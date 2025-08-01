We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Air 9.000 BTU Frio 220V
Principais recursos
- AI 3.5 – Inteligência Artificial Mais Avançada: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, a direção e a velocidade do vento.
- Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
- Sleep Timer+ com AI: Aprende hábitos noturnos para climatização ideal de um descanso profundo, sereno e silencioso.
- AI KW Manager: Economia de energia pró-ativa para definir limites de consumo de KW pelo app LG ThinQ™
- Sensor de Janela Aberta: Modo econômico quando é identificada a entrada de ar externo no ambiente.
- Sistema Multifiltros: Ar mais puro, saúde e bem-estar
Brisa Inteligente Que Te Envolve Na Medida Certa
Eleve o seu conforto sem nenhum esforço com o LG Dual Inverter AI Air. Com sistema ainda mais inteligente através da tecnologia Smart Care 3.5 que aprende suas preferências e adapta a temperatura, direção e velocidade do vento. A inteligência que é moldada em você.
Aliada à função Soft Air, a inteligência do ar-condicionado proprociona resfriamento sem contato direto, de modo persolizado, para te envolver em
uma experiência de conforto única.
Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario
*A função AI Air está disponível apenas nos modos de aquecimento e resfriamento. Quando a função AI Air é ativada, ela opera automaticamente em um dos três modos (Direto Rápido, Indireto Rápido, Ar Suave) usando as configurações ThinQ baseadas na localização do ocupante. A direção e a velocidade do vento são ajustadas automaticamente com base no ambiente interno e na localização do ocupante. É possível usar a função AI Air configurando as posições dos produtos e móveis no ThinQ. Com base nas posições definidas, o fluxo de ar, a direção do vento e o desempenho do produto são ajustados.
*A temperatura ideal é a que melhor se adequa a utilização do usuário. De acordo com a Resolução nº 9, 3.1, da ANVISA, para melhor conforto térmico, a faixa recomendável de operação das Temperaturas, nas condições internas para verão, deverá variar entre 23°C e 26°C. A seleção de faixa depende da finalidade e local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa recomendável deverá variar de 20ºC e 22ºC.. *Soft Air - Esta função aplica-se apenas no modo de resfriamento/ventilação. (No modo Ventilador, apenas a velocidade do vento pode ser controlada.)
*A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024)
Conectividade a Qualquer Hora e Lugar
O Wi-fi Integrado proporciona controle via LG ThinQ™ com comando de voz através da Amazon Alexa ou Google Assistente.
No canto esquerdo mostra a imagem de uma mulher na rua ligando por comando de voz o seu ar-condicionado de casa. Do lado direito, mostra a imagem do ar-condicionado LG com os logotipos: LG ThinQ, Wi-Fi Integrado, Google Assistente e Amazon Alexa
*Os equipamentos devem estar conectados no wi-fi. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a nossa Política de Privacidade. Acessehttps://www.lg.com/br/privacidade. Todos os direitos reservados
*A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024).
Sleep Timer+
Inteligência Para Um Sono Profundo
Além dos seus hábitos diurnos, a Inteligência presente no LG Dual Inveter AI Air aprende seus hábitos de sono e programa automaticamente a climatização ideal para um descanso profundo, sereno e silencioso.
Bebe dormindo tranquilamente sob a climatização do LG DUAL Inverter AI Air com Sleep Timer+ que capta hábitos de sono para proprocionar o clima ideal para uma noite de sono profundo.
*A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024).
Fluxo de Ar Ampliado por Aleta Dupla
Proporciona conforto ideal em qualquer estação, seja para resfriar ou aquecer, não com uma, mas com duas aletas que espalham o fluxo de ar de para cima ou para baixo com maior amplitude no ambiente e ainda mais rápido.
*A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024).
Economia de Energia Pró-Ativa na Palma da Mão
Gerencie facilmente seu consumo de energia elétrica com controle de KW planejado
e pró-ativo. Assuma o controle total dos limites de seu consumo para usar seu
ar-condicionado LG Dual Inverter Ai Air sem preocupação.
Imagem mostra a tela do gerenciador de KW no app LG ThinQ, informativo sobre seus benefícios de uso e atrás uma mulher gerenciado suas contas financeiras
*Economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento e da concessionária de energia da sua região. Tabela de eficiência energética disponível pelo INMETRO: https://www.gov.br/inmetro/pt-br. *Durante o período definido, a eletricidade acumulada é monitorada e a operação de limitação de desempenho (consumo de eletricidade) é realizada pelo período restante. Se a eletricidade acumulada aumentar devido ao uso além do tempo diário permitido, a eletricidade restante será recalculada para cada dia para operar o produto. Essa função pode ser usada somente através do ThinQ. Se a eletricidade acumulada dentro do período definido exceder a quantidade alvo, a função será desativada e o dispositivo mudará para o modo de operação geral, com uma notificação enviada pelo ThinQ.
*A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024).
Sensor de Janela Aberta. Mais Economia e Eficiência
Com o sensor de janela aberta, o ar-condicionado identifica se há aumento ou perda de temperatura devido a entrada de ar externo, reduzindo automaticamente o consumo de energia elétrica. Assim, você pode deixar o ar natural circular no ambiente e manter o ar ligado de forma econômica.
*Sensor de Janela Aberta - Na configuração padrão, essa função é desabilitada, sendo ligada ou desligada apenas através do ThinQ. *A função "Detecção de janela aberta" está disponível apenas nos modos de resfriamento e aquecimento. *O tempo de operação padrão do modo de economia de energia é de 10 minutos e pode ser configurado para 60 minutos através do ThinQ.
*A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024).
Respire Saúde e Bem-Estar em Casa
O ar que você respira todos os dias faz muita diferença na sua saúde e é por isso que o ar-condicionado LG Dual Inverter AI Air vai além do conforto térmico. Com 4 etapas de filtragem exclusivas, ele garante um ambiente muito mais puro, protegido e livre de impurezas.
Sistema Multifiltros Para Um Ar Puro Incomparável
1º Pré Filtro: Retém as partículas maiores de poeira, deixando o ar visivelmente mais limpo.
2º Filtro Alergênico: Reduz agentes que causam alergias, trazendo mais conforto para toda a família.
3º Auto Clean+: Impede a formação de bactérias e mofo dentro do aparelho, garantindo ar fresco a cada uso.
4º Freeze Cleaning: esteriliza profundamente o interior do ar-condicionado por meio de uma camada de gelo que neutraliza bactérias e odores. Ao derreter o gelo, são eliminadas até 99% das partículas indesejadas, mantendo o ambiente sempre saudável.
Mais do que climatizar, o ar-condicionado LG cuida da sua respiração todos os dias.
Imagem da esquerda mostra a ilustração do sistema multifiltros do ar-condicionado LG e na direita há uma animação que demonstra como a tecnologia Freeze Cleaning atua para eliminar impurezas através do congelamento das partículas
*Multi-filtro composto por Pré-filtro, Filtro Anti-alergênico, Autoclean+, Freeze Cleaning. O Filtro Anti-alergênico certificado pelo BAF remove substâncias causadoras de alergias, como ácaros domésticos, que flutuam no ar. Certificação BAF: Autoridade de Certificação: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK). Categoria da Certificação: Para redução da exposição ao alérgeno de ácaros domésticos.Todas as funções de limpeza podem ser operadas somente através do ThinQ. Ao usar a função All Cleaning, a geração de água condensada, Freeze Cleaning e Auto Clean+ funcionarão sequencialmente. O tempo de operação da função All Cleaning pode variar dependendo das condições ambientais e de uso.
Todas as especificações
