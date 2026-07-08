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Monitor LG Smart - Tela IPS de 27" 4K UHD, HDR10, WebOS 26, ThinQ, Wifi, Air Play, Screen Share, Bluetooth, USB, HDMI – 27U731SB-W

Monitor LG Smart - Tela IPS de 27" 4K UHD, HDR10, WebOS 26, ThinQ, Wifi, Air Play, Screen Share, Bluetooth, USB, HDMI – 27U731SB-W

27U731SB-W
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Vista frontal de Monitor LG Smart - Tela IPS de 27" 4K UHD, HDR10, WebOS 26, ThinQ, Wifi, Air Play, Screen Share, Bluetooth, USB, HDMI – 27U731SB-W 27U731SB-W
Vista lateral do LG Smart Monitor mostrando design fino e mínimo.
Vista traseira do LG Smart Monitor exibindo a estrutura do suporte e o layout da conectividade.
LG Smart Monitor oferece imagens claras para o trabalho e uso diário.
LG Smart Monitor com webOS fornecendo acesso a aplicativos de streaming integrados e conteúdo de entretenimento.
LG Smart Monitor com webOS fornecendo conectividade Home Office.
AI Picture Pro no LG Smart Monitor equilibra automaticamente brilho e contraste para uma visualização estável.
AI Sound Pro oferece som imersivo e otimizado com base no tipo de conteúdo.
IA geradora no LG Smart Monitor que suporta a descoberta de conteúdo inteligente e assistência criativa.
Concierge de IA fornecendo recomendações personalizadas com base em padrões de visualização e contexto de uso.
LG Shield protege dados pessoais e melhora a segurança do dispositivo no LG Smart Monitor.
Portas traseiras do LG Smart Monitor mostrando opções de conectividade USB-C, HDMI, USB-A 2.0 e DC-IN.
Dimensões do LG Smart Monitor que ilustram o tamanho geral do produto e as medições do suporte.
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Vista frontal de Monitor LG Smart - Tela IPS de 27" 4K UHD, HDR10, WebOS 26, ThinQ, Wifi, Air Play, Screen Share, Bluetooth, USB, HDMI – 27U731SB-W 27U731SB-W
Vista lateral do LG Smart Monitor mostrando design fino e mínimo.
Vista traseira do LG Smart Monitor exibindo a estrutura do suporte e o layout da conectividade.
LG Smart Monitor oferece imagens claras para o trabalho e uso diário.
LG Smart Monitor com webOS fornecendo acesso a aplicativos de streaming integrados e conteúdo de entretenimento.
LG Smart Monitor com webOS fornecendo conectividade Home Office.
AI Picture Pro no LG Smart Monitor equilibra automaticamente brilho e contraste para uma visualização estável.
AI Sound Pro oferece som imersivo e otimizado com base no tipo de conteúdo.
IA geradora no LG Smart Monitor que suporta a descoberta de conteúdo inteligente e assistência criativa.
Concierge de IA fornecendo recomendações personalizadas com base em padrões de visualização e contexto de uso.
LG Shield protege dados pessoais e melhora a segurança do dispositivo no LG Smart Monitor.
Portas traseiras do LG Smart Monitor mostrando opções de conectividade USB-C, HDMI, USB-A 2.0 e DC-IN.
Dimensões do LG Smart Monitor que ilustram o tamanho geral do produto e as medições do suporte.

Principais recursos

  • Tela IPS de 27” 4K UHD (3840 x 2160)
  • WebOS 26 com diversos aplicativos: Xbox, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • USB-C (PD 65W), 2xHDMI, 2xUSB 2.0
  • Taxa de atualização de 60Hz e Tempo de resposta de 5ms (GtG)
  • Padrão de Cores DCI-P3 90% & HDR 10
Mais

Excelência Premiada

Imagem do logotipo Best brand 2026

Best brand of 2026

Imagem do logotipo do prêmio Digital Trends

Digital Trends 2025

A melhor linha de monitores do prêmio Readers’ Choice para jogadores e aqueles que exigem desempenho de alta qualidade.

