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อากาศร้อนขึ้นทุกปี แต่การติดตั้งแอร์แบบถาวรอาจไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ งบประมาณ หรือความสะดวกสบายในการใช้งาน ทำให้หลายคนเริ่มมองหาทางเลือกอย่าง “แอร์เคลื่อนที่[1] ” และ “พัดลมไอน้ำ” มาเป็นตัวช่วยในการลดอุณหภูมิภายในบ้าน แล้วแอร์เคลื่อนที่กับพัดลมไอน้ำต่างกันยังไงและแบบไหนดีกว่ากัน บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจครบทุกมุม ตั้งแต่การทำงาน ความคุ้มค่า ไปจนถึงการเลือกใช้งานเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
แอร์เคลื่อนที่คืออะไร และทำงานยังไง?
แอร์เคลื่อนที่ คือเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ ที่รวมระบบทำความเย็นไว้ในเครื่องเดียว ไม่จำเป็นต้องติดตั้งถาวรเหมือนแอร์บ้าน แอร์เคลื่อนที่จึงเหมาะกับการใช้งานในคอนโด ห้องเช่า หรือพื้นที่ที่ไม่สะดวกเจาะผนัง และยังสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในจุดต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
แอร์เคลื่อนที่ทำงานยังไง? ในเรื่องของการทำงานแอร์เคลื่อนที่ใช้หลักการเดียวกันกับแอร์ทั่วไป นั่นคือการดูดความร้อนเข้าสู่ระบบ จากนั้นจะลดอุณหภูมิด้วยสารทำความเย็น ก่อนปล่อยลมเย็นกลับออกมา ซึ่งจุดสำคัญที่ทำให้แอร์เคลื่อนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ ท่อแอร์เคลื่อนที่ หรือ ท่อระบายอากาศอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยระบายลมร้อนออกจากห้อง โดยสามารถติดตั้งท่อแอร์เคลื่อนที่ได้ผ่านหน้าต่าง หรือช่องระบายอากาศ ดังนั้นแม้ว่าตัวแอร์เคลื่อนที่จะโดดเด่นในเรื่องของความสะดวกสบายในการติดตั้ง แต่ก็ยังจำเป็นต้องจัดการเตรียมพื้นที่สำหรับท่อแอร์เคลื่อนที่ด้วยเช่นกัน
พัดลมไอน้ำคืออะไร? ใช้ดีไหม
พัดลมไอน้ำ หรือ Air Cooler คืออุปกรณ์ที่ช่วยคลายร้อนโดยใช้หลักการระเหยของน้ำมาช่วยลดอุณหภูมิของลม โดยจะใช้แผ่นทำความเย็น หรือระบบหมุนเวียนน้ำ ทำให้ลมที่ออกมาจะมีความเย็นมากกว่าพัดลมทั่วไปเล็กน้อย
พัดลมไอน้ำดีไหม? พัดลมไอน้ำทำให้รู้สึกสบายตัวขึ้นแต่ไม่เย็นเหมือนเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์เคลื่อนที่เพราะไม่ได้ใช้สารทำความเย็นและไม่สามารถลดอุณหภูมิห้องได้จริง แต่เป็นการเพิ่มความชื้นในอากาศเพื่อให้รู้สึกเย็นขึ้น ข้อดีของพัดลมไอน้ำคือความสะดวกสบายในการใช้งาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือไม่ต้องมีท่อระบายอากาศเหมือนกับแอร์เคลื่อนที่ แต่ก็ควรพิจารณาในเรื่องของประสิทธิภาพความเย็นด้วยเช่นกันว่าตอบโจทย์ความเย็นสบายที่คุณต้องการหรือไม่
แอร์เคลื่อนที่กับพัดลมไอน้ำ ต่างกันยังไง และแบบไหนดีกว่า?
แอร์เคลื่อนที่และพัดลมไอน้ำเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการคลายร้อนของพื้นที่ที่ไม่สะดวกติดตั้งแอร์แบบถาวร ถึงแม้จะดูคล้ายกันในเรื่องของการให้ความเย็น แต่แอร์เคลื่อนที่กับพัดลมไอน้ำมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งเรื่องของการทำงานและผลลัพธ์ความเย็นที่ได้ หากถามว่าแอร์เคลื่อนที่กับพัดลมไอน้ำอันไหนดีกว่าจะต้องพิจารณาจากทั้งปัจจัยเรื่องการใช้งาน และระดับความเย็นที่ต้องการ โดยสามารถสรุปความแตกต่างระหว่างแอร์เคลื่อนที่กับพัดลมไอน้ำได้ดังนี้
● แอร์เคลื่อนที่ลดอุณหภูมิห้องได้จริง ส่วนพัดลมไอน้ำช่วยให้เย็นขึ้นในระดับหนึ่ง
● แอร์เคลื่อนที่ควบคุมปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ตามต้องการ ขณะที่พัดลมไอน้ำไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้
● แอร์เคลื่อนที่จำเป็นต้องมีท่อแอร์เคลื่อนที่หรือท่อระบายอากาศ ส่วนพัดลมไอน้ำใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมีท่อระบายอากาศ
แอร์เคลื่อนที่กับพัดลมไอน้ำแบบไหนตอบโจทย์ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานเป็นหลัก
แอร์เคลื่อนที่เหมาะกับใคร?
