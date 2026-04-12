ปัญหาเล็ก ๆ อย่างคราบตะกรัน อาจลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ หากปล่อยให้สะสมโดยไม่ดูแล แม้จะดูไม่อันตราย แต่จริง ๆ แล้วนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมสภาพเร็วขึ้น การเข้าใจต้นตอและรู้วิธีจัดการอย่างถูกต้องจึงเรื่องที่สำคัญ เพราะจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในบ้านได้ยาวนานขึ้น
ใครที่ไม่อยากต้องเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อย ๆ มาทำความรู้จักกับ “ตะกรัน” และวิธีการกำจัดอย่างถูกวิธีกันได้เลย
KEY TAKEAWAY
● ตะกรันเกิดจากการสะสมของแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำ โดยเฉพาะแคลเซียมและแมกนีเซียม
● การปล่อยให้แร่ธาตุสะสมจนเกิดตะกรัน จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียไวและกินไฟมากขึ้น
● วิธีการกำจัดอาจใช้น้ำส้มสายชูหรือเบกกิ้งโซดาเพื่อทำความสะอาดคราบตะกรัน
● การป้องกันที่ดีที่สุดคือการใช้ระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพเพื่อลดความกระด้างของน้ำตั้งแต่ต้นทาง
ตะกรันคืออะไร? เข้าใจที่มาที่ส่งผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
คราบตะกรัน คือการสะสมของแร่ธาตุ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต ที่ปะปนมากับน้ำ เมื่อน้ำที่มีแร่ธาตุดังกล่าวถูกความร้อน แร่ธาตุเหล่านี้จะตกตะกอนและเกาะตามพื้นผิวจนกลายเป็นคราบตะกรัน ยิ่งปล่อยไว้นานก็จะยิ่งกลายเป็นคราบฝังแน่น จนทำให้ทำความสะอาดหรือกำจัดได้ยาก
คราบตะกรันเกิดจากอะไรบ้าง?
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดตะกรันเกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำและพฤติกรรมบางอย่าง โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของแร่ธาตุมีดังนี้
● น้ำกระด้าง : แหล่งน้ำดิบที่มีปริมาณแร่ธาตุสูง เมื่อนำมาต้มหรือทำความร้อน แร่ธาตุจะแยกตัวออกมาและเกาะตามพื้นผิววัสดุได้ง่ายกว่า
● ความร้อน : อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะเร่งกระบวนการตกตะกอนของแคลเซียม ทำให้เกิดคราบฝังแน่นเร็วกว่าปกติ ด้วยเหตุนี้ จึงมักพบตะกรันในอุปกรณ์ทำความร้อนมากกว่าอุปกรณ์ทั่วไป
● การทำความสะอาด : การใช้งานต่อเนื่องโดยไม่ทำความสะอาด มีผลให้เกิดการสะสมของคราบตะกรันมากขึ้นเรื่อย ๆ
ตะกรันพบได้บ่อยที่ไหนบ้าง?
บริเวณที่พบปัญหาตะกรันได้บ่อย ๆ มักเป็นจุดที่มีน้ำขังหรือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความร้อนในการทำงาน จุดที่ควรหมั่นตรวจสอบเป็นประจำ ได้แก่
● กาต้มน้ำร้อน : เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดคราบตะกรันได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณขดลวดทำความร้อนและก้นภาชนะ
● เตารีดไอน้ำ : ช่องพ่นไอน้ำมักมีการอุดตันของคราบแร่ธาตุ ทำให้พ่นไอน้ำได้ไม่สม่ำเสมอและอาจทิ้งคราบบนเสื้อผ้าได้
● ห้องน้ำ : พบมากบริเวณก๊อกน้ำ ฝักบัว หรืออาจพบคราบตะกรันที่กระจกกั้นตู้อาบน้ำ
● เครื่องซักผ้า : ถังซักด้านในอาจมีตะกรันซ่อนอยู่ตามซอกหลืบต่าง ๆ และมีผลให้ผ้ามีกลิ่นอับได้
คราบตะกรันส่งผลเสียอย่างไรต่อสุขภาพ?
