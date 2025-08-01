Para uma casa de tamanho médio (2 a 4 pessoas), a LG recomenda uma máquina de lavar roupa com capacidade entre 11 e 14kg. Já para uma família maior (acima de 5 pessoas), ou se você lava cargas de roupa especialmente grandes (edredons, cortinas, etc.), considere um modelo maior de 16kg. Modelos maiores também podem lavar itens grandes com maior facilidade e eficiência, como um edredom King Size. Lembre-se de que a tecnologia inovadora da LG significa que nossos eletrodomésticos podem oferecer capacidade aumentada para o mesmo tamanho de máquina de lavar roupa.Para uma casa de tamanho médio (2 a 4 pessoas), a LG recomenda uma máquina de lavar roupa com capacidade entre 11 e 14kg. Já para uma família maior (acima de 5 pessoas), ou se você lava cargas de roupa especialmente grandes (edredons, cortinas, etc.), considere um modelo maior de 16kg. Modelos maiores também podem lavar itens grandes com maior facilidade e eficiência, como um edredom King Size. Lembre-se de que a tecnologia inovadora da LG significa que nossos eletrodomésticos podem oferecer capacidade aumentada para o mesmo tamanho de máquina de lavar roupa.