● แอร์เคลื่อนที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการความเย็นจริง และเย็นสม่ำเสมอ
● แอร์เคลื่อนที่เหมาะกับการใช้งานในห้องปิด เช่น ห้องนอน หรือ คอนโด
● แอร์เคลื่อนที่เหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ
พัดลมไอน้ำเหมาะกับใคร?
● พัดลมไอน้ำเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่เปิด หรือกึ่งเปิด เพื่อให้สามารถกระจายความชื้นออกไปได้ หากใช้ในพื้นที่ปิดความชื้นจะสะสมอยู่ในห้องทำให้รู้สึกชื้น อบและเหนียวตัว
● พัดลมไอน้ำเหมาะกับผู้ที่ต้องการประหยัดงบ และเซฟค่าไฟ
● พัดลมไอน้ำเหมาะกับผู้ที่ต้องการเน้นความสะดวกสบายในการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมีท่อระบายอากาศ
ตอบทุกคำถามก่อนซื้อ สรุปแล้วแอร์เคลื่อนที่ดีไหม?
แอร์เคลื่อนที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกความเย็นสบายที่ตอบโจทย์ในหลาย ๆ ด้าน อย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจซื้อ หลายคนมักมีคำถาม ไม่ว่าจะเป็นแอร์เคลื่อนที่กินไฟไหม หรือ แอร์เคลื่อนที่เสียงดังไหม
ในแง่ของการใช้พลังงาน แอร์เคลื่อนที่โดยรวมจะกินไฟมากกว่าพัดลมทั่วไป แต่ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก หากตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 25 - 26 องศา และปิดห้องให้สนิทป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้ามาภายในห้อง ก็จะสามารถช่วยควบคุมการใช้งาน และประหยัดค่าไฟได้ดีขึ้น
ส่วนเรื่องของเสียงรบกวนขณะทำงานของแอร์เคลื่อนที่ ในปัจจุบันแอร์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ ๆ ได้รับการออกแบบให้ลดเสียงรบกวนลง ทำให้สามารถใช้งานในห้องนอนหรือพื้นที่ส่วนตัวได้โดยไม่รบกวนเวลาพักผ่อน
แอร์เคลื่อนที่ยี่ห้อไหนดี?
การเลือกแอร์เคลื่อนที่ให้เหมาะกับการใช้งาน ไม่ได้ดูเพียงแค่ราคาอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาหลายปัจจัยร่วมกัน เพื่อให้ได้ความเย็นที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาว สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ ขนาด BTU ซึ่งควรเลือกให้เหมาะสมกับขนาดห้อง เพื่อให้แอร์เคลื่อนที่สามารถทำความเย็นได้อย่างทั่วถึงและไม่ทำงานหนักจนเกินไป นอกจากนั้นยังควรดูฟีเจอร์เสริมต่าง ๆ เช่น การควบคุมผ่านแอปฯ หรือฟีเจอร์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ ว่าตอบโจทย์การใช้งานของคุณหรือไม่
สำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะเลือกแอร์เคลื่อนที่ยี่ห้อไหนดี ที่ตอบโจทย์เรื่องความเย็นและความสะดวกในการใช้งาน แอร์เคลื่อนที่ LG ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ ด้วยช่องลมที่ออกแบบพิเศษจะช่วยกระจายลมได้ทั่วถึง ทำให้สามารถทำความเย็นได้อย่างเต็มกำลังแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถทำงานเงียบเพียง 50 dB และยังมีโหมดความเย็นให้เลือกได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโหมดเย็น (Cooling), พัดลม (Fan) และลดความชื้น (Dry) มาพร้อมเทคโนโลยี Auto Cleaning ช่วยไล่ความชื้น กลิ่นอับอัตโนมัติ พร้อมแผ่นกรองถอดล้างได้สะดวกสบายในการดูแลรักษามากขึ้น และยังสามารถสั่งการได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปฯ ThinQ เรียกได้ว่า LG Portable Airconditioner เป็นแอร์เคลื่อนที่ที่ตอบทุกความต้องการไว้ในเครื่องเดียว
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