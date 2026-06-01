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Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Compact 9.000 BTU Frio 220V
Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Compact 9.000 BTU Frio 220V
Principais recursos
- AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura e a velocidade do vento
- Função Controle de Energia 4 em 1: Permite reduzir o consumo de energia elétrica do ar-condicionado em 4 níveis
- Compressor Dual Inverter: Gera até 70% de economia de energia, refrigeração até 40% mais rápida e é mais silencioso
- Feito Para Durar: Proteção contra maresia com anticorrosivo GoldFin™, proteção contra picos de energia de até 450V e gabinete de metal
AI - Inteligência Artificial
Experiência de Conforto Personalizado
A Inteligência Artificial analisa e aprende os seus padrões de uso, hábitos e condições do ambiente para ajustar automaticamente uma climatização única e perfeita para você. Acione a função SmartCare e pronto!
Foto ilustrativa do ar-condicionado LG Smart Inverter com inteligência artificial em seu interior
*A temperatura ideal é a que melhor se adequa a utilização do usuário. De acordo com a Resolução nº 9, 3.1, da ANVISA, para melhor conforto térmico, a faixa recomendável de operação das Temperaturas, nas condições internas para verão, deverá variar entre 23°C e 26°C. A seleção de faixa depende da finalidade e local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa recomendável deverá variar de 20ºC e 22ºC. A inteligência artificial presente na função SmartCare é diferente da conectividade e não permite integração com outros aplicativos. A conectividade com LG ThinQ, Google Assistente e Alexa está presente apenas nos modelos da linha AI Dual Inverter Voice.
Controle de Energia 4 em 1
Inteligente até Para Economizar
Através do controle remoto, escolha até 4 níveis de consumo de energia com a função Active Energy Control. Quanto menor o percentual de consumo, maior a economia e sem mudar a temperatura escolhida.
Imagem ilustrativa em Infográfico simulando a redução do consumo de energia em 4 níveis enquanto a temperatura escolhida permanece fixa. Mão segurando celular demosntra a possibilidade de operar essa função através do aplicativo LG ThinQ.
*Economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região. Tabela de eficiência energética disponível pelo INMETRO: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica.Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.
Feito Para Durar
Resistente Por Dentro e Por Fora
O ar-condicionado LG conta com a poderosa serpentina de cobre GoldFin™, que protege o equipamento contra as ações corrosivas do dia-a-dia, incluindo maresia. Além disso, possui proteção contra picos de energia, uma robusta condensadora com estrutura de metal e garantia de 10 anos no compressor.
Foto da consensadora LG protegida contra alto pico de energia
*Testes realizados em laboratório pela LG. Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.
Um Excelente Desempenho
Não Precisa Ser Barulhento
Assista televisão, leia e durma tranquilamente em qualquer ambiente com ar-condicionado LG, com um nível de ruído tão baixo que você nem percebe.
*Os ares-condicionados residenciais LG possuem nível de ruído que varia de 22 a 52 decibéis, conforme a capacidade do aparelho. Para mais informações, consulte LG.com/br
Exclusiva Tecnologia LG Dual Inverter
A LG é a única marca a oferecer uma tecnologia mecânica de rotor duplo em todas as suas condensadoras que se mantém em constante movimento e equilibra o consumo de energia para entregar a máxima eficiência com baixo custo na conta de luz.
Foto ilustrativa da condensadora LG exibindo o seu compressor inverter com rotor duplo que economiza até 70% do consumo de energia elétrica e refrigera o ambiente até 40% mais rápido segundo testes da LG ao comparar com um modelo convencional, não inverter.
A marca nº 1 na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; conforme definição da categoria de ares-condicionados; volime de vendas no varejo 2024 (Edição CAP2025).
