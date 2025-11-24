We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 30.000 BTU Frio 220V
S4-Q30R43FA
()
Principais recursos
- AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura e a velocidade do vento
- Conectividade: W-Fi Integrado, compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa
- Controle de Energia 4 em 1: Permite reduzir o consumo de energia elétrica em 4 níveis
- Compressor Dual Inverter: Gera até 70% de economia de energia, refrigeração até 40% mais rápida e é mais silencioso
- Feito Para Durar: Proteção contra maresia com anticorrosivo GoldFin™, proteção contra picos de energia de até 450V e gabinete de metal
AI - Inteligência Artificial
Experiência de Conforto Personalizado
A Inteligência Artificial analisa e aprende os seus padrões de uso, hábitos e condições do ambiente para ajustar automaticamente uma climatização única e perfeita para você. Acione a função SmartCare e pronto!
Foto ilustrativa do ar-condicionado LG Dual Inverter com inteligência artificial em seu interior
*A temperatura ideal é a que melhor se adequa a utilização do usuário. De acordo com a Resolução nº 9, 3.1, da ANVISA, para melhor conforto térmico, a faixa recomendável de operação das Temperaturas, nas condições internas para verão, deverá variar entre 23°C e 26°C. A seleção de faixa depende da finalidade e local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa recomendável deverá variar de 20ºC e 22ºC.
A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; conforme definição da categoria de ares-condicionados; volime de vendas no varejo 2024 (Edição CAP2025).
Sua Casa Sempre Conectada
Use seus assistentes favoritos e conte com diversas opções de conectividade.
Controle as funções do seu ar-condicionado por voz ou remotamente com o app LG ThinQ.
Inforgráfico mostrando a conectividade e integração dos ares-condicionados LG com assistentes virtuais, como Alexa
*Os equipamentos devem estar conectados no wi-fi. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a nossa Política de Privacidade. Acesse https://www.lg.com/br/privacidade. Todos os direitos reservados.
Controle de Energia 4 em 1
Inteligente até Para Economizar
Através do controle remoto, escolha até 4 níveis de consumo de energia com a função Active Energy Control.
Quanto menor o percentual de consumo, maior a economia e sem mudar a temperatura escolhida.
Infográfico simulando a redução do consumo de energia em 4 níveis enquanto a temperatura escolhida permanece fixa
*Economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região. Tabela de eficiência energética disponível pelo INMETRO: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica.Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.
Feito Para Durar
Resistente Por Dentro e Por Fora
O ar-condicionado LG conta com a poderosa serpentina de cobre GoldFin™, que protege o equipamento contra as ações corrosivas do dia-a-dia, incluindo maresia. Além disso, possui proteção contra picos de energia, uma robusta condensadora com estrutura de metal e garantia de 10 anos no compressor.
Infográfico mostrando a proteção dos ares-condicionados LG contra picos de energia de até 450V
*Testes realizados em laboratório pela LG. Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.
**Garantia do Compressor Inverter LG: 10 anos (inclui 9 anos e 9 meses adicionais) para produtos da linha Dual Inverter e Smart Inverter. Válida mediante realização de manutenções preventivas anuais em assistência técnica autorizada LG, com apresentação da nota fiscal e cartão de garantia preenchido. Custos de manutenção não inclusos. A garantia perde validade se as manutenções não forem realizadas ou forem feitas por pessoal não autorizado.
Um Excelente Desempenho
Não Precisa Ser Barulhento
Assista televisão, leia e durma tranquilamente em qualquer ambiente com ar-condicionado LG, com um nível de ruído tão baixo que você nem percebe.
*Os ares-condicionados residenciais LG possuem nível de ruído que varia de 22 a 52 decibéis, conforme a capacidade do aparelho. Para mais informações, consulte LG.com/br
Exclusiva Tecnologia LG Dual Inverter
A LG é a única marca a oferecer uma tecnologia mecânica de rotor duplo em todas as suas condensadoras que se mantém em constante movimento e equilibra o consumo de energia para entregar a máxima eficiência com baixo custo na conta de luz.
Infográfico mostrando informações de economia de energia de até 70% e refrigeração mais rápida
* Economia de 70% e a refrigeração 40% mais rápida baseada em testes realizados com normas de avaliação internas da LG, comparando o modelo Dual Inverter com um modelo não Inverter convencional de 12.000 BTU/h. O percentual de economia de energia varia de acordo com as condições de uso do aparelho.
Perguntas Frequentes
P.
Como definir a melhor capacidade, em BTUs, na hora de comprar um ar-condicionado LG ?
R.
A escolha de um modelo com capacidade inferior ou superior pode ocasionar a falta ou excesso de resfriamento do ambiente. Para isso, é preciso que a capacidade do aparelho seja adequada à metragem do seu ambiente. Considere que são necessários de 600 a 800 BTUs por m². Quando não houver muita incidência de de sol e/ou fontes de calor, pode-se utilizar 600 BTUs. Caso a situação seja oposta, com muita incidência de sol e/ou fontes de calor, recomenda-se 800 BTUs por m².
P.
O que é um ar-condicionado inverter e qual é a diferença do Dual Inverter para os demais ?
R.
