About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG P920 OPTIMUS 3D แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน สามารถรับชมคอนเทนต์ 3 มิติโดยไม่ต้องสวมเว่น 3 มิติ พร้อมกล้อง 5 ล้านพิกเซล สามารถบันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอเป็น 3 มิติได้ทันที

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

LG P920 OPTIMUS 3D แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน สามารถรับชมคอนเทนต์ 3 มิติโดยไม่ต้องสวมเว่น 3 มิติ พร้อมกล้อง 5 ล้านพิกเซล สามารถบันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอเป็น 3 มิติได้ทันที

P920 Optimus 3D

LG P920 OPTIMUS 3D แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน สามารถรับชมคอนเทนต์ 3 มิติโดยไม่ต้องสวมเว่น 3 มิติ พร้อมกล้อง 5 ล้านพิกเซล สามารถบันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอเป็น 3 มิติได้ทันที

LG P920 OPTIMUS 3D แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
stereoscopic-screen

Stereoscopic-Screen

glasses-free

glasses-free

tri-dualperformance

tri-dual_performance

full-hd-1080p

full-HD-1080p

ปฏิวัติมือถือครั้งยิ่งใหญ่

D01_3D_30s

Optimus 3D 3D VR

Optimus 3D 3D VR1

ประสิทธิภาพเหนือสมาร์ทโฟน

LG Optimus 3D เป็นมือถือรุ่นแรกของโลกที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Tri-dual ได้แก่ หน่วยประมวลผล Dual-core เมนบอร์ด Dual-channel และหน่วยความจำ Dual-memory จึงให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล และการประมวลผลที่รวดเร็วเหนือสมาร์ทโฟนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด.

ประสิทธิภาพเหนือสมาร์ทโฟน1

สัมผัสประสบการณ์ 3 มิติโดยไม่ต้องสวมแว่นตา

LG Optimus 3D เป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถรับชมคอนเทนต์ 3 มิติโดยไม่จำเป็นเป็นต้องสวมเว่น 3 มิติ อีกทั้งยังให้ภาพที่สว่างสดใสและปราศจากการกระพริบ.

สัมผัสประสบการณ์ 3 มิติโดยไม่ต้องสวมแว่นตา1

การบันทึกภาพ 3 มิติ

LG Optimus 3D มาพร้อมกล้อง 5 ล้านพิกเซล ซึ่งสามารถบันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอในรูปแบบไฟล์ 3 มิติได้ทันที ทั้ง 2 กล้องถูกวางอยู่ในตำแหน่งที่ช่วยให้การถ่ายภาพ และบันทึกภาพออกมาอย่างดีที่สุด.

การแชร์คอนเทนต์ด้วยพอร์ท HDMI

LG Optimus 3D สามารถเชื่อมต่อกับทีวี Full HD และจอมอนิเตอร์ 3 มิติ เพื่อแชร์คอนเทนต์ 3 มิติได้อย่างสะดวก ด้วยพอร์ท HDMI 1.4.

YouTube 3D

ผู้ใช้สามารถอัพโหลดไฟล์ไปยังยูทูบ 3 มิติ ผ่านอินเทอร์เฟซสำหรับคอนเทนต์ 3 มิติใน LG Optimus 3D โดยเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว.

เกมในรูปแบบ 3 มิติที่สมจริง

สุดยอดเกม 3 มิติ เต็มรูปแบบจาก Gameloft อาทิเช่น N.O.V.A, Asphalt 6, Lets Golf 2 สัมผัสกับพลังภาพ 3 มิติ ที่สมจริงผ่านหน้าจอด้วยตาเปล่า และยังสามารถที่จะปรับความลึกของภาพในเกมที่จะแสดงออกมาในโหมด 3 มิติได้.

D07_lg-mobile-phones-p920-feature-flash-fancy_view_3d-01

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

GENERAL

2G Network

GSM 850/900/1800/1900

3G Network

HSDPA/HSUPA: 900/1700/1900/2100

SIZE

Dimensions

128.8 x 68 x 11.9 mm

Weight

168 g

DISPLAY

Type

3D LCD capacitive touchscreen, 16M colors

Size

480 x 800 pixels, 4.3 inches

SOUND

Alert types

Vibration; MP3 ringtones

Speakerphone

Yes

MEMORY

Phonebook

Practically unlimited entries and fields, Photocall

Call records

Call History

Internal

8 GB storage, 512 MB RAM

Card slot

microSD, up to 32GB

DATA

GPRS

Class 10

EDGE

Class 10

3G

HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps

WLAN

Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot

Bluetooth

Yes, v2.1 with A2DP, EDR

USB

Yes, microUSB v2.0

CAMERA

Primary

5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash

Video

Yes, 1080p@24fps (2D), 720p@30fps (3D)

Secondary

Yes

FEATURES

OS

Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3

Messaging

SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM

Browser

HTML

Colors

Black

GPS

Yes, with A-GPS support

Java

Yes, via Java MIDP emulator

BATTERY

Battery

Li-Ion 1500 mAh

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา