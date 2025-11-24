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Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas LG 30 litros Prata Limpa Fácil 220V

Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas LG 30 litros Prata Limpa Fácil 220V

LP1419IVSI.MS3041
Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas LG 30 litros Prata Limpa Fácil 220V
Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas LG 30 litros Prata Limpa Fácil 220V
Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas LG 30 litros Prata Limpa Fácil 220V
Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas LG 30 litros Prata Limpa Fácil 220V
Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas LG 30 litros Prata Limpa Fácil 220V
Combo LG Ar Portátil 127V + Micro-ondas LG 30 litros Prata Limpa Fácil 220V

Principais recursos

  • AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, e a velocidade do vento.
  • Conectividade: Wi-Fi Integrado, pronto para usar. Compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa.
  • Compressor DUAL Inverter: Maior economia de energia
  • Design Premium
  • Limpa Fácil
  • Cozimento Perfeito
Mais
Produtos neste pacote: 2
LP1419IVSI

LP1419IVSI

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Portátil 14.000 BTU Frio 127V
MS3043BRA

MS3043BRA

Micro-ondas LG 30 litros Prata Limpa Fácil (MS3043BRA)
Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

Foto ilustrativa mostra como a inteligencia do ar-condicionado LG atua de forma personalizada e aprende os habitos do usuario

A evolução para sua cozinha

A evolução para sua cozinha


A evolução para sua cozinha

*Imagens meramente ilustrativas.

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Todas as especificações

RESFRIAMENTO

Velocidade do ventilador

4 Posições

Ar Condicionado

Não disponível

PURIFICAÇÃO DE AR

Exibição da purificação de ar

Não disponível

Ionizador

Não disponível

Sensor PM 1.0

Não disponível

PRATICIDADE

Reinício automático

Sim

Modo ventilador

Sim

Operação de comutação forçada

Não disponível

Baixo ruído

Sim

Ligar/desligar reserva (24h)

Sim

Controle remoto

Sim

Diagnóstico Inteligente

Sim

ThinQ (Wi-Fi)

Sim

DESIGN

Cor (Evaporadora - Unidade Interna)

Branco

FILTRO

Filtro Antialérgico

Não disponível

Filtro de poeira fina

Não disponível

Filtro de Poeira Ultrafino

Não disponível

HIGIENIZAÇÃO

Limpeza automática

Sim

UV Nano

Não disponível

Limpeza da Serpentina

Não disponível

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

8806096545065

GERAL

Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

1370

Dimensões do produto_LxAxP (mm)

562x822x504

Peso do produto (kg)

35,5

Tensão nominal de entrada (V, Hz)

127, 60

Tipo de Refrigerante

R32

Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)

14000 / 6000

Capacidade de Resfriamento Nominal (W)

4103

Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Frio

Tipo do produto II

Inverter

DESUMIDIFICAÇÃO

Desumidificação

Não disponível

ECONOMIA DE ENERGIA

Visor de Energia

Não disponível

Classe de energia

Não disponível

Economia de energia (resfriamento)

Não disponível

AI kW Manager

Não disponível

CONFORMIDADE

Mês de lançamento (AAAA-MM)

2025-07

Fabricante (importador)

LG Electronics

Nome do modelo do produto

P3NQ14ANWJ0

Tipo de produto e nome do modelo

Portable & LP1419IVSI

GLOBAL_INTERNO

Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))

N/A

Nível de ruido (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))

N/A

Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))

N/A

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Todas as especificações

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Marca

LG

País de origem

Brazil

Cor da porta

Prata nobre

Design da porta

Dividida

Limpa Fácil

Sim

Tipo de instalação

Em bancada

Cor externa

Prata nobre

Capacidade do forno (L)

30

Tipo

Solo

RECURSOS CONVENIENTES

Adicionar 30 segundos

Sim

Bloqueio infantil

Sim

Bipe de conclusão

Sim

Limpa Fácil

Sim

Cronômetro de cozinha

Não

Ajuste de hora

Sim

Relógio

Sim

Indicador de Porta Fechada

Sim

Ligar/desligar prato giratório

Não

CARACTERÍSTICAS DO FORNO MICRO-ONDAS

Como cozinhar

Automático + Manual

Níveis de potência do micro-ondas

10

Consumo de energia total (W)

1250

Tipo de luz da cavidade

Incandescente

Consumo de energia do micro-ondas (W)

1250

Potência útil do micro-ondas (W)

800

Capacidade do forno (L)

30

Smart Inverter

Não

Tamanho do prato giratório (mm)

305

RECURSOS DE CONTROLE

Visor de controle

LED

Local do controle

Lado direito

Tipo de controle

Teclado de membrana

MODOS DE COZIMENTO

Auto cozimento

Sim

Cozer

Não

Descongelar

Sim

Grill

Não

Fritura a ar

Não

Auto reaquecimento

Não

Cozer por Convecção

Não

Desidratar

Não

Descongelamento Inverter

Não

Derreter

Não

Cozimento de Memória

Não

Prova

Não

Assar

Não

Sensor Cook

Não

Sensor Reheat

Não

Cozimento Lento

Não

Amolecer

Não

Convecção Rápida

Não

Grill Rápido

Não

Cocção em Estágios

Não

Cozinheiro a Vapor

Não

Aquecer

Sim

DESIGN / ACABAMENTO

Design da cavidade

Quadrada

Cor da porta

Prata nobre

Design exterior

Visão ampla tradicional

Cor interna

Cinza

Cor externa

Prata nobre

Design da porta de vidro

Espelhado

Acabamento PrintProof

Não

DIMENSÕES / PESO

Peso para expedição (kg)

15

Dimensões da embalagem (L x A x P) (mm)

557 x 310 x 481

Dimensões do produto (L x A x P) (mm)

508 x 290 x 400

Peso do produto (kg)

12

Dimensão da cavidade (L x A x P) (mm)

359,0 x 241,0 x 378,2

POTÊNCIA / CLASSIFICAÇÕES

Saída de alimentação (W)

800

Fonte de alimentação necessária (Volt/Hz)

220V / 60Hz

ACESSÓRIOS

Bandeja de vidro (un.)

1

Anel giratório (un.)

1

Manual do usuário (un.)

1

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299946615

TECNOLOGIA INTELIGENTE

NFC Tag On

Não

SmartDiagnosis

Não

ThinQ (Wi-Fi)

Não

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