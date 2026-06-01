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Marca Nº 1 em vendas
LG OLED: líder em vendas de TVs OLED por 13 anos seguidos.
Cores Hiperradiantes
A nova geração OLED que redefine a qualidade de imagem.
Disponível nas polegadas
77" e 83"
Preto Perfeito e Cores Perfeitas
Cores perfeitas e contraste intenso mesmo em ambientes bem iluminados.
Processador de Nova Geração
Processador AI Alpha 11 Ger3 com IA até 5,6X mais rápida.
Experiência Gamer
Games em 4k até 165hz com máxima fluidez e resposta.
Experiência de Cinema
Dolby Vision, Atmos e Filmmaker Mode em perfeita harmonia.
LG OLED evo AI C6
Conheça as polegadas disponíveis para esse modelo.