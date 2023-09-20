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LG P920 OPTIMUS 3D แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน สามารถรับชมคอนเทนต์ 3 มิติโดยไม่ต้องสวมเว่น 3 มิติ พร้อมกล้อง 5 ล้านพิกเซล สามารถบันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอเป็น 3 มิติได้ทันที
LG P920 OPTIMUS 3D แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน สามารถรับชมคอนเทนต์ 3 มิติโดยไม่ต้องสวมเว่น 3 มิติ พร้อมกล้อง 5 ล้านพิกเซล สามารถบันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอเป็น 3 มิติได้ทันที
ปฏิวัติมือถือครั้งยิ่งใหญ่
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Optimus 3D 3D VR
Optimus 3D 3D VR1
ประสิทธิภาพเหนือสมาร์ทโฟน
LG Optimus 3D เป็นมือถือรุ่นแรกของโลกที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Tri-dual ได้แก่ หน่วยประมวลผล Dual-core เมนบอร์ด Dual-channel และหน่วยความจำ Dual-memory จึงให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล และการประมวลผลที่รวดเร็วเหนือสมาร์ทโฟนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด.
ประสิทธิภาพเหนือสมาร์ทโฟน1
สัมผัสประสบการณ์ 3 มิติโดยไม่ต้องสวมแว่นตา
LG Optimus 3D เป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถรับชมคอนเทนต์ 3 มิติโดยไม่จำเป็นเป็นต้องสวมเว่น 3 มิติ อีกทั้งยังให้ภาพที่สว่างสดใสและปราศจากการกระพริบ.
สัมผัสประสบการณ์ 3 มิติโดยไม่ต้องสวมแว่นตา1
เกมในรูปแบบ 3 มิติที่สมจริง
สุดยอดเกม 3 มิติ เต็มรูปแบบจาก Gameloft อาทิเช่น N.O.V.A, Asphalt 6, Lets Golf 2 สัมผัสกับพลังภาพ 3 มิติ ที่สมจริงผ่านหน้าจอด้วยตาเปล่า และยังสามารถที่จะปรับความลึกของภาพในเกมที่จะแสดงออกมาในโหมด 3 มิติได้.
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สเปคทั้งหมด
-
2G Network
-
GSM 850/900/1800/1900
-
3G Network
-
HSDPA/HSUPA: 900/1700/1900/2100
-
Dimensions
-
128.8 x 68 x 11.9 mm
-
Weight
-
168 g
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Type
-
3D LCD capacitive touchscreen, 16M colors
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Size
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480 x 800 pixels, 4.3 inches
-
Alert types
-
Vibration; MP3 ringtones
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Speakerphone
-
Yes
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Phonebook
-
Practically unlimited entries and fields, Photocall
-
Call records
-
Call History
-
Internal
-
8 GB storage, 512 MB RAM
-
Card slot
-
microSD, up to 32GB
-
GPRS
-
Class 10
-
EDGE
-
Class 10
-
3G
-
HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps
-
WLAN
-
Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot
-
Bluetooth
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Yes, v2.1 with A2DP, EDR
-
USB
-
Yes, microUSB v2.0
-
Primary
-
5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash
-
Video
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Yes, 1080p@24fps (2D), 720p@30fps (3D)
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Secondary
-
Yes
-
OS
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Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3
-
Messaging
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SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
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Browser
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HTML
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Colors
-
Black
-
GPS
-
Yes, with A-GPS support
-
Java
-
Yes, via Java MIDP emulator
-
Battery
-
Li-Ion 1500 mAh
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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