Imagem do logotipo do prêmio CES 2026 Honoree branco

CES Innovation Awards - Honoree

webOS26 LG Shield

Em segurança cibernética

Imagem do logotipo do prêmio CES 2026 Honoree branco

CES Innovation Awards - Honoree

webOS26 Multi-AI architecture

Em Inteligência Artificial

*Os Prêmios de Inovação CES são baseados em materiais descritivos submetidos aos juízes. A CTA não verificou a precisão de nenhuma submissão ou de quaisquer reivindicações feitas e não testou o item ao qual o prêmio foi concedido.

Logo Monitor LG Smart

Uma tela. Infinitas possibilidades.

Experimente qualidade de imagem 4K impressionante para trabalho e lazer, com possibilidades que se encaixam no seu dia. Com o sistema webOS, gerencie tarefas do escritório em casa sem um PC dedicado e aproveite uma ampla variedade de conteúdos, equilibrando produtividade e entretenimento em uma única tela de forma contínua.

Monitor LG Smart em uma mesa de madeira limpa em um escritório doméstico iluminado, exibindo a tela inicial do webOS com aplicativos de streaming e ícones de conteúdo, acompanhado de teclado e mouse, estante e persianas ao fundo, destacando o uso em entretenimento inteligente e produtividade.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado e o mouse acima não estão incluídos no pacote (vendidos separadamente).

Vídeo resumido mostrando os recursos do LG Smart Monitor, incluindo tela IPS 4K UHD de 27", IA Picture Pro, HDR10 Pro com DCI-P3 90%, IA Sound Pro, Processador Alpha 8 IA Gen3 e segurança LG Shield.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência de uso real. 

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam webOS26 ou posterior. Não é compatível com modelos anteriores do LG Smart Monitor.

DisplayTrabalhe e Jogue com o WebOSIA impulsionada pelo WebOSWebOS PremiadoCentro de Produtividade

Tela IPS de 27" UHD

Tela versátil para trabalho e lazer

A tela IPS 4K UHD (3840x2160) permite que você experimente imersão visual, seja trabalhando ou aproveitando o entretenimento.

Monitor LG Smart exibindo um espaço de trabalho profissional de edição de vídeo e áudio com linha do tempo, ferramentas de correção de cor e interface de mixagem de som, destacando resolução IPS 4K, suporte HDR e ampla cobertura de cores em um estúdio criativo com alto-falantes e teclado para produção de conteúdo e trabalho multimídia.

*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

*Brilho: 350 nits (TYp.), Gama de Cores: DCI-P3 90% (TYp.)

Home office sem precisar de PC

O webOS permite acessar remotamente seu PC e Cloud PC via Remote PC. Essa função possibilita usar serviços de home office, como videoconferências e aplicativos na nuvem, tudo isso sem precisar de um PC.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.  

*O teclado, mouse, headset, controle de jogo e webcam mostrados acima não estão inclusos no pacote (vendidos separadamente).  

*O PC remoto está disponível apenas em PCs com Windows 11 Pro ou sistemas operacionais em diante.

*É necessária conexão com a internet e assinatura dos serviços de streaming correspondentes. Serviços de streaming separados podem exigir pagamento de assinatura e não estão inclusos (assinados separadamente).  

*A funcionalidade PC remoto é compatível com Windows 11 Pro ou versões posteriores e é compatível com PCs de terceiros que suportem conexão do PC remoto, incluindo o gram.  

*Os serviços suportados podem variar de acordo com o país.  

*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar os serviços e funções inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.

Entretenimento

Mude de canal sem esforço

Acesse as principais plataformas de apps de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e os canais grátis da LG. Receba recomendações personalizadas, explore apps como Esportes, Jogos e LG Fitness, e controle tudo facilmente com o controle remoto ou toque. 

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.  

*Os serviços de streaming e aplicativos podem variar de acordo com o país.  

*Uma conexão com a internet e assinaturas de serviços de streaming são necessárias. Podem ser aplicadas taxas adicionais para alguns serviços, pois eles não estão inclusos e exigem assinaturas separadas.  