หากปล่อยปละละเลย ผลกระทบที่ตามมามีทั้งผลเสียต่อในด้านอุปกรณ์และอาจลุกลามไปถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ ผลเสียที่อาจพบได้ เช่น
● เปลืองไฟ : อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำความร้อน ทำให้เปลืองไฟและทำให้อุปกรณ์ชำรุดก่อนเวลาอันควรได้
● เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย : พื้นผิวบนคราบตะกรันเป็นจุดที่สิ่งสกปรกและเชื้อโรคสามารถสะสมได้ง่ายขึ้น
● ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร : แม้แร่ธาตุจะไม่ได้เป็นพิษโดยตรง แต่คราบตะกรันน้ำอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารได้
วิธีจำกัดคราบตะกรันทำได้อย่างไร?
เมื่อเกิดคราบฝังแน่นแล้ว การทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่ามักไม่ได้ผล วิธีล้างคราบตะกรันสามารถทำได้ ดังนี้
● น้ำส้มสายชูผสมน้ำ : ผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1:1 นำไปต้มในกาต้มน้ำหรือแช่ชิ้นส่วนที่มีตะกรันทิ้งไว้ 15-30 นาที ความเป็นกรดจะช่วยล้างคราบตะกรันให้หลุดลอกออกได้
● เบกกิ้งโซดาและมะนาว : ผสมเบกกิ้งโซดากับน้ำมะนาว จากนั้นนำไปขัดบริเวณก๊อกน้ำหรือจุดที่มีตะกรัน จะเป็นการขจัดคราบตะกรัน หินปูนได้โดยไม่ทำลายผิว
● ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะทาง : คราบที่ฝังลึกต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ออกแบบมาเพื่อล้างตะกรันโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดสิ่งสกปรก
วิธีป้องกันคราบตะกรัน
การป้องกันไม่ให้เกิดคราบสะสมย่อมดีกว่าการตามแก้ปัญหาในภายหลัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยลดการเกิดตะกรันได้ วิธีป้องกันคราบตะกรันมีดังนี้
● เช็ดทำความสะอาดทันที : หลังการใช้งานห้องน้ำหรือซิงค์ล้างจาน ควรเช็ดคราบน้ำให้แห้งสนิท
● เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน : เมื่อใช้อุปกรณ์ทำความร้อนเสร็จแล้ว ไม่ควรแช่น้ำทิ้งไว้
● ติดตั้งระบบกรองน้ำ : การใช้เครื่องกรองน้ำมีส่วนช่วยลดความกระด้าง ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้อย่างยั่งยืน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตะกรัน
ตะกรันในเครื่องกรองน้ำแก้ยังไง?
ชิ้นส่วนที่ถอดได้ให้แช่ในน้ำส้มสายชูผสมน้ำ (1:1) และหมั่นเปลี่ยนสารกรองเรซิ่นทุก 6-12 เดือน
น้ำส้มสายชูกำจัดตะกรันได้ไหม?
ได้ เนื่องจากน้ำส้มสายชูมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ๆ สามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนต และทำให้ตะกรันหลุดออกได้
บอกลาปัญหาตะกรันด้วยบริการจาก LG Subscribe
ปัญหาตะกรันเป็นเรื่องที่ควบคุมยาก และหากปล่อยไว้จะยิ่งทำลายอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ หากคุณอยากใช้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ ปัจจุบันมีนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น อย่างบริการเครื่องกรองน้ำรายเดือนจาก LG Subscribe ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างง่ายดายมากกว่าเดิม
บริการเครื่องใช้ไฟฟ้ารายเดือนนี้สามารถเลือกชำระเป็นรายเดือน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย และตลอดอายุสัญญาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรองให้ตามรอบการใช้งาน ช่วยลดปัญหาคราบตะกรันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้น้ำที่สะอาด และส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาว
