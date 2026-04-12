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เมื่อต้องติดแอร์ห้องใหญ่ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องโถง, ห้องนั่งเล่น หรือบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง หลายคนมักเจอคำถามว่าจะติดแอร์แบบไหนดี? ควรใช้แอร์ตัวเดียวหรือหลายตัวไปเลย? เพราะอาจกังวลว่าถ้าเลือกผิดจะทำให้ห้องเย็นไม่พอ หรือกลัวว่าค่าไฟจะพุ่งโดยไม่รู้ตัว ซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่ได้มีคำตอบตายตัวว่าต้องติดแอร์ 1 ตัวหรือ 2 ตัวดีกว่า แต่คำตอบนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละบ้านมากกว่า บทความนี้จะพาคุณมาหาคนตอบที่เหมาะสมกับบ้านคุณไปด้วยกัน
ห้องใหญ่ติดแอร์แบบไหนดี ? ทำไมจำนวนแอร์ถึงสำคัญ
หลายคนมักคิดว่าแค่เลือก BTU แอร์ให้สูงพอ แค่นี้ก็จบแล้วสำหรับการติดแอร์ในห้องขนาดใหญ่ แต่ในความเป็นจริงการกระจายความเย็นในห้องใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ BTU แอร์อย่างเดียวเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลโดยตรง เช่น ขนาดพื้นที่และรูปทรงห้อง (สี่เหลี่ยมยาว/กว้าง/L-Shape), ความสูงของเพดาน, แดดและความร้อนสะสมในแต่ละช่วงเวลา หรือการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่อาจบังทิศทางลม
จึงทำให้จำนวนแอร์กลายเป็นอีกตัวแปรสำคัญและเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายบ้านต้องมานั่งคิดว่าห้องขนาดใหญ่ ห้องโถงกว้างจะต้องติดแอร์แบบไหนดีถึงจะตอบโจทย์การใช้งาน
ห้องใหญ่ติดแอร์ตัวเดียว VS ติดแอร์หลายตัว ต่างกันยังไง?
ห้องใหญ่พื้นที่เยอะจะติดแอร์ ตัวเดียว BTU สูงไปเลยหรือแอร์ BTU ไม่เยอะแต่กระจายติดหลายตัว จะต้องติดแอร์แบบไหนดี เพราะการเลือกติดแอร์ตัวเดียว หรือ ติดแอร์หลายตัว ไม่ได้ต่างกันแค่เรื่องความเย็น แต่ส่งผลไปถึง การใช้งานจริงในทุกวัน ทั้งความสบาย ความยืดหยุ่น และค่าใช้จ่ายในระยะยาว เพราะแม้ BTU จะเพียงพอแต่ถ้าการกระจายลมหรือรูปแบบการใช้งานไม่เหมาะสมก็อาจทำให้รู้สึกได้ว่า ความเย็นและการใช้งานไม่ตอบโจทย์ได้ve
ห้องใหญ่ติดแอร์ตัวใหญ่ตัวเดียว เหมาะกับการใช้งานแบบไหน?
เป็นตัวเลือกที่เรียกได้ว่าง่ายและจบในเครื่องเดียว เหมาะกับห้องที่มีการใช้งานแบบรวมศูนย์ใช้งานพร้อมกันทั้งห้องหรือใช้งานแบบไม่ได้แบ่งสัดส่วนแบ่งโซนชัดเจน
● ข้อดี
- ติดตั้งง่าย ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องวางแอร์หลายตำแหน่ง
- ควบคุมสะดวก สามารถเปิด/ปิด ปรับอุณหภูมิจากเครื่องเดียว ไม่ต้องจัดการหลายจุด
- ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นราคาแอร์หรือค่าติดตั้งโดยรวมจะถูกกว่าการติดแอร์หลายเครื่อง
● ข้อเสีย
- กระจายความเย็นไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะห้องลึก, ห้องที่มีรูปทรงเป็นแนวยาว หรือห้องที่มีมุมอับลมอย่างห้องทรงตัว L
- ต้องพึ่ง BTU ที่สูง หากคำนวณพลาด เช่น เลือก BTU ต่ำไปห้องก็จะไม่เย็น หรือหาเลือก BTU สูงไปก็อาจทำให้กินไฟมากโดยไม่จำเป็น
- หากแอร์มีปัญหาจะกระทบการใช้งานทั้งพื้นที่ทันที
ห้องใหญ่ติดแอร์หลายตัว เหมาะกับการใช้งานแบบไหน?
