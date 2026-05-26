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Monitor LG Evo UltraGear 52G930B-B 52", Tela Curva 1000R, 5K2K, 1 ms (GtG), 240Hz, VESA DisplayHDR™ 600, AMD FreeSync™ Premium

Monitor LG Evo UltraGear 52G930B-B 52", Tela Curva 1000R, 5K2K, 1 ms (GtG), 240Hz, VESA DisplayHDR™ 600, AMD FreeSync™ Premium

52G930B-B
Vista frontal de Monitor LG Evo UltraGear 52G930B-B 52", Tela Curva 1000R, 5K2K, 1 ms (GtG), 240Hz, VESA DisplayHDR™ 600, AMD FreeSync™ Premium 52G930B-B
-15-degree angled side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
+15-degree angled side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with tilt adjustment  (52G930B)
Front view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with the stand down position (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with tilt adjustment (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with right swivel (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with left swivel (52G930B)
Rear view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Left-rear angled view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Rear close-up view of the stand mount on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Rear close-up view of the connectivity ports on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Close-up view of the stand base on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Vista frontal de Monitor LG Evo UltraGear 52G930B-B 52", Tela Curva 1000R, 5K2K, 1 ms (GtG), 240Hz, VESA DisplayHDR™ 600, AMD FreeSync™ Premium 52G930B-B
-15-degree angled side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
+15-degree angled side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with tilt adjustment  (52G930B)
Front view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with the stand down position (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with tilt adjustment (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with right swivel (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with left swivel (52G930B)
Rear view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Left-rear angled view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Rear close-up view of the stand mount on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Rear close-up view of the connectivity ports on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Close-up view of the stand base on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)

Principais recursos

  • Tela de 52" 5K2K (WUHD)
  • Tela Curva de 1000R
  • Taxa de atualização de 240Hz e Tempo de Resposta de 1 ms (GtG) real
  • VESA DisplayHDR™ 600 & DCI-P3 95% (CIE1976)
  • DP 2.1 / USB-C (PD 90W)
  • Certificado VESA Adaptive-Sync: NVIDIA® G-SYNC® & AMD FreeSync™ Premium
Mais
Monitor para gamers de ELITE: LG UltraGear evo G9 com 52 polegadas, 5K2K, WUHD e taxa de atualização de 240Hz (52G930B)

Monitor para gamers de ELITE: LG UltraGear evo G9 com 52 polegadas, 5K2K, WUHD e taxa de atualização de 240Hz (52G930B)

*Com base nas especificações publicadas de monitores gamer 5K2K até dezembro de 2025, o LG 52G930B é o maior monitor gamer, com tela de 52” e resolução 5K2K (5120×2160).

**Imagens meramente ilustrativas, criadas para destacar funcionalidades, podendo diferir da experiência real.

Visão geral dos recursos do monitor gamer LG UltraGear (52G930B) com 52 polegadas 5K2K, 240Hz, 1ms(GtG), HDR600, curvatura 1000R, DP 2.1, USB-C(PD 90W), HDMI 2.1

Visão geral dos recursos do monitor gamer LG UltraGear (52G930B) com 52 polegadas 5K2K, 240Hz, 1ms(GtG), HDR600, curvatura 1000R, DP 2.1, USB-C(PD 90W), HDMI 2.1

DISPLAY

DISPLAY

O maior monitor gamer do mundo com 52" e 5K2K

Para gamers de elite que buscam imersão total, entre em um campo de visão expansivo com o maior monitor do mundo: 52” em 5K2K (5120x2160). Com altura equivalente a um 42” 16:9, a tela ultrawide 21:9 entrega até 33% mais área, garantindo uma experiência ainda mais envolvente, imersiva e com produtividade ampliada.

Este monitor animado mostra a tela crescendo de 16:9 UHD 4K para um grande monitor de jogos de 52 polegadas 21:9 UltraWide 5K2K com vários gêneros de jogos.

The video shows a front-facing monitor on a desk, alternating between webOS images and gameplay visuals.

*Com base nas especificações publicadas de monitores gamer 5K2K em dezembro de 2025, o LG 52G930B é o maior monitor gamer com tela 5K2K (5120x2160) de 52 polegadas.

**As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Curvatura perfeita para imersão gamer

Projetada para acompanhar o campo de visão natural, o design curvo proporciona uma sensação mais profunda de presença no jogo. A curvatura 1000R coloca você no centro do game e jogos de RPG se tornam ainda mais envolventes.

Monitor gamer LG UltraGear (52G930B) com seu design curvo 1000R para uma experiência de visualização mais confortável e imersiva

LG UltraGear™ 遊戲顯示器 (52G930B) 採用 1000R 曲率曲面設計，提供更舒適且更沉浸的視覺效果

*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão das funções e podem diferir da experiência real de uso. 

*O pressuposto de visualização pode variar dependendo da distância da tela e da postura do usuário.

Destaques mais brilhantes e sombras mais detalhadas

Experimente detalhes realistas em todas as cenas, do mais brilhante ao mais escuro, com a VESA DisplayHDR True Black 400 e alta precisão de cores do padrão DCI-P3 98.5%

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

Monitor Gamer Speed

Monitor Gamer Speed

Monitor gamer LG UltraGear (52G930B) com taxa de atualização de 240Hz, proporcionando movimento suave em uma corrida de motocicleta em alta velocidade

Sua jogatina mais fluída com 240Hz e 1ms (GtG) de taxa de atualização.

O monitor UltraGear evo oferece visuais ultra-suaves e uma jogabilidade

nítida e reduz o efeito ghosting, perfeito para a vantagem competitiva.

