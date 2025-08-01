We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ar condicionado Multi Split Inverter 3 ambientes ( 1via 2X 9.000BTUS, 2X 12.000BTUs) Quente/Frio WiFi integrado
Controle Remoto via Aplicativo LG ThinQ™
*Dependendo do modelo do produto, pode ser necessária a aquisição de um modem wi-fi adicional para habilitar a função.
Todas as especificações
PRATICIDADE
-
Controle remoto
SIM
-
Diagnóstico Inteligente
SIM
-
ThinQ (Wi-Fi)
SIM
-
Programação
SIM
UNIDADE EXTERNA
-
Dimensões do Chassi - L x A x P (mm)
870 x 650 x 330
-
Faixa de Corrente no Resfriamento (A)
1,80 / 12,60
-
Faixa de Potência no Resfriamento (kW)
0,39~2,71
-
Faixa de Resfriamento (BTU/h)
6.000~27.600
-
Dimensões Externas - L x A x P (mm)
1,046 x 713 x 461
-
Faixa de Aquecimento (BTU/h)
6.500~27.600
-
Capacidade Máxima de Combinação (BTU/h)
39000
-
Desnível Máximo entre Evap. - Cond. (m)
15
-
Desnível Máximo entre Evaporadoras (m)
7,5
-
Comprimento Máximo da Tubulação por Linha (m)
25
-
Peso (kg)
42
-
Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)
Ø 9.52 (3/8)
-
Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)
Ø 6.35 (1/4)
-
Comprimento Máximo Total da Tubulação (m)
50
-
Fluido Refrigerante
R32
-
Comprimento Padrão da Tubulação por Linha (m)
7,5
UNIDADE INTERNA
-
Unidade Interna#1 Medidas do Chassi L x A x P (mm)
860 × 132 × 450
-
Unidade Interna#1 Capacidade de Refrigeração (BTU/h)
9.000
-
Unidade Interna#1 Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)
Ø 9.52 (3/8)
-
Unidade Interna#1 Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)
Ø 6.35 (1/4)
-
Unidade Interna#1 Máxima Vazão de Ar Unidade Interna (m³/min)
7,5
-
Unidade Interna#1 Modelo
AMNW09GTUC0
-
Unidade Interna#1 Medidas do Painel L x A x P (mm)
1160 × 34 × 500
-
Unidade Interna#1 Peso do Painel (kg)
3,93
-
Unidade Interna#1 Peso (kg)
11,7
-
Unidade Interna#1 Controle Remoto sem Fio
SIM
-
Unidade Interna#1 Conexão Wi-fi
SIM
-
Unidade Interna#2 Medidas do Chassi L x A x P (mm)
860 × 132 × 450
-
Unidade Interna#2 Capacidade de Refrigeração (BTU/h)
12.000
-
Unidade Interna#2 Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)
Ø 9.52 (3/8)
-
Unidade Interna#2 Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)
Ø 6.35 (1/4)
-
Unidade Interna#2 Máxima Vazão de Ar Unidade Interna (m³/min)
8,1
-
Unidade Interna#2 Modelo
AMNW12GTUC0
-
Unidade Interna#2 Medidas do Painel L x A x P (mm)
1160 × 34 × 500
-
Unidade Interna#2 Peso do Painel (kg)
3,93
-
Unidade Interna#2 Peso (kg)
11,7
-
Unidade Interna#2 Controle Remoto sem Fio
SIM
-
Unidade Interna#2 Conexão Wi-fi
SIM
-
Unidade Interna#3 Medidas do Chassi L x A x P (mm)
860 × 132 × 450
-
Unidade Interna#3 Capacidade de Refrigeração (BTU/h)
12.000
-
Unidade Interna#3 Conexões da Tubulação de Gás (mm - pol)
Ø 9.52 (3/8)
-
Unidade Interna#3 Conexões da Tubulação de Líquido (mm - pol)
Ø 6.35 (1/4)
-
Unidade Interna#3 Máxima Vazão de Ar Unidade Interna (m³/min)
8,1
-
Unidade Interna#3 Modelo
AMNW12GTUC0
-
Unidade Interna#3 Medidas do Painel L x A x P (mm)
1160 × 34 × 500
-
Unidade Interna#3 Peso do Painel (kg)
3,93
-
Unidade Interna#3 Peso (kg)
11,7
-
Unidade Interna#3 Controle Remoto sem Fio
SIM
-
Unidade Interna#3 Conexão Wi-fi
SIM
