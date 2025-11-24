About Cookies on This Site

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Artcool 24.000 BTU Quente/Frio 220V

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Artcool 24.000 BTU Quente/Frio 220V

Principais recursos

  • AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura e a velocidade do vento
  • Conectividade: W-Fi Integrado, compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa
  • UV Nano: Exclusiva tecnologi de lampadas LED Ultravioleta que eleminam até 99,99% de vírus e bactéria
  • Controle de Energia 4 em 1: Permite reduzir o consumo de energia elétrica em 4 níveis
  • Compressor Dual Inverter: Gera até 70% de economia de energia, refrigeração até 40% mais rápida e é mais silencioso
Mais

Design único e sofisticado

A LG traz o ar-condicionado Dual Inverter Voice Artcool com inteligência artificial em seu design inovador único na cor grafite, com painel espelhado e ciclo exclusivamente frio. Conforto e elegância para qualquer ambiente.

Inteligência artificial embarcada e muita conectividade

Ar-condicionado LG Artcool com inteligência artificial embarcada que aprende seus hábitos, ajusta automaticamente a climatização personalizada para melhor eficiência energética. Conta com Wi-Fi integrado e é compatível com LG ThinQ™, Google Assistente e Alexa.

Do lado esquerdo, imagem ilustrativa do ar-condicionado LG Dual Inverter Artcool Frio com AI

A temperatura ideal é a que melhor se adequa a utilização do usuário. De acordo com a Resolução n°9, 3.1, da ANVISA, para melhor conforto térmico, a faixa recomendável de operação das Temperaturas, nascondições internas para verão, deverá variar entre 23°C e 26°C. A seleção de faixa depende da finalidade e local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa recomendável deverá variar de 20°C e 22°C.

Os equipamentos devem estar conectados no Wi-Fi. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a nossa Política de Privacidade Acesse . Todos os direitos reservados.

*Para usuários iOS, esta etapa será complementada com a conexão através de senha cedida pelo aplicativo. Será necessário buscar em sua rede wi-fi o nome da conexão e colocar a senha oferecida pelo sistema manualmente. Após a conclusão, siga para as próximas etapas. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a Politica de Privacidade em www.lg.com/br/privacidade. Para mais informações acesse LG.com/br

Conforto térmico e sonoro

Praticar qualquer atividade com conforto térmico e sonoro fica agradável com o LG Dual Inverter Voice Artcool. Você sequer percebe que está ligado. Conta com função Confort Sleep, capaz de ajustar o fluxo de ar e o temporizador para uma ótima noite de sono.

Do lado esquerdo, imagem gráfica de equalizador de som demonstrando baixo volume de ruído do ar-condicionado LG Artcool

Economia de Energia

O exclusivo compressor Dual Inverter do ar-condicionado LG é projetado para melhor eficiência energética, regulando a velocidade do rotor duplo de forma constante, evitando alto consumo de energia. Com a função Active Energy Control, que oferece até 4 níveis de economia, ajuda a reduzir o consumo sem mudar a temperatura. Menos consumo, mais economia!

Do lado esquerdo, imagem ilustrativa do rotor duplo do ar-condicionado LG demonstrando o movimento de rotação.

*Economia de 70% e a refrigeração 40% mais rápida baseada em testes realizados com normas de avaliação internas da LG, comparando o modelo Dual Inverter com um modelo não Inverter convencional de 12.000 BTU/h. O percentual de economia de energia varia de acordo com as consições de uso do aparelho.
*Testes realizados em laboratório pela LG. Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesso lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.

Acima, imagem de banner demonstrando a função Auto Cleaning do ar-condicionado LG Artcool.

Acima, imagem de banner demonstrando a função Auto Cleaning do ar-condicionado LG Artcool.

Pré-consulta instalação

Pré-consulta instalação

Pré-Consulta de Instalação LG

Consulte nossos especialistas e garanta que seu produto se encaixe

perfeitamente no ambiente, com instalação segura e máximo desempenho!

Pré-Consulta de Instalação LG SAIBA MAIS

Perguntas Frequentes

P.

