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GB190 โทรศัพท์มือถือที่โดดเด่นด้วยดีไซน์โค้งมน ตั้งริงโทนจากวิทยุ FM ฟังเพลง mp3 ได้นานถึง 40 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

GB190 โทรศัพท์มือถือที่โดดเด่นด้วยดีไซน์โค้งมน ตั้งริงโทนจากวิทยุ FM ฟังเพลง mp3 ได้นานถึง 40 ชั่วโมง

GB190

GB190 โทรศัพท์มือถือที่โดดเด่นด้วยดีไซน์โค้งมน ตั้งริงโทนจากวิทยุ FM ฟังเพลง mp3 ได้นานถึง 40 ชั่วโมง

GB190 โทรศัพท์มือถือ

ใช้งานง่ายด้วยจอกว้าง 1.5 นิ้ว  

เพลิดเพลินกับความคมชัดของจอภาพ TFT LCD ขนาด 1.5 นิ้ว เพื่อการถ่ายทอดทุกการสื่อสารอย่างชัดเจนสมบูรณ์แบบ

FM Radio  

วิทยุ FM

MP3 Music Player  

รองรับ MP3

VGA Digital Camera  

คมชัดทุกช๊อต ด้วยกล้องระดับ VGA

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

GENERAL

2G Network

GSM 900/1800/1900

SIZE

Dimensions

104 x 46 x 13.9 mm

DISPLAY

Type

TFT, 65K colors

Size

128 x 128 pixels, 1.5 inches

SOUND

Alert types

Vibration, MP3 ringtones

Speakerphone

Yes

MEMORY

Phonebook

Yes, Photocall

Call records

Yes

Card slot

microSD, up to 4GB

DATA

GPRS

Yes

USB

Yes

CAMERA

Primary

VGA, 640x480 pixels

FEATURES

Messaging

SMS, MMS

Browser

WAP 2.0/xHTML

Radio

Stereo FM radio; FM recording

Colors

Black

BATTERY

Battery

Li-Ion 950 mAh

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