O inverter trata-se de uma tecnologia no qual o compressor, que é o coração do ar-condicionado, leva o dispositivo inverter para regular a velocidade de rotação (frequência) do motor. Durante o funcionamento de um aparelho convencional (não-inverter), definimos uma temperatura e, assim que o ambiente atinge o resfriamento desejado, o motor desliga automaticamente. Consequentemente, quando o ambiente tem a temperatura elevada, o aparelho detecta essa variação e liga novamente para regular à temperatura configurada inicialmente. Esse ciclo de liga-desliga consome muita energia e a tecnologia inverter veio como uma ótima solução no modo de se consumir energia, o que costuma ser uma das nossas maiores preocupações no fim do mês. Os compressores inverter, não desligam e ligam o tempo todo, eles funcionam com alta ou baixa frequência de giro, regulando a temperatura, proporcionando mais estabilidade e durabilidade.
Os aparelhos de ar-condicionado LG possuem a tecnologia DUAL Inverter, que é uma evolução do inverter. Por conta do duplo rotor, o compressor pode funcionar numa frequência ainda mais baixa e com performance maximizada, e o resultado disso é um resfriamento 40% mais rápido e economia de até 70% que um ar-condicionado convencional.
P.
Como funciona a Inteligencia Artificial no ar-condicionado ?
R.
Toda a linha produtos DUAL Inverter LG conta com a atecnologia +AI integrado. Alinhado com as tendências de tecnologia, essa função de inteligência artificial aprende com os seus habitos de uso. Acionando a função pelo controle remoto ou pelo ThinQ*, o ar-condicionado passa a ententer, por deep learning, o ambiente externo aliando aos costumes de uso como temperatura, velocidade e direção do vento, para que ele possa atuar de forma autônoma. Quanto mais usar, mais ele aprende com você.
* ThinQ está presente em toda a linha DUAL Inverter, exceto na linha Compact.
P.
Por que utilizar o gás R32 ?
R.
O R32 vem como uma nova geração de gás para ar-condicionado, especialmente, por ser mais ecológico que os antecessores. Sob o ponto de vista da sustentabilidade, é o que apresenta menor nocividade ao ambiente, consquentemente, tem menor potencial de aquecimento global, calculado pela escala GWP. São 675 pontos do R32 contra 2088 do R410a. Além disso, ele requer menor quantidade de operação e recarga, num volume 20% menor.
Em muitos países, esse novo padrão já é realidade. Na Europa, por exemplo, essa mudança foi feita em 2016, os EUA e Canadá estão previstos para 2025 e, no Brasil, a LG está com a maioria da linha residencial já como o R32.
P.
Que cuidados devo considerar na aquisição um ar-condicionado ?
R.
É sempre melhor confiar a instalação do seu ar-condicionado a um técnico profissional. Como especialista, ele saberá com mais precisão sobre as suas necessidades, do ambiente e as configurações ideais para garantir o uso ideal e correto do aparelho. No site da LG ou nas revendas autorizadas, você pode contar com os melhores instaladores.
Resumo
DIMENSÕES
Especificação chave
Geral - Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Frio
Geral - Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
2530 / 610
Economia de Energia - Classe de energia
B
PRATICIDADE - ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Todas as especificações
RESFRIAMENTO
4 vias
Acima / baixo
Controle de fluxo de ar (acima/abaixo)
Sim (6 posições)
Velocidade do ventilador
6 posições
Resfriamento potente
Sim
AI Air
Não disponível
PRATICIDADE
Reinício automático
Sim
Modo ventilador
Sim
Alarme de Filtro
Não disponível
Operação de comutação forçada
Sim
Detecção de corpo humano
Não disponível
Ligar/desligar reserva (24h)
Sim
Controle remoto
Sim
Diagnóstico Inteligente
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros)
Sim
Sono Profundo
Não disponível
Sleep Timer+
Não disponível
DESIGN
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Branco
FILTRO
Filtro de poeira fina
Não disponível
Filtro de Poeira Ultrafino
Não disponível
HIGIENIZAÇÃO
Limpeza automática
Sim
Limpeza da Serpentina
Não disponível
GERAL
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
2530 / 610
Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)
1200 x 360 x 265
Peso da unidade interna (kg)
19,5
Peso da unidade interna (lb)
43,0
Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)
950 x 832 x 330
Peso da unidade externa (kg)
67,1
Peso da unidade externa (lb)
147,9
Tensão nominal de entrada (V, Hz)
220, 60
Tipo de Refrigerante
R-410A
Capacidade de Resfriamento (Máx/Min) (BTU/h)
36000 / 6035
Capacidade de Resfriamento Nominal (BTU/h)
30000
Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)
30000 / 6035
Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Frio
Tipo do produto II
Inverter
Pressão Sonora (Resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A))
N/A
Pressão Sonora (Aquecimento) SH/H/M/L/SL (dB(A))
N/A
DESUMIDIFICAÇÃO
Desumidificação
Sim
Sensor de umidade
Não disponível
ECONOMIA DE ENERGIA
Controle de Energia Ativo
Sim
Visor de Energia
Sim
Classe de energia
B
Monitoramento de energia
Não disponível
ICA (I-Control Ampere)
Não disponível
AI kW Manager
Não disponível
Sensor de radar
Não disponível
CONFORMIDADE
Mês de lançamento (AAAA-MM)
2026-01
Fabricante (importador)
LG Electronics
Nome do modelo do produto
S4-Q30R43FA
Tipo de produto e nome do modelo
Wall Mounted & S4-Q30R43FA
UNIDADE EXTERNA
Nome do modelo da unidade externa
S4UQ30R43FA
GLOBAL_INTERNO
Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))
52,0
Nível de ruido (dB(A))
47,0
Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))
43,0
Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))
34,0
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))
N/A
FUNÇÃO RAC B2B
Contato seco
Não disponível
Módulo PI485
Não disponível
Controle Remoto com Fio
Não disponível