Como definir a melhor capacidade, em BTUs, na hora de comprar um ar-condicionado LG ?

R.

A escolha de um modelo com capacidade inferior ou superior pode ocasionar a falta ou excesso de resfriamento do ambiente. Para isso, é preciso que a capacidade do aparelho seja adequada à metragem do seu ambiente. Considere que são necessários de 600 a 800 BTUs por m². Quando não houver muita incidência de de sol e/ou  fontes de calor, pode-se utilizar 600 BTUs. Caso a situação seja oposta, com muita incidência de sol e/ou fontes de calor, recomenda-se 800 BTUs por m².

P.

O que é um ar-condicionado inverter e qual é a diferença do Dual Inverter para os demais ?

R.

O inverter trata-se de uma tecnologia no qual o compressor, que é o coração do ar-condicionado, leva o dispositivo inverter para regular a velocidade de rotação (frequência) do motor. Durante o funcionamento de um aparelho convencional (não-inverter), definimos uma temperatura e, assim que o ambiente atinge o resfriamento desejado, o motor desliga automaticamente. Consequentemente, quando o ambiente tem a temperatura elevada, o aparelho detecta essa variação e liga novamente para regular à temperatura configurada inicialmente. Esse ciclo de liga-desliga consome muita energia e a tecnologia inverter veio como uma ótima solução no modo de se consumir energia, o que costuma ser uma das nossas maiores preocupações no fim do mês. Os compressores inverter, não desligam e ligam o tempo todo, eles funcionam com alta ou baixa frequência de giro, regulando a temperatura, proporcionando mais estabilidade e durabilidade.

Os aparelhos de ar-condicionado LG possuem a tecnologia DUAL Inverter, que é uma evolução do inverter. Por conta do duplo rotor, o compressor pode funcionar numa frequência ainda mais baixa e com performance maximizada, e o resultado disso é um resfriamento 40% mais rápido e economia de até 70% que um ar-condicionado convencional.

P.

Como funciona a Inteligencia Artificial no ar-condicionado ?

R.

Toda a linha produtos DUAL Inverter LG conta com a atecnologia +AI integrado. Alinhado com as tendências de tecnologia, essa função de inteligência artificial aprende com os seus habitos de uso. Acionando a função pelo controle remoto ou pelo ThinQ*, o ar-condicionado passa a ententer, por deep learning, o ambiente externo aliando aos costumes de uso como temperatura, velocidade e direção do vento, para que ele possa atuar de forma autônoma. Quanto mais usar, mais ele aprende com você.

* ThinQ está presente em toda a linha DUAL Inverter, exceto na linha Compact.

P.

Por que utilizar o gás R32 ?

R.

O R32 vem como uma nova geração de gás para ar-condicionado, especialmente, por ser mais ecológico que os antecessores. Sob o ponto de vista da sustentabilidade, é o que apresenta menor nocividade ao ambiente, consquentemente, tem menor potencial de aquecimento global, calculado pela escala GWP. São 675 pontos do R32 contra 2088 do R410a. Além disso, ele requer menor quantidade de operação e recarga, num volume 20% menor. 

Em muitos países, esse novo padrão já é realidade. Na Europa, por exemplo, essa mudança foi feita em 2016, os EUA e Canadá estão previstos para 2025 e, no Brasil, a LG está com a maioria da linha residencial já como o R32.

P.

Que cuidados devo considerar na aquisição um ar-condicionado ?

R.

É sempre melhor confiar a instalação do seu ar-condicionado a um técnico profissional. Como especialista, ele saberá com mais precisão sobre as suas necessidades, do ambiente e as configurações ideais para garantir o uso ideal e correto do aparelho. No site da LG ou nas revendas autorizadas, você pode contar com os melhores instaladores.

