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34'' 21:9 Curved UltraWide™ QHD (3440 x 1440) Monitor

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

34'' 21:9 Curved UltraWide™ QHD (3440 x 1440) Monitor

34WQ75C-B

34'' 21:9 Curved UltraWide™ QHD (3440 x 1440) Monitor

มุมมองด้านหน้า

จอภาพโค้ง LG UltraWide™

จอมอนิเตอร์

IPS
34” QHD (3440 x 1440)

สี

sRGB 99% (ปกติ)
HDR10

การเชื่อมต่อ

USB Type-C™
 พอร์ต LAN (RJ45)

จอภาพ LG IPS รองรับสเปกตรัมสี 99% ของขอบเขตสี sRGB และมอบสีและความสว่างอันโดดเด่นด้วยการรองรับ HDR10

ความแม่นยำของสีที่โดดเด่นและมุมการรับชมภาพที่กว้าง

จอภาพ LG IPS รองรับสเปกตรัมสี 99% ของขอบเขตสี sRGB และมอบสีและความสว่างอันโดดเด่นด้วยการรองรับ HDR10.

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.

จอแสดงผล IPS

จอ LG IPS แสดงผลความแม่นยำของสีที่โดดเด่นพร้อมกับมุมการรับชมภาพที่กว้าง.

sRGB 99%

ด้วยความครอบคลุมถึง 99% ของสเปกตรัม sRGB จึงเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงผลความแม่นยำของสี.

HDR10

แสดงรายละเอียดในส่วนสว่างและมืดของคอนเทนต์ช่วงไดนามิกสูง.

*ความสว่าง: 300 nits (ปกติ) ขอบเขตสี: sRGB 99%.

จอแสดงผล 21:9 UltraWide™ QHD

หน้าจอกว้างขึ้น สร้างสรรค์ผลงานได้ยิ่งกว่า

หน้าจอ UltraWide™ QHD (ความละเอียด 3440x1440 อัตราส่วนกว้างยาว 21:9) เหมาะสำหรับการทำงานอย่างยิ่งด้วยความสามารถการแสดงโปรแกรมต่างๆ ได้พร้อมกัน.

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.

การควบคุม OnScreen

ควบคุมด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

คุณสามารถปรับแต่งส่วนการทำงานโดยการแยกจอแสดงผลหรือตัวเลือกจอมอนิเตอร์แบบพื้นฐานด้วยการคลิกเมาส์ไม่กี่ครั้ง.
ควบคุมด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ดาวน์โหลด

*หากต้องการดาวน์โหลดการควบคุม OnScreen ล่าสุด คลิกปุ่มดาวน์โหลด.
*รูปภาพผลิตภัณฑ์และการควบคุม OnScreen ในวิดีโอมีไว้สำหรับการจัดแสดงตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงและการควบคุม OnScreen ของจริง.
*คุณลักษณะอาจทำงานไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับพีซีที่ผู้ใช้กำลังใช้.

USB Type-C™, RJ45

พอร์ตการเชื่อมต่อ ถ่าย-โอน และชาร์ตพลังงานในนึ่งเดียว

รองรับ RJ45 (พอร์ต LAN) สำหรับอีเธอร์เน็ตใช้สายและ USB Type-C™ ซึ่งให้การจ่ายพลังงานสูงสุด 90W การถ่ายโอนข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วยสายเชื่อมต่อเพียงเส้นเดียว.
ไอคอนจอแสดงผล

จอแสดงผล

ไอคอนข้อมูล

ข้อมูล

การจ่ายพลังงาน

การจ่ายพลังงาน

อีเธอร์เน็ต

อีเธอร์เน็ต

จอภาพของคุณสามารถเป็นศูนย์รวมการผลิตได้ด้วยการจัดเตรียม RJ45 (พอร์ต LAN) สำหรับอีเธอร์เน็ตใช้สายและ USB Type-C™ ซึ่งให้การจ่ายพลังงานสูงสุด 90W การถ่ายโอนข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วยสายเชื่อมต่อเพียงเส้นเดียว

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.
*เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ต้องใช้สายเชื่อมต่อ USB Type-C™ ที่ให้มาในแพ็กเกจเพื่อเชื่อมต่อพอร์ต USB Type-C™ เข้ากับจอภาพ.
*สายเชื่อมต่อสำหรับ USB Type-C, HDMI, DP มีรวมอยู่ด้วย.

