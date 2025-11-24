We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo LG Ar Portátil 127V + Geladeira Frost Free Inverter 395L Inox Look 127V
Combo LG Ar Portátil 127V + Geladeira Frost Free Inverter 395L Inox Look 127V
LP1419IVSI.B392P1
()
Principais recursos
- AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, e a velocidade do vento.
- Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
- Compressor DUAL Inverter: Maior economia de energia
- Máxima economia de energia
- Compressor Smart Inverter™
- 10 anos de garantia no compressor
Produtos neste pacote: 2
Geladeira LG inox na cozinha moderna, com etiqueta de eficiência energética A+++.
As imagens do produto são meramente ilustrativas e podem diferir do produto real.
A imagem de nível energético é ilustrativa e pode diferir da atual. Economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região. Tabela de eficiência energética disponível pelo INMETRO: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica.
- Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil 14.000 BTU Frio 127V
- Geladeira LG Frost Free Inverter 395L Duplex Cor Inox Look (GN-B392PLM)
Todas as especificações
RESFRIAMENTO
Velocidade do ventilador
4 Posições
Ar Condicionado
Não disponível
PURIFICAÇÃO DE AR
Exibição da purificação de ar
Não disponível
Ionizador
Não disponível
Sensor PM 1.0
Não disponível
PRATICIDADE
Reinício automático
Sim
Modo ventilador
Sim
Operação de comutação forçada
Não disponível
Baixo ruído
Sim
Ligar/desligar reserva (24h)
Sim
Controle remoto
Sim
Diagnóstico Inteligente
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
DESIGN
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Branco
FILTRO
Filtro Antialérgico
Não disponível
Filtro de poeira fina
Não disponível
Filtro de Poeira Ultrafino
Não disponível
HIGIENIZAÇÃO
Limpeza automática
Sim
UV Nano
Não disponível
Limpeza da Serpentina
Não disponível
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806096545065
GERAL
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
1370
Dimensões do produto_LxAxP (mm)
562x822x504
Peso do produto (kg)
35,5
Tensão nominal de entrada (V, Hz)
127, 60
Tipo de Refrigerante
R32
Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)
14000 / 6000
Capacidade de Resfriamento Nominal (W)
4103
Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Frio
Tipo do produto II
Inverter
DESUMIDIFICAÇÃO
Desumidificação
Não disponível
ECONOMIA DE ENERGIA
Visor de Energia
Não disponível
Classe de energia
Não disponível
Economia de energia (resfriamento)
Não disponível
AI kW Manager
Não disponível
CONFORMIDADE
Mês de lançamento (AAAA-MM)
2025-07
Fabricante (importador)
LG Electronics
Nome do modelo do produto
P3NQ14ANWJ0
Tipo de produto e nome do modelo
Portable & LP1419IVSI
GLOBAL_INTERNO
Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))
N/A
Nível de ruido (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))
N/A
Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))
N/A
Especificação chave
DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (L x A x P, mm)
700 x 1760 x 680
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS - Classificação energética
A+++
DESEMPENHO - Tipo de Compressor
Compressor Smart Inverter
RECURSOS - Door-in-Door
Não
TECNOLOGIA INTELIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Não
MATERIAL E ACABAMENTO - Acabamento (porta)
Aço brilhante
Todas as especificações
CAPACIDADE
Capacidade do Freezer (L)
84
Capacidade do Refrigerador (L)
305
DESEMPENHO
Tipo de Compressor
Compressor Smart Inverter
TECNOLOGIA INTELIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Não
Diagnóstico Inteligente
Não
COMPARTIMENTO DO REFRIGERADOR
Luz do refrigerador
LED superior
Cesto de porta transparente
4
Hygiene Fresh
Não
Hygiene Fresh+
Não
Prateleira de vidro temperado
2
Gaveta de vegetais
Sim (1)
COMPARTIMENTO DO FREEZER
Cesto de porta transparente
2
Prateleira de vidro temperado
1
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Tipo de produto
Duplex
Classificação energética
A+++
DIMENSÕES E PESO
Peso do produto (kg)
66
Peso da embalagem (kg)
76
Dimensões do produto (L x A x P, mm)
700 x 1760 x 680
CONTROLE E DISPLAY
Visor LED interno
Display interno
Express Freeze
Não
MATERIAL E ACABAMENTO
Acabamento (porta)
Aço brilhante
Porta (Material)
PET
Tipo de puxador
Puxador Horizontal
SISTEMA DE GELO E ÁGUA
Produção diária de gelo (lb.)
Não disponível
Capacidade do armazenamento de gelo (lb.)
N/A
Dispenser de água
Não
Máquina de gelo automática
Não
Máquina de gelo manual
Bandeja de gelo normal
RECURSOS
Door Cooling+
Não
Cleaning Time
Não
Door-in-Door
Não
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
Manual e Software
Baixe os manuais dos produtos e as versões de software mais recentes.
Resolução de Problemas
Encontre informações e dicas de como resolver problemas do seu produto
Garantia
Verifique as informações de garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Cadastro de Produtos
Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.
Suporte para Produtos
Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.
Suporte para Pedidos
Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.
Solicitação de Reparo
Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.
Entre em Contato
Suporte Técnico
Fale com nosso Suporte Técnico via WhatsApp para sanar sua dúvida ou problema
Loja Online
Fale com nossa Loja Online para sanar suas dúvidas sobre seu pedido
Localizar Assistência Técnica
Encontre a assistência mais próxima de você
Acompanhar Reparo
Verifique o status da solicitação de reparo do seu produto
Encontre uma loja perto de você
Produto Recomendado