Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 9.000 BTU Frio 220V

*Testes realizados em laboratório pela LG. Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.

**Garantia do Compressor Inverter LG: 10 anos (inclui 9 anos e 9 meses adicionais) para produtos da linha Dual Inverter e Smart Inverter. Válida mediante realização de manutenções preventivas anuais em assistência técnica autorizada LG, com apresentação da nota fiscal e cartão de garantia preenchido. Custos de manutenção não inclusos. A garantia perde validade se as manutenções não forem realizadas ou forem feitas por pessoal não autorizado.

A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; conforme definição da categoria de ares-condicionados; volime de vendas no varejo 2024 (Edição CAP2025).