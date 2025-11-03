We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Geladeira LG InstaView: a geladeira que preserva alimentos por mais tempo
A geladeira LG InstaView une design inox e tecnologia para manter seus alimentos sempre frescos.
Fonte: Foto retirada de um release enviado pela LG no dia 27.06 (só para conhecimento. Não colocar na publicação essa informação)
Cuidar bem dos alimentos é cuidar bem da vida. E quando o assunto é unir tecnologia, praticidade e design, a geladeira LG InstaView redefine o que significa ter uma cozinha moderna. Mais do que um eletrodoméstico, ela é um centro de inovação que transforma o dia a dia, mantendo alimentos frescos, economizando energia e trazendo mais estilo ao ambiente.
Os tempos mudaram e a cozinha se tornou o coração da casa. É nela que reunimos pessoas, criamos memórias e cuidamos da alimentação. A geladeira é um eletrodoméstico essencial para quem busca um verdadeiro aliado na preservação de alimentos por mais tempo.
O que é a tecnologia InstaView™?
A tecnologia InstaView™ é um dos maiores diferenciais da LG. Ela permite que você veja o interior da geladeira sem abrir a porta. Basta dar dois toques leves no painel de vidro espelhado, e o interior se ilumina imediatamente
Além de prática e sofisticada, essa inovação tem um propósito: evitar a perda de ar frio, mantendo a temperatura interna estável e os alimentos frescos por mais tempo. Menos abertura da porta significa menos variação térmica, menos gasto de energia e mais preservação do sabor e da textura dos alimentos.
LG Side by Side InstaView™ Craft Ice™ UVnano™: inovação e elegância na mesma medida.
Entre os modelos mais completos da LG, está a geladeira Smart LG Side by Side InstaView™ Craft Ice™ UVnano™ 598 L. O refrigerador é um verdadeiro exemplo de como a tecnologia pode transformar o jeito de cuidar da casa.
Com design Inox premium, grande capacidade interna e tecnologias inteligentes exclusivas, a geladeira combina performance e sofisticação em cada detalhe.
O Compressor Linear Inverter™ é o coração da geladeira LG InstaView Door-in-Door. Ele ajusta automaticamente a potência de refrigeração, oferecendo maior eficiência energética e menor ruído. Além disso, possui o selo A+++ de economia, comprovando seu alto desempenho com baixo consumo de energia.
O DoorCooling+™ mantém a temperatura estável até mesmo nas prateleiras da porta, enquanto o LinearCooling™ reduz variações internas, prolongando o frescor natural dos alimentos.
O resultado? Bebidas geladas mais rápido e ingredientes sempre frescos.
O sistema Hygiene Fresh+™ atua de forma contínua dentro da geladeira, eliminando até 99,99% das bactérias e neutralizando odores desagradáveis. Assim, seus alimentos permanecem mais frescos, saborosos e livres de contaminações.
Craft Ice™: o gelo gourmet que eleva qualquer drink
Imagine preparar um drink digno de coquetelaria profissional, mas no conforto da sua casa. Com a tecnologia Craft Ice™ da geladeira LG InstaView, isso é possível. A exclusiva máquina produz gelos esféricos perfeitos, que derretem lentamente e mantêm o sabor e a temperatura da bebida por muito mais tempo.
Seja um clássico uísque on the rocks, um gin tônica aromático ou um drink autoral, cada preparo ganha um toque de sofisticação e experiência sensorial. Com o Craft Ice™, a geladeira deixa de ser apenas um eletrodoméstico e se torna um bar elegante e funcional, pronto para transformar encontros simples em momentos memoráveis.
UVnano™: pureza e cuidado na água que você bebe
A tecnologia UVnano™ utiliza luz ultravioleta para eliminar até 99,99% das bactérias na saída de água. O resultado é água pura, fresca e segura para você e sua família, a qualquer hora do dia, direto da geladeira.
LG ThinQ™: controle inteligente da geladeira inteligente na palma da mão
Com o aplicativo LG ThinQ™, você pode monitorar e controlar a geladeira pelo celular, mesmo à distância.
• Esqueceu a porta aberta? O app avisa.
• Quer ativar o modo resfriamento rápido antes de chegar em casa? Basta um toque.
A conectividade Smart transforma a geladeira em uma assistente doméstica inteligente.
Por que investir em uma geladeira LG com Instaview?
- ANTERIORDisplays comerciais LG03/11/2025
- PRÓXIMOGuia completo geladeiras05/11/2025
/content/lge/br/pt/sobre-a-lg/press-media/geladeira-lg-insta-viewa-a-geladeira-que-preserva-alimentos-por-mais-tempoisCopied
paste