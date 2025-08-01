Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Air 9.000 BTU Frio 220V

*A função AI Air está disponível apenas nos modos de aquecimento e resfriamento. Quando a função AI Air é ativada, ela opera automaticamente em um dos três modos (Direto Rápido, Indireto Rápido, Ar Suave) usando as configurações ThinQ baseadas na localização do ocupante. A direção e a velocidade do vento são ajustadas automaticamente com base no ambiente interno e na localização do ocupante. É possível usar a função AI Air configurando as posições dos produtos e móveis no ThinQ. Com base nas posições definidas, o fluxo de ar, a direção do vento e o desempenho do produto são ajustados.

*A temperatura ideal é a que melhor se adequa a utilização do usuário. De acordo com a Resolução nº 9, 3.1, da ANVISA, para melhor conforto térmico, a faixa recomendável de operação das Temperaturas, nas condições internas para verão, deverá variar entre 23°C e 26°C. A seleção de faixa depende da finalidade e local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa recomendável deverá variar de 20ºC e 22ºC.. *Soft Air - Esta função aplica-se apenas no modo de resfriamento/ventilação. (No modo Ventilador, apenas a velocidade do vento pode ser controlada.)

*A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024)