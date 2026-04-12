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น้ำกระด้างเป็นปัญหาที่หลายคนพบในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นคราบขาวตามก๊อกน้ำ สบู่ที่ไม่เป็นฟอง หรือท่อน้ำที่อุดตันเร็วกว่าปกติ LG Subscribe จึงรวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับน้ำกระด้างไว้ในบทความนี้ ตั้งแต่สาเหตุ ไปจนถึงวิธีแก้น้ำกระด้าง เพื่อให้เข้าใจปัญหาได้อย่างตรงจุด
Key Takeaway
● น้ำกระด้างเกิดจากการสะสมของแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ำ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือชั่วคราวและถาวร โดยสังเกตได้จากคราบขาวตามก๊อกน้ำ สบู่ไม่เป็นฟอง และตะกรันในเครื่องใช้ไฟฟ้า
● น้ำกระด้างไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรง แต่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานและอายุของอุปกรณ์ภายในบ้าน ถ้าค่าความกระด้างสูงกว่า 180 มก./ลิตร ควรได้รับการแก้ไข
● น้ำอ่อนและน้ำกระด้างมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านปริมาณแร่ธาตุ โดยน้ำอ่อนไม่ทิ้งคราบตะกรันและให้ความรู้สึกสะอาดกว่าเมื่อใช้งาน
● การติดตั้งเครื่องกรองน้ำเป็นหนึ่งในวิธีที่ตอบโจทย์มากที่สุดในการจัดการน้ำกระด้างอย่างยั่งยืน เพราะช่วยลดแร่ธาตุส่วนเกินได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องดำเนินการซ้ำทุกครั้ง
น้ำกระด้างคืออะไร? ทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนแก้ปัญหา
น้ำกระด้างคือน้ำที่มีแคลเซียมและแมกนีเซียมสูง มักพบในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น น้ำคลองและน้ำบาดาล เนื่องจากน้ำประเภทนี้มีแร่ธาตุเจือปน จึงต้องผ่านกระบวนการปรับคุณภาพก่อนใช้งาน โดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาน้ำกระด้างได้
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น้ำกระด้างแบ่งออกเป็นกี่แบบ?
น้ำกระด้างหมายถึงน้ำที่มีแร่ธาตุสะสมอยู่ในปริมาณสูง ซึ่งไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด แต่แบ่งออกเป็นประเภทย่อยที่มีความแตกต่างกัน 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
น้ำกระด้างชั่วคราว
น้ำกระด้างชั่วคราวเกิดจากการที่มีแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและแมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตละลายปนอยู่ในน้ำ ทำให้เกิดการสะสมของแร่ธาตุและความกระด้างขึ้นมา โดยสารเหล่านี้จะสลายตัวและตกตะกอนเมื่อได้รับความร้อน จึงเป็นความกระด้างประเภทที่สามารถจัดการได้ไม่ยาก
น้ำกระด้างถาวร
น้ำกระด้างถาวรมีสาเหตุมาจากการละลายของแคลเซียมและแมกนีเซียมซัลเฟต รวมถึงคลอไรด์ในปริมาณสูง ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีความเสถียรมากกว่าประเภทชั่วคราว และจะไม่สลายตัวหรือตกตะกอนออกจากน้ำแม้จะได้รับความร้อน จึงทำให้น้ำกระด้างประเภทนี้มีแร่ธาตุสะสมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้การจัดการความกระด้างถาวรต้องอาศัยกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าวิธีทั่วไป
สาเหตุการเกิดน้ำกระด้าง
สาเหตุหลักมาจากกระบวนการทางธรรมชาติที่สารอินทรีย์บนหน้าดินย่อยสลายและรวมตัวกับน้ำจนเกิดเป็นกรดคาร์บอเนต เมื่อน้ำไหลซึมลงไปสัมผัสกับชั้นหินปูนที่มีฤทธิ์เป็นด่าง หินปูนจะละลายและปล่อยแร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมออกมา การสะสมของแร่ธาตุทั้งสองในปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดน้ำกระด้างในแหล่งน้ำธรรมชาติ
วิธีสังเกตน้ำกระด้างดูอย่างไร?
วิธีสังเกตน้ำกระด้างดูได้จากสัญญาณที่พบได้ในชีวิตประจำวัน เช่น คราบขาวที่สะสมตามก๊อกน้ำ ฝักบัว และอ่างล้างมือ รวมถึงสบู่ที่ไม่ค่อยเป็นฟองเมื่อใช้งาน นอกจากนี้ ยังสังเกตได้จากตะกรันที่เกาะอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สัมผัสกับน้ำเป็นประจำ ถ้าพบสัญญาณเหล่านี้ LG Subscribe แนะนำให้ตรวจสอบค่าความกระด้างเพื่อประเมินระดับปัญหาและเลือกวิธีจัดการที่เหมาะสมต่อไป
วิธีการแก้ไม่ให้น้ำกระด้าง ทำได้อย่างไรบ้าง?
การจัดการน้ำกระด้างให้ได้ผลมีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ได้ ตั้งแต่การต้มน้ำ การเติมสารเคมี ไปจนถึงการใช้ระบบกรองน้ำ โดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ตอบโจทย์ เพราะช่วยลดแร่ธาตุส่วนเกินได้อย่างต่อเนื่อง โดยแนะนำให้เลือกเครื่องกรองน้ำที่เหมาะกับระดับความกระด้างและปริมาณการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหา
น้ำอ่อนกับน้ำกระด้าง แตกต่างกันอย่างไร?
น้ำอ่อนคือน้ำที่มีแร่ธาตุต่ำ จึงไม่ทิ้งคราบหรือตะกรันไว้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ และให้ความรู้สึกสะอาดเมื่อใช้งาน ในขณะที่น้ำกระด้างจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่สูง จึงมักทิ้งคราบตกค้างในท่อและเครื่องจักรเมื่อใช้งานไปนาน ๆ ซึ่งความแตกต่างนี้มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการใช้งานและอายุของอุปกรณ์ภายในบ้าน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำกระด้าง
น้ำกระด้างส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร?
โดยทั่วไปน้ำกระด้างไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรง เนื่องจากแคลเซียมและแมกนีเซียมที่มีอยู่ในน้ำกระด้างนั้นเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ แต่การใช้น้ำกระด้างในชีวิตประจำวันอาจทำให้ผิวหนังและเส้นผมแห้งกร้านได้ เนื่องจากแร่ธาตุในน้ำไปขัดขวางการทำงานของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ
ค่าความกระด้างของน้ำควรเป็นเท่าไหร่?
ค่าความกระด้างของน้ำที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปควรอยู่ในช่วง 60–120 มก./ลิตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าสูงกว่า 180 มก./ลิตร ควรได้รับการแก้ไข โดย LG Subscribe แนะนำให้ตรวจวัดค่าความกระด้างของน้ำเป็นประจำ เพื่อเลือกระบบกรองน้ำที่เหมาะกับระดับความกระด้างในแต่ละพื้นที่
น้ำกระด้างแก้ได้ง่ายกว่าที่คิด ด้วยบริการจาก LG Subscribe
น้ำกระด้างเป็นปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นคราบตะกรัน สบู่ไม่เป็นฟอง หรืออุปกรณ์เสียหายก่อนเวลา มีสาเหตุมาจากแร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมที่สะสมในน้ำ โดยการเลือกเครื่องกรองน้ำคือวิธีที่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหานี้
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