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Optimus L5 II E450F แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน 4.1 Jelly Bean CPU 1GHz Single Core หน้าจอขนาด 4 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 4 GB

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

Optimus L5 II E450F แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน 4.1 Jelly Bean CPU 1GHz Single Core หน้าจอขนาด 4 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 4 GB

E450F Optimus L5 II

Optimus L5 II E450F แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน 4.1 Jelly Bean CPU 1GHz Single Core หน้าจอขนาด 4 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 4 GB

Optimus L5 II E450F แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน

ดีไซน์เรียบหรู มีสไตล์ มากับปุ่มโฮมพร้อมไฟ LED

ค้นพบความงามที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อน ด้วยขอบที่เรียบเนียนช่วยให้ดูบางเฉียบกว่าที่เคย มาพร้อมกับไฟ LED ช่วยให้คุณรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวแม้ขณะมือถือไม่ ได้อยู่ติดตัว โดยไฟ LEDจะกะพริบเป็นสีต่างๆ ในทุกครั้งที่มีสัญญาณโทรเข้ามีอีเมลหรือข้อความใหม่เข้ามาให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

ก้าวกระโดดไปกับ Smart Funtion Advanced Quick Memo ล้ำสมัย ก้าวกระโดดไปกับ Smart Funtion

ให้คุณจดโน้ตลงบนหน้าจอได้อย่างรวดเร็วง่ายดายด้วยปลายนิ้วพร้อมเพิ่มเติมความสนุกทมากขึ้นเพียงคุณถ่ายภาพที่ต้องการเขียนข้อความหรือแต่งภาพ
แล้วแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทันที

ก้าวกระโดดไปกับ Smart Funtion Advanced Quick Memo ล้ำสมัย ก้าวกระโดดไปกับ Smart Funtion

ปุ่ม Quick Button เพิ่มความสะดวก

ปุ่มข้างตัวเครื่อง ที่เป็นเสมือนช่องทางลัดให้คุณเข้าใช้งานโปรแกรมหรือ
แอพพิลเคชั่นที่ชื่นชอบได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปฟังเพลงหรือเฟซบุ๊กความสะดวกแค่ปลายนิ้วที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาโปรแกรมและแอพพิลเคชั่นที่คุณต้องการใช้งานอีกต่อไป

กล้องความละเอียด 5 MP พร้อมฟังก์ชั่น Cheese Shutter

เก็บความทรงจำดีๆ ที่เกิดขึ้นทุกขณะด้วยกล้องความละเอียด 5 ล้านพิกเซลพร้อมให้คุณถ่ายรูปตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเสียงกับฟังก์ชั่น Cheese Shutteเพียงแค่พูดคำว่า “ชีส” “สไมล์” “แอลจี” “กิมจิ”

จุใจกับการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ 1,700 mAh

แบตเตอรี่พลังมากกว่าช่วยให้คุณเต็มที่กับวันทที่ ไม่หยุดนิ่ง ด้วยแบตเตอรี่1,700 mAh ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี SiO
ของ LG Optimus L5 IIช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานได้มากกว่า ด้วยความจุที่มากขึ้น แต่ยังคงความบางเฉียบไว้เท่าเดิม
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สเปคทั้งหมด

GENERAL

3G Network

HSDPA 7.2 Mbps (850 / 2100)

SIZE

Dimensions

117.5 x 62.2 x 9.2 mm

DISPLAY

Size

4.0"

Resolution

WVGA (800 x 480)

CONNECTIVITY

Bluetooth

3.0

WI - FI DIRECT

Yes

A-GPS

Yes

USB

2.0 High Speed

AUDIO/VIDEO

Camera

5MP AF

FM RADIO

Yes

MEMORY

RAM

512MB LPDDR

ROM

4GB eMMC

ADVANCED FEATURES

QuickMemo

Yes

Quick Button

Yes

CHEESE SHUTTER

Yes

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