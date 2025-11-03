Fonte: Foto retirada de um release enviado pela LG no dia 27.06 (só para conhecimento. Não colocar na publicação essa informação)

Cuidar bem dos alimentos é cuidar bem da vida. E quando o assunto é unir tecnologia, praticidade e design, a geladeira LG InstaView redefine o que significa ter uma cozinha moderna. Mais do que um eletrodoméstico, ela é um centro de inovação que transforma o dia a dia, mantendo alimentos frescos, economizando energia e trazendo mais estilo ao ambiente.

Os tempos mudaram e a cozinha se tornou o coração da casa. É nela que reunimos pessoas, criamos memórias e cuidamos da alimentação. A geladeira é um eletrodoméstico essencial para quem busca um verdadeiro aliado na preservação de alimentos por mais tempo.

O que é a tecnologia InstaView™?

A tecnologia InstaView™ é um dos maiores diferenciais da LG. Ela permite que você veja o interior da geladeira sem abrir a porta. Basta dar dois toques leves no painel de vidro espelhado, e o interior se ilumina imediatamente

Além de prática e sofisticada, essa inovação tem um propósito: evitar a perda de ar frio, mantendo a temperatura interna estável e os alimentos frescos por mais tempo. Menos abertura da porta significa menos variação térmica, menos gasto de energia e mais preservação do sabor e da textura dos alimentos.

LG Side by Side InstaView™ Craft Ice™ UVnano™: inovação e elegância na mesma medida.

Entre os modelos mais completos da LG, está a geladeira Smart LG Side by Side InstaView™ Craft Ice™ UVnano™ 598 L. O refrigerador é um verdadeiro exemplo de como a tecnologia pode transformar o jeito de cuidar da casa.

Com design Inox premium, grande capacidade interna e tecnologias inteligentes exclusivas, a geladeira combina performance e sofisticação em cada detalhe.

O Compressor Linear Inverter™ é o coração da geladeira LG InstaView Door-in-Door. Ele ajusta automaticamente a potência de refrigeração, oferecendo maior eficiência energética e menor ruído. Além disso, possui o selo A+++ de economia, comprovando seu alto desempenho com baixo consumo de energia.

O DoorCooling+™ mantém a temperatura estável até mesmo nas prateleiras da porta, enquanto o LinearCooling™ reduz variações internas, prolongando o frescor natural dos alimentos.

O resultado? Bebidas geladas mais rápido e ingredientes sempre frescos.

O sistema Hygiene Fresh+™ atua de forma contínua dentro da geladeira, eliminando até 99,99% das bactérias e neutralizando odores desagradáveis. Assim, seus alimentos permanecem mais frescos, saborosos e livres de contaminações.

Craft Ice™: o gelo gourmet que eleva qualquer drink

Imagine preparar um drink digno de coquetelaria profissional, mas no conforto da sua casa. Com a tecnologia Craft Ice™ da geladeira LG InstaView, isso é possível. A exclusiva máquina produz gelos esféricos perfeitos, que derretem lentamente e mantêm o sabor e a temperatura da bebida por muito mais tempo.

Seja um clássico uísque on the rocks, um gin tônica aromático ou um drink autoral, cada preparo ganha um toque de sofisticação e experiência sensorial. Com o Craft Ice™, a geladeira deixa de ser apenas um eletrodoméstico e se torna um bar elegante e funcional, pronto para transformar encontros simples em momentos memoráveis.

UVnano™: pureza e cuidado na água que você bebe

A tecnologia UVnano™ utiliza luz ultravioleta para eliminar até 99,99% das bactérias na saída de água. O resultado é água pura, fresca e segura para você e sua família, a qualquer hora do dia, direto da geladeira.

LG ThinQ™: controle inteligente da geladeira inteligente na palma da mão

Com o aplicativo LG ThinQ™, você pode monitorar e controlar a geladeira pelo celular, mesmo à distância.

• Esqueceu a porta aberta? O app avisa.

• Quer ativar o modo resfriamento rápido antes de chegar em casa? Basta um toque.

A conectividade Smart transforma a geladeira em uma assistente doméstica inteligente.

Por que investir em uma geladeira LG com Instaview?