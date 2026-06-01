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Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Compact 9.000 BTU Frio 220V

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Compact 9.000 BTU Frio 220V

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Vista frontal de Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Compact 9.000 BTU Frio 220V S3-Q09AAQAC
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LG Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Compact 9.000 BTU Frio 220V, S3-Q09AAQAC
LG Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Compact 9.000 BTU Frio 220V, S3-Q09AAQAC
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Vista frontal de Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Compact 9.000 BTU Frio 220V S3-Q09AAQAC
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LG Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Compact 9.000 BTU Frio 220V, S3-Q09AAQAC
LG Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Compact 9.000 BTU Frio 220V, S3-Q09AAQAC
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Principais recursos

  • AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura e a velocidade do vento
  • Função Controle de Energia 4 em 1: Permite reduzir o consumo de energia elétrica do ar-condicionado em 4 níveis
  • Compressor Dual Inverter: Gera até 70% de economia de energia, refrigeração até 40% mais rápida e é mais silencioso
  • Feito Para Durar: Proteção contra maresia com anticorrosivo GoldFin™, proteção contra picos de energia de até 450V e gabinete de metal
Mais

AI - Inteligência Artificial
Experiência de Conforto Personalizado

A Inteligência Artificial analisa e aprende os seus padrões de uso, hábitos e condições do ambiente para ajustar automaticamente uma climatização única e perfeita para você. Acione a função SmartCare e pronto!

Foto ilustrativa do ar-condicionado LG Smart Inverter com inteligência artificial em seu interior

*A temperatura ideal é a que melhor se adequa a utilização do usuário. De acordo com a Resolução nº 9, 3.1, da ANVISA, para melhor conforto térmico, a faixa recomendável de operação das Temperaturas, nas condições internas para verão, deverá variar entre 23°C e 26°C. A seleção de faixa depende da finalidade e local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa recomendável deverá variar de 20ºC e 22ºC. A inteligência artificial presente na função SmartCare é diferente da conectividade e não permite integração com outros aplicativos. A conectividade com LG ThinQ, Google Assistente e Alexa está presente apenas nos modelos da linha AI Dual Inverter Voice.

Controle de Energia 4 em 1
Inteligente até Para Economizar

Através do controle remoto, escolha até 4 níveis de consumo de energia com a função Active Energy Control. Quanto menor o percentual de consumo, maior a economia e sem mudar a temperatura escolhida.

Imagem ilustrativa em Infográfico simulando a redução do consumo de energia em 4 níveis enquanto a temperatura escolhida permanece fixa. Mão segurando celular demosntra a possibilidade de operar essa função através do aplicativo LG ThinQ.

*Economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região. Tabela de eficiência energética disponível pelo INMETRO: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica.Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.

Feito Para Durar
Resistente Por Dentro e Por Fora

O ar-condicionado LG conta com a poderosa serpentina de cobre GoldFin™, que protege o equipamento contra as ações corrosivas do dia-a-dia, incluindo maresia. Além disso, possui proteção contra picos de energia, uma robusta condensadora com estrutura de metal e garantia de 10 anos no compressor.

Foto da consensadora LG protegida contra alto pico de energia

*Testes realizados em laboratório pela LG. Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.

Um Excelente Desempenho
Não Precisa Ser Barulhento

Assista televisão, leia e durma tranquilamente em qualquer ambiente com ar-condicionado LG, com um nível de ruído tão baixo que você nem percebe.

Imagem ilustrativa em infográfico animado mostrando a proteção contra picos de energia de até 450V, proteção contra maresia com anticorrosivo GoldFin e gabinete de metal

Apenas 22 Decibéis.
Tão baixo quanto um sussuro

*Os ares-condicionados residenciais LG possuem nível de ruído que varia de 22 a 52 decibéis, conforme a capacidade do aparelho. Para mais informações, consulte LG.com/br

Exclusiva Tecnologia LG Dual Inverter

A LG é a única marca a oferecer uma tecnologia mecânica de rotor duplo em todas as suas condensadoras que se mantém em constante movimento e equilibra o consumo de energia para entregar a máxima eficiência com baixo custo na conta de luz. 

Foto ilustrativa da condensadora LG exibindo o seu compressor inverter com rotor duplo que economiza até 70% do consumo de energia elétrica e refrigera o ambiente até 40% mais rápido segundo testes da LG ao comparar com um modelo convencional, não inverter.

A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; conforme definição da categoria de ares-condicionados; volime de vendas no varejo 2024 (Edição CAP2025).

