทางเลือกที่น่าสนใจคือการเริ่มต้นจากตัวทีวีที่เราเลือกติดตั้ง โดยเลือกที่มีดีไซน์ในกาารช่วยลดความวุ่นวายในการติดตั้ง
ยกตัวอย่างเช่น LG OLED evo AI W6 Wallpaper 4K ที่ออกแบบทีวีให้บางเพียง 9 มม. ด้วยดีไซน์แบบ Wallpaper ทำให้หน้าจอแนบผนังอย่างเรียบเนียน ช่วยให้มุมทีวีดูโล่งและกลมกลืนกับผนังมากขึ้น ขณะเดียวกันยังมาพร้อมเทคโนโลยี True Wireless ที่เชื่อมต่อผ่าน Zero Connect Box กล่องรับสัญญาณแบบไร้สาย จบปัญหาเรื่องการซ่อนสายทีวี ช่วยลดความยุ่งยากของการติดตั้ง ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาซ่อนสายหรือจัดเก็บสายให้วุ่นวาย นอกจากนั้นยังมาพร้อมกับคุณภาพภาพระดับ OLED evo ที่ให้สีสันสว่างคมชัด เติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงของคุณให้สมบูรณ์แบบ
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