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Marca Nº 1 em vendas

LG OLED: líder em vendas de TVs OLED por 13 anos seguidos.

Omdia. 13 anos como número 1 em unidades vendidas entre 2013 e 2025. Esse resultado não constitui um endosso da LGE ou de seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para obter mais detalhes.

Cores Hiperradiantes

A nova geração OLED que redefine a qualidade de imagem.

Disponível nas polegadas
77" e 83"

Imagens meramente ilustrativas.

Preto Perfeito e Cores Perfeitas

Cores perfeitas e contraste intenso mesmo em ambientes bem iluminados.

Imagens meramente ilustrativas.

Processador de Nova Geração

Processador AI Alpha 11 Ger3 com IA até 5,6X mais rápida.

Processamento neural de IA mais rápido comparado aos modelos OLED evo do ano anterior (Processador Alpha 9 Ger8). Comparação baseada em modelos LG anteriores e em condições específicas de teste.

Experiência Gamer

Games em 4k até 165hz com máxima fluidez e resposta.

Imagens meramente ilustrativas.

Experiência de Cinema

Dolby Vision, Atmos e Filmmaker Mode em perfeita harmonia.

Dolby ATMOS
Imagens meramente ilustrativas.

LG OLED evo AI C6

Conheça as polegadas disponíveis para esse modelo.

LG OLED evo AI C6
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