ตัวเลือกนี้ส่วนมากจะตอบโจทย์บ้านยุคใหม่ที่มีการใช้งานพื้นที่ที่หลากหลาย หรือในห้องใหญ่ห้องเดียวแต่จัดแบ่งสัดส่วนการใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานไม่พร้อมกันทั้งห้อง
● ข้อดี
- กระจายความเย็นได้ทั่วถึงกว่า ลดปัญหาบางมุมเย็น บางมุมร้อน
- เลือกเปิดแอร์เฉพาะจุดได้ เช่น เปิดแอร์มุมนั่งเล่นไม่จำเป็นต้องเปิดทั้งห้อง
- ควบคุมอุณหภูมิแยกกันได้ หากแต่ละพื้นที่ภายในห้องต้องการความเย็นที่ต่างกัน
● ข้อเสีย
- ค่าใช้จ่ายสูงกว่าทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อแอร์ และค่าติดตั้งที่มากขึ้น
- จะต้องดูแลรักษา ล้างแอร์หลายเครื่อง
- อาจใช้ไฟมากกว่าหากเปิดพร้อมกัน
ห้องใหญ่ติดแอร์ตัวเดียว หรือ หลายตัว แบบไหนประหยัดไฟกว่ากัน?
นอกจากประสิทธิภาพในการใช้งานคำถามที่จะตามนั่นก็คือ ติดแอร์แบบไหนประหยัดไฟ? แอร์หลายตัวเปลืองไฟไหม? ติดแอร์แบบไหนดี เพราะเรื่องค่าไฟเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนกังวล จะส่งผลกับค่าใช้จ่ายในระยะยาว แต่ค่าไฟจะถูกหรือแพงจริง ๆ แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนแอร์อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับ วิธีใช้งานด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นมีแอร์หลายตัวอาจไม่ได้แปลว่าเปลืองไฟกว่าเสมอไป แต่ในความเป็นจริงแล้วมีหลายกรณี ดังนี้
● ใช้งานทั้งห้อง เปิดพร้อมกันตลอด
ถ้าพื้นที่ของคุณเป็นแบบ ห้องนั่งเล่นใหญ่ หรือห้องโถงที่ใช้งานร่วมกันทั้งครอบครัว และเปิดแอร์ต่อเนื่องหลายชั่วโมง แอร์ตัวเดียวขนาดใหญ่จะคุ้มค่ากว่า นั่นเพราะว่า สามารถใช้พลังงานจากเครื่องเดียวไม่ต้องกระจายหลายจุด และระบบทำงานต่อเนื่องไม่ต้องสตาร์ทเริ่มทำงานหลายเครื่อง นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย
● ใช้งานเป็นบางโซน ไม่ได้ใช้งานทั้งห้องพร้อมกัน
ถ้าพื้นที่ของคุณแบ่งเป็นหลายมุม เช่น มุมนั่งเล่น, มุมทานข้าว หรือมุมทำงาน ที่ใช้งานไม่พร้อมกันตลอดทั้งวัน บางช่วงใช้แค่บางพื้นที่เล็ก ๆ การใช้แอร์ตัวเล็กหลายตัวจะประหยัดกว่าในระยะยาวเพราะ สามารถเลือกเปิดเฉพาะจุดที่ใช้งานจริงได้ ไม่ต้องเสียพลังงานกับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ ช่วยลดภาระการทำงานหนักของแอร์เครื่องเดียวขนาดใหญ่ไปได้
หลายคนอาจสงสัย เปิดแอร์ตัวเล็กเฉพาะบางจุดในพื้นที่โล่งแบบไม่มีผนังกั้น จะไม่ทำให้ความเย็นกระจายออกไปทั้งห้องหรอ? แล้วแบบนี้ยิ่งทำให้เปลืองไฟหรือเปล่า? แต่ความจริงคือ แอร์จะควบคุมอุณหภูมิจากบริเวณใกล้ตัวเครื่องเป็นหลัก ไม่ได้พยายามทำให้ทั้งห้องเย็นเท่ากันทุกจุด ดังนั้น หากคุณใช้งานพื้นที่ที่ใกล้กับตำแหน่งแอร์ พื้นที่นั้นจะเย็นก่อน และเครื่องจะผ่อนการทำงานลงเมื่อบริเวณใกล้ ๆ เครื่องทำงานถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้
เลือก BTU แอร์ยังไงให้เหมาะกับการใช้งานห้องใหญ่
หลังจากทราบแล้วว่าห้องขนาดของคุณควรติดแอร์แบบไหนดี ใช้แอร์ตัวเดียวหรือแอร์หลายตัว คำถามต่อมาก็คือแอร์ห้องใหญ่ใช้กี่ BTU ถึงจะพอดี เพราะไม่ว่าจะเลือกติดตั้งแอร์กี่เครื่อง ถ้า BTU ไม่พอดีก็จะทำให้ห้องไม่เย็นหรือเปลืองไฟโดยไม่จำเป็น
BTU คือค่าที่บอก ‘กำลังความเย็น’ ของแอร์ ยิ่งห้องใหญ่ยิ่งต้องใช้ BTU สูงขึ้น โดยปกติแล้วห้องทั่วไปใช้ประมาณ 600 - 800 BTU/ตร.ม. ส่วนห้องที่โดนแดดหรืออยู่ชั้นบน ใช้ประมาณ 800 - 1,000 BTU/ตร.ม.