A partir de 31 de dezembro de 2025, de acordo com a Portaria 269/2021, o INMETRO atualizou o padrão de etiquetagem de eficiência energética alterando as classificações de A até E e elevando os critérios de classificação energética para ares-condicionados no Brasil. A nova classificação não altera o desempenho energético anterior dos aparelhos, mas os enquadra em novas classes. Dessa forma, durante o período de transição legal, até Junho de 2027, os seguintes modelos da linha LG DUAL Inverter irão coexistir no mercado mantendo mesmo índices de eficiência (consumo anual* e IDRS**) mas com classificações diferentes, sendo B para: S4-W30L43FA, S4-W36R43FB, S3-Q15JL31A, S3-Q09AA31D, S3-Q12JA31B, S3-Q09JA31E, S3-Q12JA31E; e classe C para: S3-Q09AAQAK, S3-Q12JAQAL, S3-Q18KLQAL, S3-W09AAQAL, S3-W12JAQAL, S3-W18KLQAL.
* Economia de 70% e a refrigeração 40% mais rápida baseada em testes realizados com normas de avaliação internas da LG, comparando o modelo Dual Inverter com um modelo não Inverter convencional de 12.000 BTU/h. O percentual de economia de energia varia de acordo com as condições de uso do aparelho.
**Consumo Anual: medido em KWh/ano.
***IDRS (Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal) medido em Wh/Wh.
Resumo
DIMENSÕES
Especificação chave
Geral - Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Frio
Geral - Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
888 / 150
Economia de Energia - Classe de energia
C
Todas as especificações
GLOBAL_INTERNO
Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))
38,0
Nível de ruido (dB(A))
33,0
Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))
28,0
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))
22,0
RESFRIAMENTO
4 vias
Acima / baixo
Resfriamento potente
Sim
Velocidade do ventilador
6 posições
Controle de fluxo de ar (acima/abaixo)
Sim (6 posições)
UNIDADE EXTERNA
Nome do modelo da unidade externa
S3UQ09AAQAC
ECONOMIA DE ENERGIA
Controle de Energia Ativo
Sim
Sensor de radar
Não disponível
ICA (I-Control Ampere)
Não disponível
Economia de energia (resfriamento)
Não disponível
Monitoramento de energia
Não disponível
Classe de energia
C
Visor de Energia
Sim
HIGIENIZAÇÃO
Limpeza automática
Sim
PRATICIDADE
Reinício automático
Sim
Modo ventilador
Sim
Controle remoto
Sim
Sono Profundo
Não disponível
Alarme de Filtro
Não disponível
Operação de comutação forçada
Sim
Detecção de corpo humano
Não disponível
Ligar/desligar reserva (24h)
Sim
Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros)
Não disponível
Diagnóstico Inteligente
Sim
Sleep Timer+
Não disponível
DESUMIDIFICAÇÃO
Desumidificação
Sim
Sensor de umidade
Não disponível
DESIGN
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Branco
CONFORMIDADE
Mês de lançamento (AAAA-MM)
2026-03
Tipo de produto e nome do modelo
Wall Mounted & S3-Q09AAQAC
Fabricante (importador)
LG Electronics
Nome do modelo do produto
S3-Q09AAQAC
FUNÇÃO RAC B2B
Módulo PI485
Não disponível
Contato seco
Não disponível
Controle Remoto com Fio
Não disponível
FILTRO
Filtro de poeira fina
Não disponível
Filtro de Poeira Ultrafino
Não disponível
GERAL
Peso da unidade interna (lb)
18,5
Capacidade de Resfriamento (Máx/Min) (BTU/h)
9700 / 2010
Capacidade de Resfriamento Nominal (BTU/h)
9000
Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)
9000 / 2010
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
888 / 150
Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Frio
Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)
810x381x246
Peso da unidade interna (kg)
8,4
Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)
822x516x307
Pressão Sonora (Resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A))
38 / 33 / 28
Tipo de Refrigerante
R32
Tensão nominal de entrada (V, Hz)
220, 60
Tipo do produto II
Inverter
Peso da unidade externa (lb)
46,3
Peso da unidade externa (kg)
21,0
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