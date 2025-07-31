Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
จอมอนิเตอร์ 27" IPS Full HD 120Hz ดีไซน์ไร้ขอบ 4 ด้าน HDR 10 1ms MBR

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่

สเปค

รีวิว

สถานที่จำหน่าย

สนับสนุน

จอมอนิเตอร์ 27" IPS Full HD 120Hz ดีไซน์ไร้ขอบ 4 ด้าน HDR 10 1ms MBR

จอมอนิเตอร์ 27" IPS Full HD 120Hz ดีไซน์ไร้ขอบ 4 ด้าน HDR 10 1ms MBR

27U411A-B
  • มุมมองด้านหน้า 24U411A.ATMQ
  • -มุมมองด้านข้าง 15 องศา
  • +มุมมองด้านข้าง 15 องศา
  • มุมมองเปอร์สเปคทีฟ
  • มุมมองด้านข้าง
  • มุมมองด้านหลัง
  • มุมมองด้านหลัง
  • มุมมองระยะใกล้ของพอร์ต
มุมมองด้านหน้า 24U411A.ATMQ
-มุมมองด้านข้าง 15 องศา
+มุมมองด้านข้าง 15 องศา
มุมมองเปอร์สเปคทีฟ
มุมมองด้านข้าง
มุมมองด้านหลัง
มุมมองด้านหลัง
มุมมองระยะใกล้ของพอร์ต

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Full HD
  • อัตราการรีเฟรช 120Hz, การลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว 1ms
  • ดีไซน์ไร้ขอบ 4 ด้าน
  • HDR 10 / sRGB 99% (ทั่วไป)
  • ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมความเอียง -5° ถึง 20°
  • Dynamic Action Sync / Black Stabilizer
เพิ่มเติม

จอ IPS Full HD ขนาด 27 นิ้ว

ดีไซน์เพรียวบาง สีสันสมจริง

หน้าจอ Full HD (1920x1080) ของเรามอบภาพที่คมชัดด้วยขอบเขตสี sRGB 99% (ทั่วไป) และความสว่าง 250 นิต (ทั่วไป) พร้อมอัตราส่วนคอนทราสต์ 1500:1

จอภาพ IPS Full HD ขนาด 27 นิ้ว แสดงผลบนโต๊ะทำงานที่ทันสมัย พร้อมแกลเลอรีภาพสีสันสดใส ฉากนี้เน้นย้ำดีไซน์เพรียวบางของจอภาพ ความแม่นยำของสีที่สดใสด้วย sRGB 99% (ทั่วไป) และความละเอียด Full HD ที่คมชัด คีย์บอร์ด เมาส์ ถ้วยกาแฟ และหูฟังช่วยเติมเต็มพื้นที่ทำงานให้สะอาดตา

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ได้ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*คีย์บอร์ดและเมาส์ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ

ภาพรวมคุณสมบัติแบบตารางของจอภาพ เน้นคุณสมบัติหลัก ได้แก่ จอแสดงผล IPS Full HD, อัตราการรีเฟรช 120Hz, sRGB 99% (ทั่วไป) พร้อม HDR10, ดีไซน์แทบไร้ขอบ, ฐานตั้งบางเฉียบ, MBR (Motion Blur Reduction) 1ms และปรับเอียงได้ แต่ละคุณสมบัติจะแสดงด้วยรูปภาพหรือไอคอนแทน

ดีไซน์ไร้ขอบและฐานตั้งบางเฉียบ

ดีไซน์บางเฉียบ ราวกับลอยน้ำ

สัมผัสประสบการณ์หน้าจอที่กว้างกว่าและสิ่งรบกวนสายตาน้อยกว่าด้วยขอบจอบางเฉียบและฐานตั้งบางเฉียบแบบมินิมอล มาพร้อมดีไซน์ไร้ขอบทั้ง 4 ด้าน ขาตั้งแบบลอยตัวช่วยเพิ่มความสวยงามสะอาดตาและน้ำหนักเบา ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกไร้รอยต่อของหน้าจอ มอบประสบการณ์การรับชมที่ดื่มด่ำ เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบคู่หรือพื้นที่ทำงานแบบมินิมอล

ภาพมุมเฉียงของจอภาพที่มุมบนขวา เผยให้เห็นขอบจอบางเฉียบและดีไซน์หน้าจอที่ไร้รอยต่อ จอแสดงผลมีการไล่เฉดสีชมพูไปจนถึงน้ำเงินอย่างเรียบเนียน เน้นย้ำถึงความสวยงามสะอาดตาและทันสมัย เหมาะสำหรับการจัดวางแบบมินิมอล

ภาพระยะใกล้ของขาตั้งจอภาพสีดำเงาวับพร้อมฐานสี่เหลี่ยมแบนราบ วางอยู่บนโต๊ะสีขาวข้างแป้นพิมพ์และที่ใส่ปากกาสีขาว ดีไซน์มินิมอลเน้นย้ำถึงความมั่นคงและความสง่างาม ผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว

ภาพกราฟิกโปรโมตสำหรับจอภาพอัตราการรีเฟรช 120Hz ทางด้านซ้าย ข้อความเน้นข้อดีต่างๆ เช่น ภาพที่ลื่นไหลและเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น ทางด้านขวา หน้าจอหลายจอซ้อนทับกันแสดงเกมยิงแนวไซไฟ แผนภูมิ และซอฟต์แวร์ออกแบบ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ราบรื่นในทุกงาน

