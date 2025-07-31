We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
จอ IPS Full HD ขนาด 27 นิ้ว
ดีไซน์เพรียวบาง สีสันสมจริง
หน้าจอ Full HD (1920x1080) ของเรามอบภาพที่คมชัดด้วยขอบเขตสี sRGB 99% (ทั่วไป) และความสว่าง 250 นิต (ทั่วไป) พร้อมอัตราส่วนคอนทราสต์ 1500:1
จอภาพ IPS Full HD ขนาด 27 นิ้ว แสดงผลบนโต๊ะทำงานที่ทันสมัย พร้อมแกลเลอรีภาพสีสันสดใส ฉากนี้เน้นย้ำดีไซน์เพรียวบางของจอภาพ ความแม่นยำของสีที่สดใสด้วย sRGB 99% (ทั่วไป) และความละเอียด Full HD ที่คมชัด คีย์บอร์ด เมาส์ ถ้วยกาแฟ และหูฟังช่วยเติมเต็มพื้นที่ทำงานให้สะอาดตา
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ได้ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*คีย์บอร์ดและเมาส์ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
ดีไซน์ไร้ขอบและฐานตั้งบางเฉียบ
ดีไซน์บางเฉียบ ราวกับลอยน้ำ
สัมผัสประสบการณ์หน้าจอที่กว้างกว่าและสิ่งรบกวนสายตาน้อยกว่าด้วยขอบจอบางเฉียบและฐานตั้งบางเฉียบแบบมินิมอล มาพร้อมดีไซน์ไร้ขอบทั้ง 4 ด้าน ขาตั้งแบบลอยตัวช่วยเพิ่มความสวยงามสะอาดตาและน้ำหนักเบา ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกไร้รอยต่อของหน้าจอ มอบประสบการณ์การรับชมที่ดื่มด่ำ เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบคู่หรือพื้นที่ทำงานแบบมินิมอล
*ภาพเหล่านี้ถูกจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ฟีเจอร์อัตราการรีเฟรชอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพพีซีของผู้ใช้
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*การลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว 1 มิลลิวินาที ทำให้ความสว่างลดลง และไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้ในขณะที่เปิดใช้งาน: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)
*อาจเกิดการสั่นไหวระหว่างการใช้งาน MBR 1 มิลลิวินาที
sRGB 99% (ทั่วไป) และ HDR 10
สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงด้วยสีสันที่สดใส
จอภาพของเรารองรับ HDR 10 และครอบคลุม sRGB 99% (ทั่วไป) ให้สเปกตรัมสีที่กว้าง ให้การแสดงสีที่เที่ยงตรงสูง เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำ การแสดงสีที่สดใสยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานสร้างสรรค์ งานด้านการผลิต และความบันเทิงทั่วไป
แอป LG Switch
สลับหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว
แอป LG Switch ช่วยปรับแต่งหน้าจอให้เหมาะกับการทำงานและการใช้ชีวิตของคุณ คุณสามารถแบ่งหน้าจอทั้งหมดออกเป็น 6 หน้าจอ เปลี่ยนธีมหน้าจอ หรือแม้แต่เปิดใช้งานแพลตฟอร์มวิดีโอคอลด้วยปุ่มลัดที่แมปไว้
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LG Switch เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ LG.com
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ฟีเจอร์ข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริงของผู้ใช้
ปรับเอียงศีรษะได้ตั้งแต่ -5° ถึง 20°
ปรับเอียงได้เพื่อความสะดวกของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังดูวิดีโอ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หรือสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน จอแสดงผลที่ปรับเอียงได้นี้จะช่วยให้ดวงตาของคุณอยู่ในแนวเดียวกันและมีสมาธิ เพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่เป็นธรรมชาติและลดความเมื่อยล้าด้วยการควบคุมมุมที่ราบรื่นตั้งแต่ -5° ถึง 20°
คุณลักษณะเด่น
-
Size [Inch]
27
-
Resolution
1920 x 1080
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt
สเปคทั้งหมด
ACCESSORY
-
D-Sub
YES(1ea)
-
HDMI
YES(1ea)
CONNECTIVITY
-
D-Sub
YES(1ea)
-
HDMI
YES(1ea)
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
690 x 450 x 140
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
611.6 x 357.7 x 37.5
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
611.6 x 458.2 x 220
-
Weight in Shipping [kg]
5.4
-
Weight without Stand [kg]
3.3
-
Weight with Stand [kg]
4.2
DISPLAY
-
Aspect Ratio
16:9
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
220
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
-
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
-
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Contrast Ratio (Min.)
1050:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1500:1
-
Panel Type
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
0.3114(H)x0.3114(V)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
-
Resolution
1920 x 1080
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Size [cm]
68.5
-
Size [Inch]
27
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
-
Black Stabilizer
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
Color Weakness
YES
-
Crosshair
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Flicker Safe
YES
-
HDR 10
YES
-
HDR Effect
YES
-
Motion Blur Reduction Tech.
YES
-
Reader Mode
YES
-
Smart Energy Saving
YES
-
Super Resolution+
YES
-
VRR
YES
INFO
-
Product name
PC Monitor
-
Year
Y25
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100
POWER
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Type
External Power(Adapter)
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
ค้นหา
