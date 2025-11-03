A atenção do público está cada vez mais disputada e a comunicação eficiente se tornou uma das maiores aliadas para impulsionar negócios e conectar pessoas. No varejo, nas escolas e até nos hospitais, a forma como a informação é transmitida pode definir a experiência do consumidor.

É nesse cenário que as telas comerciais LG se destacam, unindo inovação, conectividade e impacto visual para transformar a comunicação em diferentes setores. Com soluções de digital signage, a LG leva tecnologia de ponta para fortalecer marcas e criar experiências mais humanas e interativas.

A força da comunicação no varejo

No varejo, cada detalhe comunica. Do layout da loja à iluminação, tudo é pensado para encantar o consumidor. Mas é na comunicação visual que está o diferencial competitivo. Quando bem aplicada, ela vai muito além de informar preços ou promoções: ela inspira, educa e cria vínculos emocionais com a marca.

Os displays digitais signage LG são aliados estratégicos nessa jornada. Com imagens em alta definição, cores vibrantes e longa durabilidade, as telas permitem atualizar conteúdos em tempo real, contar histórias e valorizar produtos. O resultado é uma comunicação viva, relevante e integrada ao comportamento do consumidor moderno.

Experiência e engajamento com tecnologia de ponta

A LG desenvolveu seus displays comerciais com foco em versatilidade e desempenho. Com diferentes tamanhos e formatos, as telas se adaptam a qualquer ambiente: desde grandes painéis em shopping centers até displays verticais em pontos de venda.

O conceito de digital signage também vai além do varejo. Em escolas e universidades, as telas LG estão revolucionando a forma de compartilhar informações, tornando a comunicação institucional mais ágil e acessível.

Já na área da saúde, hospitais e clínicas utilizam os displays para orientar pacientes, divulgar campanhas de prevenção e até oferecer entretenimento em áreas de espera.

Quatro frentes de inovação LG

A LG atua em quatro segmentos principais de soluções digitais para o varejo:

1. Monitores Profissionais

2. Video Wall

3. Alto Brilho

4. Displays Interativos (CreateBoard)

Cada uma foi desenvolvida para atender necessidades específicas, do varejo ao ambiente educacional, mas todas compartilham a mesma essência: tecnologia que transforma a comunicação.

Monitores Profissionais: desempenho e segurança em 4K

Os Monitores Profissionais LG entregam desempenho superior, nitidez e confiabilidade em ambientes corporativos e comerciais.

O modelo UM5N-H é um exemplo de inovação, com painel UHD 4K e plataforma webOS, que dispensa reprodutores externos e oferece uma interface intuitiva para controle de conteúdo e integração com diferentes aplicativos.

A resolução quatro vezes superior à Full HD garante imagens nítidas e realistas, enquanto o revestimento antirreflexo proporciona visibilidade mesmo em locais com alta luminosidade — um diferencial em vitrines e pontos de venda. Além disso, o design com bordas finas e entradas de energia ocultas otimiza o espaço e valoriza o ambiente.

Outro destaque é a segurança avançada, com tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) e certificação ISO/IEC 15408, que protegem dados sensíveis contra acessos indevidos.

Além disso, a LG mantém um compromisso contínuo com a sustentabilidade, investindo em materiais recicláveis e eficiência energética reconhecida por certificações internacionais.

Video Wall: impacto visual e imersão artística

Quando o objetivo é impressionar, a linha Video Wall LG se destaca. O modelo VM5J-H, com bordas ultrafinas de apenas 1,74 mm, oferece continuidade de imagem perfeita, ideal para ambientes que demandam alto impacto visual — como shoppings, lojas de departamento, auditórios e espaços corporativos.

A tecnologia IPS (In-Plane Switching) mantém as cores vibrantes e fiéis de qualquer ângulo, garantindo uma experiência visual consistente.

O sistema de ajuste fino de cor e balanço de branco proporciona uniformidade em múltiplas telas, e o webOS inteligente permite controle e atualização dos conteúdos sem necessidade de hardware adicional.

O LG ConnectedCare, sistema de monitoramento em nuvem, garante manutenção remota e preventiva em tempo real, enquanto o design certificado IP5X protege contra poeira e pequenas partículas, assegurando durabilidade mesmo em ambientes desafiadores.

Displays de Alto Brilho: visibilidade extrema e eficiência energética

Para ambientes externos e com alta exposição solar, a LG oferece a linha Alto Brilho, como o modelo XF3P-B. Com 3.000 nits de luminosidade, o display entrega imagens nítidas e legíveis mesmo sob luz direta, ideal para fachadas, drive-thrus, totens e painéis informativos.

O design open-frame permite personalização total do display, adaptando-se a diferentes projetos arquitetônicos. Já o ajuste automático de brilho economiza energia e garante visibilidade ideal conforme a luz ambiente.

A certificação UL contra descoloração evita o amarelamento da tela e mantém a qualidade da imagem ao longo do tempo. A integração via webOS 6.1 e o monitoramento remoto via LG Control Manager completam o pacote de eficiência e inovação.

Displays Interativos: o poder da colaboração com o LG CreateBoard

Na educação e nos ambientes corporativos, a LG redefine a comunicação com a LG CreateBoard, uma lousa digital UHD 4K que estimula o engajamento, a colaboração e o aprendizado.

Com suporte a multi-toque de até 40 pontos simultâneos, a CreateBoard oferece experiência fluida e intuitiva. A LG CreateBoard Lab traz ferramentas interativas como régua, notas adesivas e navegador integrado, facilitando aulas, reuniões e apresentações.

O sistema LG ConnectedCare DMS permite gerenciamento remoto completo, com alertas automáticos, diagnósticos e atualizações à distância.

Já a tecnologia Flicker-Free elimina a oscilação invisível da luz de fundo — o chamado flicker, reduzindo o cansaço visual e proporcionando conforto mesmo após longos períodos de uso.

Com conectividade USB-C, suporte móvel com rodas e design ergonômico, a LG CreateBoard combina mobilidade, praticidade e inovação, tornando qualquer espaço mais inteligente e interativo.

Conheça as soluções de digital signage LG e descubra como as telas comerciais LG podem transformar sua comunicação no ponto de venda. Saiba mais em: https://www.lg.com/br/business/paineis-profissionais/digital-signage/