*Oferece uma variedade de aplicativos e serviços personalizados, incluindo música, esportes, home office e jogos em nuvem para cada conta registrada.  

*O suporte a determinados Canais LG varia de acordo com a região.  

*Uma conta LG e conexão à internet são necessárias para serviços inteligentes. É necessário consentimento com a política de privacidade e os termos de serviço.  

*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições são necessários para acessar serviços e funcionalidades inteligentes baseadas em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, estão disponíveis apenas as conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI). Não há cobrança para criar uma Conta LG.

Mergulhe no jogo agora

Desfrute de uma experiência totalmente personalizada, com menus otimizados para gamepads ou controle remoto e recursos de gamificação feitos sob medida para você. Acompanhe rankings, compare pontuações com outros jogadores e mergulhe em uma vasta biblioteca de títulos, dos grandes sucessos AAA aos jogos sociais mais divertidos.

Parcerias estratégicas com os principais serviços de cloud gaming, como GeForce NOW, Amazon Luna e, em breve, Xbox Cloud, além de jogos nativos via app no webOS, você joga diretamente na sua TV, sem precisar de consoles ou dispositivos externos.

Monitor LG Smart exibindo a interface do Portal de Jogos com aplicativos de jogos, serviços de jogos na nuvem e títulos populares, apresentando acesso play now, jogos recentemente jogados e uma experiência de hub de jogos no estilo console no webOS

*O suporte ao Portal de Jogos pode variar de acordo com o país.

*O suporte a serviços de jogos em nuvem e jogos dentro do Portal de Jogos pode variar de acordo com o país.

*Alguns serviços de jogos podem exigir assinatura e controle.

*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições são necessários para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões com dispositivos externos (ex.: via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

Música

Feito para seu estilo musical

Desfrute de música personalizada com imersão graças aos alto-falantes integrados. Busque músicas facilmente e acesse rapidamente as mais recentes das suas plataformas de streaming. Além disso, receba recomendações de músicas populares conforme seu gosto.

Sports

Acompanhe seus times favoritos

Apoie seu time com um serviço personalizado. Receba informações atualizadas do seu time favorito, conforme seu perfil.

*Imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado, mouse, headset e controle de jogo acima não estão inclusos no pacote (vendidos separadamente).

*É necessário acesso à internet e assinatura de serviços de streaming relacionados. Serviços de streaming separados podem exigir pagamento de assinatura, e eles não são fornecidos (assinados separadamente).

*A disponibilidade do Portal de Jogos pode variar conforme a região. Em regiões não suportadas, os usuários serão redirecionados para o Hub de Jogos existente.

*Os serviços suportados podem variar de país para país.

*É necessário conexão com a Internet, assinatura Xbox Game Pass Ultimate e controle Bluetooth compatível para jogos. Xbox Cloud Gaming (Beta) requer assinatura do Game Pass Ultimate e dispositivo suportado (ambos vendidos separadamente). Regiões selecionadas (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) e jogos (xbox.com/play). Disponível em alguns monitores inteligentes LG que suportam webOS 24 e versões mais recentes.

*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições são necessárias para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

LG Gallery+

Decore seu espaço com mais de 4.500 obras de arte selecionadas

Com o LG Gallery+, explore uma ampla variedade de obras de arte selecionadas de parceiros como The National Gallery, MMCA, Magnum e outros. Exiba arte em seu monitor inteligente para melhorar seu espaço de trabalho ou espaço pessoal, trazendo inspiração visual para sua rotina diária. Você também pode transferir facilmente imagens criadas com IA Generativa no LG Gallery+ para seus dispositivos móveis ou PC para uma experiência de conteúdo mais fluida.

Monitor LG Smart exibindo obras de arte em rotação e conteúdo de galeria de imagens no webOS, apresentando pinturas famosas e fontes de arte visual, colocado em uma mesa limpa com teclado e mouse, destacando exibição de arte digital, visualização de galeria e experiência de conteúdo ambiente

*O conteúdo real dentro do LG Gallery+ pode diferir do que é mostrado. 

*O conteúdo disponível pode variar de acordo com a região e está sujeito a alterações. 

