Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide 160Hz + Monitor LG 24” IPS, Full HD, 100Hz, HDMI, Ajuste de Inclinação
34GP63A.24MS500
34" 21:9 UltraWide™ WQHD
Mais espaço para jogos
A tela UltraWide™ WQHD (resolução de 3440x1440, proporção 21:9) é ótima para jogos. Os jogadores podem ver mais informações na tela do jogo.
34" 21:9 UltraWide™ QHD Monitor.
Tela IPS Full HD de 24"
Cores vibrantes de diferentes ângulos
A tela IPS 24” com resolução Full HD (1920x1080), presente no monitor LG, oferece incrível qualidade de imagem com cores precisas de diferentes ângulos até 178 °.
Cores vibrantes de qualquer ângulo
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
*O recurso de taxa de atualização pode variar dependendo das condições do PC do usuário.
Garanta mais conforto visual
Modo de Leitura
Proteja os seus olhos do cansaço visual com o Modo de Leitura, que diminui a quantidade de luz azul e proporciona uma experiência confortável de uso por mais tempo.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
*O recurso acima pode variar dependendo das condições reais de uso que o usuário está usando.
- Monitor Gamer LG UltraGear Curvo 34” WQHD UltraWide 3440x1440 160Hz 1ms (MBR) HDR10 AMD FreeSync HDMI 34GP63A-B
- Monitor LG 24” IPS, Full HD, 100Hz, HDMI, Ajuste de Inclinação - 24MS500-B
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
34
Exibição - Resolução
3440 x 1440
Exibição - Tipo de painel
VA
Exibição - Proporção
21:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
300
Exibição - Curvatura
1800R
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
160
Exibição - Tempo de resposta
5ms (GtG em mais rápido)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinación/Altura
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
UltraGear
Ano
2022
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
34
Proporção
21:9
Tipo de painel
VA
Tempo de resposta
5ms (GtG em mais rápido)
Resolução
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0.07725 x 0.23175
Profundidade de cor (número de cores)
16,7 milhões
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
300
Relação de contraste (Tipo)
3000:1
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
1800R
Gama de cores (mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
160
Brillo (Min.) [cd/m²]
240
Relação de contraste (mín.)
3000:1
Tamaño [cm]
86.42
CONECTIVIDADE
HDMI
SIM(2ea)
DisplayPort
SIM(1ea)
Versão DP
1.4
Saída para auscultadores
3 polos (somente som)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SIM
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Economia de energia inteligente
SIM
Cor calibrada na fábrica
SIM
Seguro de cintilação
SIM
Sincronização de ação dinâmica
SIM
Estabilizador Preto
SIM
Mira
SIM
Modo Leitor
SIM
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
SIM
Interruptor de entrada automática
SIM
Efeito HDR
SIM
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinación/Altura
Montável na parede [mm]
100 x 100
SOM
Maxx Áudio
SIM
Palestrante
7Wx2
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
986 x 524 x 212
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
809 x 572.9 x 312(↑) 809 x 462.9 x 312(↓)
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
809 x 358.9 x 91.5
Peso de envio [kg]
10.7
Peso com suporte [kg]
7.9
Peso sin soporte [kg]
5.8
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (máx.)
45W
Consumo de energia (modo de suspensão)
Menos de 0,5W
Consumo de energía (típ.)
42W
Consumo de energia (DC Off)
Menos de 0,3W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
ACESSÓRIOS
Porta de exibição
SIM
HDMI
SIM
APLICAÇÃO SW
Controlador duplo
SIM
Controle na tela (LG Screen Manager)
SIM
PADRÃO
RoHS
SIM
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
24"
Exibição - Resolução
1920x1080
Exibição - Tipo de painel
IPS
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
250cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
100hz
Exibição - Tempo de resposta
5ms(GtG)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Sim
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor PC Gamer LG– 24MS500-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
24"
Proporção
16:9
Tipo de painel
IPS
Tempo de resposta
5ms(GtG)
Resolução
1920x1080
Paso de píxeles [mm]
0.2745 x 0.2745mm
Profundidade de cor (número de cores)
16.7M
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
250cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
1000:1
Gama de cores (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
100hz
Bit de cor
8 bits (6bit+FRC)
Tratamento de Superfície
Anti-Reflexo
CONECTIVIDADE
Saída para auscultadores
Sim (3 polos. Som)
CARACTERÍSTICAS
Fraqueza de cor
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Otros (características)
Chave de Entrada Automática
Modo Leitor
Sim
Super Resolução+
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Sim
Montável na parede [mm]
75x75 mm
Design sem bordas
Sim
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
625 x 418 x 141mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
539.9 x 414.4 x 190mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
539.9 x 321.4 x 56.2mm
Peso de envio [kg]
3,9Kg
Peso com suporte [kg]
2,6kg
Peso sin soporte [kg]
2,3Kg
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
16W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Adaptador externo
Salida CC
16W(19V 0.84.A)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim
Adaptador
Sim
