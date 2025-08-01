We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ar Condicionado Portátil LG DUAL InverterVoice 14.000 Frio 127V + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Bounce by will.i.am
Ar Condicionado Portátil LG DUAL InverterVoice 14.000 Frio 127V + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Bounce by will.i.am
Principais recursos
- LG ThinQ® : Conectividade e comandos de voz com Google Assistente
- Compressor DUAL Inverter: 10 anos de garantia
- Silencioso: menor vibração no compressor
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- A caixa de som que une potência e estilo para proporcionar um som vibrante em um design fácil de transportar.
*No modo sleep.
*O vídeo é para fins de demonstração
will.i.am, o arquiteto da experiência xboom
A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva
com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy,
will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
- Ar-Condicionado Portátil 14.000 BTU Branco 127V
- LG xboom Bounce by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth com Radiadores Passivos
Todas as especificações
RESFRIAMENTO
Controle de fluxo de ar (esquerda/direita)
Não
Controle de fluxo de ar (acima/abaixo)
Não
Ar de Conforto
Não
Velocidade do ventilador
4
Resfriamento potente
Sim
PURIFICAÇÃO DE AR
Exibição da purificação de ar
Não
Ionizador
Não
Sensor PM 1.0
Não
AQUECIMENTO
Aquecimento potente
Não
PRATICIDADE
Baixo ruído
Sim
Ligar/desligar reserva (24h)
Não
Controle remoto
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros)
Não
Sono confortável em noite tropical
Não
DESIGN
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Branco
Tela
LED
FILTRO
Filtro Antialérgico
Não
Microfiltro antibacteriano
Não
Filtro de poeira
Não
Filtro de poeira fina
Não
Microfiltro
Não
Pré-filtro
Não
HIGIENIZAÇÃO
Limpeza automática
Não
UV Nano
Não
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806098613809
GERAL
Capacidade de resfriamento nominal/min (W)
14000
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
1370
Área de resfriamento est. (metros quadrados)
de 16 até 20 （unit not in Sq. Ft.）
Capacidade de resfriamento máx. (W)
14000
Dimensões do produto_LxAxP (mm)
493 x 765 x 460
Tipo de produto
Portátil
Peso do produto (kg)
32.2
Tensão nominal de entrada (V, Hz)
127/60
Tipo de Refrigerante
R-32
Potência sonora (resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A))
53/50/47/44
DESUMIDIFICAÇÃO
Desumidificação
Não
Sensor de umidade
Não
ECONOMIA DE ENERGIA
Classe de energia
A
Economia de energia (resfriamento)
Não
CONFORMIDADE
Nome do modelo do produto
LG DUAL Inverter Portátil
Tipo de produto e nome do modelo
LG DUAL Inverter Portátil
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096392317
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
30
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
316,5 x 142,5 x 136,0 mm
Alto-falante
272 x 103 x 88 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
2.1ch (Stereo)
Potência de saída
30 W + 5 W x 2
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
20 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
Saída DC (USB Tipo-C)
Sim
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
20 mm x 2
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
93 x 53 mm
PESO
Peso bruto
2,04 kg
Peso líquido
1,42 kg
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
Manual e Software
Baixe os manuais dos produtos e as versões de software mais recentes.
Resolução de Problemas
Encontre informações e dicas de como resolver problemas do seu produto
Garantia
Verifique as informações de garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Entre em Contato
Suporte Técnico
Fale com nosso Suporte Técnico via WhatsApp para sanar sua dúvida ou problema
Loja Online
Fale com nossa Loja Online para sanar suas dúvidas sobre seu pedido
Localizar Assistência Técnica
Encontre a assistência mais próxima de você
Acompanhar Reparo
Verifique o status da solicitação de reparo do seu produto