LG xboom Stage501 by will.i.am | Caixa de Som Portátil Party Speaker com Som Potente & AI Karaoke Master

STAGE501
Vista frontal de LG xboom Stage501 by will.i.am | Caixa de Som Portátil Party Speaker com Som Potente & AI Karaoke Master STAGE501
Vista frontal com iluminação desligada
vista em perspectiva esquerda com iluminação ligada
vista em perspectiva direita com iluminação ligada
vista traseira
vista superior com iluminação
Vista superior de trás com iluminação desligada
vista frontal horizontal
vista frontal horizontal com iluminação ligada
close-up da bateria e da porta
close-up da porta do cabo
Cartão USP: Xboom Signature Sound por will.i.am criado por Peerless
Cartão USP: Transforme qualquer música em karaoké com IA
Cartão USP: Colocação versátil
Cartão USP: Tempo de jogo máximo 25h
Principais recursos

  • Assinatura Sonora xboom by will.i.am
  • AI Karaoke Master
Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa com iluminação LED embutida, e com a Assinatura Sonora xboom refinada por will.i.am.

Assinatura Sonora xboom by wiil.i.am, criado para festas

1) Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa potente com Assinatura Sonora refinada pela Peerless e iluminação inteligente 2) Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa com painel de controle manual para transformar qualquer música em karaokê por AI 3) Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa versátil com 4 modos de instalação 4) Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa com 25 horas de música. do dia à noite sem limites

Assinatura Sonora xboom, refinada por will.i.am

A xboom Stage 501 entrega som potente e ousado com clareza e controle - eleve cada festa em um momento único. Refinado para entregar som equilibrado e agradável, feito por will.i.am com sua expertise em música e tecnologia.

Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa iluminada com Will.i.am atrás, com o texto "xboom by will.i.am"

Som equilibrado e envolvente com a excelência da Peerless

Som poderoso e equilibrado para sua festa com conjunto de drivers premium desenhados pela Peerlees. Woofers de 5,25" para graves impactantes e controlados, e Full-Ranges de 2.5" para médios e agudos cristalinos. Assinatura Sonora xboom, refinada por will.i.am, junto à tradição e excelência da dinamarquesa e centenária Peerless.

Vídeo mostrando os drivers da Peerless do xboom Stage 501

*Vídeo simulado para fins ilustrativos.

Sua música favorita vira karaokê com AI

Curta o melhor karaokê, com um toque, sem aplicativo. A IA separa e remove apenas a voz, de qualquer música, para criar uma base limpa em tempo real para o seu karokê. Ajuste o tom da música com o Key Changer até encontrar a harmonia perfeita com a sua voz e alterna facilmente entre a versão original e o instrumental - diretamente na xboom Stage 501. É só apertar e cantar.

Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa mostrando as funções AI Karaoke Master, AI Key Changer e Vocal Remover usados para transformar qualquer música em karokê.

*Microfone não incluso.

Sua festa, sua vibe

Com a xboom Stage 501 você decide a sua festa. Som claro, amplo alcance e ideal para cada cenário: quatro formas de instalação e de uso que otimizam a música e maximizam a experiência. Design limpo e elegante com logo xboom ajustável para o palco que você escolher.

1) Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa com iluminação LED em instalação vertical, criando um setup de festa em pé 2) Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa com iluminação LED em instalação reclinada, com pessoa dançando ao lado para festas dinâmicas e interativas 3) Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa com iluminação LED em instalação horizontal para uma ampla cobertura sonora e visual 4) Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa com iluminação LED instalado em suporte para um som mais elevado e efeitos de luz

Até 25h de Festa, do dia à noite, sem limites

Música sem interrupção até em festas longas. A xboom Stage 501 foi projetada para garantir a festa por muito mais tempo. Sua bateria substitutível com supercapacidade de 99Wh permite trocas rápidas sem qualquer interrupção.

Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som bluetooth sem fio para festa 25h de bateria para festas

*Tempo máximo de reprodução de 25 horas conforme testes internos realizados no modo Long Play com volume a 50% e iluminação desligada. O desempenho real da bateria pode variar dependendo das condições de uso e das configurações.

*Bateria substituível não inclusa. Vendida separadamente.

Sua festa na palma da mão

Com a xboom Stage 501, todo lugar vira festa sem esforço. Cuidadosamente desenhada para máxima portabilidade e rápida configuração, com alças projetadas para transporte flexível, na horizontal ou vertical.

Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa carregada verticalmente e horizontalmente com uma mão, destacando a portabilidade de uma mão e sem esforço, fácil de transportar onde quer que vá

Som personalizado para o seu espaço com o Space Calibration Pro

Som presente, vibrante e claro em qualquer espaço. A xboom Stage 501 analisa e entende todo o tipo de ambiente, interno ou externo, e garante o som ideal com a calibração automática do EQ. O ajuste ideal com IA e sensores embutidos.

*Imagem simulada para fins ilustrativos.

*Esse conteúdo pode incluir material gerado por IA.

AI Sound para música & clareza de voz

O melhor desempenho da xboom Stage 501 para todos os conteúdos: músicas com mais grave, podcasts com maior nitidez. A IA analisa o áudio em tempo real e ajusta o EQ automaticamente.

Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som para festa mostrando iluminação LED, ilustrando AI Sound, ajustand o EQ automaticamente para o Bass Boost e maior clareza de voz

*Imagem simulada para fins ilustrativos.

AI Lighthing para iluminação sincronizada

Experiência completa de festa com luzes e cores vibrantes sincronizadas com a música. A IA analisa a música e ajusta as luzes e seus efeitos para combinar com a sua playlist.

*Vídeo simulado para fins ilustrativos.

IPX4 Resistente à água

Foque na festa e diversão, não no ambiente. Seja em momentos ao ar livre ou em praia e piscina, a xboom Stage 501 foi projetada para lidar com respingos e exposição à chuva leve.

Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som IPX4 para festa, caixa de som bluetooth resistente à água permite aproveitar a música ao ar livre sem se preocupar com a água

*IPX4 protege contra respingos de água de qualquer direção por um mínimo de 10 minutos.

*Imagem simulada para fins ilustrativos.

Party Speaker LG xboom Stage 501, caixa de som IPX4 para festa demonstraando conexão de áudio enre mútiplas caixas de som via Party Link com o Auracast em casa

Auracast™ e conexão de múltiplas caixas de som

Sua festa maior ainda com múltiplas caixas de som sincronizadas. A Auracast™ permite conectar múltiplas caixas de som e ampliar a cobertura sonora envolvendo áreas maiores. 

*Este recurso está disponível quando o Party Link é configurado no menu Smart Button dentro do aplicativo LG ThinQ.

Todas as especificações

