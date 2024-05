*Imagens meramente ilustrativas.

**Com base nos resultados do teste TÜV Rheinland usando o método de teste interno da LG, comparando o tempo para variação de temperatura do recipiente de água colocado na cesta superior entre os modelos com e sem Door Cooling+. Apenas em modelos aplicáveis. As imagens do produto são meramente ilustrativas e podem ser diferentes do produto real. O Door Cooling+ é interrompido quando a porta é aberta.

***Com base nos estudos do teste UL, usando o método de teste interno da LG, comparando o tempo para a temperatura da cesta superior cair de 24.8°C para 8°C, entre os modelos sem Door Cooling+ (GBB60NSZHE) e com Door Cooling+ (GNB72NSDFN).