เปรียบเทียบชัด ๆ ยกตัวอย่างห้องขนาด 40 ตร.ม. ทั่วไป 40*700 จะใช้แอร์อยู่ที่ประมาณ 28,000 BTU และห้องขนาด 40 ตร.ม. ที่โดนแดดจัด 40*900 จะใช้แอร์อยู่ที่ประมาณ 36,000 BTU แล้วจากตัวอย่างห้อง 40 ตร.ม. ควรติดแอร์แบบไหนดี
● แบบที่ 1 : ห้องขนาด 40 ตร.ม. ใช้แอร์ตัวเดียว
สามารถเลือก BTU ใกล้เคียงค่าที่คำนวณได้เลย นั่นคือประมาณ 28,000 - 36,000 BTU กรณีนี้เหมาะคนที่ต้องการใช้งานพื้นที่ทั้งห้องไม่ได้แบ่งสัดส่วน เพราะถ้าห้องมีหลายมุมอาจทำให้ลมไปไม่ทั่วถึง และควรติดตั้งในตำแหน่งที่แอร์จะสามารถกระจายลมได้ดีที่สุด
● แบบที่ 2 : ห้องขนาด 40 ตร.ม. ใช้แอร์หลายตัว
แบ่ง BTU ออกเป็นหลายเครื่อง เช่น ห้อง 40 ตร.ม. อาจแบ่งเป็น
- แอร์ 2 เครื่อง 12,000 - 15,000 BTU
- แอร์ 3 เครื่อง 9,000 - 12,000 BTU
ซึ่งจะเหมาะกับห้องใหญ่ที่แบ่งโซน หรือไม่ได้ใช้งานทุกพื้นที่พร้อมกัน โดยหากเลือกเปิดเฉพาะจุดได้ จะช่วยประหยัดไฟได้ในระยะยาว
ส่วนห้องที่มีเพดานสูง เช่น ความสูงประมาณ 3 เมตรขึ้นไป หรือห้องแบบ Double Volume จะต้องเพิ่ม BTU ขึ้นไปมากกว่าห้องทั่วไป และอาจใช้พัดลมเพดานช่วยกระจายลมเย็นให้ทั่วถึง
สรุปแล้วติดแอร์โถงใหญ่ ห้องใหญ่ ควรติดแอร์แบบไหนดี สรุปภาพรวมแบบเข้าใจง่ายมาให้คุณดังนี้
● ถ้าคุณใช้งานพื้นที่เดียว เปิดแอร์กันตลอด = ติดแอร์ตัวใหญ่ตัวเดียวตอบโจทย์กว่า
● ถ้าคุณใช้งานหลายมุม เปิดแอร์สลับกัน = ติดแอร์ตัวเล็กหลายตัวคุ้มกว่า
● ถ้าห้องของคุณโล่ง ไม่ซับซ้อน = ติดแอร์ตัวใหญ่ตัวเดียวเอาอยู่
● ถ้าห้องของคุณใหญ่ แต่มีหลายสัดส่วนตามกิจกรรมที่ทำ = ติดแอร์ตัวเล็กหลายตัวกระจายลมได้ดีกว่า
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เลือกติดแอร์ให้คุ้มค่าในระยะยาว ต้องดูมากกว่าแค่จำนวนเครื่อง
ห้องใหญ่จะติดแอร์แบบไหนดีไม่ว่าจะติดแอร์ตัวเดียวหรือหลายตัว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญนั่นคือการเลือกแอร์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาว อย่างแอร์ LG ที่มี Dual Inverter Compressor ช่วยทำความเย็นเร็วและประหยัดไฟยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมาพร้อมเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ ช่วยปรับอุณหภูมิ ความแรงและทิศทางลมให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 9,000 BTU ถึง 24,000 BTU ทำให้ไม่ว่าจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ หรือพื้นที่กว้างหลายโซนการใช้งาน ก็สามารถเลือกใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแต่ละวันได้มากขึ้น
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