*É necessária uma assinatura do LG Gallery+ para acessar o conteúdo completo e os recursos. 

*Mais de 4.500 conteúdos estão disponíveis apenas nos países onde o webOS Pay é suportado (Coreia, EUA, Reino Unido e alguns países da UE). 

*É necessária uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões com dispositivos externos (por exemplo, via USB-C ou HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG. 

**As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Controle de Brilho

Brilho inteligente em qualquer condição

O Controle de Brilho detecta as fontes de luz do ambiente e ajusta automaticamente o brilho da tela para imagens nítidas e claras, tanto de dia quanto de noite.

*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Espelhamento direto e simples

Compartilhe conteúdo do seu dispositivo inteligente para o nosso monitor sem esforço, usando Google Cast*** como a maneira mais rápida e sem interrupções de se conectar. AirPlay 2* (para Apple) e Screen Share** (para Android). Conecte-se instantaneamente e aproveite uma experiência de áudio e vídeo fluida em uma tela maior, com apenas alguns toques.

*Apple e marcas e logotipos relacionados são marcas registradas da Apple Inc. Os recursos suportados podem variar de acordo com países e regiões. 

*Para usar AirPlay e HomeKit com este monitor, recomenda-se a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay e HomeKit são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões. O selo Works with Apple Home é uma marca registrada da Apple Inc. 

**Compartilhamento de Tela: Suportado em Android ou Windows 10 e superior. 

**Conecte seu dispositivo à mesma rede que seu monitor. 

***Google Cast: Suportado em telefone ou tablet Android com Android 9.0 ou posterior e iPhone ou iPad com iOS 16.0 ou posterior. 

***Google Cast é uma marca registrada da Google LLC. Os recursos suportados podem variar de acordo com o país.

A visualização de desempenho do Processador de IA Alpha 5 Gen9 com chip iluminado e efeitos de luz, destacando processamento de alto desempenho, otimização de imagem e som impulsionada por IA e tecnologia avançada de display inteligente

Processador Alpha 8 IA 4K Gen3

Processamento de alto desempenho de IA avançados

O processador de última geração otimiza automaticamente o desempenho de imagem e áudio, garantindo clareza e estabilidade consistentes em diversos conteúdos e ambientes de trabalho.

*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que utilizam o webOS26 ou versões posteriores. Não é compatível com modelos anteriores de LG Smart Monitor.

AI Picture Pro

AI Picture Pro, aumenta a escala de cada frame com precisão de pixel

Aproveite seu Monitor Inteligente LG sem comprometer a qualidade visual. O AI Super Upscaling analisa de forma inteligente objetos individuais dentro de uma cena e os aprimora para oferecer uma qualidade de imagem melhorada, enquanto o Dynamic Tone Mapping Pro garante brilho equilibrado e detalhes precisos para cada objeto. O AI Picture Pro otimiza a qualidade geral da imagem, criando uma experiência de visualização mais clara e imersiva no webOS.

Monitor LG Smart exibindo a melhoria visual AI Picture Pro com uma cena cinematográfica de uma criança assistindo a um filme, destacando brilho, contraste e detalhes de cores aprimorados para uma experiência de visualização mais realista e envolvente

*O AI Picture Pro é compatível com qualquer conteúdo protegido por direitos autorais em serviços OTT.

* A qualidade da imagem de conteúdo ampliado variará de acordo com a resolução da fonte.

* O AI Super Upscaling e o Dynamic Tone Mapping Pro se aplicam ao Monitor Inteligente LG equipado com o processador α8.

* Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam o webOS26 ou superior.

* A disponibilidade de recursos, funções e o momento de aplicação podem variar conforme o país, região e idioma.

* As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão do recurso e podem diferir da experiência real de uso.

* É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões com dispositivos externos (por exemplo, via USB-C ou HDMI) estarão disponíveis. Não há custo para criar uma Conta LG.

HDR10 Pro com sRGB 90%

Cores vivas e contraste mais profundo para visuais claros.

