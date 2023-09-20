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GB190 โทรศัพท์มือถือที่โดดเด่นด้วยดีไซน์โค้งมน ตั้งริงโทนจากวิทยุ FM ฟังเพลง mp3 ได้นานถึง 40 ชั่วโมง
GB190 โทรศัพท์มือถือที่โดดเด่นด้วยดีไซน์โค้งมน ตั้งริงโทนจากวิทยุ FM ฟังเพลง mp3 ได้นานถึง 40 ชั่วโมง
ใช้งานง่ายด้วยจอกว้าง 1.5 นิ้ว
FM Radio
วิทยุ FM
MP3 Music Player
VGA Digital Camera
คมชัดทุกช๊อต ด้วยกล้องระดับ VGA
สเปคทั้งหมด
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2G Network
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GSM 900/1800/1900
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Dimensions
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104 x 46 x 13.9 mm
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Type
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TFT, 65K colors
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Size
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128 x 128 pixels, 1.5 inches
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Alert types
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Vibration, MP3 ringtones
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Speakerphone
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Yes
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Phonebook
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Yes, Photocall
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Call records
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Yes
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Card slot
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microSD, up to 4GB
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GPRS
-
Yes
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USB
-
Yes
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Primary
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VGA, 640x480 pixels
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Messaging
-
SMS, MMS
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Browser
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WAP 2.0/xHTML
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Radio
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Stereo FM radio; FM recording
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Colors
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Black
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Battery
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Li-Ion 950 mAh
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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