- Cupom de Boas-Vindas: Válido SOMENTE para a primeira compra, de qualquer produto na Loja On-Line da LG, realizada entre 11 de janeiro de 2025 e 10 de dezembro de 2025. O cupom é valido por 90 (noventa) dias a partir da data de cadastro do consumidor.
- Eventos Exclusivos: Como membro LG.com, você estará elegível a participar de campanhas como a de Aniversariante Membro LG. Como membro LG você também receberá um desconto de 5% para resgatar na loja online da LG para todos os pedidos, incluindo acessórios. Válido enquanto a política de afiliados da LG for mantida.
- Newsletter: Disponível apenas para os afiliados que aceitaram receber publicidade e comunicações.
- Premium Delivery: Elegível para clientes residentes nas cidades de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Osasco, Santana de Parnaiba, Barueri, Guarulhos, Diadema, Carapicuiba, Jandira, Taboão da Serra e Cotia. Serão contemplados com a entrega realizada no endereço informado, dentro das cidades participantes, em até 2 (dois) dias úteis, bem como com o serviço de instalação de forma gratuita.
- Garantia Estendida: A LG, em parceria com a seguradora Zurich Minas Brasil, oferece aos clientes LG a possibilidade de aquisição da garantia estendida original diretamente com a fábrica ! Quando contratada, garante a extensão das mesmas coberturas da garantia de fábrica LG, contando com o atendimento realizado com mão de obra especializada, peças originais e reparo ilimitado para solução de defeitos funcionais em seu produto. Elegível para produtos que possuam até 9 (nove) meses a contar da data de compra do produto (independentemente do local de compra) e disponível para as linhas de produto: TV, lavadoras, lava e seca, condicionadores de ar, refrigeradores, áudio e vídeo, monitores, micro-ondas e informática. **Nos casos identificados como não sendo de defeitos de fabricação (avaria, mau uso, problemas relacionados à condições de instalação, vírus, software não original ou fatores externos) os reparos ou instrução de uso do produto não serão cobertos pela garantia e estarão sujeitos a orçamentos, inclusive eventuais taxas de visita (se aplicável). Consulte a Política de Garantia disponível em https://www.lg.com/br/suporte/garantia.