O HDR10 Pro aprimora os realces e sombras para fornecer detalhes mais claros e maior profundidade visual ao acessar conteúdo via webOS. Com até 90% de cobertura sRGB, a tela oferece cores precisas e consistentes para uma experiência de visualização mais equilibrada.

Comparação em tela dividida mostrando SDR versus HDR10 Pro com gama de cores DCI-P3 de 90%, destacando realces mais claros, sombras mais profundas e detalhes de cores mais vívidos em uma paisagem noturna de uma vila nevada.

HDR10

Comparação em tela dividida mostrando SDR versus HDR10 Pro com gama de cores DCI-P3 de 90%, destacando realces mais claros, sombras mais profundas e detalhes de cores mais vívidos em uma paisagem noturna de uma vila nevada.

SDR

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real. 

*HDR10 Pro não é um formato, mas o mapeamento dinâmico de tons próprio da LG aplicado quadro a quadro para conteúdo HDR10. 

*sRGB 99% é típico. A gama de cores pode variar conforme o modelo. 

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é suportado em modelos com webOS26 ou posterior. Não é suportado em modelos anteriores de LG Smart Monitor. 

*A disponibilidade de recursos, funções e o momento da aplicação podem variar por país, região e idioma. 

*É necessário uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

AI Sound Pro

Aprimoramento sonoro com IA Sound Pro

O IA Surround Sound oferece áudio imersivo que preenche o ambiente, criando uma experiência sonora multidimensional. No webOS, o IA Sound Pro equilibra inteligentemente o som para suportar uma experiência de audição clara e imersiva.

Monitor LG Smart demonstrando o IA Sound Pro com uma cena de concerto cinematográfico na tela, destacando otimização de áudio imersiva, diálogos claros e desempenho de som equilibrado para uma experiência de entretenimento doméstico aprimorada

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência de uso real.

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam o webOS26 ou posterior. Não é compatível com modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*A disponibilidade de recursos, funções e o momento de aplicação podem variar de acordo com o país, região e idioma.

*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes são necessárias para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

AI Magic Remote

Desbloqueie todas as experiências de IA com um único botão.

Controle o Monitor Smart com facilidade usando o Magic Remote com IA. Seu sensor de movimento, roda de rolagem e comando de voz instantâneo permitem um controle suave e intuitivo de todos os recursos.

Controle Remoto Mágico do Monitor LG Smart destacando recursos de IA com interface de IA na tela, mostrando controle inteligente de funções, interação por voz e navegação intuitiva para uma experiência aprimorada.

*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.  

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam webOS26 ou posterior. Não é compatível com modelos anteriores do LG Smart Monitor.  

*O Magic Remote fornece acesso rápido aos recursos de IA do Smart Monitor, mas não possui processamento de IA incorporado.  

*Os menus e aplicativos suportados pelo AI Concierge podem variar de acordo com o país.  

*As exibições de menu do AI Concierge podem ser diferentes no lançamento.  

*As recomendações de palavras-chave do AI Concierge podem variar de acordo com o aplicativo e o horário do dia.  

**A disponibilidade do Magic Remote pode variar de acordo com o país. A partir de 2026, a inclusão como acessório padrão pode variar por região.  

**As funções e recursos do Magic Remote podem variar por região e idioma.  

*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

Multi AI Search

Pesquisa avançada com IA com Google Gemini e Microsoft Copilot

Basta dizer o que você está procurando e escolher o agente de IA que melhor atende às suas necessidades.

O sistema conecta múltiplas IAs para oferecer resultados mais amplos e relevantes.

Monitor LG Smart exibindo a interface do Multi AI Search, com Microsoft Copilot e Google Gemini, destacando busca com tecnologia de IA, assistência inteligente e ferramentas integradas de IA generativa dentro da experiência do smart monitor.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam o webOS26 ou posterior. Não é compatível com modelos anteriores do LG Smart Monitor.

**A disponibilidade do Magic Remote pode variar de acordo com o país. A partir de 2026, a inclusão como acessório padrão pode variar por região.

**As funções e recursos do Magic Remote podem variar conforme a região e o idioma.

*A disponibilidade de recursos, funções e o momento de aplicação podem variar conforme o país, região e idioma.