Resumo

Imprimir

DIMENSÕES

S3-W24K2RD1

Especificação chave

  • Geral - Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

    Quente/Frio

  • Geral - Capacidade de aquecimento máx. (W)

    7766

  • Geral - Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    1930 / 240

  • Economia de Energia - Classe de energia

    A

  • PRATICIDADE - ThinQ (Wi-Fi)

    Sim

  • Higienização - UV Nano

    Sim

Todas as especificações

RESFRIAMENTO

  • 4 vias

    Acima e Abaixo / Direita e Esquerda

  • Controle de fluxo de ar (esquerda/direita)

    Sim

  • Controle de fluxo de ar (acima/abaixo)

    Sim (6 posições)

  • Velocidade do ventilador

    6 posições

  • Resfriamento potente

    Sim

  • AI Air

    Não disponível

AQUECIMENTO

  • Aquecimento potente

    Sim

PRATICIDADE

  • Reinício automático

    Sim

  • Modo ventilador

    Sim

  • Alarme de Filtro

    Não disponível

  • Operação de comutação forçada

    Sim

  • Detecção de corpo humano

    Não disponível

  • Ligar/desligar reserva (24h)

    Sim

  • Controle remoto

    Sim

  • Diagnóstico Inteligente

    Sim

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Sim

  • Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros)

    Sim

  • Sono Profundo

    Não disponível

  • Sleep Timer+

    Não disponível

DESIGN

  • Cor (Evaporadora - Unidade Interna)

    Preto

FILTRO

  • Filtro de poeira fina

    Não disponível

  • Filtro de Poeira Ultrafino

    Não disponível

HIGIENIZAÇÃO

  • Limpeza automática

    Sim

  • UV Nano

    Sim

  • Limpeza da Serpentina

    Não disponível

GERAL

  • Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    1930 / 240

  • Capacidade de aquecimento máx. (W)

    7766

  • Potência de consumo de aquecimento nominal/mín. (W)

    1890 / 240

  • Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)

    998x345x212

  • Peso da unidade interna (kg)

    11,6

  • Peso da unidade interna (lb)

    25,6

  • Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)

    870x650x330

  • Peso da unidade externa (kg)

    41,5

  • Peso da unidade externa (lb)

    91,5

  • Tensão nominal de entrada (V, Hz)

    220, 60

  • Tipo de Refrigerante

    R32

  • Capacidade de Resfriamento (Máx/Min) (BTU/h)

    24500 / 3500

  • Capacidade de Resfriamento Nominal (BTU/h)

    22000

  • Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)

    22000 / 3500

  • Capacidade de Aquecimento Máximo (BTU/h)

    26500

  • Capacidade de Aquecimento (Máx/Min) (BTU/h)

    26500 / 3500

  • Capacidade de Aquecimento Nominal (BTU/h)

    22000

  • Capacidade de Aquecimento Nominal/Mínimo (BTU/h)

    22000 / 3500

  • Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

    Quente/Frio

  • Tipo do produto II

    Inverter

  • Pressão Sonora (Resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A))

    N/A

  • Pressão Sonora (Aquecimento) SH/H/M/L/SL (dB(A))

    N/A

DESUMIDIFICAÇÃO

  • Desumidificação

    Sim

  • Sensor de umidade

    Não disponível

ECONOMIA DE ENERGIA

  • Controle de Energia Ativo

    Sim

  • Visor de Energia

    Sim

  • Classe de energia

    A

  • Monitoramento de energia

    Não disponível

  • ICA (I-Control Ampere)

    Não disponível

  • AI kW Manager

    Não disponível

  • Sensor de radar

    Não disponível

CONFORMIDADE

  • Mês de lançamento (AAAA-MM)

    2026-01

  • Fabricante (importador)

    LG Electronics

  • Nome do modelo do produto

    S3-W24K2RD1

  • Tipo de produto e nome do modelo

    Wall Mounted & S3-W24K2RD1

UNIDADE EXTERNA

  • Nome do modelo da unidade externa

    S3UW24K2RD1

GLOBAL_INTERNO

  • Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))

    47,0

  • Nível de ruido (dB(A))

    43,0

  • Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))

    38,0

  • Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))

    32,0

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))

    48,0

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))

    43,0

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))

    38,0

FUNÇÃO RAC B2B

  • Contato seco

    Não disponível

  • Módulo PI485

    Não disponível

  • Controle Remoto com Fio

    Não disponível

O que as pessoas estão dizendo

