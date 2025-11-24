About Cookies on This Site

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 9.000 BTU Frio 220V

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 9.000 BTU Frio 220V

S3-Q09AA31F
Front view
Front view with logo
Front view with door open
Left side view
Left side door open view
Right side view
Remote view
Air continioner front view
Air continioner right side view
Principais recursos

  • AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura e a velocidade do vento
  • Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa
  • Função Controle de Energia 4 em 1: Permite reduzir o consumo de energia elétrica do ar-condicionado em 4 níveis
  • Compressor Dual Inverter: Gera até 70% de economia de energia, refrigeração até 40% mais rápida e é mais silencioso
  • Feito Para Durar: Proteção contra maresia com anticorrosivo GoldFin™, proteção contra picos de energia de até 450V e gabinete de metal
Mais

AI - Inteligência Artificial
Experiência de Conforto Personalizado

A Inteligência Artificial analisa e aprende os seus padrões de uso, hábitos e condições do ambiente para ajustar automaticamente uma climatização única e perfeita para você. Acione a função SmartCare e pronto!

Foto ilustrativa do ar-condicionado LG Smart Inverter com inteligência artificial em seu interior

*A temperatura ideal é a que melhor se adequa a utilização do usuário. De acordo com a Resolução nº 9, 3.1, da ANVISA, para melhor conforto térmico, a faixa recomendável de operação das Temperaturas, nas condições internas para verão, deverá variar entre 23°C e 26°C. A seleção de faixa depende da finalidade e local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa recomendável deverá variar de 20ºC e 22ºC.

Sua Casa Sempre Conectada

Use seus assistentes favoritos e conte com diversas opções de conectividade.

Controle as funções do seu ar-condicionado por voz ou remotamente com o app LG ThinQ.

Imagem ilustrativa de um homem ligando o ar-condicionado LG AI Dual Inverter remotamente da rua, através do comando de voz

*Os equipamentos devem estar conectados no wi-fi. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a nossa Política de Privacidade. Acesse https://www.lg.com/br/privacidade. Todos os direitos reservados.

Controle de Energia 4 em 1
Inteligente até Para Economizar

Através do controle remoto, escolha até 4 níveis de consumo de energia com a função Active Energy Control. Quanto menor o percentual de consumo, maior a economia e sem mudar a temperatura escolhida.

Imagem ilustrativa em Infográfico simulando a redução do consumo de energia em 4 níveis

*Economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região. Tabela de eficiência energética disponível pelo INMETRO: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica.Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.

Feito Para Durar
Resistente Por Dentro e Por Fora

O ar-condicionado LG conta com a poderosa serpentina de cobre GoldFin™, que protege o equipamento contra as ações corrosivas do dia-a-dia, incluindo maresia. Além disso, possui proteção contra picos de energia, uma robusta condensadora com estrutura de metal e garantia de 10 anos no compressor.

Infográfico animado mostrando a proteção contra picos de energia de até 450V, proteção contra maresia com anticorrosivo

*Testes realizados em laboratório pela LG. Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.

**Garantia do Compressor Inverter LG: 10 anos (inclui 9 anos e 9 meses adicionais) para produtos da linha Dual Inverter e Smart Inverter. Válida mediante realização de manutenções preventivas anuais em assistência técnica autorizada LG, com apresentação da nota fiscal e cartão de garantia preenchido. Custos de manutenção não inclusos. A garantia perde validade se as manutenções não forem realizadas ou forem feitas por pessoal não autorizado.

 

A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; conforme definição da categoria de ares-condicionados; volime de vendas no varejo 2024 (Edição CAP2025).

Um Excelente Desempenho
Não Precisa Ser Barulhento

Assista televisão, leia e durma tranquilamente em qualquer ambiente com ar-condicionado LG,
com um nível de ruído tão baixo que você nem percebe.

Imagem mostrando uma mulher tomando café com o baixo volume de Decibéis

Apenas 22 Decibéis.
Tão baixo quanto um sussuro

*Os ares-condicionados residenciais LG possuem nível de ruído que varia de 22 a 52 decibéis, conforme a capacidade do aparelho. Para mais informações, consulte LG.com/br

Exclusiva Tecnologia LG Dual Inverter

A LG é a única marca a oferecer uma tecnologia mecânica de rotor duplo em todas as suas condensadoras que se mantém em constante movimento e equilibra o consumo de energia para entregar a máxima eficiência com baixo custo na conta de luz. 