*É necessária uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (p.ex., via HDMI) estão disponíveis. Não há cobrança para criar uma conta LG.

AI Concierge

Receba recomendações de conteúdo personalizadas e informações

O Assistente Personalizado com IA oferece recomendações personalizadas e insights contextuais adaptados ao que você está assistindo. Descubra palavras-chave de pesquisa relevantes, acesse informações adicionais sobre a cena atual e explore conteúdos relacionados com base em seus padrões de visualização, tudo controlado de forma integrada com o Controle Remoto Mágico de IA.

Monitor LG Smart exibindo a interface do Assistente Personalizado com IA com recomendações de IA Generativa e sugestões de palavras-chave de IA, controlado pelo Magic Remote, destacando busca contextual, interação por voz e descoberta de conteúdo personalizada no monitor inteligente

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.  

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que rodem webOS26 ou superior. Não é compatível com modelos anteriores do LG Smart Monitor.  

**A disponibilidade do Magic Remote pode variar de acordo com o país. A partir de 2026, a inclusão como acessório padrão pode variar por região.  

*A disponibilidade de recursos, funções e o momento da aplicação podem variar por país, região e idioma.  

*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, somente conexões com dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estarão disponíveis. Não há cobrança para criar uma Conta LG.

Ajuste Inteligente de Imagem com IA

Algoritmos avançados aprendem suas preferências analisando 1,6 bilhão de possibilidades de imagens. Com base em suas escolhas, seu Monitor Smart cria uma imagem personalizada apenas para você.

AI Voice ID

O LG ID de Voz IA reconhece a assinatura vocal única de cada usuário e oferece recomendações personalizadas no momento em que você fala.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.  

*Esses recursos estão disponíveis apenas no webOS e são suportados nos modelos de LG Smart Monitor que executam webOS 26 ou superior. Eles não são suportados nos modelos anteriores de LG Smart Monitor.  

*O AI Voice ID funciona apenas com aplicativos compatíveis, e as recomendações de palavras-chave podem variar de acordo com o aplicativo e o horário do dia.  

*Disponibilidade de recursos, conteúdos suportados, menus e aplicativos podem variar conforme o país, região e conexão de rede.  

*É necessária uma conexão com a Internet para utilizar os recursos acima.  

*O Magic Remote fornece acesso rápido aos recursos de IA do Smart Monitor, mas não realiza processamento de IA interno.  

*A disponibilidade do Magic Remote pode variar de acordo com o país. A partir de 2026, a inclusão como acessório padrão pode variar por região.  

*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

Experimente nosso WebOS premiado

LG Smart Monitor highlighting LG Shield security system with network encryption, data protection, and multi layer security visualization, emphasizing secure data storage, safe transmission, and award winning smart device security technology

LG Shield

Segurança que você pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem que seus dados permaneçam seguros com armazenamento e gerenciamento de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de usuário e controle de acesso, transmissão de dados segura, detecção e resposta a eventos de segurança e gerenciamento seguro de atualizações.

*A certificação LG Shield pode variar dependendo do modelo.

*Os prêmios CES Innovation Awards são baseados em materiais descritivos enviados aos juízes. A CTA não verificou a precisão de nenhuma submissão ou de quaisquer reivindicações feitas e não testou o item ao qual o prêmio foi concedido.

*Uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes são necessárias para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.

USB-C 65W Power Delivery

Hub multitarefa com conectividade poderosa

A porta USB-C® suporta exibição, transferência de dados e carregamento de dispositivos (até 65W), permitindo conectividade perfeita com o laptop — tudo ao mesmo tempo através de um único cabo. Com múltiplas portas, incluindo 2× HDMI, 2× USB e USB-C®, o monitor inteligente é compatível com uma ampla gama de dispositivos, garantindo conectividade suave enquanto mantém sua mesa livre de bagunça para a utilização ideal do espaço.