A partir de 31 de dezembro de 2025, de acordo com a Portaria 269/2021, o INMETRO atualizou o padrão de etiquetagem de eficiência energética alterando as classificações de A até E e elevando os critérios de classificação energética para ares-condicionados no Brasil. A nova classificação não altera o desempenho energético anterior dos aparelhos, mas os enquadra em novas classes. Dessa forma, durante o período de transição legal, até Junho de 2027, os seguintes modelos da linha LG DUAL Inverter irão coexistir no mercado mantendo mesmo índices de eficiência (consumo anual* e IDRS**) mas com classificações diferentes, sendo B para: S4-W30L43FA, S4-W36R43FB, S3-Q15JL31A, S3-Q09AA31D, S3-Q12JA31B, S3-Q09JA31E, S3-Q12JA31E; e classe C para: S3-Q09AAQAK, S3-Q12JAQAL, S3-Q18KLQAL, S3-W09AAQAL, S3-W12JAQAL, S3-W18KLQAL.

* Economia de 70% e a refrigeração 40% mais rápida baseada em testes realizados com normas de avaliação internas da LG, comparando o modelo Dual Inverter com um modelo não Inverter convencional de 12.000 BTU/h. O percentual de economia de energia varia de acordo com as condições de uso do aparelho.

**Consumo Anual: medido em KWh/ano.

***IDRS (Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal) medido em Wh/Wh.

Resumo

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DIMENSÕES

S3-Q09AAQAC

Especificação chave

  • Geral - Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

    Frio

  • Geral - Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    888 / 150

  • Economia de Energia - Classe de energia

    C

Todas as especificações

GLOBAL_INTERNO

  • Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))

    38,0

  • Nível de ruido (dB(A))

    33,0

  • Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))

    28,0

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))

    22,0

RESFRIAMENTO

  • 4 vias

    Acima / baixo

  • Resfriamento potente

    Sim

  • Velocidade do ventilador

    6 posições

  • Controle de fluxo de ar (acima/abaixo)

    Sim (6 posições)

UNIDADE EXTERNA

  • Nome do modelo da unidade externa

    S3UQ09AAQAC

ECONOMIA DE ENERGIA

  • Controle de Energia Ativo

    Sim

  • Sensor de radar

    Não disponível

  • ICA (I-Control Ampere)

    Não disponível

  • Economia de energia (resfriamento)

    Não disponível

  • Monitoramento de energia

    Não disponível

  • Classe de energia

    C

  • Visor de Energia

    Sim

HIGIENIZAÇÃO

  • Limpeza automática

    Sim

PRATICIDADE

  • Reinício automático

    Sim

  • Modo ventilador

    Sim

  • Controle remoto

    Sim

  • Sono Profundo

    Não disponível

  • Alarme de Filtro

    Não disponível

  • Operação de comutação forçada

    Sim

  • Detecção de corpo humano

    Não disponível

  • Ligar/desligar reserva (24h)

    Sim

  • Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros)

    Não disponível

  • Diagnóstico Inteligente

    Sim

  • Sleep Timer+

    Não disponível

DESUMIDIFICAÇÃO

  • Desumidificação

    Sim

  • Sensor de umidade

    Não disponível

DESIGN

  • Cor (Evaporadora - Unidade Interna)

    Branco

CONFORMIDADE

  • Mês de lançamento (AAAA-MM)

    2026-03

  • Tipo de produto e nome do modelo

    Wall Mounted & S3-Q09AAQAC

  • Fabricante (importador)

    LG Electronics

  • Nome do modelo do produto

    S3-Q09AAQAC

FUNÇÃO RAC B2B

  • Módulo PI485

    Não disponível

  • Contato seco

    Não disponível

  • Controle Remoto com Fio

    Não disponível

FILTRO

  • Filtro de poeira fina

    Não disponível

  • Filtro de Poeira Ultrafino

    Não disponível

GERAL

  • Peso da unidade interna (lb)

    18,5

  • Capacidade de Resfriamento (Máx/Min) (BTU/h)

    9700 / 2010

  • Capacidade de Resfriamento Nominal (BTU/h)

    9000

  • Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)

    9000 / 2010

  • Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    888 / 150

  • Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

    Frio

  • Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)

    810x381x246

  • Peso da unidade interna (kg)

    8,4

  • Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)

    822x516x307

  • Pressão Sonora (Resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A))

    38 / 33 / 28

  • Tipo de Refrigerante

    R32

  • Tensão nominal de entrada (V, Hz)

    220, 60

  • Tipo do produto II

    Inverter

  • Peso da unidade externa (lb)

    46,3

  • Peso da unidade externa (kg)

    21,0

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