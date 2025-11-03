We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Displays comerciais LG levam tecnologia para transformar a comunicação em varejo, educação e hospitais
Soluções em digital signage, telas 4K e tecnologia interativa que conectam pessoas e impulsionam negócios.
A atenção do público está cada vez mais disputada e a comunicação eficiente se tornou uma das maiores aliadas para impulsionar negócios e conectar pessoas. No varejo, nas escolas e até nos hospitais, a forma como a informação é transmitida pode definir a experiência do consumidor.
É nesse cenário que as telas comerciais LG se destacam, unindo inovação, conectividade e impacto visual para transformar a comunicação em diferentes setores. Com soluções de digital signage, a LG leva tecnologia de ponta para fortalecer marcas e criar experiências mais humanas e interativas.
A força da comunicação no varejo
No varejo, cada detalhe comunica. Do layout da loja à iluminação, tudo é pensado para encantar o consumidor. Mas é na comunicação visual que está o diferencial competitivo. Quando bem aplicada, ela vai muito além de informar preços ou promoções: ela inspira, educa e cria vínculos emocionais com a marca.
Os displays digitais signage LG são aliados estratégicos nessa jornada. Com imagens em alta definição, cores vibrantes e longa durabilidade, as telas permitem atualizar conteúdos em tempo real, contar histórias e valorizar produtos. O resultado é uma comunicação viva, relevante e integrada ao comportamento do consumidor moderno.
Experiência e engajamento com tecnologia de ponta
A LG desenvolveu seus displays comerciais com foco em versatilidade e desempenho. Com diferentes tamanhos e formatos, as telas se adaptam a qualquer ambiente: desde grandes painéis em shopping centers até displays verticais em pontos de venda.
O conceito de digital signage também vai além do varejo. Em escolas e universidades, as telas LG estão revolucionando a forma de compartilhar informações, tornando a comunicação institucional mais ágil e acessível.
Já na área da saúde, hospitais e clínicas utilizam os displays para orientar pacientes, divulgar campanhas de prevenção e até oferecer entretenimento em áreas de espera.
Quatro frentes de inovação LG
A LG atua em quatro segmentos principais de soluções digitais para o varejo:
1. Monitores Profissionais
2. Video Wall
3. Alto Brilho
4. Displays Interativos (CreateBoard)
Cada uma foi desenvolvida para atender necessidades específicas, do varejo ao ambiente educacional, mas todas compartilham a mesma essência: tecnologia que transforma a comunicação.
Monitores Profissionais: desempenho e segurança em 4K
Os Monitores Profissionais LG entregam desempenho superior, nitidez e confiabilidade em ambientes corporativos e comerciais.
O modelo UM5N-H é um exemplo de inovação, com painel UHD 4K e plataforma webOS, que dispensa reprodutores externos e oferece uma interface intuitiva para controle de conteúdo e integração com diferentes aplicativos.
A resolução quatro vezes superior à Full HD garante imagens nítidas e realistas, enquanto o revestimento antirreflexo proporciona visibilidade mesmo em locais com alta luminosidade — um diferencial em vitrines e pontos de venda. Além disso, o design com bordas finas e entradas de energia ocultas otimiza o espaço e valoriza o ambiente.
Outro destaque é a segurança avançada, com tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) e certificação ISO/IEC 15408, que protegem dados sensíveis contra acessos indevidos.
Além disso, a LG mantém um compromisso contínuo com a sustentabilidade, investindo em materiais recicláveis e eficiência energética reconhecida por certificações internacionais.
Video Wall: impacto visual e imersão artística
Quando o objetivo é impressionar, a linha Video Wall LG se destaca. O modelo VM5J-H, com bordas ultrafinas de apenas 1,74 mm, oferece continuidade de imagem perfeita, ideal para ambientes que demandam alto impacto visual — como shoppings, lojas de departamento, auditórios e espaços corporativos.
A tecnologia IPS (In-Plane Switching) mantém as cores vibrantes e fiéis de qualquer ângulo, garantindo uma experiência visual consistente.
O sistema de ajuste fino de cor e balanço de branco proporciona uniformidade em múltiplas telas, e o webOS inteligente permite controle e atualização dos conteúdos sem necessidade de hardware adicional.
O LG ConnectedCare, sistema de monitoramento em nuvem, garante manutenção remota e preventiva em tempo real, enquanto o design certificado IP5X protege contra poeira e pequenas partículas, assegurando durabilidade mesmo em ambientes desafiadores.
Displays de Alto Brilho: visibilidade extrema e eficiência energética
Para ambientes externos e com alta exposição solar, a LG oferece a linha Alto Brilho, como o modelo XF3P-B. Com 3.000 nits de luminosidade, o display entrega imagens nítidas e legíveis mesmo sob luz direta, ideal para fachadas, drive-thrus, totens e painéis informativos.
O design open-frame permite personalização total do display, adaptando-se a diferentes projetos arquitetônicos. Já o ajuste automático de brilho economiza energia e garante visibilidade ideal conforme a luz ambiente.
A certificação UL contra descoloração evita o amarelamento da tela e mantém a qualidade da imagem ao longo do tempo. A integração via webOS 6.1 e o monitoramento remoto via LG Control Manager completam o pacote de eficiência e inovação.
Displays Interativos: o poder da colaboração com o LG CreateBoard
Na educação e nos ambientes corporativos, a LG redefine a comunicação com a LG CreateBoard, uma lousa digital UHD 4K que estimula o engajamento, a colaboração e o aprendizado.
Com suporte a multi-toque de até 40 pontos simultâneos, a CreateBoard oferece experiência fluida e intuitiva. A LG CreateBoard Lab traz ferramentas interativas como régua, notas adesivas e navegador integrado, facilitando aulas, reuniões e apresentações.
O sistema LG ConnectedCare DMS permite gerenciamento remoto completo, com alertas automáticos, diagnósticos e atualizações à distância.
Já a tecnologia Flicker-Free elimina a oscilação invisível da luz de fundo — o chamado flicker, reduzindo o cansaço visual e proporcionando conforto mesmo após longos períodos de uso.
Com conectividade USB-C, suporte móvel com rodas e design ergonômico, a LG CreateBoard combina mobilidade, praticidade e inovação, tornando qualquer espaço mais inteligente e interativo.
Conheça as soluções de digital signage LG e descubra como as telas comerciais LG podem transformar sua comunicação no ponto de venda. Saiba mais em: https://www.lg.com/br/business/paineis-profissionais/digital-signage/