Monitor Inteligente LG conectado a um laptop via USB C com carregamento de 65W, mostrando espaço de trabalho para edição de fotos, múltiplas portas incluindo USB C, USB e HDMI, destacando conectividade por cabo único, carregamento do dispositivo e configuração de estação de trabalho focada em produtividade

Monitor Inteligente LG conectado a um laptop via USB C com carregamento de 65W, mostrando espaço de trabalho para edição de fotos, múltiplas portas incluindo USB C, USB e HDMI, destacando conectividade por cabo único, carregamento do dispositivo e configuração de estação de trabalho focada em produtividade

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

LG Switch app

Otimização sem esforço com o LG Switch

O aplicativo LG Switch ajuda a otimizar seu monitor para o trabalho e o uso diário em um PC. Gerencie janelas e funções inteligentes com seu teclado e mouse, alterne entre o PC e o webOS com teclas de atalho e organize aplicativos dentro de uma única entrada usando teclas de atalho mapeadas.

Download

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O aplicativo LG Switch é exclusivo para PC.

*O recurso de disposição de janelas e múltiplas janelas está disponível dentro de uma única entrada através do aplicativo LG Switch.

*Este monitor não suporta Picture by Picture (PBP) ou Picture in Picture (PIP) com múltiplas entradas.

Para baixar a versão mais recente do aplicativo LG Switch, visite LG.com.

*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há cobrança para criar uma Conta LG.

Impulsionado por webOS

Monitor LG Smart usando LG Link para sincronização de dispositivos sem fio entre iOS, Android e webOS, mostrando transferência contínua de imagens e arquivos entre monitor, tablet, smartphone e laptop, destacando conectividade entre dispositivos e fluxo de trabalho em múltiplas telas.

LG Link: sincronização fácil de dispositivos entre iOS, Android e webOS

O LG Link em seu Monitor LG Smart permite transferências sem fio de imagens e arquivos, funcionando com o aplicativo LG Link em seu LG gram ou dispositivo móvel. Com o LG Link, você pode facilmente enviar fotos, imagens geradas e arquivos do seu LG gram ou dispositivo móvel para o seu Monitor LG Smart, ou transferi-los de volta para seu dispositivo, tornando o compartilhamento entre dispositivos simples em diferentes sistemas operacionais.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.  

*Para funcionar corretamente, instale o aplicativo LG gram Link em seus dispositivos móveis. É necessário iOS 16.4 ou superior e Android 9 ou superior.  

*A velocidade e a qualidade da transferência de arquivos podem variar dependendo do desempenho do dispositivo, do tamanho do arquivo e das condições da rede.  

*A disponibilidade de recursos, funções e o momento da aplicação podem variar de acordo com o país, região e idioma.  

*Esses recursos estão disponíveis apenas no webOS e são compatíveis com os modelos de LG Smart Monitor que utilizam o webOS 26 ou superior. Não são compatíveis com modelos anteriores de LG Smart Monitor.  

*Para instalar o aplicativo LG gram Link, use o programa LG Update para localizar e instalar automaticamente a versão que corresponda ao seu sistema (aplica-se a modelos lançados em 2024 e posteriores).  

*O recurso de compartilhamento de arquivos pode ser usado sem conexão de rede via Bluetooth. Todos os outros recursos exigem que o laptop e o dispositivo móvel estejam conectados à mesma rede.  

*O suporte para Monitores LG Smart será expandido ao longo do tempo. Alguns modelos de Smart TVs e monitores podem não ser suportados. 

*Os logotipos iOS e Android são marcas registradas da Apple Inc., Google LLC e LG Electronics Inc., respectivamente. 

*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há cobrança para criar uma Conta LG.

Home Hub com ThinQ

Controle vários dispositivos inteligentes facilmente com o Home Hub ThinQ. Sua Central de Controle de Casa.

ThinQ reúne todos os seus dispositivos inteligentes através do Home Hub em uma plataforma intuitiva.  

Controle e monitore facilmente os dispositivos com a integração ThinQ, enquanto desfruta da compatibilidade com Apple Home, Apple AirPlay e Google Cast para visualização e controle contínuos em um só lugar.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso. 

