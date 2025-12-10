We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Como manter sua lava e seca LG sempre nova: guia de cuidados para sua máquina de lavar
Descubra como pequenos cuidados mantêm sua lava e seca LG eficiente, silenciosa e sempre pronta para facilitar a rotina com praticidade e conforto.
A rotina moderna pede praticidade e poucos equipamentos transformaram tanto a vida doméstica quanto a lava e seca LG. A combinação de tecnologia inteligente, economia de tempo e eficiência na lavagem faz da máquina de lavar roupas uma aliada indispensável para quem valoriza bem-estar e organização. Em um único ciclo, ela lava, seca e devolve as roupas prontas para uso, tornando o cuidado com a casa mais leve e simples.
Para que sua lava e seca LG continue funcionando como nova, alguns cuidados simples são essenciais e ajudam a manter a máquina de lavanderia sempre funcionando em seu melhor desempenho. Nada complicado: gestos rápidos, que fazem diferença e preservam o toque de tecnologia que já faz parte do dia a dia.
Conforto que começa no primeiro ciclo
A experiência de usar uma lava e seca LG é marcada pela praticidade. O tempo economizado com roupas limpas e secas em poucas horas se traduz em mais liberdade na rotina. A máquina identifica tecidos, ajusta movimentos, regula a água e otimiza o processo de forma automática. O usuário só escolhe o programa e segue com o dia.
Após esse ritmo inteligente de lavagem, o ideal é retirar as roupas assim que o ciclo termina. Isso mantém as peças impecáveis, evita odores e deixa o tambor sempre pronto para a próxima etapa. Um simples hábito que prolonga a sensação de roupa sempre nova.
Como a sua máquina de lavar LG se mantém eficiente com cuidados simples
A rotina de cuidados recomendados pela LG é simples e rápida. São ações que levam segundos, mas garantem que o motor, o tambor e os sensores continuem entregando o melhor desempenho.
1) Ventilação natural que faz diferença
Após a lavagem, deixar a porta entreaberta ajuda a secar o interior e preserva o frescor do aparelho. Passar um pano seco pela borracha da porta remove a umidade natural do processo e evita odores indesejáveis.
2) Tambor sempre pronto para a próxima rodada
A função de limpeza do cesto é automática e feita pela própria máquina. Ela remove resíduos de sabão e amaciante que surgem com o tempo e mantém o funcionamento interno impecável. Executar essa limpeza uma vez por mês é suficiente para garantir que a tecnologia trabalhe com máxima eficiência.
3) Exterior que combina com a casa
A parte externa pode ser limpa como qualquer outro eletrodoméstico: um pano úmido, outro seco e pronto. A máquina permanece elegante e alinhada ao ambiente, reforçando o cuidado e o visual moderno da lavanderia.
4) Filtros que trabalham para você
A lava e seca LG possui sistemas que filtram partículas, sedimentos e pequenos objetos que passam despercebidos no dia a dia. Mantê-los limpos garante que a máquina continue silenciosa, eficiente e pronta para ciclos cada vez melhores.
Faça essa limpeza a cada seis meses ou sempre que perceber:
· drenagem lenta,
· água acumulada,
· ciclos que demoram mais que o normal.
5) Entrada de água livre e eficiente
O filtro de entrada de água deve ser limpo a cada seis meses, o que assegura um fluxo constante e evita bloqueios. Um processo rápido e simples, que previne desperdício e reduz o esforço da lavadora.
6) Drenagem sem surpresas
O filtro da bomba de drenagem, responsável por reter fiapos e pequenos objetos das roupas, também pede uma atenção ocasional. Mantê-lo limpo garante que os ciclos de lavagem e secagem ocorram sem interrupções.
7) Dispenser que distribui exatamente o que você precisa
A gaveta de sabão e amaciante, quando limpa, melhora o desempenho dos produtos e evita acúmulos. É um cuidado mensal, de apenas alguns minutos, que faz diferença na qualidade da lavagem.
Mais tecnologia, menos preocupação
A lava e seca LG foi criada para facilitar a vida. Roupas limpas, secas e prontas em poucos passos, com autonomia e precisão. Cuidar da lavadora é apenas uma forma de manter esse conforto sempre disponível. Cada pequeno gesto preserva a tecnologia embarcada no aparelho e garante que o investimento continue entregando praticidade por muitos e muitos anos.
No fim, manter a máquina de lavar LG sempre nova é uma forma de valorizar o conforto que ela leva ao dia a dia. Com cuidados rápidos, a tecnologia trabalha melhor e continua facilitando cada momento, economizando tempo e trazendo leveza para a rotina.
FAQ – Perguntas frequentes sobre cuidados com a lava e seca LG
1. A lava e seca LG precisa de manutenção?
Sim, mas é simples: limpeza do cesto mensalmente, filtro de entrada e de drenagem a cada seis meses e dispenser uma ou duas vezes por mês. São cuidados rápidos que mantêm o funcionamento ideal.
2. O filtro da bomba de drenagem precisa ser limpo com que frequência?
A recomendação é limpar o filtro a cada seis meses ou quando houver sinais de drenagem lenta. Essa limpeza evita entupimentos e garante ciclos completos de lavagem e secagem.
3. Posso usar qualquer sabão líquido ou em pó na lava e seca LG?
Sim, mas cuidado com o excesso de sabão ou produtos. Utilizar na quantidade correta gerar acúmulo no dispenser, espuma excessiva e resíduos no tambor.
4. A função de limpeza do cesto substitui a limpeza manual?
Ela resolve os resíduos internos, mas ainda é importante limpar manualmente borrachas, dispenser e painel para manter a máquina impecável.
A LG disponibiliza, em seu site, os manuais de seus produtos. Conheça: https://www.lg.com/br/suporte/suporte-ao-producto/manuais/
- ANTERIOR
/content/lge/br/pt/sobre-a-lg/press-media/como-manter-sua-lava-e-seca-sempre-novaisCopied
paste