Podendo atingir até 240Hz de taxa de atualização e tempo real de

resposta de 1ms (GtG) . Mergulhe em um jogo mais imersivo a cada quadro.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

Resposta rápida para a gameplay

O tempo de resposta de 1ms (GtG) real foi projetado para reduzir o ghosting reverso, ajudando a manter transições na tela mais claras para um gameplay mais fluido e responsivo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.

Fluidez total para você manter o foco no jogo

Equipado com NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium, este monitor garante nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame. Experimente redução significativa de rasgos e travamentos na tela para uma jogabilidade suave e cristalina.

Uma cena de jogo de corrida em alta velocidade mostra um carro verde perseguindo competidores na pista, destacando uma jogabilidade suave e sem rasgos com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Uma cena de jogo de corrida em alta velocidade mostra um carro verde perseguindo competidores na pista, destacando uma jogabilidade suave e sem rasgos com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão do recurso e podem diferir da experiência de uso real.

*O desempenho do recurso é comparado com os modelos que não utilizam a tecnologia de sincronização.

*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.

Usability

Usability

Conectividade poderosa para o seu setup

O LG UltraGear evo™ 52G930B traz conexões completas para elevar seu setup, com suporte a diferentes GPUs e dispositivos. Com DisplayPort 2.1, atinge até 240Hz em uma tela de 52", garantindo máxima performance em jogos e produtividade. O USB‑C transmite vídeo, dados e carrega até 90W com um único cabo, ideal para notebooks. Já o HDMI 2.1 assegura conexões estáveis para consoles e outros dispositivos. Conecte tudo com praticidade, mais organização e um visual clean no seu espaço gamer ou de trabalho diário.

Ícone DisplayPort

DisplayPort2.1 x1

Ícone USB Tipo-C

USB Tipo-C™ x1

(PD 90W)

Icone HDMI

HDMI™ 2.1 x2

Um monitor para jogos está conectado a um PC, laptop e console, ilustrando opções de conectividade versáteis, incluindo DisplayPort 2.1, USB Type-C e HDMI 2.1 para jogos de alto desempenho e produtividade.

Um monitor para jogos está conectado a um PC, laptop e console, ilustrando opções de conectividade versáteis, incluindo DisplayPort 2.1, USB Type-C e HDMI 2.1 para jogos de alto desempenho e produtividade.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

Entre no jogo e viva o universo gamer no PC ou console

Os monitores LG UltraGear™ são ideais tanto para PC quanto para consoles, entregando jogabilidade fluida e responsiva em qualquer plataforma. Com HDMI 2.1, garantem qualidade gráfica máxima nos consoles, elevando o nível de detalhe e tornando a experiência muito mais imersiva. Seja em combates intensos ou mundos abertos, você aproveita baixa latência, movimentos suaves e visuais vibrantes em cada partida.

Um monitor curvo para jogos exibe um jogo de corrida com um carro vermelho em uma cidade iluminada por neon. Outras cenas do jogo flutuam ao redor da tela. Um controle de console branco está colocado à frente, destacando o uso de console.

Um monitor curvo para jogos exibe um jogo de corrida com um carro vermelho em uma cidade iluminada por neon. Outras cenas do jogo flutuam ao redor da tela. Um controle de console branco está colocado à frente, destacando o uso de console.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso. 

**O suporte à proporção da tela pode variar conforme o console. Ajuste as configurações de exibição para garantir um desempenho ideal durante o jogo.

Imersão totalcom um som
estéreo de 10W x 2

Desfrute de um som potente, claro e bem equilibrado com alto-falantes estéreo de 10W x2, criando uma experiência imersiva para jogos e entretenimento no dia a dia. Para um uso mais pessoal, conecte facilmente seu headset na saída de 4 polos e tenha áudio focado, com comunicação por voz mais nítida durante as partidas.

Um monitor de jogos exibindo uma cena de jogo de RPG mostra ondas sonoras saindo da parte inferior do monitor com som estéreo de 10W x2.

Um monitor de jogos exibindo uma cena de jogo de RPG mostra ondas sonoras saindo da parte inferior do monitor com som estéreo de 10W x2.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

:LG Switch: Controle mais inteligente. Ajuste como quiser

Com o aplicativo LG Switch, você otimiza seu monitor com facilidade para jogos ou uso no dia a dia. Ajuste imagem e brilho do jeito que preferir e aplique tudo na hora com um atalho no teclado. O app também permite dividir a tela em até 11 layouts e acessar sua plataforma de videoconferência com apenas um clique, trazendo mais praticidade para o seu setup.

Baixar

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*Para baixar a versão mais recente do aplicativo LG Switch, visite LG.com.br

Ajustes Pro Gamer: ergonomia do seu jeito para seu setup

Experimente um design otimizado para o seu espaço, com base totalmente ajustável em rotação, inclinação e altura. O suporte fino reduz a ocupação na mesa, elimina áreas ociosas e aproveita melhor cada espaço, enquanto entrega um visual mais limpo, organizado e sofisticado para o seu setup.

Ícone giratório ajustável.

Swivel

Ícone inclinação ajustável

Inclinação

Ícone altura ajustável

Altura

Ícone de Montagem na Parede.

Design sem bordas

Vista frontal, traseira e lateral do monitor gamer LG UltraGear em uma mesa, com design curvo e acabamento elegante.

Vista frontal, traseira e lateral do monitor gamer LG UltraGear em uma mesa, com design curvo e acabamento elegante.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

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