Foto ilustrativa da condensadora LG exibindo o seu compressor inverter com rotor duplo que economiza até 70%

*Economia de 70% e a refrigeração 40% mais rápida baseada em testes realizados com normas de avaliação internas da LG, comparando o modelo Dual Inverter com um modelo não Inverter convencional de 12.000 BTU/h. O percentual de economia de energia varia de acordo com as condições de uso do aparelho.

Resumo

Imprimir

DIMENSÕES

s3-q09aa31f
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Branco
Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)
754 x 308 x 189
Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)
717 x 495 x 230
Fabricante (importador)
LG Electronics

Especificação chave

  • Geral - Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

    Frio

  • Geral - Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    750 / 150

  • Economia de Energia - Classe de energia

    A

  • PRATICIDADE - ThinQ (Wi-Fi)

    Sim

Todas as especificações

RESFRIAMENTO

  • 4 vias

    Acima / baixo

  • Controle de fluxo de ar (acima/abaixo)

    Sim (6 posições)

  • Velocidade do ventilador

    6 posições

  • Resfriamento potente

    Sim

  • AI Air

    Não disponível

PRATICIDADE

  • Reinício automático

    Sim

  • Modo ventilador

    Sim

  • Alarme de Filtro

    Não disponível

  • Operação de comutação forçada

    Sim

  • Detecção de corpo humano

    Não disponível

  • Ligar/desligar reserva (24h)

    Sim

  • Controle remoto

    Sim

  • Diagnóstico Inteligente

    Sim

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Sim

  • Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros)

    Sim

  • Sono Profundo

    Não disponível

  • Sleep Timer+

    Não disponível

DESIGN

  • Cor (Evaporadora - Unidade Interna)

    Branco

FILTRO

  • Filtro de poeira fina

    Não disponível

  • Filtro de Poeira Ultrafino

    Não disponível

HIGIENIZAÇÃO

  • Limpeza automática

    Sim

  • Limpeza da Serpentina

    Não disponível

GERAL

  • Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    750 / 150

  • Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)

    754 x 308 x 189

  • Peso da unidade interna (kg)

    7,3

  • Peso da unidade interna (lb)

    16,1

  • Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)

    717 x 495 x 230

  • Peso da unidade externa (kg)

    20,0

  • Peso da unidade externa (lb)

    44,1

  • Tensão nominal de entrada (V, Hz)

    220, 60

  • Tipo de Refrigerante

    R32

  • Capacidade de Resfriamento (Máx/Min) (BTU/h)

    10000 / 2010

  • Capacidade de Resfriamento Nominal (BTU/h)

    9000

  • Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)

    9000 / 2010

  • Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

    Frio

  • Tipo do produto II

    Inverter

  • Pressão Sonora (Resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A))

    N/A

  • Pressão Sonora (Aquecimento) SH/H/M/L/SL (dB(A))

    N/A

DESUMIDIFICAÇÃO

  • Desumidificação

    Sim

  • Sensor de umidade

    Não disponível

ECONOMIA DE ENERGIA

  • Controle de Energia Ativo

    Sim

  • Visor de Energia

    Sim

  • Classe de energia

    A

  • Monitoramento de energia

    Não disponível

  • Economia de energia (resfriamento)

    Não disponível

  • AI kW Manager

    Não disponível

  • Sensor de radar

    Não disponível

CONFORMIDADE

  • Mês de lançamento (AAAA-MM)

    2026-01

  • Fabricante (importador)

    LG Electronics

  • Nome do modelo do produto

    S3-Q09AA31F

  • Tipo de produto e nome do modelo

    Wall Mounted & S3-Q09AA31F

UNIDADE EXTERNA

  • Nome do modelo da unidade externa

    S3UQ09AA31F

GLOBAL_INTERNO

  • Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))

    38,0

  • Nível de ruido (dB(A))

    33,0

  • Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))

    28,0

  • Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))

    22,0

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))

    N/A

FUNÇÃO RAC B2B

  • Contato seco

    Não disponível

  • Módulo PI485

    Não disponível

  • Controle Remoto com Fio

    Não disponível

