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OPTIMUS L7 II P713 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

OPTIMUS L7 II P713 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน

P713 Optimus L7 II

OPTIMUS L7 II P713 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน

ไฟ LED แสดงสถานะบนปุ่มโฮม

ให้คุณรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวแม้ขณะมือถือไม่ได้อยู่ติดตัว โดยไฟ LEDจะกะพริบเตือนเป็นสีต่างๆ ในทุกครั้งที่มีสัญญาณโทรเข้า มีอีเมล์ หรือข้อความใหม่เข้ามา

ไฟ LED แสดงสถานะบนปุ่มโฮม

ดีไซนแบบ L-Series II เรียบหรู มีสไตล์

รูปทรงเรียบหรู สวยสบายตา กระชับมือ ค้นพบความงามที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อน ด้วยขอบที่เรียบเนียนช่วยให้ดูบางเฉียบกว่าที่เคย

ดีไซนแบบ L-Series II เรียบหรู มีสไตล์

กาวกระโดดไปกับ Smart Function

จดโน้ตทันใจ ได้ทุกหน้าจอด้วย Advanced Quick Memo คุณสามารถเปิดหน้าจอที่เขียนข้อความด้วย Quick Memo ไว้ ในขณะที่มีการสนทนาทางโทรศัพท์หรือเข้าเว็บไซต์ ช่วยให้คุณไม่ต้องจำตัวเลข และข้อความที่ยุ่งยากอีกต้อไป

ระบบแปลที่รวดเร็วทันใจ

ท่องโลกได้อย่างใจต้องการ ด้วยระบบการแปลที่เพียงสแกนข้อความบนป้าย เมนู หรือ ข้อความต่างๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศ โดยมีระบบความจำมากถึง 44 ภาษา และแปลได้ถึง 64 ภาษา ช่วยให้คุณพบเพื่อนใหม่ไปพร้อมกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ให้คุณทำงาน 2 อย่างได้พร้อมๆ กัน

สนุกเป็นสองเท่ากับความสามารถที่ให้คุณทำงานสองอย่างได้พร้อมกัน ด้วย Q Slide ที่เพียงแค่สไลด์ก็สลับฟังก์ชั่นการใช้งานได้ทันที คุณจึงสามารถดูหนังและส่งข้อความหาเพื่อนได้ในเวลาเดียวกัน
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สเปคทั้งหมด

GENERAL

3G Network

HSDPA 7.2 Mbps (900 / 2100)

SIZE

Dimensions

122.2 x 66.6 x 10 mm

DISPLAY

Size

4.3”

Resolution

IPS WVGA (480 x 800)

CONNECTIVITY

Bluetooth

3.0

WI - FI DIRECT

Yes

A-GPS

Yes

USB

2.0 High Speed

AUDIO/VIDEO

FM RADIO

Yes

MEMORY

RAM

768MB LPDDR1

ROM

4GB eMMC

CAMERA

Camera resolution(MP)

8

ADVANCED FEATURES

QSlide

Yes

QuickMemo

Yes

QTranslator Function

Yes

Quick Button

Yes

CHEESE SHUTTER

Yes

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