อัตราการรีเฟรช 120Hz

ภาพลื่นไหล
ลื่นไหลไม่สะดุด

อัตรารีเฟรช 120Hz ที่รวดเร็วช่วยให้โหลดเฟรมได้อย่างราบรื่นในโปรแกรมต่างๆ นอกจากนี้ คุณยังเพลิดเพลินกับการเล่นเกมที่สมจริง ลดการกระตุกของหน้าจอและภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว

*ภาพเหล่านี้ถูกจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ฟีเจอร์อัตราการรีเฟรชอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพพีซีของผู้ใช้

ฉากเกมแข่งรถที่ใช้เพื่อโปรโมตฟีเจอร์ MBR (Motion Blur Reduction) 1 มิลลิวินาทีของจอภาพ รถแข่งสีเหลืองสดใสล้ำยุคกำลังเร่งความเร็วไปตามสนามแข่งพร้อมเอฟเฟกต์ภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว ทางด้านขวา ข้อความเน้นข้อดีต่างๆ เช่น เกมเพลย์ที่รวดเร็ว ลดภาพเบลอ และความได้เปรียบในการแข่งขัน

MBR 1 มิลลิวินาที

ความเร็วเหนือชั้นสู่ชัยชนะ

ลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว 1 มิลลิวินาที* ช่วยให้เล่นเกมได้อย่างราบรื่น ลดภาพเบลอและภาพซ้อน วัตถุที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและเคลื่อนไหวรวดเร็วท่ามกลางฉากแอ็คชันต่างๆ ช่วยให้เกมเมอร์ได้เปรียบในการแข่งขัน

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*การลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว 1 มิลลิวินาที ทำให้ความสว่างลดลง และไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้ในขณะที่เปิดใช้งาน: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)

*อาจเกิดการสั่นไหวระหว่างการใช้งาน MBR 1 มิลลิวินาที

sRGB 99% (ทั่วไป) และ HDR 10

สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงด้วยสีสันที่สดใส

จอภาพของเรารองรับ HDR 10 และครอบคลุม sRGB 99% (ทั่วไป) ให้สเปกตรัมสีที่กว้าง ให้การแสดงสีที่เที่ยงตรงสูง เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำ การแสดงสีที่สดใสยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานสร้างสรรค์ งานด้านการผลิต และความบันเทิงทั่วไป

แอป LG Switch

สลับหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว

แอป LG Switch ช่วยปรับแต่งหน้าจอให้เหมาะกับการทำงานและการใช้ชีวิตของคุณ คุณสามารถแบ่งหน้าจอทั้งหมดออกเป็น 6 หน้าจอ เปลี่ยนธีมหน้าจอ หรือแม้แต่เปิดใช้งานแพลตฟอร์มวิดีโอคอลด้วยปุ่มลัดที่แมปไว้

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LG Switch เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ LG.com

Dynamic Action Sync

ลดความล่าช้าของอินพุตด้วย Dynamic Action Sync เกมเมอร์สามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

Black Stabilizer

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์ตรวจจับพลซุ่มยิงที่ซุ่มอยู่ในมุมมืดที่สุดและตรวจจับแสงแฟลชได้อย่างรวดเร็ว

โหมดอ่าน

โหมดอ่านจะปรับอุณหภูมิสีและความสว่าง รองรับประสบการณ์การรับชมที่เหมาะสมสำหรับการอ่านบนหน้าจอ

Flicker Safe

Flicker Safe ช่วยลดการกะพริบที่มองไม่เห็นบนหน้าจอ ให้มุมมองที่สบายตา

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ฟีเจอร์ข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริงของผู้ใช้

ปรับเอียงศีรษะได้ตั้งแต่ -5° ถึง 20°

ปรับเอียงได้เพื่อความสะดวกของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังดูวิดีโอ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หรือสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน จอแสดงผลที่ปรับเอียงได้นี้จะช่วยให้ดวงตาของคุณอยู่ในแนวเดียวกันและมีสมาธิ เพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่เป็นธรรมชาติและลดความเมื่อยล้าด้วยการควบคุมมุมที่ราบรื่นตั้งแต่ -5° ถึง 20°

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • Size [Inch]

    27

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt

สเปคทั้งหมด

ACCESSORY

  • D-Sub

    YES(1ea)

  • HDMI

    YES(1ea)

CONNECTIVITY

  • D-Sub

    YES(1ea)

  • HDMI

    YES(1ea)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    690 x 450 x 140

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    611.6 x 357.7 x 37.5

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    611.6 x 458.2 x 220

  • Weight in Shipping [kg]

    5.4

  • Weight without Stand [kg]

    3.3

  • Weight with Stand [kg]

    4.2

DISPLAY

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    220

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Contrast Ratio (Min.)

    1050:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500:1

  • Panel Type

    IPS

  • Pixel Pitch [mm]

    0.3114(H)x0.3114(V)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Size [cm]

    68.5

  • Size [Inch]

    27

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FEATURES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Motion Blur Reduction Tech.

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • VRR

    YES

INFO

  • Product name

    PC Monitor

  • Year

    Y25

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Type

    External Power(Adapter)

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

ค้นหา

สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์นี้รอบตัวคุณ

สินค้าแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา