LG xboom Stage501 by will.i.am | Caixa de Som Portátil Party Speaker com Som Potente & AI Karaoke Master
Principais recursos
- Assinatura Sonora xboom by will.i.am
- AI Karaoke Master
Assinatura Sonora xboom, refinada por will.i.am
A xboom Stage 501 entrega som potente e ousado com clareza e controle - eleve cada festa em um momento único. Refinado para entregar som equilibrado e agradável, feito por will.i.am com sua expertise em música e tecnologia.
Som equilibrado e envolvente com a excelência da Peerless
Som poderoso e equilibrado para sua festa com conjunto de drivers premium desenhados pela Peerlees. Woofers de 5,25" para graves impactantes e controlados, e Full-Ranges de 2.5" para médios e agudos cristalinos. Assinatura Sonora xboom, refinada por will.i.am, junto à tradição e excelência da dinamarquesa e centenária Peerless.
*Vídeo simulado para fins ilustrativos.
Sua música favorita vira karaokê com AI
Curta o melhor karaokê, com um toque, sem aplicativo. A IA separa e remove apenas a voz, de qualquer música, para criar uma base limpa em tempo real para o seu karokê. Ajuste o tom da música com o Key Changer até encontrar a harmonia perfeita com a sua voz e alterna facilmente entre a versão original e o instrumental - diretamente na xboom Stage 501. É só apertar e cantar.
*Microfone não incluso.
Sua festa, sua vibe
Com a xboom Stage 501 você decide a sua festa. Som claro, amplo alcance e ideal para cada cenário: quatro formas de instalação e de uso que otimizam a música e maximizam a experiência. Design limpo e elegante com logo xboom ajustável para o palco que você escolher.
1) instalação vertical 2) instalação reclinada 3) instalação horizontal 4) instalado em suporte para um som mais elevado e efeitos de luz
Até 25h de Festa, do dia à noite, sem limites
Música sem interrupção até em festas longas. A xboom Stage 501 foi projetada para garantir a festa por muito mais tempo. Sua bateria substitutível com supercapacidade de 99Wh permite trocas rápidas sem qualquer interrupção.
*Tempo máximo de reprodução de 25 horas conforme testes internos realizados no modo Long Play com volume a 50% e iluminação desligada. O desempenho real da bateria pode variar dependendo das condições de uso e das configurações.
*Bateria substituível não inclusa. Vendida separadamente.
Sua festa na palma da mão
Com a xboom Stage 501, todo lugar vira festa sem esforço. Cuidadosamente desenhada para máxima portabilidade e rápida configuração, com alças projetadas para transporte flexível, na horizontal ou vertical.
Som personalizado para o seu espaço com o Space Calibration Pro
Som presente, vibrante e claro em qualquer espaço. A xboom Stage 501 analisa e entende todo o tipo de ambiente, interno ou externo, e garante o som ideal com a calibração automática do EQ. O ajuste ideal com IA e sensores embutidos.
*Imagem simulada para fins ilustrativos.
*Esse conteúdo pode incluir material gerado por IA.
AI Sound para música & clareza de voz
O melhor desempenho da xboom Stage 501 para todos os conteúdos: músicas com mais grave, podcasts com maior nitidez. A IA analisa o áudio em tempo real e ajusta o EQ automaticamente.
*Imagem simulada para fins ilustrativos.
AI Lighthing para iluminação sincronizada
Experiência completa de festa com luzes e cores vibrantes sincronizadas com a música. A IA analisa a música e ajusta as luzes e seus efeitos para combinar com a sua playlist.
*Vídeo simulado para fins ilustrativos.
IPX4 Resistente à água
Foque na festa e diversão, não no ambiente. Seja em momentos ao ar livre ou em praia e piscina, a xboom Stage 501 foi projetada para lidar com respingos e exposição à chuva leve.
*IPX4 protege contra respingos de água de qualquer direção por um mínimo de 10 minutos.
*Imagem simulada para fins ilustrativos.
*Este recurso está disponível quando o Party Link é configurado no menu Smart Button dentro do aplicativo LG ThinQ.
Todas as especificações
