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ประกาศการยุติบริการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีโซเชียลบางรายการ

สังเกต07/09/2026

ขอขอบคุณที่ใช้ LG.com

 

ขอแจ้งให้ทราบว่า บริการเข้าสู่ระบบบัญชี LG Electronics ด้วยบัญชีโซเชียลบางรายการจะยุติการให้บริการ

ลูกค้าที่กำลังใช้บริการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีโซเชียล โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่างและโปรดทราบไว้เพื่อใช้งานบริการได้อย่างต่อเนื่อง

 

1. บริการล็อกอินที่ได้รับผลกระ: เข้าสู่ระบบด้วย Amazon, เข้าสู่ระบบด้วย LINE

2. วันที่สิ้นสุดการให้บริการ: 09/07/2026 (KST)

3. ประกาศแจ้งการเปลี่ยน ID เนื่องจากการยุติบริการ

- หากคุณกำลังใช้บัญชีโซเชียลล็อกอินที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณได้เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลไว้แล้ว

 

1) หากมีการเชื่อมโยงบัญชีอีเมล

หลังจากสิ้นสุดการให้บริการนี้ คุณยังคงใช้บริการได้ตามปกติโดยลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ข้อมูลบัญชีทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้และประวัติการซื้อจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม หากคุณได้เชื่อมโยงบัญชีโซเชียลที่ได้รับผลกระทบกับแอปลำโพง AI เช่น Alexa หรือ Google Home คุณจะต้องเชื่อมต่อบริการเหล่านั้นอีกครั้งโดยใช้อีเมลของบัญชี LG Electronics เพื่อใช้งานต่อไป

 

2) หากยังไม่ได้เชื่อมโยงอีเมล

โปรดลงทะเบียนที่อยู่อีเมลก่อนวันที่สิ้นสุดการให้บริการ หากไม่ได้ลงทะเบียนที่อยู่อีเมล คุณจะถูกนำออกจากบริการทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าวโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการให้บริการ และข้อมูลบัญชีทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงและประวัติการซื้อจะถูกลบ

นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับลำโพง AI เช่น Alexa และ Google Home จะถูกตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติด้วย หากต้องการใช้บริการต่อ ให้เชื่อมต่ออีกครั้งในแอปลำโพง AI โดยใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี LG Electronics ของคุณ

 

บริการลงชื่อเข้าใช้ด้วยโซเชียลที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการยุติบริการครั้งนี้จะยังคงใช้งานได้ตามปกติ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถส่งเรื่องสอบถามผ่านบริการสอบถามแบบ 1:1 ของเราได้

เราจะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ

 

ขอบคุณ

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