*É necessário uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

Quick Control

Descubra a conveniência do Quick Control no Monitor LG Smart, que facilita o acesso aos menus por ações simples com a partir de teclado e mouse. Também permite alternar facilmente entre PC e webOS usando atalhos no teclado.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

Imagem de um display combinando um monitor inteligente e um suporte.

Uma experiência mais inteligente, aprimorada por um Suporte Swing

Personalize sua experiência de visualização com nosso suporte flexível, que oferece ajustes de inclinação, rotação, altura e Modo Retrato. A base estável, o acabamento elegante e as rodas garantem estabilidade e mobilidade.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características, e podem diferir da experiência real de uso. 

*Este suporte é projetado para suportar pesos entre 4kg e 6,5kg, e danos causados por exceder esse limite não estão cobertos pela garantia. 

*Dependendo do monitor instalado, a função de troca de tela (Pivot) pode não estar disponível. 

*Este suporte não está incluído no pacote (vendido separadamente).

Swing Stand Plate do Monitor Smart LG mostrado apoiando um controle remoto, colocada em um ambiente aconchegante de sala de estar.

Mantenha seus itens essenciais com o Swing Stand Plate

O Swing Stand Plate oferece um espaço flexível que se adapta a vários estilos de vida, proporcionando uma altura funcional e um local organizado para itens essenciais como seu controle remoto, alto-falante, laptop ou console de jogos.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência de uso real.

*O monitor, o Suporte Swing e o controle remoto não estão inclusos no pacote e são vendidos separadamente.

*O controle remoto está incluso no Monitor Smart LG, que é vendido separadamente.

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Especificação chave

  • Exibição - Tamanho [polegadas]

    27"

  • Exibição - Resolução

    4K UHD (3840 x 2160)

  • Exibição - Tipo de painel

    IPS

  • Exibição - Proporção

    16:9

  • Exibição - Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

    350 cd/m²

  • Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    60Hz

  • Exibição - Tempo de resposta

    5ms (GtG)

  • Mecânica - Exibir ajustes de posição

    Inclinação

Todas as especificações

DIMENSÕES/PESOS

  • Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

    768 x 130 x 435

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    613.2 x 452 x 209.9

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    613.2 x 372.6 x 45.6

  • Peso de envio [kg]

    7,8 kg

  • Peso com suporte [kg]

    5,5 kg

  • Peso sin soporte [kg]

    4,5 kg

EXIBIÇÃO

  • Tamanho [polegadas]

    27"

  • Proporção

    16:9

  • Tipo de painel

    IPS

  • Tempo de resposta

    5ms (GtG)

  • Resolução

    4K UHD (3840 x 2160)

  • Paso de píxeles [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Profundidade de cor (número de cores)

    1.07B

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    350 cd/m²

  • Relação de contraste (Tipo)

    1000:1

  • Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Curvatura

    Não (Flat)

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    60Hz

  • Tratamento de Superfície

    Antirreflexo

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Sim

  • Fraqueza de cor

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Cor calibrada na fábrica

    Sim

  • Calibração HW

    Sim

  • Sincronização de ação dinâmica

    Sim

  • Estabilizador Preto

    Sim

  • Mira

    Sim

  • Otros (características)

    Alto-Falantes (5W x 2)

  • Contador de FPS

    Sim

  • VRR

    Sim

  • Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

    Sim

  • Interruptor de entrada automática

    Sim

  • Efeito HDR

    Sim

  • Temperatura de color

    Sim

  • Tecla de acceso rápido

    Sim

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor LG Smart - 27U731SB-W

MECÂNICA

  • Exibir ajustes de posição

    Inclinação

  • Montável na parede [mm]

    Sim( 100 x 100 mm)

  • Suporte 1Click

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energía (típ.)

    32W

  • Entrada CA

    Adpatador externo

ACESSÓRIOS

  • HDMI

    Sim (1,8m)

  • Controle Remoto

    Sim

  • Cabo de alimentação

    Sim (1,5m)

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    Sim (2x) (v2.2)

  • USB-C

    Sim (1x) (v1.4) (PD 65W)

  • Porta USB Downstream

    Sim (2x) (v2.0)

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