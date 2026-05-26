We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG Evo UltraGear 52G930B-B 52", Tela Curva 1000R, 5K2K, 1 ms (GtG), 240Hz, VESA DisplayHDR™ 600, AMD FreeSync™ Premium
Monitor LG Evo UltraGear 52G930B-B 52", Tela Curva 1000R, 5K2K, 1 ms (GtG), 240Hz, VESA DisplayHDR™ 600, AMD FreeSync™ Premium
52G930B-B
()
*Com base nas especificações publicadas de monitores gamer 5K2K até dezembro de 2025, o LG 52G930B é o maior monitor gamer, com tela de 52” e resolução 5K2K (5120×2160).
**Imagens meramente ilustrativas, criadas para destacar funcionalidades, podendo diferir da experiência real.
O maior monitor gamer do mundo com 52" e 5K2K
Para gamers de elite que buscam imersão total, entre em um campo de visão expansivo com o maior monitor do mundo: 52” em 5K2K (5120x2160). Com altura equivalente a um 42” 16:9, a tela ultrawide 21:9 entrega até 33% mais área, garantindo uma experiência ainda mais envolvente, imersiva e com produtividade ampliada.
*Com base nas especificações publicadas de monitores gamer 5K2K em dezembro de 2025, o LG 52G930B é o maior monitor gamer com tela 5K2K (5120x2160) de 52 polegadas.
**As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
Curvatura perfeita para imersão gamer
Projetada para acompanhar o campo de visão natural, o design curvo proporciona uma sensação mais profunda de presença no jogo. A curvatura 1000R coloca você no centro do game e jogos de RPG se tornam ainda mais envolventes.
*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão das funções e podem diferir da experiência real de uso.
*O pressuposto de visualização pode variar dependendo da distância da tela e da postura do usuário.
Destaques mais brilhantes e sombras mais detalhadas
Experimente detalhes realistas em todas as cenas, do mais brilhante ao mais escuro, com a VESA DisplayHDR True Black 400 e alta precisão de cores do padrão DCI-P3 98.5%
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
Resposta rápida para a gameplay
O tempo de resposta de 1ms (GtG) real foi projetado para reduzir o ghosting reverso, ajudando a manter transições na tela mais claras para um gameplay mais fluido e responsivo.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
Fluidez total para você manter o foco no jogo
Equipado com NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium, este monitor garante nitidez, velocidade e suavidade de movimentos a cada frame. Experimente redução significativa de rasgos e travamentos na tela para uma jogabilidade suave e cristalina.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão do recurso e podem diferir da experiência de uso real.
*O desempenho do recurso é comparado com os modelos que não utilizam a tecnologia de sincronização.
*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.
Conectividade poderosa para o seu setup
O LG UltraGear evo™ 52G930B traz conexões completas para elevar seu setup, com suporte a diferentes GPUs e dispositivos. Com DisplayPort 2.1, atinge até 240Hz em uma tela de 52", garantindo máxima performance em jogos e produtividade. O USB‑C transmite vídeo, dados e carrega até 90W com um único cabo, ideal para notebooks. Já o HDMI 2.1 assegura conexões estáveis para consoles e outros dispositivos. Conecte tudo com praticidade, mais organização e um visual clean no seu espaço gamer ou de trabalho diário.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
Entre no jogo e viva o universo gamer no PC ou console
Os monitores LG UltraGear™ são ideais tanto para PC quanto para consoles, entregando jogabilidade fluida e responsiva em qualquer plataforma. Com HDMI 2.1, garantem qualidade gráfica máxima nos consoles, elevando o nível de detalhe e tornando a experiência muito mais imersiva. Seja em combates intensos ou mundos abertos, você aproveita baixa latência, movimentos suaves e visuais vibrantes em cada partida.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
**O suporte à proporção da tela pode variar conforme o console. Ajuste as configurações de exibição para garantir um desempenho ideal durante o jogo.
Imersão totalcom um som
estéreo de 10W x 2
Desfrute de um som potente, claro e bem equilibrado com alto-falantes estéreo de 10W x2, criando uma experiência imersiva para jogos e entretenimento no dia a dia. Para um uso mais pessoal, conecte facilmente seu headset na saída de 4 polos e tenha áudio focado, com comunicação por voz mais nítida durante as partidas.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
:LG Switch: Controle mais inteligente. Ajuste como quiser
Com o aplicativo LG Switch, você otimiza seu monitor com facilidade para jogos ou uso no dia a dia. Ajuste imagem e brilho do jeito que preferir e aplique tudo na hora com um atalho no teclado. O app também permite dividir a tela em até 11 layouts e acessar sua plataforma de videoconferência com apenas um clique, trazendo mais praticidade para o seu setup.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*Para baixar a versão mais recente do aplicativo LG Switch, visite LG.com.br
Ajustes Pro Gamer: ergonomia do seu jeito para seu setup
Experimente um design otimizado para o seu espaço, com base totalmente ajustável em rotação, inclinação e altura. O suporte fino reduz a ocupação na mesa, elimina áreas ociosas e aproveita melhor cada espaço, enquanto entrega um visual mais limpo, organizado e sofisticado para o seu setup.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
Todas as especificações
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
Manual e Software
Baixe os manuais dos produtos e as versões de software mais recentes.
Resolução de Problemas
Encontre informações e dicas de como resolver problemas do seu produto
Garantia
Verifique as informações de garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Entre em Contato
Suporte Técnico
Fale com nosso Suporte Técnico via WhatsApp para sanar sua dúvida ou problema
Loja Online
Fale com nossa Loja Online para sanar suas dúvidas sobre seu pedido
Localizar Assistência Técnica
Encontre a assistência mais próxima de você
Acompanhar Reparo
Verifique o status da solicitação de reparo do seu produto
Encontre uma loja perto de você
Produto Recomendado