พอร์ตการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

อัปสตรีม USB 2.0

อัปสตรีม USB 2.0

ดาวน์สตรีม USB 3.0

ดาวน์สตรีม 4 x USB 3.0

ชนิด USB C™

ชนิด USB C™

LAN

LAN

HDMI

2 x HDMI

DP

DP

ชาร์จพลังงาน 90W

การจ่ายพลังงานสูงสุด 90W

ด้วยเทคโนโลยีการจ่ายพลังงาน USB Type-C™ คุณสามารถชาร์จหน้าจอ ในขณะที่ชาร์จแล็ปท็อป (สูงสุดถึง 90W) ในขณะที่เชื่อมต่อพร้อมกัน ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน.

ด้วยเทคโนโลยีการจ่ายพลังงาน USB Type-C™ คุณสามารถเพิ่มพลังจอภาพ ในขณะที่ชาร์จแล็ปท็อป (สูงสุดถึง 90W) ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน

จอแสดงผลบางเฉียบเครื่องนี้มีคุณลักษณะขอบจอที่เพรียวบางทั้งสามด้านและไม่มีการรบกวนจากภาพที่สมจริงและให้ความแม่นยำอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ขณะที่ลำโพง สเตอริโอ 7W ที่มาพร้อม MaxxAudio® จะเติมเต็มประสบการณ์ที่ดื่มด่ำของคุณ

Waves MaxxAudio®

ระบบเสียงแสนดื่มด่ำ

จอแสดงผลบางเฉียบเครื่องนี้มีคุณลักษณะขอบจอที่เพรียวบางทั้งสามด้านและไม่มีการรบกวนจากภาพที่สมจริงและให้ความแม่นยำอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ขณะที่ลำโพงสเตอริโอ 7W สองตัวที่มาพร้อม MaxxAudio® จะเติมเต็มประสบการณ์ที่ดื่มด่ำของคุณ.

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.

ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของคุณ

  • แบบปกติ
  • DAS
Dynamic Action Sync

ตอบโต้คู่ต่อสู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลด้วย Dynamic Action Sync เพื่อช่วยให้เกมเมอร์จับช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์.

*แบบปกติแสดงกรณีของรุ่นอื่นๆ จาก LG ที่ไม่รองรับคุณลักษณะ Dynamic Action Sync (DAS).
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.

  • ปิด
  • เปิด
Black Stabilizer

ชิงโจมตีก่อนท่ามกลางความมืดมิด

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์หลีกเลี่ยงการซุ่มโจมตีที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดที่สุดและหลบหนีสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อแฟลชระเบิด.

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.

ปกป้องสายตาของคุณด้วยคุณลักษณะถนอมสายตา

Flicker-safe จะลดการกะพริบที่มองไม่เห็นบนหน้าจอ ซึ่งจะช่วยลดอาการปวดตา โดยจะให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายเป็นเวลานาน

โหมดการอ่าน

โหมดการอ่านจะสร้างหน้าจอที่มีอุณหภูมิสีใกล้เคียงกับกระดาษและให้สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอ่าน.

Flicker-safe

Flicker-safe จะลดการกะพริบที่มองไม่เห็นบนหน้าจอ ซึ่งจะช่วยลดอาการปวดตา โดยจะให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายเป็นเวลานาน.

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.
*คุณลักษณะด้านบนอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริงที่ผู้ใช้กำลังใช้.

ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์

ง่ายและสะดวกสบาย

ขาตั้งแบบ One Click ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อื่นใด และปรับความสูงและความเอียงของหน้าจอขนาดใหญ่ให้ก้ม-เงยได้อย่างอิสระเพื่อตอบโจทย์ของคุณมากที่สุด.
ไอคอนที่อธิบายถึงขาตั้งแบบ One Click

ขาตั้ง One Click

ง่ายต่อการติดตั้ง
ไอคอนที่อธิบายถึงการปรับความสูงตั้งแต่ 0 ถึง 110 มม.

ช่วงความสูง

0~110 มม
ไอคอนที่อธิบายถึงก้ม-เงยตั้งแต่ -5 ถึง 20 องศา

ก้ม-เงย

-5~20 องศา

ขาตั้งแบบ One Click ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อื่นใด และปรับความสูงและความเอียงของหน้าจอขนาดใหญ่ให้ก้ม-เงยได้อย่างอิสระเพื่อตอบโจทย์ของคุณมากที่สุด

คู่มือและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

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คุณลักษณะเด่น

Size [Inch]

34.14

Resolution

3440 x 1440

Panel Type

IPS

Aspect Ratio

21:9

Color Gamut (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

300

Curvature

3800R

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Display Position Adjustments

Tilt/Height

สเปคทั้งหมด

ACCESSORY

Display Port

YES

HDMI

YES

Others (Accessory)

Cable Holder

USB-C

YES

CONNECTIVITY

Built-in KVM

YES

DisplayPort

YES(1ea)

DP Version

1.4

HDMI

YES(2ea)

Headphone out

3-pole (Sound Only)

LAN (RJ-45)

YES

USB-C

YES(1ea)

USB-C (Data Transsmission)

YES

USB-C (Max. Resolution at Hz)

3440 x 1440 @ 60Hz

USB-C (Power Delivery)

90W

USB Downstream Port

YES(2ea/ver3.0, 2ea/ver2.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver2.0)

DIMENSIONS/WEIGHTS

Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

969.0 x 498 x 171

Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

816.7 x 364.4 x 83.6

Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

816.7 x 569.7 x 260.0(↑) 816.7 x 459.7 x 260.0(↓)

Weight in Shipping [kg]

11.1

Weight without Stand [kg]

6.7

Weight with Stand [kg]

8.6

DISPLAY

Aspect Ratio

21:9

Brightness (Min.) [cd/m²]

240

Brightness (Typ.) [cd/m²]

300

Color Depth (Number of Colors)

1.07B

Color Gamut (Min.)

sRGB 90% (CIE1931)

Color Gamut (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Contrast Ratio (Min.)

700:1

Contrast Ratio (Typ.)

1000:1

Curvature

3800R

Panel Type

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.2325 x 0.2325

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Resolution

3440 x 1440

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Size [cm]

86.705

Size [Inch]

34.14

Viewing Angle (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

FEATURES

Black Stabilizer

YES

Auto Input Switch

YES

Color Calibrated in Factory

YES

Color Weakness

YES

Dynamic Action Sync

YES

Flicker Safe

YES

HDR 10

YES

HDR Effect

YES

Others (Features)

Built-in KVM

PBP

2PBP

Reader Mode

YES

Smart Energy Saving

YES

Super Resolution+

YES

User Defined Key

YES

INFO

Product name

UltraWide

Year

2022

MECHANICAL

Display Position Adjustments

Tilt/Height

Wall Mountable [mm]

100 x 100

POWER

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Power Consumption (DC Off)

Less than 0.3W

Power Consumption (Max.)

150W

Power Consumption (Sleep Mode)

Less than 0.5W

Power Consumption (Typ.)

60W

Type

Built-in Power

SOUND

Maxx Audio

YES

Speaker

7W x 2

STANDARD

RoHS

YES

SW APPLICATION

OnScreen Control (LG Screen Manager)

YES

Dual Controller

YES

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